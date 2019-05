BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 32558 17.05 16.72 16.100+.10 AKSteel 48605 2.34 2.25 2.27—.06 AT&TInc 2.04 128023 31.01 30.64 30.67—.12 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 32558 17.05 16.72 16.100+.10 AKSteel 48605 2.34 2.25 2.27—.06 AT&TInc 2.04 128023 31.01 30.64 30.67—.12 Alibaba 67990 192.70 186.65 188.08—1.23 AlpAlerMLP 1.35e 61206 9.93 9.81 9.82—.13 Ambev .05e 107202 4.68 4.58 4.60—.06 Anadarko 1.20 61455 72.47 71.43 71.49—.88 Annaly 1.20e 184418 9.95 9.80 9.84—.18 AnteroMid .45e 47938 12.05 11.21 11.92—.11 AnteroRes 1 38868 7.34 6.75 6.79—.35 Apache 1 32703 31.45 29.85 30.24—1.47 AstraZens 1.37e 43812 37.84 37.47 37.51+.16 AuroraCn 133641 9.00 8.57 8.63—.37 Avon 38958 2.99 2.83 2.87—.28 BcoBrads .06a 49897 8.97 8.83 8.96+.04 BcoSantSA .21e 187917 4.96 4.87 4.89—.04 BkofAm .60 181955 30.55 30.15 30.24—.03 BarrickGld 72442 12.77 12.41 12.61+.02 BerryPlas .12p 41990 54.45 50.00 52.35—6.40 BostonSci 44053 36.59 36.11 36.22—.16 BrMySq 1.64 54370 47.07 46.51 46.71+.13 CVSHealth 2 71295 57.37 55.57 55.93—1.40 CallonPet 55079 7.36 6.91 6.94—.41 CannTrHln 237352 5.90 5.55 5.66—.78 CanopyGrn 52903 50.63 47.22 47.44—3.24 Carnival 2 38893 55.37 54.55 54.71—1.11 CenovusE .20 36210 9.33 9.01 9.13—.27 CntryLink 1m 40298 11.46 11.28 11.35—.01 ChesEng 250251 2.87 2.72 2.73—.10 CgpVelLCrd 61268 19.71 18.51 18.69—2.39 CgpVelICrd 112493 6.24 5.92 6.18+.63 Citigroup 1.80 54271 70.48 69.48 69.79—.17 ClevCliffs .20 36026 9.85 9.59 9.62+.01 ConocoPhil 1.22 36928 63.31 61.90 62.01—.66 CottCp .24 37021 14.76 13.74 13.97—1.27 DenburyR 51627 1.99 1.88 1.88—.07 DevonE .32 33442 32.00 30.89 31.04—.80 DiamOffsh .50 35780 9.40 8.71 8.76—.68 DxSOXBrrs 76815 4.82 4.47 4.74—.04 DxGBullrs 62044 14.74 14.06 14.42—.49 DrGMBllrs .09e 152292 6.92 6.57 6.76—.36 DirSPBears 47928 19.51 18.89 19.42+.38 DxSPOGBrrs 41363 11.17 10.24 11.10+.98 DxSPOGBls 80843 9.84 8.94 9.01—.99 DxSCBearrs 88771 9.36 8.92 9.28+.11 Disney 1.76f 83354 135.69 132.38 132.81—3.57 DowIncn .70p 39310 56.49 53.58 53.63—2.50 DowDuPnt .56 x90572 36.90 34.91 35.12—2.05 EnCanag .07 130813 6.71 6.42 6.56—.13 EnscoRrs 52630 13.38 11.85 11.94—1.29 Eventbrn 58541 17.29 15.30 17.03—7.12 ExxonMbl 3.48f 51304 78.50 77.83 77.98—.69 Fitbitn 89686 5.46 5.03 5.05—.32 Fluor .84 64514 30.50 28.00 29.73—9.42 FordM .60a 165857 10.35 10.20 10.27—.04 FrptMcM .20 93083 11.74 11.43 11.47—.24 GenElec .04 477802 10.40 10.08 10.23+.13 GenMotors 1.52 43203 38.84 38.27 38.37—.38 Gerdau .02e 46907 3.54 3.47 3.51+.01 Hallibrtn .72 37397 27.90 27.21 27.31—.28 Hanesbdss .60 47433 19.10 17.50 17.87—.27 HarmonyG .05 33778 1.72 1.62 1.67—.05 HeclaM .01e 67225 2.07 1.95 1.96—.12 HostHotls 1a 38565 19.99 19.46 19.60+.12 iShGold 103194 12.18 12.12 12.17—.04 iShBrazil .67e 105446 40.87 40.50 40.57—.13 iShHK .61e 39332 26.85 26.68 26.70+.32 iShSilver 47045 13.75 13.65 13.71—.04 iShChinaLC .87e 73905 44.44 44.02 44.07—.21 iShEMkts .59e 281237 43.85 43.45 43.51—.09 iShiBoxIG 3.87 52262 118.74 118.29 118.37—.46 