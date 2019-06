BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 69295 2.27 2.06 2.20+.11 AT&TInc 2.04 84790 32.70 32.40 32.48+.18 Alibaba 187667 169.11 161.95 165.59+5.68 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 69295 2.27 2.06 2.20+.11 AT&TInc 2.04 84790 32.70 32.40 32.48+.18 Alibaba 187667 169.11 161.95 165.59+5.68 AlpAlerMLP 1.35e 54050 9.76 9.68 9.72+.05 Ambev .05e 87990 4.69 4.60 4.68+.13 Anadarko 1.20 51066 70.11 69.79 69.94+.18 Annaly 1e 41044 9.21 9.10 9.13+.01 AnteroRes 1 46048 5.93 5.66 5.67—.04 ArcelorMrs .10p 30271 17.25 16.45 17.03+.93 AuroraCn 45307 7.69 7.50 7.53—.07 BcoBrads .06a 50235 9.45 9.30 9.42+.24 BcoSantSA .21e 37915 4.46 4.40 4.45+.07 BkofAm .60 324308 28.76 27.83 28.45+.52 BarrickGld 106389 14.34 14.06 14.28+.13 BiohvnPhn 54673 44.68 40.41 43.93—13.44 Boeing 8.22 35604 368.48 357.60 366.62+11.72 BrMySq 1.64 31330 48.68 48.18 48.35+.14 CVSHealth 2 37012 55.34 54.62 54.84+.30 CntryLink 1 42647 11.44 11.26 11.35+.09 ChesEng 256655 1.94 1.82 1.88+.05 Chewyn 60405 36.50 34.35 35.34+1.64 CgpVelLCrd 91170 12.36 11.34 12.04+1.14 CgpVelICrd 93672 9.02 8.15 8.43—.99 Citigroup 1.80 50652 68.25 66.50 67.55+1.01 ClevCliffs .24f 63377 10.28 9.79 10.15+.53 Clouderan 59213 6.04 5.81 6.00+.24 CocaCola 1.60 34474 51.30 50.55 50.60—.27 Coeur 34666 3.67 3.47 3.53+.01 Corning .80 37991 32.83 31.51 32.61+1.24 Cortevan 51717 27.23 25.75 27.08+1.13 DenburyR 73586 1.39 1.26 1.34+.08 DeutschBk .12e 48189 7.12 6.92 7.05+.23 DBXHvChiA .29e 36198 27.38 26.69 27.22+.62 DxSOXBrrs 136756 6.48 5.68 5.84—.85 DxGBullrs 71543 22.71 21.24 21.87+.28 DrGMBllrs .09e 132704 9.63 8.99 9.31+.26 DirSPBears 41702 19.13 18.62 18.86—.59 DirDGlBrrs 47762 15.26 14.25 14.83—.28 DxSPOGBls 87994 6.34 5.86 6.07+.34 DxSCBearrs 85225 9.58 9.19 9.41—.34 Disney 1.76f 43319 143.51 140.06 140.38—.59 EnCanag .07 111668 5.03 4.86 4.88+.07 EnscoRrs 39605 7.42 6.85 7.28+.37 ExxonMbl 3.48f 41783 76.22 75.35 75.80+.71 Farfetchn 41102 23.43 22.65 22.72+.22 FordM .60a 175431 10.20 10.05 10.09+.04 FrptMcM .20 122078 11.35 10.93 11.13+.39 GCPApTn 32877 25.34 21.78 22.70—3.70 GenElec .04 318066 10.43 10.09 10.27+.22 GenMotors 1.52 34754 36.78 36.14 36.42+.28 Gerdau .02e 49119 3.78 3.67 3.76+.15 GoldFLtd .01e 48857 5.23 5.00 5.11+.02 HPInc .64 32744 20.56 20.00 20.43+.53 Hallibrtn .72 59785 22.52 22.02 22.12+.15 HarmonyG .05 62348 2.05 1.93 1.96—.03 HeclaM .01e 47282 1.77 1.67 1.71+.03 ICICIBk .16e 37927 12.09 11.95 11.96+.18 iPtShFutn 134205 26.73 26.35 26.65—.38 iShGold 174775 12.96 12.82 12.89+.07 iShBrazil .67e 130639 42.92 42.34 42.77+1.06 iShCanada .48e 31297 28.23 28.03 28.17+.32 iShEMU .86e 35648 38.88 38.48 38.78+.64 iShHK .61e 41152 25.42 25.02 25.35+.70 iShSilver 74475 14.14 13.94 14.03+.13 iShChinaLC .87e 252802 41.68 40.91 41.48+1.06 iShEMkts .59e 702735 42.03 41.39 41.85+.90 iShiBoxIG 3.87 79785 122.77 122.34 122.52+.69 iSh20yrT 3.05 49976 132.86 131.95 132.45+.76 iSEafe 1.66e 210833 64.71 64.33 64.57+.74 iShiBxHYB 5.09 89455 86.72 86.54 86.57+.41 iShR2K 1.77e 104584 155.15 153.06 154.01+1.77 iShREst 2.76e 32727 90.87 89.98 90.09+.02 iShCorTInt 