BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10225 2.24 2.18 2.24+.07 AT&TInc 2.04 35251 32.73 32.55 32.70+.15 AbbVie 4.28 94658 67.65 66.80 67.06+1.36 AerohiveN…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10225 2.24 2.18 2.24+.07 AT&TInc 2.04 35251 32.73 32.55 32.70+.15 AbbVie 4.28 94658 67.65 66.80 67.06+1.36 AerohiveN 102130 4.49 4.44 4.46+1.27 Alibaba 60384 171.24 168.15 169.88+4.08 Allergan 2.96 26458 164.91 162.50 164.35+1.92 AlpAlerMLP 1.35e 14453 9.79 9.74 9.77+.08 Altria 3.20 9112 48.36 47.62 47.92—.86 Ambev .05e 23164 4.76 4.71 4.72—.04 AnglogldA 7749 17.40 17.04 17.25—.03 Annaly 1e 10674 9.30 9.23 9.25—.02 AnteroRes 1 13572 5.52 5.29 5.34—.06 ArcelorMrs .10p 8164 18.10 17.79 17.89+.68 AuroraCn 16214 7.55 7.38 7.42—.04 BcoBrads .06a 7586 9.84 9.71 9.71 BcoSantSA .21e 12478 4.55 4.51 4.53+.05 BkofAm .60 56697 28.18 27.90 28.05+.29 BarrickGld 51563 15.74 15.22 15.67—.34 BauschHl 9672 24.99 24.41 24.52+.14 BlackBerry 50252 8.33 7.60 7.70—.59 BrMySq 1.64 19511 45.98 45.36 45.41—.36 Carnival 2 13310 45.93 45.47 45.53+.08 Celesticg 8016 6.77 6.63 6.74+.10 CntryLink 1 9047 10.94 10.79 10.79+.04 ChesEng 69555 1.90 1.84 1.89+.06 CgpVelLCrd 39014 15.91 15.66 15.83+1.14 CgpVelICrd 51908 6.24 6.11 6.17—.54 Citigroup 1.80 12241 67.24 66.77 67.17+.63 Clouderan 8870 5.50 5.27 5.35—.04 CocaCola 1.60 10069 51.64 51.32 51.38—.38 Coeur 9698 4.10 3.98 4.05—.09 ConocoPhil 1.22 9854 61.100 60.82 61.84+2.07 Cortevan 13789 29.30 27.85 29.13+1.46 DenburyR 20242 1.25 1.20 1.25+.10 DxSOXBrrs 26069 5.59 5.36 5.37—.60 DxGBullrs 24678 26.93 25.80 26.53—1.09 DrGMBllrs .09e 35010 11.69 11.13 11.48—.53 DxGlMBrrs 9295 28.29 27.07 27.55+1.28 DirSPBears 11198 18.71 18.52 18.67—.13 DirDGlBrrs 28976 12.00 11.55 11.72+.47 DxSPOGBls 19869 6.63 6.41 6.61+.43 DxSCBearrs 18862 9.91 9.74 9.90—.06 Disney 1.76f 8735 140.74 140.07 140.45+.51 EldrGldgrs 9005 5.50 5.28 5.41—.04 EnCanag .07 29655 5.00 4.88 4.99+.18 EgyTrnsfr 1.22 9530 14.20 14.07 14.15+.17 ExxonMbl 3.48f 9113 76.92 76.50 76.76+.49 FedExCp 2.60 13930 158.43 153.51 157.67+1.69 FMajSilvg 10394 7.80 7.63 7.73—.17 FordM .60a 34028 9.89 9.82 9.86+.02 FrptMcM .20 16505 11.40 11.21 11.27—.07 GenElec .04 34221 10.26 10.20 10.24+.02 GenMills 1.96 44570 51.17 48.57 48.93—4.77 GenMotors 1.52 13502 38.37 37.71 38.33+.65 Gerdau .02e 25070 3.86 3.82 3.84+.03 GoldFLtd .01e 21117 5.38 5.23 5.32—.23 HPInc .64 7777 20.84 20.70 20.74+.14 Hallibrtn .72 7654 23.04 22.71 22.97+.47 HarmonyG .05 19604 2.21 2.13 2.18—.01 HeclaM .01e 9989 1.73 1.66 1.70—.05 HostHotls .85a 7526 17.93 17.72 17.78—.02 IAMGldg 1.52f 21862 3.41 3.22 3.34+.00 ICICIBk .16e 8699 12.53 12.45 12.47+.06 iPtShFutn 22886 26.65 26.39 26.57—.48 iShGold 32003 13.50 13.45 13.45—.17 iShBrazil .67e 22470 43.75 43.34 43.35+.15 iShMexico .78e 11530 44.28 44.05 44.16+.20 iShSilver 13537 14.33 14.26 14.30—.08 iShChinaLC .87e 18856 42.38 42.24 42.26+.44 iSCorSP500 4.38e 7588 293.99 293.05 293.27+.86 iShEMkts .59e 52386 42.71 42.57 42.60+.33 iShiBoxIG 3.87 12533 123.84 123.56 123.56—.02 iSEafe 1.66e 14095 65.41 65.26 65.28+.16 iShiBxHYB 5.09 20466 