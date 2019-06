BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18404 2.18 2.06 2.15+.06 AT&TInc 2.04 39394 32.70 32.42 32.58+.28 Alibaba 65414 165.99 161.95 165.44+5.53 Ambev .05e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18404 2.18 2.06 2.15+.06 AT&TInc 2.04 39394 32.70 32.42 32.58+.28 Alibaba 65414 165.99 161.95 165.44+5.53 Ambev .05e 13637 4.66 4.60 4.65+.10 Anadarko 1.20 18439 70.11 69.79 69.93+.17 Annaly 1e 15021 9.21 9.15 9.18+.06 AnteroRes 1 11277 5.93 5.76 5.88+.18 AuroraCn 16504 7.69 7.60 7.65+.05 BcoBrads .06a 13589 9.40 9.30 9.38+.20 BcoSantSA .21e 10995 4.45 4.40 4.45+.07 BkofAm .60 139171 28.47 27.83 28.42+.49 BkNYMel 1.12 10718 44.21 43.21 44.09+.14 BarrickGld 39525 14.34 14.11 14.12—.03 BiohvnPhn 27547 43.60 40.41 41.66—15.70 BrMySq 1.64 12372 48.68 48.25 48.34+.13 CVSHealth 2 19473 55.34 54.62 55.17+.63 Cemex .29t 10483 4.21 4.15 4.19+.09 CntryLink 1 10809 11.43 11.26 11.40+.14 ChesEng 71020 1.90 1.82 1.90+.07 Chewyn 29459 36.50 34.35 35.63+1.93 CgpVelLCrd 29669 11.71 11.34 11.68+.78 CgpVelICrd 31064 9.02 8.71 8.74—.68 Citigroup 1.80 17980 67.79 66.50 67.55+1.01 ClevCliffs .24f 29722 10.23 9.79 10.14+.52 Clouderan 28176 6.03 5.81 5.97+.21 CocaCola 1.60 11497 51.30 50.76 50.90+.03 Coeur 16734 3.67 3.49 3.52—.01 Corning .80 14465 32.46 31.51 32.42+1.05 Cortevan 13350 26.73 25.75 26.63+.68 DenburyR 22148 1.36 1.26 1.36+.10 DeutschBk .12e 16591 7.09 6.92 7.06+.24 DBXHvChiA .29e 12219 27.25 26.69 27.23+.63 DxSOXBrrs 34416 6.48 5.97 5.98—.71 DxGBullrs 26903 22.71 21.78 21.83+.24 DrGMBllrs .09e 47809 9.63 9.22 9.29+.24 DirSPBears 21345 19.13 18.69 18.78—.67 DirDGlBrrs 22010 14.89 14.25 14.85—.26 DxSPOGBls 33885 6.28 5.86 6.25+.52 DxSCBearrs 33984 9.58 9.23 9.28—.46 DirxChiBull .38e 10904 19.83 18.91 19.63+1.37 DrxSPBulls 13601 51.03 49.90 50.80+1.69 Disney 1.76f 16908 143.51 141.50 142.18+1.21 EnCanag .07 36375 5.03 4.89 4.98+.17 EnscoRrs 11575 7.36 6.85 7.34+.43 ExxonMbl 3.48f 13654 76.10 75.35 76.03+.94 FordM .60a 83383 10.20 10.05 10.17+.12 FrptMcM .20 38929 11.31 10.93 11.27+.53 GCPApTn 16025 25.34 21.78 22.11—4.28 GenElec .04 100625 10.38 10.09 10.37+.32 GenMotors 1.52 10731 36.78 36.14 36.55+.41 GoldFLtd .01e 18861 5.23 5.09 5.09 Hallibrtn .72 18775 22.52 22.02 22.39+.42 HarmonyG .05 28744 2.05 1.97 1.97—.02 HeclaM .01e 13225 1.77 1.69 1.70+.02 ICICIBk .16e 10751 12.09 11.96 12.04+.26 iPtShFutn 50317 26.70 26.35 26.50—.53 iShGold 75693 12.96 12.84 12.84+.02 iSAstla 1.01e 11312 21.98 21.87 21.97+.29 iShBrazil .67e 34428 42.80 42.34 42.73+1.02 iShEMU .86e 15617 38.81 38.48 38.80+.66 iShHK .61e 17948 25.34 25.02 25.31+.66 iShMexico .78e 12308 44.13 43.62 43.89+.61 iShSilver 20827 14.03 13.95 13.96+.06 iShChinaLC .87e 95008 41.59 40.91 41.43+1.01 iShEMkts .59e 338286 41.88 41.39 41.83+.88 iShiBoxIG 3.87 31592 122.77 122.34 122.45+.62 iSh20yrT 3.05 23461 132.86 132.04 132.18+.49 iSEafe 1.66e 85260 64.59 64.33 64.58+.75 iShiBxHYB 5.09 45224 86.72 86.54 86.64+.48 iShR2K 1.77e 36558 154.94 153.06 154.64+2.40 iShChina .61e 11508 