BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 51125 16.23 15.87 16.04+.06 AT&TInc 2.04 88691 30.39 30.13 30.17—.13 Alibaba 108202 176.65 173.07 176.34—3.25 AlpAlerMLP 1.35e 70454 9.70 9.51 9.57—.31 Ambev .05e 92439 4.50 4.40 4.42—.14 Anadarko 1.20 287914 74.03 73.27 73.51—2.35 Annaly 1.20e 75559 9.62 9.52 9.56—.07 ApolloCRE 1.84 76436 18.29 18.01 18.23—.78 AuroraCn 82492 8.65 8.33 8.40—.19 AvayaHln 34201 16.68 15.80 15.95—2.41 Avon 43063 2.92 2.72 2.87—.06 BPPLC 2.44 x35090 41.44 41.18 41.37—.29 BcoBrads .06a 43007 8.83 8.66 8.72—.28 BcoSantSA .21e 40732 4.65 4.61 4.63—.08 BkofAm .60 182096 29.59 29.28 29.52—.28 BarrickGld 56853 12.71 12.42 12.48—.10 Boeing 8.22 x31025 355.65 347.47 349.00—8.69 BrMySq 1.64 41059 47.38 46.76 46.95—.51 CVSHealth 2 31889 55.30 54.63 54.87—.87 Cemex .29t 37379 4.50 4.42 4.46—.05 CenterPnt 1.15f 37854 30.45 29.25 29.41—1.04 CntryLink 1m 149905 11.05 10.28 10.64—.80 ChesEng 443162 2.83 2.61 2.66—.24 Chevron 4.76 90627 122.32 119.86 120.34+2.84 CgpVelLCrd 41795 19.34 18.51 18.89—.54 CgpVelICrd 39392 6.25 6.00 6.14+.16 Citigroup 1.80 79261 67.32 66.43 67.00—1.22 CocaCola 1.60 34058 47.98 47.11 47.18—.67 Conduentn 96330 9.72 7.93 7.95—4.56 Coty .50 60053 11.79 11.21 11.58—.01 CrescPtEg .25 34122 3.89 3.74 3.83+.11 DenburyR 72945 1.95 1.84 1.93—.06 DBXHvChiA .29e 39913 26.16 25.82 25.91—.78 DxSOXBrrs 90560 5.77 5.44 5.59+.36 DxGBullrs 59097 15.36 14.54 14.83+.07 DrGMBllrs .09e 99309 7.19 6.86 7.00+.01 DirSPBears 60981 20.80 20.33 20.53+.64 DxSPOGBls 47304 9.50 9.06 9.41—.32 DxSCBearrs 82030 9.66 9.35 9.40+.28 DirxChiBull .38e 33265 19.49 18.89 19.21—1.67 DrxSPBulls 32277 47.75 46.64 47.26—1.57 Disney 1.76f 88526 136.48 132.84 134.04—.95 DowDuPnt .56 63529 31.50 30.84 30.94—.74 EnCanag .07 109292 6.78 6.55 6.62—.23 EgyTrnsfr 1.22 77612 15.15 14.79 14.91—.17 ExxonMbl 3.48f 48429 76.55 75.96 76.19—.65 FstDatan 215659 24.87 23.91 24.73—.70 FordM .60a 172169 10.28 10.07 10.18—.17 FrptMcM .20 68051 11.25 10.95 11.10—.27 GenElec .04 214140 10.15 10.02 10.12—.05 Gerdau .02e 42004 3.57 3.49 3.53—.09 GreenDot 34542 47.90 41.67 45.10—18.17 HPInc .64 30390 19.34 18.90 18.100—.54 Hallibrtn .72 50973 26.22 25.48 25.87—.63 HeclaM .01e 100628 2.01 1.77 1.81—.23 HPEntn .45e 34265 15.18 14.87 15.01—.34 HostHotls 1a 31314 19.18 18.91 19.13+.06 IAMGldg 1.52f 45542 2.49 2.33 2.45+.07 ICICIBk .16e 50457 10.82 10.68 10.82+.04 iShGold 90748 12.33 12.25 12.31+.05 iShBrazil .67e 103492 40.23 39.74 39.95—.96 iShGerm .60e 38828 28.04 27.87 28.00—.33 iShHK .61e 42474 25.40 25.19 25.29—.67 iShMexico .78e 30767 44.04 43.28 43.67—.76 iShChinaLC .87e 182141 41.49 41.08 41.29—1.13 iShEMkts .59e 609716 41.53 41.15 41.37—1.03 iShiBoxIG 3.87 80372 118.95 118.72 118.76+.08 iSh20yrT 3.05 35784 125.30 124.89 124.93+.52 iSEafe 1.66e 126648 64.54 64.23 64.43—.72 iShiBxHYB 5.09 142266 86.00 85.68 85.87—.25 iShR2K 1.77e 96706 155.53 153.74 155.17—1.59 iShChina .61e 59879 59.23 58.63 59.12—1.64 Infosyss 49326 10.35 