BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 93573 2.16 2.03 2.13—.09 AT&TInc 2.04 82443 32.32 31.96 32.26—.03 Alibaba 144910 158.48 154.41 156.26—2.57 AlpAlerMLP 1.35e 117138 10.00 9.78 9.80—.23 Ambev .05e 110675 4.32 4.21 4.31+.06 Anadarko 1.20 37748 72.28 71.84 72.08—.23 Annaly 1.20e 79052 9.28 9.20 9.21—.09 AnteroRes 1 32536 6.90 6.62 6.80—.11 AstraZens 1.37e 40898 38.88 38.44 38.47—.15 AuroraCn 81409 8.52 8.26 8.33—.28 Avon 748202 3.98 3.57 3.58+.09 BPPLC 2.44 35815 41.54 41.15 41.23—1.11 BRFSA 31201 7.95 7.58 7.89+.38 BcoBrads .06a 84102 8.61 8.36 8.57—.05 BcoSantSA .21e 41108 4.48 4.43 4.45—.06 BkofAm .60 204023 28.20 27.67 27.77—.73 BarrickGld 71686 12.23 11.98 12.20+.26 BestBuy 2f 38827 70.00 65.11 65.55—3.62 BrMySq 1.64 32881 47.64 46.89 46.94—.80 CVSHealth 2 41100 53.29 52.68 52.84—.88 CabotO&G .36f 37425 26.32 25.50 25.64—.97 CallonPet 30520 7.30 6.91 7.04—.41 CenovusE .20 29475 8.31 8.06 8.18—.36 CntryLink 1m 47493 9.89 9.64 9.83—.14 ChesEng 324155 2.09 1.97 2.09—.11 Chevron 4.76 43491 118.87 117.12 117.41—3.16 CgpVelLCrd 86768 17.03 15.60 15.79—2.86 CgpVelICrd 120902 7.16 6.69 7.09+.94 Citigroup 1.80 62919 63.82 63.08 63.32—1.34 ClevCliffs .20 35725 9.59 9.22 9.40—.08 Clouderan 56555 10.28 9.69 9.72—1.03 CocaCola 1.60 45915 49.90 49.46 49.87+.22 CousPrp .29f 48729 9.18 9.09 9.15—.03 DenburyR 88085 1.68 1.51 1.59—.14 DeutschBk .12e 33415 7.23 7.13 7.22—.12 DBXEurHgd .65e 46167 28.70 28.58 28.63—.37 DxSOXBrrs 89272 7.59 7.30 7.48+.56 DxGBullrs 55497 15.28 14.60 15.25+.84 DrGMBllrs .09e 80895 6.82 6.52 6.81+.39 DirSPBears 52949 21.20 20.79 21.18+.91 DxSPOGBrrs 39769 12.95 11.94 12.85+1.77 DxSPOGBls 88445 8.00 7.16 7.22—1.39 DxSCBearrs 86656 10.45 10.13 10.43+.59 DrxSPBulls 32724 46.36 45.37 45.42—2.15 DowDuPnt .56 67288 31.31 30.82 30.88—.85 EmergeES 2.68m 143098 .43 .17 .34+.17 EnCanag .07 139547 6.30 5.96 5.98—.51 EgyTrnsfr 1.22 83244 14.76 14.33 14.38—.54 EnscoRrs 44631 9.60 9.09 9.15—.87 ExxonMbl 3.48f 42834 74.80 73.43 73.50—2.06 FordM .60a 159882 9.85 9.67 9.78—.20 FrptMcM .20 79360 9.97 9.74 9.86—.20 GenElec .04 294784 9.83 9.47 9.62—.28 GenMotors 1.52 52571 35.18 34.35 34.67—.88 GoldFLtd .01e 38599 3.91 3.79 3.91+.11 HPInc .64 43510 19.05 18.74 18.98—.23 HalconRsn 49749 .23 .20 .22—.01 Hallibrtn .72 127155 24.25 23.20 23.24—1.50 HPEntn .45e 30498 14.54 14.30 14.35—.36 Hormels .84 49783 39.83 37.00 39.01—.49 ICICIBk .16e 51979 11.68 11.58 11.65+.17 iShGold 74206 12.32 12.24 12.31+.12 iShBrazil .67e 90247 39.57 38.71 39.43+.07 iShHK .61e 35507 25.06 24.94 24.100—.25 iShSilver 46249 13.72 13.60 13.72+.18 iShChinaLC .87e 121347 40.18 39.92 40.06—.56 iShEMkts .59e 408978 40.08 39.75 39.94—.49 iShiBoxIG 3.87 55397 119.43 119.19 119.42+.20 iSh20yrT 3.05 39200 127.72 126.88 127.70+1.45 iSEafe 1.66e 109143 64.16 63.82 64.00—.68 iShiBxHYB 5.09 74134 85.99 85.68 85.72—.49 iShR2K 1.77e 91118 151.06 149.41 149.56—2.97 iShCorEafe 1.56e 31670 60.04 59.74 59.90—.65 iShCorEM .95e 69074 48.29 47.92 