1.28e 31985 57.68 57.20 57.54+.80 iShCorEafe 1.56e 30342 60.49 60.07 60.37+.68 iShJapanrs 60250 53.99 53.61 53.93+.26 iShCorEM .95e 74862 50.47 49.73 50.27+1.08 ItauUnHs 53391 9.01 8.84 8.96+.24 JPMorgCh 3.20 42171 111.33 108.98 110.66+1.44 Keycorp .56 44585 17.22 16.80 17.12+.24 KindMorg 1f 36455 20.80 20.63 20.71+.19 Kinrossg 73498 3.64 3.51 3.59+.09 Kroger s .56f 49283 24.71 24.16 24.17—.19 LVSands 3.08f x36700 59.71 56.78 59.50+3.21 LloydBkg .47a 30556 2.89 2.85 2.87+.02 Macys 1.51 38711 22.20 21.55 21.81+.09 MarathnO .20 48491 13.79 13.44 13.49+.16 MorgStan 1.20 40731 43.81 42.44 43.37+.86 Mosaic .20f 35866 24.06 23.35 24.00+.72 Nabors .24 66083 2.27 2.03 2.19+.17 NewmtM .56 41597 36.63 35.81 36.04—.18 NobleCorp .08 34342 1.67 1.50 1.59+.05 NokiaCp .19e 85089 5.06 4.99 5.01+.04 OasisPet 42960 5.24 4.84 5.11+.31 OcciPet 3.12 44170 50.38 49.75 50.09+.28 Oracle .96f 85562 53.60 52.41 53.28+.15 Penney 30865 1.17 1.12 1.15+.03 Petrobras 41330 15.89 15.62 15.73+.27 Pfizer 1.44 65352 43.20 42.82 43.20+.32 Pinterestn 54810 29.81 28.22 28.44+.59 PrUCruders 31017 17.14 16.17 16.82+1.05 ProShSPrs 30632 27.03 26.79 26.90—.28 PrUShSPrs 44547 31.58 31.03 31.29—.63 RegionsFn .56 55767 14.80 14.24 14.66+.32 SpdrDJIA 3.98e 39837 265.80 262.94 264.90+3.22 SpdrGold 70761 127.75 126.39 127.04+.56 S&P500ETF 4.13e 406185 293.57 290.99 292.37+2.100 SpdrBiots .44e 32433 87.46 85.98 86.71+1.36 SpdrS&PRB .74e 38476 52.99 51.63 52.49+.63 SpdrOGEx .73e 155825 26.32 25.61 25.91+.52 SpdrMetM .24e 60124 27.73 26.77 27.22+.74 STMicro .40 37896 16.30 15.60 16.15+.56 Salesforce 32109 152.95 150.92 151.85+1.56 Schlmbrg 2 39556 37.38 36.54 36.96+.30 Schwab .68f 39545 41.44 40.06 40.76+.15 SnapIncAn 269177 14.78 14.12 14.62+1.07 SwstnEngy 64211 3.43 3.27 3.30+.03 Sprint 46049 7.24 7.14 7.17+.07 Squaren 36726 73.51 72.60 72.93+.72 SPMatls .98e 31417 58.19 57.59 57.86+.52 SPHlthC 1.01e 35966 92.61 91.94 92.51+.85 SPCnSt 1.28e 97091 59.29 58.55 58.63—.30 SPEngy 2.04e 94316 62.74 61.81 62.25+.73 SPDRFncl .46e 222544 27.46 26.93 27.31+.32 SPInds 1.12e 66041 76.70 75.54 76.41+1.26 SPTech .78e 63236 77.92 76.73 77.60+1.44 SPUtil 1.55e 90369 61.01 60.07 60.39—.25 TaiwSemi .73e 53432 39.40 38.22 39.21+1.55 TevaPhrm .73e 77745 8.54 8.16 8.30+.10 Transocn 138692 5.97 5.61 5.87+.29 Twitter 62857 37.51 36.65 36.84+.40 UberTchn 44705 44.89 44.06 44.15+.37 USOilFd 203384 11.31 10.96 11.20+.39 USSteel .20 88732 14.87 14.10 14.53+.57 ValeSA .29e 101927 13.54 13.17 13.43+.56 VanEGold .06e 246858 23.88 23.35 23.58+.12 VnEkRus .01e 52421 23.25 23.01 23.21+.31 VnEkSemi .58e 78908 106.91 102.93 106.13+4.10 VEckOilSvc .47e 61798 13.93 13.56 13.72+.22 VanEJrGld 74256 32.28 31.53 31.90+.27 VangEmg 1.10e 56497 41.66 41.07 41.51+.86 VangEur 1.71e 50657 54.09 53.76 53.95+.73 VangFTSE 1.10e 39059 41.02 40.67 40.94+.49 Vereit .55 45232 9.72 9.60 9.63—.03 VerizonCm 2.41 46722 57.100 57.16 57.44—.20 Vipshop 34508 8.37 7.92 8.31+.44 Visa s 1 35064 170.67 167.55 169.46—.10 WPXEngy 30349 11.13 10.74 10.89+.33 WellsFargo 1.80 70377 46.28 45.06 45.87+.60 WstnUnion .80 87673 19.75 19.20 19.69—.37 Yamanag .02 124001 2.21 2.12 2.21+.09 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.