57.78 56.71 57.64+1.66 iShREst 2.76e 11608 90.87 90.40 90.65+.58 iShCorEafe 1.56e 12008 60.37 60.07 60.35+.66 iShJapanrs 31044 53.81 53.61 53.79+.12 iSTaiwnrs 13485 34.06 33.73 34.04+.61 iShCorEM .95e 20472 50.30 49.73 50.22+1.03 ItauUnHs 11075 8.94 8.84 8.92+.20 JPMorgCh 3.20 16771 110.66 108.98 110.43+1.21 Keycorp .56 15067 17.22 16.80 17.14+.26 KindMorg 1f 10968 20.74 20.63 20.68+.16 Kinrossg 23875 3.64 3.56 3.57+.07 LVSands 3.08f x15184 59.09 56.78 58.95+2.66 LloydBkg .47a 10842 2.88 2.85 2.88+.03 Macys 1.51 11437 22.19 21.55 22.04+.32 MarathnO .20 13662 13.79 13.45 13.77+.44 MorgStan 1.20 13443 43.46 42.44 43.37+.86 Nabors .24 17461 2.22 2.03 2.21+.19 NewmtM .56 12950 36.63 36.03 36.07—.15 NobleCorp .08 14353 1.67 1.50 1.62+.08 NokiaCp .19e 24980 5.06 5.03 5.06+.09 OasisPet 15737 5.13 4.84 5.12+.32 OcciPet 3.12 14125 50.29 49.89 50.10+.29 Oracle .96f 27550 53.18 52.41 53.14+.01 Petrobras 12466 15.81 15.62 15.79+.33 Pfizer 1.44 26608 43.05 42.82 42.98+.10 Pinterestn 22118 29.81 28.87 29.15+1.30 PUltSP500s 15821 53.71 52.54 53.49+1.80 PrUCruders 10669 16.52 16.17 16.49+.72 ProctGam 2.87 10689 111.56 110.26 110.51—.48 ProShtQQQ 12854 28.58 28.28 28.33—.55 ProShSPrs 19438 27.03 26.82 26.86—.32 PrUShSPrs 24260 31.58 31.10 31.19—.73 RangeRs .08 10390 6.97 6.71 6.93+.24 RegionsFn .56 18055 14.71 14.24 14.62+.28 SpdrDJIA 3.98e 22016 265.40 262.94 264.86+3.18 SpdrGold 22686 127.75 126.52 126.61+.13 S&P500ETF 4.13e 168635 293.20 290.99 292.78+3.41 SpdrBiots .44e 13119 87.46 85.98 86.99+1.64 SpdrS&PRB .74e 18236 52.95 51.63 52.72+.86 SpdrRetls .49e 11610 43.06 42.38 42.91+.75 SpdrOGEx .73e 44344 26.24 25.61 26.18+.79 STMicro .40 12092 16.13 15.60 16.09+.50 Schlmbrg 2 13297 37.36 36.54 37.27+.61 Schwab .68f 17467 41.02 40.06 40.99+.38 SnapIncAn 114438 14.42 14.12 14.32+.77 SwstnEngy 20727 3.43 3.28 3.40+.13 Sprint 14863 7.24 7.14 7.20+.10 Squaren 14737 73.51 72.60 72.98+.77 SPMatls .98e 13829 58.05 57.59 57.94+.60 SPHlthC 1.01e 12993 92.56 91.94 92.40+.74 SPCnSt 1.28e 29028 59.29 58.89 58.96+.04 SPEngy 2.04e 18968 62.57 61.81 62.50+.98 SPDRFncl .46e 85644 27.36 26.93 27.31+.32 SPInds 1.12e 22329 76.60 75.54 76.44+1.29 SPTech .78e 22326 77.62 76.73 77.39+1.23 SpdrRESel 13734 38.49 38.29 38.39+.26 SPUtil 1.55e 32754 61.01 60.29 60.34—.30 SupEnrgy .32 10228 1.57 1.41 1.54+.11 TaiwSemi .73e 19825 39.06 38.22 38.100+1.34 TevaPhrm .73e 28667 8.50 8.16 8.49+.29 Transocn 34351 5.89 5.61 5.88+.30 Twitter 24006 37.48 36.65 37.45+1.01 UberTchn 20313 44.89 44.16 44.52+.74 USOilFd 60883 11.09 10.96 11.08+.27 USSteel .20 35105 14.74 14.10 14.56+.60 ValeSA .29e 29732 13.41 13.17 13.38+.51 VanEGold .06e 113018 23.88 23.55 23.56+.10 VnEkRus .01e 24054 23.22 23.01 23.20+.30 VnEkSemi .58e 22856 105.48 102.93 105.35+3.32 VEckOilSvc .47e 21710 13.91 13.56 13.87+.37 VanEJrGld 24327 32.28 31.79 31.87+.24 VangEmg 1.10e 22848 41.53 41.07 41.48+.83 VangEur 1.71e 11502 53.96 53.76 53.95+.73 VangFTSE 1.10e 18895 40.94 40.67 40.93+.48 Vipshop 11294 8.03 7.92 7.100+.13 Visa s 1 13025 170.67 167.55 167.96—1.60 WashPrGp 1 15003 4.22 4.06 4.15+.11 WellsFargo 1.80 22742 46.14 