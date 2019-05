BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 24387 16.40 16.16 16.25+.14 AT&TInc 2.04 201778 31.38 30.62 31.15+.68 AbbVie 4.28 24404 78.94 77.00 78.60+1.73…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 24387 16.40 16.16 16.25+.14 AT&TInc 2.04 201778 31.38 30.62 31.15+.68 AbbVie 4.28 24404 78.94 77.00 78.60+1.73 Alibaba 85968 174.60 171.48 173.62+3.61 AlpAlerMLP 1.35e 46702 9.98 9.82 9.94+.15 Ambev .05e 105580 4.30 4.23 4.27—.03 Anadarko 1.20 31679 73.13 72.80 73.08+.31 Annaly 1.20e 35189 9.60 9.55 9.55+.01 AstraZens 1.37e 51019 38.00 37.64 37.80+.52 AuroraCn 99346 8.49 8.10 8.40+.38 Avon 30752 3.23 3.09 3.18+.06 BPPLC 2.44 32742 41.74 41.52 41.72+.49 BcBilVArg .27e 24743 5.72 5.64 5.72+.13 BcoBrads .06a 47102 8.50 8.38 8.46+.02 BcoSantSA .21e 29012 4.58 4.52 4.58+.06 BkofAm .60 256808 28.97 28.21 28.95+.70 BarrickGld 56723 12.34 12.19 12.27—.05 Boeing 8.22 25167 346.10 337.23 344.98+7.61 BostonSci 25301 36.99 36.10 36.92+.95 BrMySq 1.64 53227 46.44 45.92 46.04+.14 CVSHealth 2 39732 54.23 53.41 53.76—.06 CannTrHln 53217 6.44 5.91 6.29+.56 Cemex .29t 25625 4.49 4.35 4.47+.13 Centenes 37657 55.33 53.96 54.22—.68 CntryLink 1m 58300 11.02 10.62 10.91+.40 ChesEng 245626 2.56 2.42 2.56+.16 CgpVelLCrd 38093 19.63 19.04 19.44+1.00 CgpVelICrd 45673 6.09 5.89 5.96—.33 Citigroup 1.80 68021 65.83 64.35 65.77+1.39 ClevCliffs .20 23875 9.98 9.76 9.95+.11 CocaCola 1.60 53909 49.32 48.35 49.08+1.03 Conduentn 26315 9.03 8.71 8.71+.19 Coty .50 80702 12.25 11.80 12.13+.40 CousPrp .29f 25873 9.30 9.15 9.30+.11 DenburyR 56934 1.92 1.82 1.92+.13 DBXHvChiA .29e 46547 26.66 26.32 26.63+.97 DxSOXBrrs 79612 6.01 5.71 5.76—.41 DxGBullrs 39060 15.57 14.90 14.94—.69 DrGMBllrs .09e 87127 7.43 6.98 7.00—.39 DirSPBears 46925 21.09 20.44 20.48—.81 DxSPOGBrrs 29898 10.97 10.12 10.18—1.01 DxSPOGBls 48235 9.63 8.97 9.59+.78 DxSCBearrs 67608 10.03 9.65 9.67—.36 DrxSPBulls 33776 47.21 45.82 47.14+1.78 Disney 1.76f 58320 134.66 132.05 134.52+3.18 DowDuPnt .56 36312 30.66 30.31 30.63+.39 EnCanag .07 100733 6.77 6.47 6.75+.36 EgyTrnsfr 1.22 33564 15.01 14.85 14.98+.20 EnscoRrs 28170 11.65 11.00 11.64+.74 ExxonMbl 3.48f 32159 76.75 75.81 76.65+.94 FNBCpPA .48 29147 11.59 11.23 11.58+.11 FordM .60a 129573 10.25 10.13 10.24+.16 FrptMcM .20 64118 10.99 10.77 10.97+.26 Gap .97 35193 22.83 21.75 22.54—.21 GenElec .04 224872 10.18 9.91 10.17+.30 Gerdau .02e 50067 3.50 3.43 3.47+.05 HPInc .64 24281 18.53 18.17 18.50+.23 HalconRsn 173193 .40 .32 .37+.08 Hallibrtn .72 39152 25.65 24.76 25.59+.94 Hanesbdss .60 33513 16.29 15.98 16.24+.12 HeclaM .01e 35886 1.62 1.55 1.55—.03 HPEntn .45e 31927 14.36 14.19 14.31+.15 Huyan 26800 20.63 19.60 20.56+.51 ICICIBk .16e 31327 10.81 10.75 10.79+.17 iShGold 72625 12.44 12.38 12.39—.05 iShBrazil .67e 85563 39.13 38.75 39.12+.28 iShGerm .60e 27464 27.83 27.63 27.82+.30 iShHK .61e 26999 25.37 25.19 25.34+.43 iShSilver 46321 13.92 13.83 13.85+.01 iShChinaLC .87e 177416 41.47 41.14 41.43+.81 iShEMkts .59e 481792 41.26 40.98 41.23+.65 iSEafe 1.66e 89797 64.55 64.21 64.54+.73 iShiBxHYB 