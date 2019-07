BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 28070…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 28070 34.02 33.80 33.80+.04 AbbVie 4.28 21279 72.40 71.40 71.56—.09 AlcoaCp 7188 22.52 21.98 22.37—.24 Alibaba 28930 168.42 167.10 168.26+1.33 Allergan 2.96 7622 167.33 166.31 166.75+.05 AllyFincl .68f 10006 31.69 31.43 31.60+.20 AlpAlerMLP 1.35e 12373 10.16 10.09 10.14+.06 Ambev .05e 20700 5.09 5.01 5.04—.01 AEagleOut .55 x7689 17.20 16.70 16.72+.16 Annaly 1e 8402 9.32 9.26 9.28+.02 AnteroRes 1 9783 5.64 5.45 5.49+.05 Acquavntn 14302 18.40 17.75 18.20+1.32 AuroraCn 9910 7.46 7.34 7.46+.07 BcoBrads .06a 25752 10.26 10.17 10.22—.17 BcoSantSA .21e 14374 4.71 4.67 4.69+.06 BkofAm .60 40306 29.24 29.03 29.16+.14 BarrickGld 18137 16.52 16.38 16.50—.03 BrMySq 1.64 20147 45.89 44.97 45.03—.94 CVSHealth 2 105222 60.13 58.94 59.11+3.73 CannTrHln 34351 3.08 2.69 2.98—.18 CanopyGrn 8750 38.82 38.09 38.37—.23 CardnlHlth 1.92f 6839 49.97 48.45 49.09+1.63 Cemex .29t 6575 4.03 3.98 4.01+.03 Centenes 17485 53.65 52.23 53.11+1.90 CntryLink 1 15654 12.21 11.93 12.11+.18 ChesEng 50782 1.93 1.89 1.92+.01 Cigna .04 36000 185.77 177.54 181.26+20.75 CgpVelLCrd 17868 16.71 16.49 16.69+.32 CgpVelICrd 44103 5.66 5.58 5.59—.10 Citigroup 1.80 11678 71.76 71.26 71.50+.37 ClevCliffs .24f 7067 10.34 10.21 10.25+.01 CocaCola 1.60 9137 52.00 51.72 51.75—.07 Coeur 12037 4.58 4.46 4.47—.17 CredSuiss 1.22e 6693 12.22 12.14 12.20+.19 DeltaAir 1.40 30618 60.34 59.47 60.22+.75 DenburyR 13784 1.33 1.28 1.28—.02 DeutschBk .12e 7812 7.42 7.33 7.42+.02 DxGBullrs 18061 29.10 28.65 29.09—.08 DirSPBears 9537 17.35 17.26 17.30—.11 DirDGlBrrs 17842 10.50 10.34 10.35+.03 DxSPOGBls 12607 6.78 6.58 6.61—.06 DrxSPBulls 8486 54.66 54.35 54.53+.38 Disney 1.76 9378 144.41 143.60 144.30+.76 EldrGldgrs 8831 6.91 6.75 6.88+.03 EliLilly 2.58 14118 112.24 109.75 111.23—3.30 EnCanag .07 44103 5.12 5.03 5.07+.08 EgyTrnsfr 1.22 12869 14.92 14.76 14.88+.18 EnscoRrs 12039 9.62 9.21 9.26—.35 EntProdPt 1.75f 7656 30.78 30.43 30.65+.36 ExxonMbl 3.48f 7969 77.52 77.26 77.30—.21 FordM .60a 22103 10.20 10.13 10.18+.07 FrptMcM .20 23812 11.08 10.91 11.02+.07 GameStop 1.52 25696 5.01 4.73 4.77—.41 GardDnvn 7876 33.26 32.70 32.82—.24 GenElec .04 36563 10.31 10.18 10.23+.03 Gerdau .02e 9868 4.04 3.99 3.99—.06 GlaxoSKln 2.89e 8153 41.43 41.20 41.24+.13 GrubHub 8065 74.77 72.67 73.99—3.07 GpTelevisa 6623 9.42 9.28 9.39+.09 HPInc .64 17453 20.71 20.47 20.56—.03 Hallibrtn .72 9394 23.71 23.49 23.58—.02 Hanesbdss .60 7900 16.36 16.01 16.01—.34 IAMGldg 1.52f 8599 3.50 3.45 3.50+.02 iPtShFutn 37407 23.26 23.03 23.04—.52 iShGold 31878 13.56 13.52 13.54—.03 iShBrazil .67e 48210 47.01 46.61 46.84+.11 iShSilver 19518 14.28 14.22 14.25—.01 iShChinaLC .87e 11164 42.19 42.09 42.11—.07 iShEMkts .59e 31432 43.05 42.95 42.97+.07 iShiBoxIG 3.87 8852 123.63 123.45 123.52—.16 iSh20yrT 3.05 14493 131.41 131.01 131.15—.68 iSEafe 1.66e 10179 65.90 65.82 65.86+.12 