BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 95017 2.37 2.19 2.27—.17 AT&TInc 2.04 276963 30.65 30.34 30.47—.15 Alibaba 222562 172.47 168.78 170.01—7.99 AlpAlerMLP 1.35e 137751 9.91 9.77 9.79—.12 AmberRd 105728 13.02 12.95 12.95+2.65 Ambev .05e 375869 4.32 4.25 4.29—.09 Anadarko 1.20 115039 73.03 72.62 72.77—.29 Annaly 1.20e 163687 9.64 9.50 9.54—.08 AstraZens 1.37e 76574 37.39 37.12 37.28—.37 AuroraCn 169037 8.27 7.92 8.02—.33 Avon 129209 3.25 3.00 3.12—.09 BcoBrads .06a 118723 8.56 8.41 8.44—.32 BcoSantSA .21e 94027 4.57 4.52 4.52—.15 BkofAm .60 720305 29.00 28.05 28.25—1.33 BarrickGld 148909 12.34 12.02 12.31+.31 Boeing 8.22 75900 346.63 337.00 337.37—17.30 BrMySq 1.64 154514 46.59 45.83 45.90—1.11 CVSHealth 2 111784 54.45 53.30 53.82—1.34 Caterpillar 3.44 85778 127.52 124.08 125.30—6.04 Centenes 105999 55.06 53.38 54.90—.15 CntryLink 1m 193848 10.77 10.44 10.51—.38 ChesEng 685328 2.55 2.32 2.40—.21 Chevron 4.76 77003 122.26 120.01 120.44—1.55 Chicos .35 72860 4.25 3.86 3.94—.05 CgpVelLCrd 99391 20.77 18.29 18.44—.71 CgpVelICrd 121140 6.33 5.55 6.28+.23 Citigroup 1.80 234641 66.33 63.96 64.38—3.52 ClevCliffs .20 166001 9.97 9.47 9.84—.41 CocaCola 1.60 118956 48.13 47.73 48.05—.14 Coty .50 143933 11.80 11.32 11.73 DenburyR 142648 1.96 1.75 1.79—.12 DBXHvChiA .29e 144940 25.97 25.63 25.66—1.39 DxSOXBrrs 198679 6.23 5.83 6.17+.78 DxGBullrs 111734 15.77 14.61 15.63+1.34 DrGMBllrs .09e 181342 7.45 6.92 7.39+.60 DirSPBears 156156 21.50 20.77 21.29+1.48 DxSPOGBls 117732 9.64 8.66 8.81—.93 DxSCBearrs 198556 10.12 9.62 10.03+.85 DrxSPBulls 111902 46.68 44.89 45.36—3.61 Disney 1.76f 106245 132.66 130.55 131.34—2.70 DowDuPnt .56 146418 30.67 30.10 30.24—1.24 EnCanag .07 204019 6.62 6.34 6.39—.20 EgyTrnsfr 1.22 111653 15.03 14.69 14.78—.33 EnscoRrs 79547 11.67 10.67 10.90—.81 ExxonMbl 3.48f 121757 76.23 75.36 75.71—.85 FstDatan 76203 25.04 24.75 24.76—.57 FordM .60a 510495 10.26 10.04 10.08—.30 FrptMcM .20 288995 11.00 10.54 10.71—.66 Gap .97 90575 24.09 22.50 22.74—1.62 GenElec .04 600628 10.07 9.82 9.87—.26 GenMotors 1.52 194547 37.12 36.45 36.56—1.33 Gerdau .02e 85623 3.46 3.38 3.42—.12 HPInc .64 116291 18.68 18.12 18.27—.85 Hallibrtn .72 179368 25.18 24.33 24.65—.71 HeclaM .01e 94564 1.59 1.52 1.58+.02 HPEntn .45e 123462 14.53 14.09 14.16—.63 ICICIBk .16e 89669 10.62 10.51 10.62—.28 iShGold 179650 12.46 12.40 12.44+.12 iShBrazil .67e 365241 39.31 38.73 38.84—1.41 iShGerm .60e 80652 27.72 27.49 27.52—.82 iShHK .61e 74815 25.08 24.80 24.91—.75 iShSKor .65e 76216 55.97 55.46 55.61—2.14 iShChinaLC .87e 694014 40.81 40.32 40.62—1.35 iShEMkts .59e 1546691 40.87 40.38 40.58—1.40 iShiBoxIG 3.87 147349 119.13 118.78 118.93+.07 iSh20yrT 3.05 104924 125.93 125.25 125.73+.98 iSEafe 1.66e 422522 64.22 63.71 63.81—1.52 iShiBxHYB 5.09 347486 85.77 85.42 85.44—.79 iShR2K 1.77e 269002 154.02 151.16 151.63—4.99 iShChina .61e 137062 58.32 57.46 57.84—2.29 iShCorEafe 1.56e 92255 60.14 59.66 59.74—1.44 Infosyss 133090 10.18 10.04 10.11—.15 iShJapanrs 137710 53.24 52.76 52.85—1.22 iSTaiwnrs 107438 33.96 33.49 33.68—1.36 iShCorEM .95e 208184 49.19 48.62 48.89—1.68 ItauUnHs 