5.09 80015 85.77 85.53 85.75+.31 iShR2K 1.77e 79108 153.56 151.70 153.46+1.83 iShChina .61e 32851 59.03 58.45 59.00+1.16 iShCorEafe 1.56e 29864 60.46 60.15 60.45+.71 iShJapanrs 31135 53.65 53.42 53.61+.76 iSTaiwnrs 26236 34.10 33.88 34.07+.39 iShCorEM .95e 65254 49.67 49.34 49.64+.75 ItauUnHs 54829 8.08 7.97 8.05+.05 JPMorgCh 3.20 39828 111.70 109.50 111.63+2.18 Keycorp .56 49970 17.01 16.52 16.96+.43 KindMorg 1f 44721 20.07 19.72 20.05+.38 LloydBkg .47a 23803 3.12 3.09 3.10+.02 Macys 1.51 61176 21.81 21.08 21.76+.18 MarathnO .20 x43404 15.66 15.03 15.60+.62 MarathPts 2.12 26059 51.62 50.69 51.58+.86 Merck 2.20 27506 78.08 77.36 77.69+.52 MorgStan 1.20 71538 44.59 44.04 44.46+.28 Nabors .24 53051 3.69 3.55 3.68+.12 NikeB s .88 26327 83.95 82.06 83.88+1.35 NokiaCp .19e 134274 4.85 4.80 4.84+.02 OasisPet 43229 5.31 5.00 5.29+.35 OcciPet 3.12 26315 54.99 54.15 54.92+.75 Oracle .96f 39827 54.57 53.36 54.49+1.06 ParkHotn 1.80m 35531 30.72 30.16 30.59+.44 PetrbrsA 30058 13.11 12.97 13.09+.13 Petrobras 45258 14.45 14.26 14.41+.06 Pfizer 1.44 93342 40.87 40.56 40.72+.15 Pinterestn 31483 28.49 27.02 28.43+1.80 PUltSP500s 38689 49.71 48.25 49.64+1.83 ProShSPrs 29574 27.84 27.55 27.56—.37 PrUShSPrs 35718 33.61 32.92 32.95—.88 PrUShD3rs 27942 14.43 13.96 14.00—.56 RegionsFn .56 43943 14.65 14.28 14.62+.28 SpdrGold 24263 122.66 122.12 122.19—.48 S&P500ETF 4.13e 317140 284.73 281.85 284.59+3.73 SpdrBiots .44e 25592 81.89 80.38 81.84+1.43 SpdrS&PRB .74e 25510 53.79 52.77 53.72+.88 SpdrOGEx .73e 85793 29.74 28.98 29.69+.93 STMicro .40 45244 16.93 16.55 16.87+1.16 Schlmbrg 2 50593 39.50 38.36 39.44+1.28 SeaLtdn 27433 25.00 24.45 24.97+.59 SnapIncAn 106131 10.65 10.20 10.46+.35 SwstnEngy 45522 4.12 3.99 4.10+.16 Sprint 77658 6.03 5.87 5.92—.10 Squaren 41933 64.81 62.48 64.65+2.26 SPMatls .98e 24280 54.56 53.95 54.50+.60 SPHlthC 1.01e 48904 88.11 87.47 87.97+.73 SPCnSt 1.28e 49400 57.36 56.84 57.28+.51 SPEngy 2.04e 35892 64.23 63.23 64.14+1.19 SPDRFncl .46e 213386 27.12 26.71 27.10+.42 SPInds 1.12e 38692 75.24 74.27 75.14+1.04 SPTech .78e 62206 74.77 73.62 74.71+1.40 SPUtil 1.55e 55640 58.64 58.22 58.52—.06 TaiwSemi .73e 28957 42.06 41.40 42.02+1.03 TakedaPhn 30358 19.00 17.78 17.86—1.63 Target 2.56 x36688 71.04 70.03 70.50—.54 TevaPhrm .73e 77324 12.56 12.23 12.30+.07 Transocn 63994 7.50 7.16 7.49+.43 TurqHillRs 50278 1.34 1.23 1.30—.03 Twilion 25741 129.20 124.22 128.55+5.16 Twitter 53502 37.48 36.60 37.40+.81 UberTchn 249912 38.50 36.85 38.22+1.12 USOilFd 123322 12.95 12.81 12.91+.23 USSteel .20 53010 15.22 14.65 15.12+.40 ValeSA .29e 78694 12.07 11.91 12.03+.05 VanEGold .06e 104105 20.90 20.59 20.61—.32 VnEkRus .01e 56232 21.18 20.99 21.14+.48 VnEkSemi .58e 56075 108.06 106.36 107.92+2.58 VEckOilSvc .47e 25345 15.45 15.00 15.43+.59 VanEJrGld 24220 29.32 28.71 28.74—.52 VangEmg 1.10e 64127 40.96 40.67 40.93+.65 VangFTSE 1.10e 35928 40.55 40.33 40.53+.44 Vereit .55 32497 8.54 8.44 8.52+.05 VerizonCm 2.41 42754 57.19 56.50 56.85+.10 Visa s 1 23803 161.46 157.94 161.23+3.90 WellsFargo 1.80 86891 46.85 45.98 46.78+.45 Yamanag .02 24557 2.09 2.01 2.01—.07 iPtShFutn 193289 31.44 30.31 30.36—2.09 