BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 46527 2.37 2.22 2.23—.21 AT&TInc 2.04 105636 30.65 30.34 30.61—.01 Alibaba 120526 172.47 169.02 169.64—8.36 AlpAlerMLP 1.35e 62191 9.91 9.79 9.80—.12 AmberRd 53017 13.02 12.96 12.97+2.67 Ambev .05e 73576 4.32 4.25 4.27—.12 Anadarko 1.20 50628 73.03 72.62 72.75—.31 Annaly 1.20e 55025 9.64 9.53 9.55—.07 AstraZens 1.37e 45811 37.39 37.13 37.23—.42 AuroraCn 105763 8.27 7.92 8.02—.33 Avon 44222 3.15 3.03 3.06—.15 BPPLC 2.44 36027 41.82 41.10 41.10—.40 BcoBrads .06a 41343 8.56 8.42 8.47—.29 BcoSantSA .21e 42890 4.57 4.52 4.54—.13 BkofAm .60 277963 29.00 28.31 28.45—1.13 BarrickGld 65144 12.21 12.02 12.06+.06 Boeing 8.22 32997 346.63 339.65 340.91—13.76 BrMySq 1.64 38801 46.59 46.07 46.38—.63 CVSHealth 2 47980 54.45 53.41 53.74—1.42 CanopyGrn 34115 46.95 43.92 44.28—3.20 Caterpillar 3.44 36954 127.52 124.45 125.19—6.15 CntryLink 1m 77079 10.77 10.57 10.66—.23 ChesEng 390470 2.55 2.34 2.35—.26 Chevron 4.76 33645 122.26 120.36 120.49—1.50 CgpVelLCrd 57129 20.77 18.66 18.85—.30 CgpVelICrd 71311 6.22 5.55 6.15+.10 Citigroup 1.80 88187 66.33 64.74 65.02—2.88 ClevCliffs .20 76449 9.97 9.47 9.75—.50 CocaCola 1.60 32630 48.07 47.73 47.99—.21 Coty .50 56402 11.80 11.32 11.77+.04 DenburyR 55052 1.96 1.84 1.86—.06 DeutschBk .12e 29420 7.70 7.62 7.65—.22 DBXHvChiA .29e 52607 25.97 25.70 25.78—1.27 DxSOXBrrs 112797 6.16 5.83 6.09+.70 DxGBullrs 52344 15.14 14.61 15.04+.75 DrGMBllrs .09e 92376 7.17 6.92 7.05+.26 DirSPBears 73543 21.35 20.77 21.18+1.37 DxSPOGBrrs 28151 11.18 10.30 11.12+.90 DxBiotBllrs 28711 43.71 40.38 40.80—5.22 DxSPOGBls 67641 9.64 8.82 8.87—.87 DxSCBearrs 104903 10.02 9.62 9.95+.77 DrxSPBulls 46489 46.68 45.27 45.66—3.31 Disney 1.76f 43624 132.66 130.55 131.06—2.99 DowDuPnt .56 65953 30.67 30.11 30.40—1.08 EnCanag .07 79238 6.62 6.42 6.44—.16 EgyTrnsfr 1.22 49359 15.03 14.70 14.74—.37 ExxonMbl 3.48f 52023 76.23 75.51 75.69—.87 FordM .60a 202768 10.26 10.11 10.17—.21 FrptMcM .20 123965 11.00 10.57 10.63—.75 GenElec .04 286912 10.07 9.83 9.92—.22 GenMotors 1.52 51752 37.12 36.60 36.90—.99 Gerdau .02e 45025 3.46 3.39 3.41—.13 HPInc .64 42249 18.68 18.21 18.26—.86 HalconRsn 148785 .62 .39 .40—.23 Hallibrtn .72 72717 25.18 24.42 24.49—.87 HeclaM .01e 46896 1.59 1.52 1.54—.03 HPEntn .45e 43417 14.53 14.25 14.29—.50 ICICIBk .16e 29442 10.59 10.52 10.52—.38 iShGold 80144 12.44 12.40 12.43+.11 iShBrazil .67e 163732 39.31 38.76 38.94—1.31 iShGerm .60e 38143 27.72 27.56 27.60—.75 iShHK .61e 31647 25.08 24.83 24.89—.77 iShSKor .65e 36285 55.97 55.48 55.61—2.14 iShSilver 28632 13.87 13.80 13.84 iShChinaLC .87e 280485 40.81 40.37 40.48—1.49 iShEMkts .59e 601783 40.87 40.44 40.56—1.42 iShiBoxIG 3.87 82744 119.13 118.78 119.04+.18 iSh20yrT 3.05 46040 125.91 125.25 125.77+1.02 iSEafe 1.66e 127734 64.22 63.81 63.91—1.42 iShiBxHYB 5.09 137728 85.77 85.55 85.65—.58 iShR2K 1.77e 111482 154.02 151.77 152.14—4.48 iShChina .61e 69516 58.32 57.52 57.71—2.42 Infosyss 75839 10.18 10.04 10.12—.15 iShJapanrs 34952 53.24 52.88 52.97—1.10 iShSingrs 29686 23.78 23.64 23.69—.70 iSTaiwnrs 