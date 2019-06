BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 36944 2.06 1.92 1.93—.10 AT&TInc 2.04 73487 31.62 31.42 31.50+.02 AXAEqHn .60f 37774 20.96 20.65 20.87—.14 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 36944 2.06 1.92 1.93—.10 AT&TInc 2.04 73487 31.62 31.42 31.50+.02 AXAEqHn .60f 37774 20.96 20.65 20.87—.14 Alibaba 128027 156.11 149.31 151.35—2.80 AlpAlerMLP 1.35e 35198 9.82 9.64 9.66—.15 Altria 3.20 37625 50.67 48.97 49.19—1.23 Ambev .05e 70123 4.55 4.48 4.52+.02 AEagleOut .55 38874 19.90 18.84 19.23+.71 Anadarko 1.20 69122 70.80 69.94 70.03—.57 Annaly 1.20e 43601 9.23 9.04 9.05—.13 AnteroRes 1 29610 7.09 6.40 6.59—.46 AuroraCn 98057 8.16 7.57 7.70—.17 BcoBrads .06a 47618 9.60 9.31 9.41—.13 BcoSantSA .21e 67240 4.48 4.43 4.48—.02 BkofAm .60 198789 27.88 27.46 27.85—.08 BarrickGld 97795 13.54 12.94 12.97—.24 BostonSci 39479 39.85 39.18 39.76+.71 BrMySq 1.64 34543 47.02 46.59 46.71+.08 CVSHealth 2 42943 55.05 53.22 53.25—1.37 CampSp 1.40 44305 42.00 39.90 41.24+3.13 CntryLink 1 45841 10.35 9.98 10.03—.33 ChesEng 249156 2.03 1.85 1.88—.14 CgpVelLCrd 134718 11.72 10.13 10.40—1.75 CgpVelICrd 149506 10.28 9.12 10.09+1.29 Citigroup 1.80 53860 65.71 64.50 65.58—.31 ClevCliffs .24f 39719 9.66 9.30 9.51—.10 Clouderan 31568 9.25 8.69 8.76—.35 CocaCola 1.60 62450 50.95 49.69 50.94+.94 Coeur 53450 3.46 3.18 3.22+.09 ConocoPhil 1.22 37200 59.30 57.13 57.21—1.89 Cortevan 31707 28.22 26.46 27.18—.57 CrescPtEg .25 28956 3.32 3.03 3.04—.26 DenburyR 114500 1.48 1.33 1.35—.15 DevonE .32 30451 25.92 24.80 25.04—.96 DxSOXBrrs 59126 7.06 6.44 6.83+.16 DxGBullrs 71924 20.44 18.70 18.96—.43 DrGMBllrs .09e 123980 9.23 8.27 8.43—.27 DirSPBears 37289 21.39 20.91 21.02—.32 DxSPOGBrrs 28350 15.58 13.67 15.43+1.85 DirDGlBrrs 41036 17.45 15.95 17.24+.36 DxSPOGBls 109515 6.62 5.70 5.77—.90 DxSCBearrs 58864 10.57 10.10 10.32+.09 EnCanag .07 138138 5.39 4.99 5.01—.37 EgyTrnsfr 1.22 42024 14.53 13.97 14.03—.44 EnscoRrs 49440 8.82 8.12 8.17—.57 ExxonMbl 3.48f 35886 73.64 72.59 72.83—.77 FordM .60a 213032 9.92 9.65 9.79—.14 FrptMcM .20 113339 10.40 9.80 9.94—.38 GameStop 1.52 257803 5.59 4.72 4.81—3.01 GenElec .04 180918 10.09 9.84 9.93—.07 GenMotors 1.52 41424 36.10 35.33 35.98+.25 GoldFLtd .01e 91032 5.28 5.05 5.08+.00 HPInc .64 28190 19.65 19.19 19.35—.04 HalconRsn 43278 .28 .23 .24—.02 Hallibrtn .72 58345 22.04 21.00 21.09—.87 HarmonyG .05 34699 1.94 1.83 1.86—.01 HeclaM .01e 45953 1.60 1.40 1.42—.09 HPEntn .45e 28024 14.36 13.92 13.99—.15 HostHotls 1a 48315 18.39 17.97 18.12+.02 IAMGldg 1.52f 47735 2.87 2.75 2.78+.05 ICICIBk .16e 43784 11.93 11.80 11.83—.08 iShGold 134286 12.82 12.70 12.72+.02 iShBrazil .67e 79950 42.60 41.66 41.96—.60 iShSilver 121965 14.03 13.83 13.86—.03 iShChinaLC .87e 88134 40.27 39.94 40.02—.38 iShEMkts .59e 371778 41.24 40.73 40.84—.33 iShiBoxIG 3.87 36603 121.18 120.76 120.85—.02 iSh20yrT 3.05 42445 130.95 130.36 130.45—.48 iSEafe 1.66e 70585 64.80 64.45 64.53+.03 iShiBxHYB 5.09 112822 85.72 85.43 85.48—.02 iShR2K 1.77e 88861 150.89 148.61 149.86—.30 iShREst 2.76e 33136 88.00 87.13 