BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 44348 2.18 2.01 2.01—.13 AT&TInc 2.04 62389 32.34 32.10 32.25+.11 Agilent .66 21980 69.89 68.08 69.06+1.36 Alibaba 115122 158.43 155.01 155.34—.66 AlpAlerMLP 1.35e 34275 9.92 9.81 9.82—.06 Altria 3.20 22789 53.11 51.60 52.08—.73 Ambev .05e 126494 4.28 4.18 4.25—.01 Anadarko 1.20 34963 72.60 72.04 72.29 Annaly 1.20e 44412 9.25 9.21 9.25+.03 AnteroRes 1 29010 7.12 6.79 6.81—.09 Aphrian 54745 7.07 6.64 7.01+.60 AuroraCn 42347 8.42 8.27 8.30+.05 Avon 162802 3.67 3.52 3.62+.02 BakHuGEn .72 25277 23.36 22.14 22.22—.84 BcoBrads .06a 42415 8.58 8.43 8.46—.08 BkofAm .60 118090 28.07 27.86 28.02+.26 Barclay .15e 22876 7.61 7.53 7.57—.02 BarrickGld 60414 12.00 11.75 11.89—.07 BestBuy 2f 34154 65.46 63.34 64.88—.94 Boeing 8.22 27453 361.40 354.80 357.79+7.24 BostonSci 33755 38.65 37.68 38.55+.76 BrMySq 1.64 37055 47.54 46.84 46.93—.37 CVSHealth 2 25250 53.13 52.59 52.89+.10 CabotO&G .36f 21792 25.83 25.39 25.53—.09 CallonPet 29949 7.20 6.71 6.71—.29 Cemex .29t 35806 4.36 4.19 4.24—.09 CntryLink 1m 82472 10.19 9.82 10.17+.51 ChesEng 142610 2.13 2.02 2.02—.04 ChinRapn 30747 .41 .23 .29+.06 CgpVelLCrd 53586 16.27 15.24 15.59—.17 CgpVelICrd 62100 7.31 6.83 7.15+.08 Citigroup 1.80 38280 64.71 64.06 64.39+.49 CocaCola 1.60 26061 49.89 49.53 49.70—.15 ConocoPhil 1.22 25731 60.41 58.93 59.20—.31 DXCTchn .76 56467 54.59 52.26 52.69+.71 DenburyR 38546 1.66 1.54 1.54—.01 DBXHvChiA .29e 48710 26.01 25.71 25.76—.08 DxSOXBrrs 48141 7.31 6.99 7.27—.00 DxGBullrs 28902 14.76 14.43 14.55—.04 DrGMBllrs .09e 38421 6.60 6.43 6.47—.05 DirSPBears 31875 21.04 20.57 20.90—.07 DxSPOGBrrs 29653 13.44 12.19 13.37+.38 DxSPOGBls 69828 7.55 6.86 6.90—.21 DxSCBearrs 52573 10.37 10.10 10.30—.14 DowDuPnt .56 40406 31.38 30.69 30.90—.04 EmergeES 2.68m 61784 .42 .28 .29—.09 EnCanag .07 123930 6.13 5.86 5.87—.14 EgyTrnsfr 1.22 42159 14.74 14.49 14.51+.04 EnscoRrs 35756 9.09 8.52 8.53—.33 Equinorn 25597 19.93 19.63 19.81—.13 ExxonMbl 3.48f 29885 74.25 73.44 73.78—.02 FootLockr 1.52f 190088 45.40 43.04 44.13—8.70 FordM .60a 85872 9.95 9.80 9.86+.01 FrptMcM .20 68319 10.17 9.93 10.04+.09 GenElec .04 218602 9.68 9.49 9.51—.06 GoldFLtd .01e 28076 3.91 3.83 3.84—.04 HPInc .64 60327 20.18 19.40 20.06+.87 HalconRsn 44471 .26 .21 .23+.02 Hallibrtn .72 45290 23.84 22.88 22.92—.60 HPEntn .45e 112219 15.17 14.28 14.64+.32 Hormels .84 24317 40.54 39.07 40.00+.87 ICICIBk .16e 46664 12.45 12.17 12.45+.81 iShGold 48312 12.30 12.26 12.29+.01 iShBrazil .67e 74985 39.50 39.07 39.23+.14 iShHK .61e 23715 25.17 25.02 25.06+.04 iShChinaLC .87e 72177 40.26 39.90 39.94—.18 iShEMkts .59e 281092 40.27 39.91 39.95+.04 iShiBoxIG 3.87 27534 119.69 119.52 119.61+.13 iSEafe 1.66e 98484 64.77 64.54 64.64+.55 iShiBxHYB 5.09 80655 85.97 85.67 85.72—.06 iShR2K 1.77e 60266 151.09 149.79 150.15+.76 iShChina .61e 33411 55.56 54.86 54.91—.29 Infosyss 33289 10.33 10.23 10.33+.17 iShUK rs 26358 32.38 32.29 32.34+.30 iShCorEM .95e 49046 48.53 48.11 