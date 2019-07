BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 123657 2.37 2.25 2.37+.09 AT&TInc 2.04 407476 33.55 32.92 33.51+.53 AbbottLab 1.28 164364 84.26 83.12 84.10+.41 AbbVie…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 123657 2.37 2.25 2.37+.09 AT&TInc 2.04 407476 33.55 32.92 33.51+.53 AbbottLab 1.28 164364 84.26 83.12 84.10+.41 AbbVie 4.28 213602 72.74 70.33 72.72+2.72 Adientn 1.10 134466 24.92 23.85 24.27+.42 Alibaba 199543 170.89 167.96 169.45—1.45 AlpAlerMLP 1.35e 97624 9.85 9.73 9.85+.13 Alticen .07e 231339 24.50 23.99 24.35+.28 Altria 3.20 205722 48.06 47.31 47.35—.55 Ambev .05e 206835 4.75 4.65 4.67—.04 AmercldR .80 162494 32.80 32.27 32.42 Annaly 1e 212002 9.18 9.08 9.13+.03 AnteroMid .45e 180798 11.66 11.33 11.46+.16 AnteroRes 1 125688 5.53 5.30 5.53+.15 ArborRT 1.12f 105990 12.18 11.81 12.12+.31 BakHuGEn .72 98993 25.07 24.42 24.63—.06 BallCorps .60f 102195 70.38 68.06 69.99+1.89 BcoBrads .06a 120093 9.95 9.78 9.82 BkofAm .60 1017341 29.27 28.73 29.00+.79 BarrickGld 113145 15.86 15.51 15.77+.07 BostonSci 127537 43.02 41.87 42.98+1.05 BrMySq 1.64 156177 45.40 44.92 45.35+.25 CNXResc .04 278241 7.34 7.09 7.31+.17 CVSHealth 2 93363 55.24 54.35 54.49—.25 CallonPet 92831 6.67 6.36 6.59+.22 Caterpillar 3.44 104677 137.27 136.00 136.29+.79 CntryLink 1 186725 11.83 11.60 11.76+.12 ChesEng 546786 1.97 1.90 1.95+.07 CienaCorp 191870 41.83 41.02 41.13—.47 CgpVelLCrd 107111 15.94 14.55 14.74—.97 CgpVelICrd 143863 6.68 6.12 6.60+.39 Citigroup 1.80 203280 70.21 69.13 70.03+1.88 ClevCliffs .24f 134985 10.73 10.25 10.67+.25 Clouderan 163357 5.39 5.24 5.26—.06 CocaCola 1.60 163385 51.40 50.52 50.92—.16 ConAgra .85 121677 26.80 25.43 26.52+1.09 Conduentn 214370 9.69 9.05 9.59+.58 Cortevan 155177 29.75 29.26 29.57 CousPrprs 1.16 188537 36.45 36.02 36.17—.10 DenburyR 185325 1.32 1.23 1.24—.03 DxGBullrs 102290 27.55 26.24 27.43+.72 DrxSCBulls .41e 89268 62.85 60.44 62.31+2.11 Disney 1.76 200774 140.21 138.61 139.64+.34 EQTCorp .12 90147 16.09 14.56 15.81+1.38 EliLilly 2.58 89585 111.83 110.02 110.79—.68 EnCanag .07 171349 5.15 4.97 5.13+.12 EgyTrnsfr 1.22 122203 14.12 13.90 14.08+.06 ErosIntl 107714 1.67 1.26 1.35—.01 ExxonMbl 3.48f 147720 76.73 75.94 76.63+.81 FidNatInfo 1.40 89963 123.10 121.41 122.68+1.34 FordM .60a 375506 10.31 10.20 10.23+.03 FrptMcM .20 181228 11.63 11.40 11.61+.05 Frontlners .60e 108242 8.21 7.96 8.00—.14 GenElec .04 x439567 10.50 10.37 10.50+.11 GenMotors 1.52 114785 38.93 38.33 38.53+.21 HPInc .64 107772 20.96 20.73 20.79+.05 Hallibrtn .72 362566 23.16 22.60 22.74+.01 HeclaM .01e 96296 1.83 1.74 1.80+.02 HPEntn .45e 205331 15.17 14.94 14.95—.02 HomeDp 5.44 110668 209.00 207.39 207.97+.95 iPtShFutn 175758 26.30 25.87 26.00—.42 iShGold 89609 13.53 13.45 13.50+.02 iShBrazil .67e 218912 44.10 43.63 43.72+.03 iShSilver 155210 14.36 14.25 14.33+.05 iShChinaLC .87e 161862 42.78 42.60 42.77—.02 iShUSAgBd 2.65e 98873 111.47 111.32 111.35—.05 iShEMkts .59e 660027 42.100 42.78 42.91—.06 iShiBoxIG 3.87 94800 124.44 124.09 124.37+.32 iSEafe 1.66e 274615 65.80 65.60 65.73+.37 iShiBxHYB 5.09 142129 87.25 87.15 87.18+.03 iShR2K 1.77e 347331 156.02 153.94 155.50+1.87 