iShiBxHYB 5.09 7107 87.01 86.93 86.97+.01 iShR2K 1.77e 19851 155.94 155.14 155.20—.47 iShREst 2.76e 8138 90.98 90.55 90.77—.19 Infosyss 13265 10.61 10.53 10.59+.11 Invesco 1.24f 12583 20.37 19.82 19.88—.55 IronMtn 2.44 27728 31.10 29.83 30.40—1.67 iShCorEM .95e 10515 51.71 51.59 51.63+.09 ItauUnHs 17958 9.85 9.74 9.83—.01 JPMorgCh 3.20 10998 113.91 113.12 113.67+.65 Keycorp .56 9161 17.80 17.58 17.72+.11 KindMorg 1f 10909 21.28 21.19 21.21+.03 Kinrossg 13658 4.13 4.08 4.09—.03 LBrands 1.20 7189 26.38 25.78 25.92+.14 LeviStrn 11742 20.84 20.20 20.44—.38 MFAFncl .80 7193 7.28 7.23 7.23—.02 Macys 1.51 9758 21.33 21.05 21.15—.03 McDerIrs 8724 10.50 10.03 10.17—.34 Merck 2.20 16487 83.67 82.38 82.96—1.86 MorgStan 1.20 8773 43.85 43.38 43.73+.42 Nabors .24 6762 2.74 2.65 2.66—.03 NYCmtyB .68 10938 10.44 10.30 10.30+.09 NokiaCp .19e 36520 5.10 5.07 5.09+.03 NovoNord .96e 11473 50.10 49.39 49.59—.88 OasisPet 8895 5.48 5.37 5.42+.03 OcciPet 3.12 7145 50.47 50.09 50.37+.13 Oracle .96 11124 60.21 59.78 59.84—.31 PG&ECp 2.12f 6976 21.73 21.37 21.47+.07 PetrbrsA 8478 15.11 14.97 15.10+.20 Petrobras 51333 16.66 16.39 16.65+.37 Pfizer 1.44 27139 43.56 42.85 43.18—.89 PionEnSvc 36243 .32 .28 .29+.02 PUltSP500s 6824 57.73 57.41 57.60+.38 PrUShSPrs 7464 29.57 29.46 29.51—.13 RangeRs .08 8247 6.53 6.39 6.44+.02 Realogy .27p 8822 6.03 5.61 5.61—.26 RegionsFn .56 27674 15.18 14.99 15.04—.02 RiteAidrs 12156 9.96 9.36 9.71+.47 SpdrGold 13884 133.70 133.31 133.44—.39 S&P500ETF 4.13e 53959 299.58 299.01 299.35+.74 SpdrBiots .44e 6878 87.32 86.17 86.25—.89 SpdrOGEx .73e 15494 26.99 26.73 26.77—.04 Salesforce 9159 157.64 156.62 157.59+1.32 Schlmbrg 2 9362 40.73 40.37 40.43—.19 SnapIncAn 73782 15.94 15.48 15.62+.36 SocCapHn 7017 10.79 10.71 10.78—.01 SwstnEngy 16928 2.92 2.81 2.83—.07 Sprint 14394 7.19 7.09 7.11—.06 Squaren 16146 79.68 78.43 79.57+1.20 SPHlthC 1.01e 35031 94.15 93.56 93.75+.29 SPCnSt 1.28e 9563 59.71 59.52 59.58+.07 SPEngy 2.04e 6539 64.24 64.00 64.04 SPDRFncl .46e 27671 28.11 27.98 28.05+.08 SPInds 1.12e 10184 76.65 76.38 76.60+.08 SPTech .78e 9245 80.63 80.37 80.54+.29 SpdrRESel 6917 38.21 38.02 38.10—.16 SPUtil 1.55e 17208 61.08 60.81 61.01+.02 TaiwSemi .73e 11919 41.19 40.93 41.04+.33 Target 2.64f 7373 87.22 86.09 86.61+.76 TevaPhrm .73e 29336 9.20 8.98 9.08—.11 Transocn 18101 6.52 6.32 6.34—.13 Twitter 12650 37.87 37.50 37.65+.18 UberTchn 11216 44.29 43.75 44.04+.34 USOilFd 22794 12.62 12.56 12.62+.09 USSteel .20 15027 13.65 13.36 13.59+.12 UtdhlthGp 4.32f 22675 260.00 249.05 259.60+12.12 ValeSA .29e 27367 13.97 13.81 13.93+.12 VanEGold .06e 38613 26.19 26.06 26.18—.02 VnEkRus .01e 7260 23.99 23.92 23.96—.17 VEckOilSvc .47e 13002 15.12 14.94 14.97—.12 VanEJrGld 11602 35.92 35.67 35.92+.02 VangEmg 1.10e 8763 42.96 42.86 42.89+.06 VerizonCm 2.41 10535 57.39 57.08 57.20+.20 Vipshop 8461 8.00 7.87 7.89+.01 Visa s 1 7968 180.45 179.46 180.04+.73 WPXEngy 11252 11.32 11.09 11.26+.20 WellsFargo 1.80 12855 47.58 47.09 47.40+.25 Wipros 7293 4.20 4.17 4.18 Yamanag .02 15899 2.63 2.60 2.61—.02 ————————— 