48.16+.07 ItauUnHs 88487 8.35 8.23 8.25—.07 JPMorgCh 3.20 33397 109.69 109.19 109.41+.77 JohnContln 1.04 71389 38.94 38.47 38.60—.17 Keycorp .56 x23459 16.55 16.42 16.46+.11 Kimco 1.12 22015 18.17 17.88 18.02+.01 KindMorg 1f 32749 20.12 19.99 19.100+.04 Kinrossg 24720 3.16 3.11 3.14+.02 Kohls 2.68 25195 52.10 50.40 50.94—.21 KontoorBn 28497 38.44 36.60 36.69 LBrands 1.20 27460 25.07 24.15 24.64+.38 LloydBkg .47a 24876 2.96 2.93 2.96+.05 Lowes 1.92 32900 95.76 94.39 95.01+.21 Macys 1.51 40822 21.36 20.81 20.85—.42 MarathnO .20 40803 14.86 14.31 14.40—.16 McDerIrs 31680 6.50 5.97 6.02—.19 Medtrnic 2 35966 93.92 92.01 93.06+1.42 Merck 2.20 25657 81.94 81.12 81.37+.35 Nabors .24 47174 2.73 2.40 2.41—.16 NewmtM .56 22231 31.85 31.47 31.75+.11 NikeB s .88 22664 83.17 82.10 82.28—.36 NokiaCp .19e 95730 5.13 5.04 5.06+.09 Novartis 2.75e 23961 87.04 86.32 86.94+2.50 OasisPet 59295 5.06 4.81 4.83—.14 OcciPet 3.12 66599 53.98 53.03 53.44+.53 Oracle .96f 34208 53.47 52.59 52.84—.24 Penney 30136 .94 .91 .93+.02 Petrobras 29982 14.17 13.97 14.07+.16 Pfizer 1.44 53994 42.31 41.87 41.94+.02 Pinterestn 29871 25.39 23.89 25.29+1.49 PrUShSPrs 28394 33.60 33.09 33.44—.12 RangeRs .08 26656 8.12 7.80 7.84+.07 RegionsFn .56 29822 14.25 14.05 14.10+.03 S&P500ETF 4.13e 245942 283.83 282.09 282.71+.57 SpdrRetls .49e 22597 42.00 41.37 41.49—.22 SpdrOGEx .73e 101324 26.100 26.75 26.79—.32 STMicro .40 21632 15.49 15.19 15.30—.15 Schlmbrg 2 30276 37.90 36.98 37.01—.48 SnapIncAn 178244 11.81 11.40 11.69+.57 SwstnEngy 58852 3.77 3.66 3.67—.01 Sprint 46336 7.02 6.84 6.95 Squaren 24239 64.98 63.76 64.11+.36 SPHlthC 1.01e 31602 90.10 89.34 89.60+.17 SPCnSt 1.28e 32451 57.88 57.35 57.52—.21 SPEngy 2.04e 48693 62.12 61.09 61.30—.09 SPDRFncl .46e 120732 26.83 26.67 26.72+.07 SPInds 1.12e 44932 74.37 73.58 73.80+.05 SPTech .78e 36702 74.06 73.34 73.46+.18 SPUtil 1.55e 36575 60.27 59.84 60.00+.08 SunLfFng 2.10f 31635 40.14 39.59 40.13+.66 TJX .92f 28045 52.59 51.42 51.67—.49 TaiwSemi .73e 46444 38.74 38.35 38.56+.49 Target 2.56 27343 80.76 79.58 80.40+1.00 TelefBrasil .64e 25532 11.62 11.46 11.49—.06 TevaPhrm .73e 61331 11.19 10.82 10.97—.08 TotalSys .52 35011 112.00 107.60 110.09+10.47 Transocn 55231 7.08 6.69 6.71—.14 Travelport .30 23820 15.20 14.84 14.87—.28 Twitter 45988 37.85 37.27 37.44+.25 UberTchn 29196 41.39 40.50 40.59+.12 USOilFd 105716 12.23 11.95 12.05—.05 USSteel .20 43240 13.89 13.50 13.57—.13 ValeSA .29e 128733 12.20 12.06 12.13+.34 VanEGold .06e 66507 20.56 20.40 20.46+.02 VnEkRus .01e 33197 21.74 21.53 21.56+.16 VnEkSemi .58e 30245 101.33 100.17 100.31+.27 VEckOilSvc .47e 30504 14.27 13.79 13.81—.21 VangEmg 1.10e 36798 40.12 39.77 39.81+.02 VerizonCm 2.41 23840 59.09 58.67 58.99+.12 Vipshop 57841 8.04 7.61 7.72+.22 WPXEngy 35430 11.53 10.100 11.05—.29 WellsFargo 1.80 41588 45.91 45.59 45.88+.32 WhitngPetrs 22166 19.90 18.69 18.76—.56 WmsCos 1.52f 29156 27.33 26.84 26.97—.05 Yamanag .02 30590 1.88 1.82 1.84—.02 iPtShFutn 129602 28.80 