BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 28152 16.84 16.27 16.32—.52 AKSteel 50348 2.35 2.24 2.28+.07 AT&TInc 2.04 59861 32.59 32.38 32.41—.03 Alibaba 96694 167.90 163.42 165.65+.14 Allergan 2.96 23332 126.39 122.15 125.85+5.21 AlpAlerMLP 1.35e 40123 9.71 9.64 9.67—.02 Altria 3.20 20838 50.25 49.81 50.05—.07 Ambev .05e 144485 4.75 4.66 4.68—.01 Anadarko 1.20 46743 70.28 69.87 70.12+.21 Annaly 1e 26317 9.15 9.07 9.12+.05 AnteroRes 1 38936 5.73 5.53 5.55—.17 ArcelorMrs .10p 20993 17.44 17.11 17.14+.06 AuroraCn 32266 7.64 7.51 7.55—.01 Avon 47153 3.99 3.81 3.98+.13 Axalta 115366 29.80 28.83 29.61+3.79 BPPLC 2.44 20527 41.37 40.98 40.100—.09 BcoBrads .06a 70465 9.33 9.20 9.30—.03 BcoSantSA .21e 30350 4.53 4.50 4.52+.10 BkofAm .60 201324 28.97 28.70 28.92+.30 BkNYMel 1.12 65060 43.50 42.74 42.96—.29 BarrickGld 69906 14.25 13.98 14.04—.33 BiohvnPhn 33999 44.34 41.14 41.71—2.11 Boeing 8.22 27362 379.31 371.04 374.47+.51 BrMySq 1.64 29226 48.24 47.71 48.02+.23 CVSHealth 2 23214 55.38 54.67 55.14+.48 CallonPet 20551 6.53 6.27 6.33—.21 CannTrHln 37398 5.45 5.08 5.34+.41 CntryLink 1 43026 11.57 11.37 11.39—.06 ChesEng 202816 1.91 1.83 1.86—.05 Chewyn 62647 37.63 34.25 35.01—2.35 CgpVelLCrd 74290 12.40 11.71 12.01—.21 CgpVelICrd 73436 8.65 8.17 8.43+.15 Citigroup 1.80 37062 68.59 67.96 68.24+.26 ClevCliffs .24f 52774 10.48 10.10 10.40+.35 CocaCola 1.60 25369 50.73 50.47 50.67+.03 ColTacInn 29808 25.08 24.99 24.99 Cortevan 53360 27.48 26.87 27.01—.30 DenburyR 60058 1.37 1.30 1.31—.03 DeutschBk .12e 22869 7.30 7.22 7.28+.20 DevonE .32 26578 27.24 26.50 26.87—.03 DxSOXBrrs 35775 5.89 5.71 5.79—.03 DxGBullrs 21052 21.99 21.50 21.73—.39 DrGMBllrs .09e 33837 9.31 9.08 9.10—.24 DxSPOGBls 51103 6.33 5.88 6.13—.05 DxSCBearrs 38511 9.47 9.34 9.38—.03 EnCanag .07 70125 4.94 4.81 4.81—.07 EnscoRrs 31650 7.63 7.19 7.48+.11 Exelon 1.45 22177 49.80 49.32 49.60—.31 ExxonMbl 3.48f 24062 75.85 75.28 75.32—.42 FstDatan 23372 26.80 26.36 26.53 FordM .60a 99652 10.18 10.08 10.13+.03 FrptMcM .20 58393 11.25 10.99 11.14+.01 GenElec .04 213207 10.61 10.42 10.44+.02 GenMotors 1.52 35473 37.47 36.81 37.21+.51 Gerdau .02e 42374 3.81 3.73 3.78+.03 GoldFLtd .01e 31615 5.14 5.01 5.01—.10 HPInc .64 25047 20.77 20.48 20.49—.04 Hallibrtn .72 36903 22.34 21.90 22.02—.21 HarmonyG .05 24907 1.97 1.91 1.96+.01 HeclaM .01e 32665 1.73 1.64 1.66—.05 HPEntn .45e 47888 14.84 14.61 14.71+.12 HostHotls .85a 27124 18.67 18.44 18.49—.17 iPtShFutn 65455 26.83 26.53 26.65—.18 iShGold 92064 12.88 12.85 12.87—.01 iShBrazil .67e 44675 42.71 42.40 42.67—.14 iShSilver 40524 14.05 13.100 14.03—.02 iShChinaLC .87e 65552 41.82 41.65 41.79+.19 iSCorSP500 4.38e 29646 292.95 292.30 292.64+.19 iShEMkts .59e 246710 42.09 41.92 42.07+.13 iShiBoxIG 3.87 34551 122.43 122.26 122.31—.33 iSh20yrT 3.05 23996 131.92 131.58 131.71—.65 iSEafe 1.66e 69819 64.88 64.78 64.83+.15 iShiBxHYB 5.09 35590 86.74 86.64 86.70—.06 iShR2K 1.77e 52151 154.37 153.65 154.15+.14 Infosyss 28617 10.80 10.72 10.77+.02 iSTaiwnrs 25651 34.58 34.45 