218302 8.06 7.96 8.00—.23 JPMorgCh 3.20 137824 110.45 108.98 109.45—3.06 JohnContln 1.04 77446 39.45 38.99 39.10—.58 Keycorp .56 156484 16.99 16.46 16.53—.77 KindMorg 1f 120069 19.74 19.41 19.67—.03 Kinrossg 92438 3.18 3.06 3.16+.11 MGM Rsts .48 102140 25.52 24.75 25.36—.27 Macys 1.51 108494 22.20 21.43 21.58—.88 MarathnO .20 102993 15.27 14.86 15.03—.23 MarathPts 2.12 73585 52.87 50.60 50.72—2.43 Merck 2.20 92000 77.53 76.82 77.17—1.02 MorgStan 1.20 164795 45.27 43.94 44.18—2.16 Nabors .24 104510 3.82 3.51 3.56—.28 NewmtM .56 96412 31.08 30.21 30.91+.76 NokiaCp .19e 239544 4.86 4.80 4.82—.11 OasisPet 120152 5.36 4.93 4.94—.34 OcciPet 3.12 128052 54.75 53.51 54.17—.80 Oracle .96f 106613 53.95 53.39 53.43—1.22 PG&ECp 2.12f 103388 18.38 17.96 18.23—.37 Penney 109825 1.25 1.13 1.20—.06 Petrobras 141046 14.58 14.22 14.35—.46 Pfizer 1.44 265749 40.65 40.15 40.57—.15 Pinterestn 90917 28.00 26.39 26.63—2.42 PUltSP500s 144142 49.15 47.25 47.81—3.82 ProctGam 2.87 75755 106.59 104.85 106.11+.10 ProShtQQQ 71663 29.76 29.26 29.68+1.00 ProShSPrs 93479 28.02 27.68 27.93+.68 PrUShSPrs 112466 34.05 33.25 33.83+1.61 RegionsFn .56 120613 14.81 14.32 14.34—.71 SpdrGold 109939 122.85 122.33 122.67+1.24 S&P500ETF 4.13e 1269753 283.49 279.93 280.86—7.24 SpdrBiots .44e 72026 82.56 80.17 80.41—3.51 SpdrS&PRB .74e 107481 54.28 52.62 52.84—2.25 SpdrRetls .49e 93967 43.36 42.12 42.47—1.66 SpdrOGEx .73e 219416 29.67 28.67 28.76—1.03 STMicro .40 140872 16.22 15.66 15.71—1.14 Schlmbrg 2 167142 39.15 37.63 38.16—1.40 Schwab .68f 78288 44.96 43.62 43.81—2.04 SnapIncAn 158653 10.34 10.04 10.11—.38 SwstnEngy 144564 4.20 3.92 3.94—.29 Sprint 237646 6.28 5.90 6.02—.17 Squaren 145158 64.31 61.65 62.39—3.60 SPHlthC 1.01e 174359 88.86 86.90 87.24—1.67 SPCnSt 1.28e 130817 56.91 56.56 56.77—.54 SPConsum 1.12e 76405 115.18 113.43 113.80—3.49 SPEngy 2.04e 140691 63.78 62.65 62.95—1.10 SPDRFncl .46e 544992 26.99 26.59 26.68—.80 SPInds 1.12e 200110 74.79 73.60 74.10—2.17 SPTech .78e 254576 74.47 73.10 73.31—2.87 SPUtil 1.55e 200951 58.71 57.70 58.58+.62 TaiwSemi .73e 110410 41.51 40.74 40.99—1.84 TevaPhrm .73e 545993 13.10 11.90 12.23—2.13 Transocn 167085 7.41 6.93 7.06—.40 Twilion 72748 131.99 122.56 123.39—10.89 Twitter 166584 37.64 36.37 36.59—1.86 UberTchn 793280 39.24 36.08 37.10—4.47 USOilFd 387645 13.19 12.64 12.68—.16 USSteel .20 177695 15.16 14.41 14.72—.94 ValeSA .29e 252560 12.21 11.92 11.98—.49 VanEGold .06e 641501 20.99 20.43 20.93+.65 VnEkRus .01e 93713 20.79 20.56 20.66—.27 VnEkSemi .58e 176196 107.52 104.93 105.34—5.12 VEckOilSvc .47e 122689 15.31 14.70 14.84—.65 VanEJrGld 246136 29.35 28.59 29.26+.88 VangEmg 1.10e 217788 40.56 40.10 40.28—1.41 VangFTSE 1.10e 97481 40.33 40.00 40.09—.92 Vereit .55 82612 8.49 8.31 8.47+.07 VerizonCm 2.41 137423 57.34 56.66 56.75—.16 Vipshop 140268 8.18 7.63 7.70—.80 Visa s 1 97267 158.72 156.42 157.33—3.38 WPXEngy 81811 12.70 12.03 12.20—.30 WalMart 2.12f 73560 101.15 99.01 99.89—2.02 WellsFargo 1.80 232988 46.99 46.26 46.33—.82 Yamanag .02 123781 2.11 2.01 2.08+.06 iPtShFutn 600207 32.59 30.82 32.45+4.26 Copyright © 2019 The Associated Press. 