60584 33.96 33.60 33.67—1.37 iShCorEM .95e 68646 49.19 48.71 48.82—1.75 ItauUnHs 87211 8.06 7.96 8.01—.22 JPMorgCh 3.20 53621 110.45 109.22 109.89—2.62 JohnContln 1.04 28286 39.45 39.00 39.08—.60 Keycorp .56 34825 16.99 16.65 16.69—.61 KindMorg 1f 39778 19.62 19.41 19.51—.20 Kinrossg 39047 3.12 3.06 3.09+.04 MGM Rsts .48 39704 25.39 24.75 25.23—.40 Macys 1.51 44795 22.20 21.64 21.68—.78 MarathnO .20 41534 15.27 14.89 14.93—.34 Merck 2.20 31225 77.53 76.82 77.27—.92 MorgStan 1.20 49527 45.27 44.50 44.70—1.64 Nabors .24 34966 3.82 3.58 3.59—.26 NewmtM .56 31357 30.66 30.21 30.58+.43 NokiaCp .19e 122823 4.86 4.80 4.82—.11 OasisPet 41494 5.36 5.01 5.02—.27 OcciPet 3.12 51371 54.75 53.55 53.69—1.29 Oracle .96f 38307 53.95 53.39 53.77—.88 PG&ECp 2.12f 33456 18.38 17.96 18.15—.45 Penney 34568 1.25 1.20 1.20—.06 Petrobras 49733 14.58 14.25 14.29—.53 Pfizer 1.44 92355 40.53 40.15 40.46—.27 Pinterestn 41217 28.00 26.55 26.86—2.19 PUltSP500s 66332 49.15 47.64 48.09—3.55 ProShtQQQ 31495 29.68 29.26 29.59+.91 ProShSPrs 44224 27.95 27.68 27.87+.62 PrUShSPrs 56604 33.88 33.25 33.70+1.48 PrUShD3rs 34121 14.58 14.21 14.48+.92 Qudiann 28066 7.17 6.82 7.03—.38 RegionsFn .56 44122 14.81 14.49 14.55—.50 SpdrGold 62004 122.70 122.33 122.54+1.11 S&P500ETF 4.13e 485764 283.49 280.67 281.46—6.64 SpdrBiots .44e 31770 82.56 80.47 80.74—3.18 SpdrS&PRB .74e 30867 54.28 53.37 53.56—1.54 SpdrRetls .49e 38930 43.36 42.33 42.49—1.64 SpdrOGEx .73e 104170 29.67 28.82 28.87—.92 STMicro .40 121978 16.22 15.71 15.82—1.04 Schlmbrg 2 65250 39.15 37.78 37.91—1.65 SnapIncAn 73878 10.34 10.04 10.11—.38 SwstnEngy 53482 4.20 3.98 4.00—.23 Sprint 35123 6.10 5.90 5.95—.25 Squaren 64901 64.31 61.78 62.28—3.71 SPHlthC 1.01e 72934 87.82 87.01 87.37—1.54 SPCnSt 1.28e 49154 56.91 56.57 56.84—.47 SPConsum 1.12e 28174 115.18 113.64 114.02—3.27 SPEngy 2.04e 58972 63.78 62.76 62.88—1.17 SPDRFncl .46e 226578 26.99 26.72 26.81—.67 SPInds 1.12e 83667 74.79 73.78 73.98—2.29 SPTech .78e 91338 74.47 73.41 73.66—2.52 SPUtil 1.55e 77696 58.35 57.70 58.28+.32 TaiwSemi .73e 45095 41.51 40.77 40.97—1.86 TevaPhrm .73e 292150 13.10 12.03 12.13—2.23 Transocn 52466 7.41 7.10 7.10—.36 Twilion 39193 131.99 122.56 123.65—10.64 Twitter 66577 37.64 36.45 36.67—1.78 UberTchn 434727 39.24 37.08 37.67—3.90 USOilFd 207211 13.19 12.73 12.77—.07 USSteel .20 82228 15.16 14.58 14.62—1.04 ValeSA .29e 101773 12.21 11.95 12.02—.45 VanEGold .06e 168909 20.69 20.43 20.64+.36 VnEkRus .01e 44223 20.79 20.59 20.63—.30 VnEkSemi .58e 101402 107.52 105.34 105.82—4.65 VEckOilSvc .47e 48452 15.31 14.79 14.82—.67 VanEJrGld 51238 28.94 28.59 28.77+.39 VangREIT 3.08e 28898 86.75 86.08 86.62—.24 VangEmg 1.10e 92541 40.56 40.17 40.28—1.42 VangFTSE 1.10e 43868 40.33 40.06 40.12—.89 VerizonCm 2.41 51827 57.34 56.66 56.99+.08 Vipshop 50683 8.18 7.81 7.89—.61 WPXEngy 28110 12.70 12.18 12.19—.31 WalMart 2.12f 29742 101.15 99.60 99.90—2.01 WellsFargo 1.80 92967 46.99 46.28 46.61—.54 Yamanag .02 63814 2.07 2.01 2.06+.04 iPtShFutn 292620 32.08 30.82 31.76+3.57 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 