34.57+.43 iShCorEM .95e 31627 50.51 50.33 50.50+.13 ItauUnHs 43591 8.100 8.88 8.98+.01 JPMorgCh 3.20 34433 111.59 110.74 111.15+.44 Jabil .32 21846 30.44 28.35 29.69+2.37 Keycorp .56 31972 17.48 17.25 17.35+.15 KindMorg 1f 33313 20.87 20.68 20.76—.05 Kinrossg 43674 3.58 3.52 3.53—.08 Kroger s .56f 49403 23.87 23.43 23.75—.19 MFAFncl .80 20804 7.19 7.10 7.11—.04 Macys 1.51 28462 22.14 21.58 21.98+.08 MarathnO .20 40603 13.85 13.49 13.67—.01 MarathPts 2.12 20624 50.40 49.37 50.27+.63 Merck 2.20 27029 85.15 84.21 84.60+.11 MorgStan 1.20 24254 43.91 43.50 43.75+.41 Nabors .24 83602 2.48 2.28 2.39+.15 NewmtM .56 25076 36.11 35.61 35.94—.07 NikeB s .88 22783 83.90 83.14 83.54—.77 NobleCorp .08 26885 1.73 1.60 1.70+.07 NobleEngy .48f 30545 20.72 20.14 20.56+.21 NokiaCp .19e 58738 5.07 5.03 5.04+.03 Nordstrm 1.48a 31955 33.29 31.71 32.80+.67 OasisPet 59137 5.59 5.16 5.42+.15 OcciPet 3.12 40108 51.03 49.100 50.38+.03 Olin .80 20790 21.90 20.67 21.11—.74 Oracle .96f 84980 52.96 52.25 52.77—.14 PG&ECp 2.12f 53525 20.97 19.42 20.61+1.47 Petrobras 43823 15.80 15.64 15.74—.05 Pfizer 1.44 45485 43.49 43.10 43.17+.10 Qudiann 42506 8.11 7.52 8.04+.52 RangeRs .08 41279 6.99 6.69 6.95+.12 RegionsFn .56 31075 15.12 14.93 14.98+.11 RioTinto 2.27e 23948 60.39 59.36 59.51—2.67 SpdrGold 31849 127.02 126.70 126.92—.20 S&P500ETF 4.13e 193575 292.70 292.04 292.37—.03 SpdrOGEx .73e 116523 26.28 25.64 25.99—.07 SpdrMetM .24e 32721 27.80 27.48 27.57+.31 Salesforce 22246 151.92 150.52 151.56+.97 Schlmbrg 2 44967 37.13 36.31 36.55—.38 Schwab .68f 26477 41.26 40.67 40.83—.08 SibanyeG .14r 22901 4.10 4.03 4.06—.14 SnapIncAn 122975 14.85 14.46 14.62—.24 SwstnEngy 53313 3.36 3.25 3.29—.06 Sprint 82082 7.43 7.16 7.40+.17 Squaren 22348 72.37 71.27 72.04+.22 SPMatls .98e 25211 57.81 57.17 57.27—.52 SPHlthC 1.01e 24318 92.98 92.40 92.86+.42 SPCnSt 1.28e 50099 58.60 58.27 58.33—.27 SPEngy 2.04e 34268 62.66 61.97 62.29—.08 SPDRFncl .46e 178997 27.59 27.39 27.50+.15 SPInds 1.12e 34488 76.76 76.31 76.51—.10 SPTech .78e 33377 77.83 77.42 77.61+.07 SPUtil 1.55e 64253 60.57 60.10 60.45+.06 TaiwSemi .73e 45489 39.96 39.48 39.58+.37 TeekOffsh .04m 29925 1.15 1.12 1.14+.02 TevaPhrm .73e 74313 8.48 8.17 8.37+.01 Transocn 70134 6.07 5.76 5.98+.05 Twitter 51698 36.68 35.81 36.04—.61 UberTchn 47148 45.50 43.95 45.36+1.50 USOilFd 217787 11.31 11.10 11.19—.06 USSteel .20 137828 15.68 14.90 15.18+.60 ValeSA .29e 110396 13.55 13.34 13.47+.01 VanEGold .06e 68052 23.62 23.45 23.53—.14 VnEkRus .01e 24684 23.23 23.15 23.23—.02 VEckOilSvc .47e 32229 13.93 13.63 13.78—.03 VangEmg 1.10e 65048 41.64 41.49 41.63+.06 VangFTSE 1.10e 39583 41.13 41.02 41.11+.10 Vereit .55 51841 9.59 9.49 9.52—.06 VerizonCm 2.41 27708 57.83 57.18 57.59+.26 Visa s 1 21607 170.65 169.21 170.16+.88 WPXEngy 27937 11.12 10.76 10.97—.02 WellsFargo 1.80 63238 46.75 46.09 46.25+.15 WstnUnion .80 26346 19.76 19.47 19.49—.08 Yamanag .02 38774 2.20 2.14 2.14—.07 YumChina .48 20833 44.16 42.78 44.14+1.58 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 