iShREst 2.76e 105124 88.22 87.31 87.31—.05 Invitaen 108073 23.98 21.54 23.50+1.95 InvitHmn .52 91757 26.84 26.45 26.73+.20 iShCorEM .95e 186482 51.61 51.36 51.44—.12 ItauUnHs 171891 9.51 9.40 9.42+.02 JPMorgCh 3.20 216310 112.43 110.90 111.80+2.96 JanusHnn 1.44 100150 21.74 21.32 21.40+.11 JohnJn 3.80f 127709 141.10 138.51 139.28—1.41 KARAuct 1.40 x132358 25.09 23.43 25.00+1.51 Keycorp .56 132647 17.78 17.35 17.75+.41 KindMorg 1f 150491 20.88 20.47 20.88+.47 Kinrossg 91078 3.93 3.82 3.88+.02 Kroger s .56f 105666 21.86 21.39 21.71+.32 LaredoPet 92909 2.96 2.82 2.90—.02 LendingClb 165139 3.29 2.98 3.28+.31 MGIC Inv 397113 13.28 13.09 13.14 Macys 1.51 100257 21.75 21.36 21.46—.07 MarathnO .20 102053 14.31 14.07 14.21+.01 MarathPts 2.12 102984 55.95 54.16 55.88+1.51 Merck 2.20 445465 84.46 82.98 83.85+.02 MorgStan 1.20 154426 44.57 43.74 43.81+.32 Nabors .24 527170 2.92 2.61 2.90+.22 NYTimes .20 166091 32.93 32.35 32.62—.23 NewmtM .56 90397 38.48 37.87 38.47+.39 NikeB s .88 124417 84.75 82.67 83.95+.29 NokiaCp .19e 149016 5.03 4.99 5.01+.04 OasisPet 162204 5.71 5.51 5.68+.06 Oracle .96 425689 57.08 56.36 56.97+.20 PG&ECp 2.12f 107396 24.12 22.18 22.92—1.03 Penney 88072 1.14 1.10 1.14+.04 Petrobras 118771 15.87 15.44 15.57+.03 Pfizer 1.44 376886 43.72 42.98 43.32—.11 PlanetFitn 111216 73.47 72.01 72.44—.69 ProctGam 2.87 121506 111.96 109.02 109.65—.13 QEPRes .08 317463 7.25 6.97 7.23+.24 Realogy .27p 142693 7.28 6.90 7.24+.24 RegionsFn .56 144796 15.00 14.53 14.94+.36 SMEnergy .10 142346 12.67 12.30 12.52+.23 S&P500ETF 4.13e 577781 293.55 292.01 293.00+1.50 SpdrOGEx .73e 266827 27.26 26.82 27.25+.48 Schlmbrg 2 96649 39.78 39.19 39.74+.63 Schwab .68f 155156 41.21 40.12 40.19—.01 Smartshn 101538 48.49 46.93 48.40+.70 SnapIncAn 200323 14.78 14.18 14.30—.28 SwstnEngy 208085 3.18 3.05 3.16+.10 Spotifyn 91528 146.22 142.68 146.22+2.97 Sprint 166518 6.64 6.53 6.57—.02 Squaren 94423 73.15 71.57 72.53+1.25 SPHlthC 1.01e 93906 92.72 91.84 92.64+.31 SPCnSt 1.28e 124093 58.46 57.95 58.07—.04 SPEngy 2.04e 173188 63.77 63.13 63.71+.73 SPDRFncl .46e 766580 27.70 27.24 27.60+.39 SPInds 1.12e 111521 77.47 76.72 77.42+.81 SPTech .78e 177833 78.38 77.80 78.04—.01 SPUtil 1.55e 161155 59.96 59.30 59.63+.23 StateStr 1.88 x90419 56.68 55.54 56.06+.88 TevaPhrm .73e 177413 9.39 9.06 9.23+.15 Transocn 155597 6.44 6.27 6.41+.09 Twitter 154917 34.99 34.28 34.90+.15 UberTchn 286293 47.08 45.08 46.38+1.25 USBancrp 1.48 100870 52.75 52.08 52.40+.42 USOilFd 288508 12.35 11.98 12.04—.25 USSteel .20 103876 15.34 14.94 15.31+.20 VICIPrn 1.0e 132015 22.05 21.69 22.04+.33 ValeSA .29e 137941 13.58 13.41 13.44+.01 VanEGold .06e 394535 25.60 25.19 25.56+.23 VEckOilSvc .47e 97589 14.84 14.53 14.82+.30 VanEJrGld 157733 35.02 34.48 34.96+.30 VangREIT 3.08e 96381 87.96 87.14 87.40+.30 VangEmg 1.10e 175098 42.62 42.41 42.53—.03 VangFTSE 1.10e 136014 41.74 41.63 41.71+.23 Vereit .55 159718 9.06 8.88 9.01+.12 VerizonCm 2.41 146004 57.43 56.83 57.13—.12 WPXEngy 87670 11.55 11.27 11.51+.24 Welbilt 147860 16.78 16.40 16.70+.30 WellsFargo 1.80 310270 47.70 46.80 47.32+1.03 WhitngPetrs 145556 18.73 18.17 18.68+.48 Yamanag .02 133755 2.57 2.51 2.52+.05 Zuoran 131636 15.39 14.94 15.32+.29 Copyright © 2019 The Associated Press. 