48.15—.62 ItauUnHs 96394 8.36 8.17 8.34+.02 JPMorgCh 3.20 50221 109.79 108.02 108.31—2.51 JohnContln 1.04 58576 39.11 38.80 38.85—.36 KindMorg 1f 44414 20.20 19.86 19.87—.47 Kohls 2.68 49330 53.06 50.88 51.01—2.43 LBrands 1.20 138539 25.08 22.12 24.01+2.51 LVSands 3.08f 30805 57.87 56.79 56.82—1.77 LloydBkg .47a 34383 2.93 2.89 2.91—.06 Lowes 1.92 56958 97.50 94.57 94.96—2.99 Macys 1.51 50905 21.64 21.21 21.40—.45 MarathnO .20 55921 15.15 14.50 14.52—.91 MarathPts 2.12 33487 51.16 49.71 50.00—1.92 McDerIrs 30039 6.70 6.27 6.32—.51 Medtrnic 2 48074 91.69 90.12 90.74+1.98 Merck 2.20 30712 81.19 80.41 80.54—.44 MorgStan 1.20 53637 42.82 42.15 42.51—.98 Nabors .24 91690 2.97 2.60 2.62—.49 Netshoesn 31982 2.83 2.60 2.77+.81 NokiaCp .19e 107847 5.00 4.95 4.98—.15 OasisPet 64490 5.24 4.94 5.02—.36 OcciPet 3.12 78444 52.67 51.29 52.23—.56 Oracle .96f 35089 53.72 52.79 52.83—1.37 ParsleyEn 35545 19.09 18.19 18.26—1.52 Penney 81188 1.01 .92 .92—.09 Petrobras 69839 13.96 13.65 13.92—.30 Pfizer 1.44 75607 41.98 41.67 41.71—.28 PUltSP500s 31511 48.79 47.75 47.76—2.37 PrUCruders 38619 20.93 19.78 19.93—2.30 PrUShSPrs 41915 33.78 33.32 33.77+1.05 PureStrgn 42931 15.89 15.17 15.81+.31 Qudiann 29066 7.73 7.38 7.57—.04 RangeRs .08 66483 7.95 7.61 7.78—.29 RegionsFn .56 42773 14.27 13.97 14.00—.41 SpdrGold 33130 121.52 120.77 121.43+1.19 S&P500ETF 4.13e 321681 283.21 281.24 281.28—4.35 SpdrS&PRB .74e 42361 52.50 51.67 51.75—1.34 SpdrOGEx .73e 203478 27.99 27.08 27.17—1.56 Schlmbrg 2 50897 37.53 36.80 37.15—1.19 Schwab .68f 34068 43.06 42.22 42.31—1.27 SeaLtdn 32791 31.10 29.96 30.23—1.28 SnapIncAn 110356 11.36 10.76 11.11—.20 SwstnEngy 93843 3.81 3.56 3.72—.05 Sprint 190476 7.04 6.75 6.79+.12 Squaren 36332 65.33 63.40 63.41—3.05 SPHlthC 1.01e 54073 89.43 88.68 88.79—.95 SPCnSt 1.28e 39078 57.75 57.51 57.59—.16 SPEngy 2.04e 99759 62.51 61.19 61.25—2.27 SPDRFncl .46e 186368 26.78 26.53 26.55—.48 SPInds 1.12e 68792 74.18 73.41 73.56—1.33 SPTech .78e 56610 73.62 72.97 73.01—1.58 SPUtil 1.55e 47771 59.69 59.41 59.59+.18 TJX .92f 33213 52.48 51.16 51.95+.23 TaiwSemi .73e 66383 38.06 37.41 37.68—1.22 Target 2.56 57682 79.45 76.82 78.79+1.23 TevaPhrm .73e 39622 11.47 11.22 11.24—.31 Transocn 115063 7.11 6.57 6.79—.52 Travelport .30 30714 15.05 14.81 15.04+.19 Twitter 87973 38.29 36.93 37.22—1.36 UberTchn 36252 41.09 40.22 40.53—.72 USOilFd 275515 12.37 12.04 12.08—.66 USSteel .20 93279 13.90 13.32 13.62—.63 ValeSA .29e 82827 11.86 11.43 11.85+.10 VanEGold .06e 118606 20.81 20.47 20.79+.43 VnEkRus .01e 43857 21.50 21.36 21.39—.31 VnEkSemi .58e 47684 99.91 98.50 99.02—2.71 VEckOilSvc .47e 78880 14.40 13.92 13.97—.77 VanEJrGld 32827 28.55 28.11 28.53+.58 VangEmg 1.10e 66076 39.90 39.57 39.78—.52 Veoneern 36304 17.97 16.91 16.94—1.03 VerizonCm 2.41 42960 59.28 58.67 58.92—.33 Vipshop 81802 7.67 6.93 7.41+.14 WPXEngy 45066 11.65 11.10 11.20—.72 WellsFargo 1.80 57475 45.86 45.27 45.32—.79 WmsCos 1.52f 40303 27.30 26.56 26.77—.86 Yamanag .02 51894 