BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 69695 30.49 30.16 30.27—.11 Alibaba 85189 180.79 174.10 174.93—4.11 AlpAlerMLP 1.35e 79975 9.84 9.66 9.82+.25 Altria…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 69695 30.49 30.16 30.27—.11 Alibaba 85189 180.79 174.10 174.93—4.11 AlpAlerMLP 1.35e 79975 9.84 9.66 9.82+.25 Altria 3.20 25085 51.78 50.79 50.97—1.03 Ambev .05e 80432 4.45 4.32 4.35—.07 Anadarko 1.20 76842 73.73 73.02 73.10—.29 Annaly 1.20e 59729 9.61 9.54 9.58+.01 AstraZens 1.37e 51491 38.15 37.39 37.47—1.00 AuroraCn 79530 8.45 8.15 8.18—.17 Avon 71041 3.16 2.87 3.12+.22 BcoBrads .06a 42572 8.87 8.58 8.68—.13 BcoSantSA .21e 41960 4.65 4.58 4.62—.03 BkofAm .60 196393 29.70 29.19 29.39—.32 BarrickGld 63447 12.46 12.03 12.06—.31 BauschHl 28513 26.00 24.50 24.85—1.25 BrMySq 1.64 43859 46.99 46.23 46.57—.66 Buckeye 3 190303 42.65 41.41 41.86+9.31 CVSHealth 2 35190 55.62 54.24 54.49—.86 Cemex .29t 31327 4.56 4.43 4.45—.07 Centenes 39346 54.99 52.80 53.62—1.12 CenterPnt 1.15f 32107 29.28 28.76 29.23—.02 CntryLink 1m 47694 11.24 10.75 10.81—.05 ChesEng 326893 2.68 2.53 2.55—.13 Chevron 4.76 27803 121.18 119.83 120.35—.84 Chicos .35 27808 3.90 3.61 3.80+.10 CgpVelLCrd 32711 19.60 18.97 19.52+.41 CgpVelICrd 30608 6.11 5.92 5.95—.11 Citigroup 1.80 47217 67.67 66.53 66.96—.67 CocaCola 1.60 27534 47.69 47.40 47.60+.20 Conduentn 39513 8.42 7.53 8.31+.66 Coty .50 73430 11.90 11.48 11.53—.05 CrescPtEg .25 26987 4.16 3.96 4.02+.09 DenburyR 39550 1.95 1.86 1.92+.03 DBXHvChiA .29e 36192 26.91 26.50 26.58+.12 DxSOXBrrs 78991 5.78 5.30 5.74+.33 DxGBullrs 52017 14.90 14.27 14.39—.26 DrGMBllrs .09e 72284 7.05 6.82 6.88—.03 DirSPBears 64482 21.03 20.17 20.80+.73 DxSPOGBrrs 27321 10.92 10.21 10.54+.27 DxBiotBllrs 25298 46.69 43.20 43.97—2.74 DxSPOGBls 48056 9.73 9.06 9.42—.26 DxSCBearrs 82948 9.68 9.25 9.55+.33 DrxSPBulls 34454 48.18 46.12 46.66—1.79 Disney 1.76f 41874 133.65 131.23 131.93—1.66 DowDuPnt .56 72829 31.03 30.41 30.55—.44 EnCanag .07 61175 6.73 6.57 6.62—.10 EgyTrnsfr 1.22 41604 15.06 14.84 15.00+.12 EnscoRrs 32480 12.17 11.44 11.54—.60 ExxonMbl 3.48f x40334 76.18 75.17 75.60—.30 FiatChrys 27681 14.64 14.44 14.57—.19 Fitbitn 25942 5.02 4.90 4.93—.07 FordM .60a 175902 10.37 10.20 10.24+.04 FrptMcM .20 60220 11.21 10.93 11.07—.22 GenElec .04 267594 10.04 9.77 9.84—.21 Gerdau .02e 36027 3.58 3.47 3.50—.06 HPInc .64 27271 19.31 18.78 18.84—.45 HalconRsn 169388 1.11 .62 .70—.52 Hallibrtn .72 44121 25.88 24.94 25.05—.94 Hanesbdss .60 48898 17.50 16.76 16.97—.55 HeclaM .01e 96068 1.78 1.53 1.59—.18 ICICIBk .16e 39097 10.97 10.86 10.90+.01 iShGold 107396 12.35 12.30 12.34+.04 iShBrazil .67e 120386 40.42 39.45 39.78—.51 iShGerm .60e 29533 28.22 27.100 28.13—.01 iShHK .61e 36560 25.57 25.27 25.37—.07 iShSKor .65e 26088 57.54 56.77 57.04—.52 iShChinaLC .87e 185038 41.90 41.27 41.47—.23 iShEMkts .59e 427512 41.94 41.34 41.49—.24 iShiBoxIG 3.87 28728 118.88 118.71 118.76—.04 iShCorUSTr .33 109162 25.19 25.14 25.17+.02 iSh20yrT 3.05 26445 125.45 124.77 125.20+.28 iSEafe 1.66e 133252 64.94 64.47 64.69—.16 iShiBxHYB 5.09 98015 86.08 85.75 85.90—.09 iShR2K 1.77e 