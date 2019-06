BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 37367 18.39 18.25 18.28—.21 AT&TInc 2.04 99799 32.21 31.79 31.92—.01 AberFitc .80 117587 20.20 18.75 18.84—6.17…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ABBLtd .76e 37367 18.39 18.25 18.28—.21 AT&TInc 2.04 99799 32.21 31.79 31.92—.01 AberFitc .80 117587 20.20 18.75 18.84—6.17 Alibaba 170595 154.39 150.71 151.23—3.58 Allergan 2.96 30157 130.93 121.32 123.20—8.21 AlpAlerMLP 1.35e 67312 9.70 9.58 9.58—.20 Altria 3.20 30955 49.78 48.70 49.28—.59 Ambev .05e 110990 4.37 4.29 4.33+.07 AEagleOut .55 33010 18.32 17.48 17.83—1.06 Anadarko 1.20 33886 71.49 70.98 71.01—.48 Annaly 1.20e 105049 9.02 8.89 8.93—.09 Aramark .44e 36903 32.81 31.67 32.46+.73 ArcelorMrs .10p 27471 15.24 15.03 15.05—.65 AuroraCn 96435 8.27 8.08 8.17—.16 Avon 63949 3.85 3.75 3.81—.05 BRFSA 37327 7.36 7.18 7.20—.31 BcoBrads .06a 63092 9.12 8.86 9.09+.33 BcoSantSA .21e 34105 4.44 4.39 4.40—.02 BkofAm .60 209636 27.74 27.38 27.43—.47 BarrickGld 49690 11.97 11.73 11.81+.07 BrMySq 1.64 64558 45.65 44.86 44.95—.92 CVSHealth 2 33889 52.95 52.12 52.33—.37 CdaGoosen 114809 42.06 35.78 35.97—13.06 CanopyGrn 28254 44.26 42.45 42.50—2.14 CapriHld 48810 36.43 34.43 34.57—4.33 Cemex .29t 53935 4.16 3.94 4.12+.09 CntryLink 1 61353 10.39 10.12 10.27+.14 ChesEng 263286 2.02 1.90 1.99+.05 CgpVelLCrd 71586 15.77 14.68 14.87—1.44 CgpVelICrd 86867 7.48 7.03 7.40+.59 Citigroup 1.80 59832 63.60 62.72 62.96—.83 ClevCliffs .20 47243 9.12 8.71 8.75—.49 CocaCola 1.60 36262 49.03 48.51 48.55—.55 Coty .50 30841 13.01 12.63 12.63—.38 DenburyR 67252 1.54 1.46 1.49—.07 DBXHvChiA .29e 45816 26.36 26.17 26.29+.16 DevonE .32 49323 26.57 25.95 26.01—.59 DicksSptg 1.10f 73688 37.00 33.43 33.52—2.26 DxSOXBrrs 124920 7.90 7.46 7.72+.07 DxGBullrs 28627 14.72 14.31 14.53 DrGMBllrs .09e 48184 6.56 6.35 6.49+.02 DirSPBears 58661 22.28 21.66 22.24+.79 DxSPOGBrrs 34934 14.41 13.68 14.31+.86 DxSPOGBls 88287 6.73 6.36 6.41—.46 DxSCBearrs 76724 10.88 10.55 10.86+.45 DrxSPBulls 32465 44.41 43.15 43.23—1.58 DowDuPnt .56 52886 31.00 30.23 30.69—.09 EnCanag .07 106489 5.78 5.61 5.65—.22 EgyTrnsfr 1.22 48145 14.22 14.01 14.06—.27 EnscoRrs 37905 8.68 8.30 8.48—.31 EvolentHn 30107 14.04 10.37 10.39—3.76 ExxonMbl 3.48f 49550 72.43 71.62 71.65—.96 Fitbitn 28091 4.84 4.72 4.72—.16 FootLockr 1.52f 30051 42.48 40.91 41.01—1.64 FordM .60a 159613 9.71 9.55 9.60—.18 FrptMcM .20 58022 9.93 9.76 9.79—.24 Gap .97 30536 21.14 20.58 20.72—.66 GenElec .04 176655 9.35 9.15 9.19—.17 GenMills 1.96 52566 49.11 47.81 47.81—3.28 GenMotors 1.52 32950 34.85 34.32 34.51—.35 HPInc .64 51503 19.59 19.07 19.11—.55 Hallibrtn .72 57080 22.80 22.38 22.46—.53 HeclaM .01e 31181 1.34 1.26 1.34+.08 HPEntn .45e 30381 14.29 13.99 14.07—.11 ICICIBk .16e 49075 12.01 11.78 11.82—.34 ING .14e 33338 10.89 10.80 10.81—.11 iShGold 76489 12.30 12.25 12.29+.05 iShBrazil .67e 116297 40.94 40.34 40.83+.55 iShSKor .65e 27543 54.72 54.46 54.51—.95 iShSilver 34420 13.57 13.49 13.54+.08 iShChinaLC .87e 99819 40.36 40.10 40.21+.08 iShEMkts .59e 339452 40.14 39.88 40.03—.06 iSh20yrT 3.05 50160 129.90 129.50 129.86+1.07 iSEafe 1.66e 165961 63.75 63.44 63.46—.69 iShiBxHYB 5.09 123093 85.52 85.27 85.29—.28 iShR2K 1.77e 96233 148.93 147.36 147.45—2.14 iShREst 2.76e 32467 87.70 86.17 86.23—.97 Infosyss 43845 10.34 10.25 10.26—.05 InvitHmn .52 43863 25.35 25.16 25.18—.24 iShJapanrs 28028 53.25 52.87 52.89—.41 iSTaiwnrs 30381 32.30 32.17 32.20—.24 iShCorEM .95e 114470 48.40 48.10 48.27—.05 ItauUnHs 88159 8.73 8.51 8.71+.30 JPMorgCh 3.20 37407 108.40 107.06 107.34—1.18 JohnJn 3.80f 80116 135.89 128.77 129.49—7.58 JohnContln 1.04 72817 38.42 37.96 38.07—.39 Keycorp .56 32995 16.31 16.04 16.10—.26 KindMorg 1f 41758 19.77 19.58 19.59—.29 Kinrossg 35763 3.24 3.19 3.20—.01 Kroger s .56f 37005 23.45 22.93 23.00—.62 LBrands 1.20 42469 24.25 22.50 22.57—1.79 Lowes 1.92 41307 93.73 91.60 92.23+.36 Macys 1.51 36828 21.14 20.57 20.71—.34 MarathnO .20 60916 14.09 13.83 13.85—.48 Merck 2.20 40605 80.37 78.93 79.00—1.26 MorgStan 1.20 36882 42.23 41.57 41.68—.49 Nabors .24 78719 2.31 2.16 2.19—.08 NYCmtyB .68 29173 10.16 9.94 10.13+.11 NikeB s .88 45466 80.86 77.70 77.81—3.40 NokiaCp .19e 85306 4.98 4.93 4.94—.07 OasisPet 48206 5.03 4.80 4.84—.15 OcciPet 3.12 29789 52.14 51.04 51.12—1.16 Oracle .96f 45334 51.81 51.05 51.23—.52 PG&ECp 2.12f 30645 17.77 16.76 17.25—.48 Penney 85652 .91 .80 .81—.09 Petrobras 33789 14.48 14.22 14.43+.11 Pfizer 1.44 79422 41.79 41.28 41.41—.50 PionEnSvc 33419 .37 .30 .30—.09 PrUCruders 36123 19.96 19.05 19.21—1.17 ProShSPrs 28663 28.39 28.12 28.36+.33 PrUShSPrs 50067 34.90 34.26 34.86+.83 RegionsFn .56 53863 13.97 13.75 13.83—.11 S&P500ETF 4.13e 426573 279.36 276.71 276.88—3.27 SpdrShTHiY 1.58 30094 27.00 26.95 26.97—.07 SpdrS&PRB .74e 27493 51.70 51.14 51.23—.64 SpdrOGEx .73e 116714 26.60 26.12 26.17—.54 Schlmbrg 2 43768 36.09 35.46 35.67—.83 SnapIncAn 73067 11.59 11.24 11.33—.25 SwstnEngy 62427 3.66 3.54 3.60—.04 Sprint 74998 6.95 6.81 6.84—.07 Squaren 45384 65.06 62.79 62.87—2.95 SPHlthC 1.01e 76892 87.86 86.82 86.92—1.36 SPCnSt 1.28e 50296 56.37 55.89 55.89—.69 SPEngy 2.04e 65348 60.55 59.78 59.79—1.19 SPDRFncl .46e 176724 26.49 26.22 26.26—.29 SPInds 1.12e 64818 73.10 72.08 72.37—.73 SPTech .78e 53056 73.01 72.17 72.27—.82 SPUtil 1.55e 57899 59.05 58.48 58.48—.37 TJX .92f 33975 50.21 49.05 49.12—.96 TaiwSemi .73e 63419 37.54 37.18 37.28—.37 TevaPhrm .73e 184335 9.28 8.95 9.14—.39 Transocn 66020 6.65 6.40 6.44—.25 Travelport .30 34159 15.67 15.63 15.66+.08 Twitter 61907 37.40 36.61 36.69—.60 Tyson 1.50 31037 79.61 76.33 76.73—3.58 UberTchn 64572 40.71 39.15 39.42—1.53 USOilFd 181984 12.11 11.83 11.88—.36 USSteel .20 65358 13.15 12.64 12.68—.58 ValeSA .29e 90540 12.44 12.25 12.33—.07 VanEGold .06e 52884 20.55 20.35 20.46+.04 VnEkRus .01e 44456 21.57 21.33 21.55+.16 VnEkSemi .58e 66734 99.29 97.61 98.13—.42 VEckOilSvc .47e 33690 13.64 13.37 13.43—.30 VangREIT 3.08e 36799 87.21 86.12 86.18—1.01 VangEmg 1.10e 67374 40.10 39.88 39.99+.02 VangFTSE 1.10e 44084 40.02 39.80 39.82—.45 Vereit .55 64074 8.60 8.46 8.50—.08 VerizonCm 2.41 42563 58.93 58.21 58.22—.51 Copyright © 2019 The Associated Press. 