10.21 10.28—.12 iShJapanrs 42928 53.37 53.09 53.26—.79 iSTaiwnrs 56838 34.78 34.44 34.59—.89 iShCorEM .95e 86965 50.04 49.59 49.83—1.27 ItauUnHs 63823 8.22 8.12 8.19—.19 JPMorgCh 3.20 46056 111.85 110.58 111.57—1.04 JohnContln 1.04 35023 39.39 39.06 39.37—.01 Keycorp .56 46956 17.21 16.86 17.17—.01 KindMorg 1f 46198 19.74 19.47 19.60—.07 Kinrossg 39277 3.16 3.08 3.13+.02 LaredoPet 37731 3.66 3.48 3.58+.12 MGM Rsts .48 34879 25.33 24.85 25.24—.44 Macys 1.51 33718 22.77 22.37 22.71—.01 MarathnO .20 41617 15.43 15.16 15.30—.26 MarathPts 2.12 67950 55.72 52.55 52.69—2.54 MorgStan 1.20 30477 46.10 45.49 46.01—.53 NewmtM .56 32955 30.46 29.84 30.08—.12 NokiaCp .19e 184263 4.95 4.90 4.93—.05 OasisPet 58277 5.30 5.14 5.28—.07 OcciPet 3.12 233404 57.13 56.12 56.53—3.69 Oracle .96f 37976 53.69 53.08 53.67—.32 PG&ECp 2.12f 47359 20.23 18.95 19.53—.74 Petrobras 69563 14.99 14.67 14.76—.51 Pfizer 1.44 x80847 40.77 40.23 40.68+.09 PUltSP500s 56680 50.27 49.09 49.76—1.67 ProShSPrs 32582 27.69 27.48 27.57+.30 PrUShSPrs 45989 33.29 32.79 32.98+.69 PrUShD3rs 34650 14.26 13.82 14.10+.50 Qudiann 44933 7.45 7.06 7.19—.36 Realogy .27p 32354 8.73 8.40 8.63+.33 RegionsFn .56 32357 14.95 14.66 14.90—.05 SpdrDJIA 3.98e 36215 258.21 255.37 256.31—3.35 SpdrEuro50 1.18e 38641 37.15 36.92 37.05—.39 S&P500ETF 4.13e 398497 284.84 283.30 284.58—2.95 SpdrBiots .44e 30390 83.99 82.30 83.44—1.05 SpdrS&PRB .74e 38752 54.86 54.01 54.76—.20 SpdrRetls .49e 29444 44.30 43.77 44.11—.70 SpdrOGEx .73e 128497 29.51 29.06 29.42—.35 STMicro .40 34252 16.78 16.43 16.64—.57 SailptTchn 52664 21.00 19.00 19.44—7.89 Schlmbrg 2 42241 40.07 39.49 39.95—.32 SnapIncAn 74546 10.97 10.65 10.95+.13 SwstnEngy 55427 4.13 4.03 4.13+.01 Sprint 59409 5.79 5.58 5.77+.15 Squaren 45911 66.62 64.69 65.74—1.51 SPHlthC 1.01e 66695 88.50 87.86 88.19—.88 SPCnSt 1.28e 67624 56.71 56.19 56.32—.42 SPEngy 2.04e 75675 63.71 62.91 63.33—.42 SPDRFncl .46e 251308 27.15 26.90 27.10—.26 SPInds 1.12e 67994 75.49 74.84 75.26—.83 SPTech .78e 68930 75.67 74.66 75.25—1.21 SPUtil 1.55e 72940 57.26 56.66 56.71—.30 TaiwSemi .73e 43639 43.08 42.28 42.58—1.12 Tapestry 1.35 132112 36.06 32.93 33.70+2.95 Tenneco 1 35982 16.95 12.51 13.18—6.96 TevaPhrm .73e 33235 14.52 14.16 14.33—.27 Transocn 48357 7.56 7.32 7.42—.18 Twitter 42730 38.56 37.82 38.40—.18 USOilFd 88756 12.87 12.68 12.77—.12 USSteel .20 71298 15.76 15.07 15.64+.24 ValeSA .29e 88433 12.27 12.03 12.13—.31 VanEGold .06e 120839 20.78 20.39 20.53+.05 VnEkRus .01e 79556 20.88 20.57 20.61—.56 VnEkSemi .58e 96619 110.47 108.15 109.40—2.77 VanEJrGld 32977 28.94 28.50 28.69+.06 VangEmg 1.10e 95774 41.22 40.84 41.03—.91 VangFTSE 1.10e 43388 40.58 40.38 40.50—.54 VerizonCm 2.41 47357 56.40 55.93 55.99—.39 Vipshop 29758 8.45 8.25 8.43—.18 Visa s 1 32326 159.70 157.17 158.08—2.68 WPXEngy 31364 12.39 12.04 12.28—.26 WeathfIntl 187467 .37 .33 .33—.04 WellsFargo 1.80 x92062 46.35 45.78 46.00—.55 WstnUnion .80f 42286 19.43 19.11 19.16—.04 YETIHln 46405 