114335 156.13 153.67 154.43—1.76 iShChina .61e 34557 60.19 59.12 59.31—.43 iShCorEafe 1.56e 37348 60.86 60.42 60.63—.10 Infosyss 45114 10.26 10.11 10.17—.04 iShJapanrs 30530 53.69 53.18 53.38—.32 iSTaiwnrs 46396 34.99 34.62 34.71—.15 iShCorEM .95e 82295 50.50 49.80 49.98—.28 ItauUnHs 47687 8.34 8.08 8.16—.07 JPMorgCh 3.20 45767 111.30 110.54 111.12—1.40 Keycorp .56 32225 17.39 16.96 17.11—.18 KindMorg 1f 76311 19.63 19.31 19.47—.26 Kinrossg 38212 3.10 3.04 3.06—.03 MGM Rsts .48 35617 25.49 24.99 25.23—.32 Macys 1.51 37022 22.72 22.11 22.27—.43 MarathnO .20 30476 15.33 15.01 15.15—.12 MarathPts 2.12 34035 53.72 52.03 52.36—.60 Merck 2.20 25504 78.33 76.81 77.16—1.17 NewmtM .56 27728 30.10 29.77 29.92—.01 NokiaCp .19e 139014 4.93 4.86 4.89—.06 OasisPet 31540 5.31 5.10 5.19—.13 OcciPet 3.12 67967 56.58 54.67 54.80—1.53 Oracle .96f 39950 54.05 53.51 53.71—.54 PG&ECp 2.12f 30589 19.56 18.47 18.65—.70 Penney 34865 1.29 1.23 1.25—.03 Petrobras 49404 14.85 14.47 14.59—.19 Pfizer 1.44 65120 40.63 39.87 40.16—.48 Pinterestn 31477 29.45 27.66 27.72—1.03 PUltSP500s 39810 50.73 48.56 49.14—1.77 ProShSPrs 39576 27.80 27.41 27.70+.34 PrUShSPrs 43295 33.53 32.60 33.29+.80 PrUShD3rs 32931 14.33 13.85 14.22+.46 Qudiann 29958 7.78 7.29 7.50+.29 RegionsFn .56 34001 14.96 14.72 14.86—.07 S&P500ETF 4.13e 408570 286.36 282.30 283.37—3.29 SpdrBiots .44e 30858 84.31 82.19 82.72—1.60 SpdrS&PRB .74e 29394 54.97 54.07 54.41—.53 SpdrRetls .49e 35771 44.33 43.33 43.54—.88 SpdrOGEx .73e 77282 29.77 29.08 29.45—.21 Schlmbrg 2 58077 40.12 38.65 38.81—1.46 SnapIncAn 105260 10.92 10.28 10.39—.59 SwstnEngy 35595 4.18 4.09 4.17+.01 Sprint 61421 6.02 5.86 6.02+.04 Squaren 38291 67.09 64.46 64.91—1.48 SPMatls .98e 25574 54.62 54.07 54.35—.05 SPHlthC 1.01e 84433 88.74 87.01 87.48—1.40 SPCnSt 1.28e 45092 56.68 56.24 56.38—.24 SPEngy 2.04e 52422 63.88 62.85 63.25—.50 SPDRFncl .46e 247636 27.28 26.91 27.06—.24 SPInds 1.12e 66701 75.68 74.59 74.86—1.12 SPTech .78e 86143 75.98 74.37 74.69—1.25 SPUtil 1.55e 54148 57.25 56.82 57.22+.28 TaiwSemi .73e 39027 43.09 42.19 42.30—.95 Tapestry 1.35 35500 33.31 31.35 31.89—1.47 Target 2.56 27196 75.08 73.33 73.77—1.34 TevaPhrm .73e 27840 14.45 14.15 14.18—.30 Transocn 57644 7.61 7.28 7.37—.26 Twitter 44792 39.16 37.86 38.01—.78 UberTchn 694304 45.00 41.06 45.00 USOilFd 110355 12.93 12.79 12.91+.10 USSteel .20 x53656 15.97 15.39 15.53—.22 ValeSA .29e 98776 12.35 12.10 12.31+.06 VanEGold .06e 91979 20.58 20.27 20.32—.11 VnEkRus .01e 69590 20.94 20.70 20.82+.08 VnEkSemi .58e 71285 111.23 107.98 108.24—2.35 VEckOilSvc .47e 28954 15.70 15.24 15.31—.41 VanEJrGld 27825 28.76 28.45 28.53—.01 VangEmg 1.10e 80651 41.64 41.07 41.21—.14 VangFTSE 1.10e 46669 40.82 40.49 40.63—.11 VerizonCm 2.41 31520 56.62 56.26 56.45—.03 WPXEngy 32949 12.61 12.21 12.37—.09 WalMart 2.12f 27861 100.95 99.70 100.04+.50 WeathfIntl 198159 .41 .36 .40+.02 WellsFargo 1.80 62676 46.55 46.11 46.43—.31 Yamanag .02 51548 2.06 2.00 2.01—.02 Yelp 65947 37.00 32.91 33.41—6.32 ZayoGrp 55929 33.01 32.75 32.77—.15 iPtShFutn 242030 31.45 29.75 31.08+.53 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.