87.99+1.06 iShCorEafe 1.56e 32240 60.70 60.32 60.37+.02 Infosyss 35389 10.57 10.45 10.47—.12 iSTaiwnrs 58266 33.49 33.18 33.28—.09 iShCorEM .95e 57652 49.71 49.14 49.25—.35 ItauUnHs 42044 9.06 8.84 8.94—.12 JPMorgCh 3.20 31395 109.92 108.64 109.87+.13 JohnContln 1.04 28563 39.93 39.51 39.80+.25 Keycorp .56 30905 16.97 16.63 16.82—.12 KindMorg 1f 52235 20.44 20.19 20.40+.06 Kinrossg 73063 3.71 3.50 3.52—.04 Kohls 2.68 33579 50.69 47.98 48.47—1.92 LVSands 3.08f 27869 55.72 53.20 54.31—1.31 LloydBkg .47a 27772 2.91 2.86 2.91 MGM Rsts .48 28747 25.87 25.37 25.84+.20 Macys 1.51 34206 21.74 20.96 21.13—.49 MarathnO .20 72245 13.52 12.96 13.00—.45 MarathPts 2.12 31283 48.86 47.02 47.56—.93 McDerIrs 27559 6.81 6.21 6.35—.29 Medtrnic 2 27895 96.83 95.00 96.29+1.88 Nabors .24 44299 2.68 2.36 2.38—.20 NewmtM .56 x38345 34.75 34.06 34.23+.01 NokiaCp .19e 86669 5.07 4.99 5.03 OasisPet 56951 5.55 5.00 5.02—.53 OcciPet 3.12 74098 49.64 47.78 47.80—1.89 Oracle .96f 60330 53.24 51.92 52.13+.11 PG&ECp 2.12f 28440 19.37 18.38 19.04+.30 Penney 34072 1.03 .96 .98—.05 Petrobras 48332 15.06 14.55 14.62—.41 Pfizer 1.44 73004 42.84 42.41 42.48+.25 PionEnSvc 75853 .41 .35 .35+.01 PivotSftn 231375 12.95 10.18 10.30—8.24 PrUCruders 44040 16.46 14.99 15.21—1.63 ProShSPrs 33255 28.03 27.81 27.86—.15 PrUShSPrs 33439 34.00 33.50 33.61—.32 RangeRs .08 28401 8.25 7.65 7.66—.65 RegionsFn .56 44415 14.36 13.97 14.19—.15 SpdrGold 48670 126.37 125.24 125.40+.25 S&P500ETF 4.13e 299195 282.39 280.32 281.92+1.39 SpdrS&PRB .74e 45818 52.62 51.70 52.34—.26 SpdrOGEx .73e 136189 26.51 25.27 25.36—1.16 Salesforce 65585 157.98 154.55 156.68+5.87 Schlmbrg 2 35463 35.85 34.69 34.81—.92 Schwab .68f 28545 44.05 43.31 43.78—.06 SibanyeG .14r 36561 4.13 3.96 3.99—.07 SnapIncAn 155985 13.12 12.60 13.10+.15 SwstnEngy 97103 3.69 3.36 3.44—.30 Sprint 97417 7.14 7.00 7.06+.08 Squaren 37707 65.13 63.43 64.79+1.40 SPMatls .98e 36249 56.38 55.51 56.01+.07 SPHlthC 1.01e 36815 89.78 89.21 89.34+.40 SPCnSt 1.28e 53541 57.41 56.86 57.38+.56 SPEngy 2.04e 60997 60.69 59.52 59.65—.90 SPDRFncl .46e 186299 26.94 26.71 26.94+.05 SPInds 1.12e 57034 74.92 74.40 74.91+.64 SPTech .78e 47093 74.11 73.10 73.73+.74 SPUtil 1.55e 120062 59.95 58.92 59.86+.98 Synchrony .84 40471 34.46 33.59 33.90—.04 TaiwSemi .73e 42914 39.26 38.10 38.32—.75 TevaPhrm .73e 75875 9.72 9.25 9.28—.26 Transocn 116540 6.38 5.87 5.91—.35 TurqHillRs 33072 1.33 1.24 1.28—.03 Twitter 56608 36.71 35.95 36.28+.18 UberTchn 93105 43.80 42.50 43.78+1.03 USOilFd 223928 11.02 10.53 10.61—.55 USSteel .20 72673 13.44 12.75 12.84—.45 ValeSA .29e 42027 12.66 12.30 12.38—.27 VanEGold .06e 219661 23.02 22.34 22.44—.15 VnEkSemi .58e 44004 103.28 100.24 101.32—.82 VEckOilSvc .47e 34494 13.71 13.11 13.17—.47 VanEJrGld 46825 31.72 30.59 30.78—.30 VangEmg 1.10e 39768 40.97 40.48 40.58—.31 VerizonCm 2.41 45517 57.38 56.50 57.14+.92 Vipshop 33086 7.81 7.01 7.02—.74 WellsFargo 1.80 56216 45.87 45.30 45.48—.20 WstnUnion .80 44200 20.20 19.73 20.04—.33 WhitngPetrs 32421 19.18 17.27 17.34—1.89 Yamanag .02 73107 2.17 2.03 2.03—.07 iPtShFutn 109432 29.33 28.65 28.85—.17 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.