iSEafe 1.66e 76575 66.47 66.11 66.16—.22 iShiBxHYB 5.09 156949 86.48 86.18 86.23—.06 iShR2K 1.77e 106832 158.15 155.68 156.13—.66 iShCorEM .95e 52010 52.78 52.31 52.38—.07 ItauUnHs x35241 8.61 8.49 8.58+.06 JPMorgCh 3.20 35801 115.78 114.58 114.95—.21 Keycorp .56 44530 17.62 17.29 17.36+.01 KindMorg 1f 40308 19.63 19.41 19.42—.17 Kinrossg 50891 3.09 3.00 3.07+.01 LaredoPet 64177 3.33 2.87 3.22+.25 MGM Rsts .48 35785 26.14 25.41 25.59—.25 MarathnO .20 125329 16.30 15.61 15.70—.83 Merck 2.20 42638 79.83 78.61 79.11+.39 MetLife 1.76f 43941 48.13 46.57 47.30+1.59 Nabors .24 52876 3.61 3.35 3.37—.26 NewmtM .56 34361 30.42 29.94 30.11—.22 NobleCorp .08 83304 2.55 2.35 2.41—.15 NokiaCp .19e 187850 5.22 5.15 5.16—.06 OasisPet 71009 5.70 5.41 5.43—.31 OcciPet 3.12 65099 57.86 56.95 57.30—.18 PG&ECp 2.12f 41786 22.60 20.71 21.34—.36 ParsleyEn 52702 19.90 18.52 19.18+.10 PetrbrsA 37360 13.50 13.33 13.36—.10 Petrobras 63974 15.01 14.74 14.76—.17 Pfizer 1.44 65899 41.00 40.58 40.73—.04 Pinterestn 89088 31.68 28.86 29.17—2.06 PUltSP500s 42013 54.32 52.57 52.84—1.02 PrUCruders 32108 22.98 22.07 22.21—1.80 Qudiann 76775 8.28 7.61 8.23+.72 RangeRs .08 42742 8.95 8.53 8.56—.47 Realogy .27p 38923 12.32 10.37 10.42—2.69 RegionsFn .56 54787 15.50 15.17 15.31+.14 SpdrGold 37013 120.09 119.54 120.05—.35 S&P500ETF 4.13e 295465 292.70 289.52 290.01—1.80 SpdrLehHY 2.30 59193 36.05 35.92 35.95—.03 SpdrOGEx .73e 174662 29.81 28.90 28.95—1.01 Schlmbrg 2 33723 41.55 40.67 40.78—.59 SnapIncAn 57860 11.25 10.99 11.03—.17 SwstnEngy 59092 3.89 3.75 3.77—.10 Sprint 34460 5.63 5.46 5.46—.10 Squaren 210099 70.50 66.05 66.15—7.47 SPMatls .98e 53126 56.44 55.75 55.91—.50 SPHlthC 1.01e 75290 89.57 88.50 88.68—.42 SPCnSt 1.28e 51170 57.21 56.72 56.82—.19 SPEngy 2.04e 98262 64.77 63.81 63.87—.92 SPDRFncl .46e 229537 27.95 27.62 27.70—.09 SPInds 1.12e 81160 77.63 76.81 77.01—.49 SPTech .78e 85737 79.06 77.68 77.82—.69 SpdrRESel 32665 36.46 36.04 36.14+.11 SPUtil 1.55e 88994 58.31 57.55 58.19+.08 TaiwSemi .73e 41243 44.33 43.75 44.01+.19 TeekayTnk .21 38050 1.15 1.07 1.13+.05 TevaPhrm .73e 137951 15.19 14.26 15.05—.18 Transocn 135897 7.54 7.20 7.26—.38 Twilion 32993 134.38 126.75 130.25+1.68 Twitter 63510 40.00 38.84 38.93—.37 UndrArms 101367 24.10 22.56 23.04+1.00 UnArCwi 35520 21.65 20.26 20.58+.90 USOilFd 214863 12.94 12.69 12.72—.50 USSteel .20 112900 14.84 14.34 14.43—.84 ValeSA .29e 64696 12.39 12.26 12.34—.04 VanEGold .06e 157469 20.46 20.14 20.30—.22 VnEkRus .01e 32315 21.32 21.16 21.20—.12 VnEkSemi .58e 40740 117.54 115.16 115.55+.19 VEckOilSvc .47e 46530 16.13 15.74 15.79—.35 VanEJrGld 49346 28.52 28.04 28.31—.50 VangEmg 1.10e 54754 43.36 43.00 43.06—.11 VangFTSE 1.10e 32592 41.82 41.59 41.62—.13 Vereit .55 36489 8.34 8.23 8.29+.06 VerizonCm 2.41 67009 57.35 56.68 56.96+.44 Vipshop 54377 9.21 8.66 9.06+.32 WPXEngy 54510 13.21 12.51 12.58—.65 Wabtec .48 64530 75.49 73.82 74.45—.66 Wayfair 33519 156.51 145.00 145.58—17.95 WeathfIntl 316713 .44 .29 .37—.06 WellsFargo 1.80 67162 48.49 47.85 48.13—.10 WhitngPetrs 63976 24.83 22.93 23.11—3.42 WmsCos 1.52f 37750 28.03 27.35 