87.16 86.99 87.01+.06 iShR2K 1.77e 27342 152.22 151.35 151.41+.26 iShREst 2.76e 14459 88.18 87.25 87.27—.75 iShCorEafe 1.56e 9815 61.14 61.00 61.02+.07 iShJapanrs 8844 54.35 54.24 54.24+.02 iSTaiwnrs 7857 34.78 34.66 34.71+.14 iShCorEM .95e 13814 51.28 51.11 51.15+.39 ItauUnHs 16401 9.37 9.30 9.30+.05 JPMorgCh 3.20 11469 109.19 108.16 108.99+1.23 Keycorp .56 7933 17.19 17.06 17.15+.12 KindMorg 1f 16289 20.72 20.60 20.67+.09 Kinrossg 22785 3.87 3.77 3.83—.08 KrSChInn 1.26p 11418 43.31 42.82 43.05+.84 Kroger s .56f 16272 21.96 21.59 21.62—.23 LennarA .16 8376 48.44 47.20 47.22—1.00 LloydBkg .47a 31978 2.85 2.84 2.84+.01 Macys 1.51 9542 21.56 21.29 21.46+.16 MarathnO .20 9297 14.28 14.05 14.24+.34 Merck 2.20 10334 85.20 83.38 83.47—1.77 MorgStan 1.20 8422 43.06 42.75 42.92+.26 Mosaic .20f 8577 24.29 23.81 24.22+.06 Nabors .24 10170 2.76 2.69 2.73+.09 NewmtM .56 17110 37.97 37.21 37.89—.06 NokiaCp .19e 32523 5.07 5.04 5.06+.07 OasisPet 11995 5.71 5.50 5.68+.23 Oracle .96 16107 56.77 56.33 56.44+.37 PetrbrsA 16847 14.49 14.33 14.37+.11 Petrobras 226300 16.04 15.82 15.86—.12 Pfizer 1.44 23109 43.80 42.95 43.05—.72 PUltSP500s 10116 53.83 53.32 53.43+.39 Qudiann 32516 8.23 7.86 7.94—.52 RegionsFn .56 9338 14.60 14.45 14.59+.20 Rollinss .42 10266 34.82 34.13 34.41—2.23 SpdrGold 16147 133.01 132.60 132.61—1.59 S&P500ETF 4.13e 75357 292.31 291.37 291.58+.82 SpdrS&PRB .74e 13523 52.18 51.80 52.03+.41 SpdrOGEx .73e 23002 26.70 26.38 26.65+.66 STMicro .40 8425 17.44 17.24 17.33+.74 Salesforce 9895 151.38 149.71 150.20+.86 Schlmbrg 2 12214 39.12 38.76 39.03+.45 Schwab .68f 7860 39.90 39.31 39.88+.65 Shopifyn 8356 295.52 284.31 286.36+2.32 SlackTcn 25097 36.98 35.89 36.06+.86 SnapIncAn 28544 14.83 14.64 14.72+.19 SwstnEngy 15785 3.09 3.03 3.07+.04 Sprint 14374 6.88 6.64 6.65—.19 Squaren 13543 72.00 70.95 71.36+1.49 SPHlthC 1.01e 12502 93.00 91.55 91.60—1.26 SPCnSt 1.28e 19145 58.57 58.13 58.17—.67 SPEngy 2.04e 13310 63.32 62.96 63.30+.81 SPDRFncl .46e 29462 27.18 27.04 27.11+.09 SPInds 1.12e 7761 76.65 76.44 76.63+.28 SPTech .78e 14446 78.40 77.75 78.34+1.32 SpdrRESel 13198 37.07 36.72 36.74—.33 SPUtil 1.55e 18322 60.52 60.09 60.10—.54 TaiwSemi .73e 8998 39.38 39.07 39.21+.29 TevaPhrm .73e 35456 8.88 8.58 8.65—.16 Transocn 25211 6.38 6.27 6.36+.17 Twitter 13668 35.31 34.92 35.22+.50 UberTchn 9317 43.40 42.63 42.70—.39 USOilFd 74563 12.35 12.27 12.31+.31 USSteel .20 17818 15.30 14.97 15.09+.16 VICIPrn 1.0e 144865 22.17 21.82 21.83+.03 ValeSA .29e 11821 13.51 13.37 13.39+.06 VanEGold .06e 91625 25.40 25.05 25.27—.37 VnEkRus .01e 9258 23.79 23.68 23.76+.21 VnEkSemi .58e 15825 109.16 107.79 109.01+3.52 VEckOilSvc .47e 8782 14.51 14.38 14.48+.24 VanEJrGld 16002 34.61 34.07 34.41—.48 VangREIT 3.08e 10222 88.72 87.78 87.81—.78 VangEmg 1.10e 8869 42.32 42.19 42.22+.31 Vereit .55 14617 9.25 9.05 9.05—.18 VerizonCm 2.41 13537 58.22 57.94 57.94—.07 WPXEngy 8721 11.41 11.21 11.37+.41 WellsFargo 1.80 20713 46.28 45.82 45.96—.18 WmsCos 1.52f 7992 27.37 27.11 27.30+.51 Yamanag .02 31183 2.45 2.36 2.43—.04 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.