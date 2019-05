BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AESCorp .55 75343 17.25 16.93 16.93—.12 AKSteel 117247 2.56 2.34 2.55+.23 AT&TInc 2.04 281401 30.79 30.57 30.70+.08 Alibaba…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AESCorp .55 75343 17.25 16.93 16.93—.12 AKSteel 117247 2.56 2.34 2.55+.23 AT&TInc 2.04 281401 30.79 30.57 30.70+.08 Alibaba 144389 195.72 191.88 195.21+4.82 AlpAlerMLP 1.35e 68659 9.90 9.81 9.90+.12 Alticen .07e 80143 24.66 23.20 24.50+1.55 Ambev .05e 253169 4.59 4.49 4.57+.01 AmIntlGrp 1.28 63546 47.37 46.74 47.11+.31 Anadarko 1.20 109439 73.00 71.91 72.72+1.18 Annaly 1.20e 282071 9.80 9.70 9.70—.06 AnteroRes 1 97260 7.39 7.14 7.17—.05 AristaNetw 58094 278.44 251.00 278.41—32.44 AuroraCn 122927 8.88 8.69 8.79+.01 BcoBrads .06a x62847 9.15 9.01 9.13+.16 BcoSantSA .21e 100027 4.91 4.85 4.90+.02 BkofAm .60 350165 30.80 30.50 30.71+.21 BarrickGld 114858 12.72 12.50 12.59+.08 BostonSci 78693 37.30 36.84 37.20+.31 BrMySq 1.64 243535 48.80 47.27 48.62+1.74 CVSHealth 2 110273 57.34 56.03 56.66—.07 CannTrHln 65531 6.14 5.65 6.05+.46 Centenes 99962 52.83 50.72 52.59+.97 CntryLink 1m 78421 11.72 11.43 11.68+.26 ChesEng 294887 2.87 2.74 2.82+.09 Chevron 4.76 73627 118.55 117.11 117.27+.89 CgpVelICrd 90186 6.04 5.81 6.01—.07 Citigroup 1.80 x114856 70.98 70.00 70.67+.76 ClevCliffs .20 112161 10.30 9.90 10.30+.44 CocaCola 1.60 70768 48.96 48.52 48.72+.33 ConocoPhil 1.22 68771 62.88 61.52 62.01+.72 Coty .50 408696 12.72 10.89 11.48+.64 CousPrp .29f 75524 9.52 9.38 9.49+.08 DenburyR 129279 2.03 1.89 2.01+.11 DBXHvChiA .29e 72650 29.29 29.03 29.22+.55 DevonE .32 92789 31.45 30.60 31.26+.34 DxSOXBrrs 69826 4.70 4.53 4.53—.09 DxGBullrs 83907 14.98 14.32 14.42+.29 DrGMBllrs .09e 162537 7.14 6.76 6.84+.14 DxSCBearrs 134915 8.92 8.50 8.51—.53 Disney 1.76f 88560 135.31 133.78 134.33+.19 DowIncn .70p 74017 53.35 51.72 53.30+.60 DowDuPnt .56 148185 35.25 34.37 34.89+.22 EOGRescs 1.15f 63546 93.62 89.73 90.90+1.73 EnCanag .07 199669 6.78 6.49 6.76+.24 EgyTrnsfr 1.22 184825 15.43 15.00 15.36+.45 EnscoRrs 63901 13.27 12.80 13.21+.69 ExxonMbl 3.48f 121780 78.21 77.44 77.47+.18 FiatChrys 73991 16.03 15.70 15.86+.82 FstDatan 58847 25.87 25.38 25.77+.36 Fitbitn 85109 5.16 4.97 5.09+.13 Fluor .84 85266 30.12 28.10 29.32—.40 FordM .60a 362319 10.45 10.30 10.41+.07 FrptMcM .20 234098 12.01 11.61 11.95+.44 Gap .97 67367 26.18 25.84 25.98+.10 GenElec .04 666277 10.50 10.24 10.50+.25 GenMotors 1.52 66352 38.90 38.17 38.80+.55 Gerdau .02e 105741 3.62 3.53 3.59+.09 HPInc .64 67868 20.35 20.09 20.29+.25 Hallibrtn .72 81099 28.18 27.62 27.77+.03 Hanesbdss .60 97762 17.94 17.15 17.82+.59 HostHotls 1a 63145 19.91 19.60 19.88+.28 ICICIBk .16e 66231 11.58 11.44 11.44+.15 iShGold 206941 12.28 12.21 12.23+.06 iShBrazil .67e 190246 41.29 40.93 41.19+.54 iShSilver 114733 14.03 13.86 13.96+.25 iShChinaLC .87e 249036 44.96 44.65 44.91+.79 iShEMkts .59e 563343 44.28 43.96 44.22+.52 iShiBoxIG 3.87 74810 118.97 118.65 118.93+.53 iSh20yrT 3.05 61916 123.88 123.37 123.66+.35 iSEafe 1.66e 221173 66.99 66.55 66.99+.71 iShiBxHYB 5.09 185226 86.60 86.47 86.57+.22 iShR2K 1.77e 201590 160.64 158.19 160.53+3.01 Infosyss 305783 10.56 10.08 10.33—.24 iShCorEM .95e 88810 53.28 52.91 53.24+.64 ItauUnHs 309611 8.66 8.55 8.59—.01 JPMorgCh 3.20 81411 116.68 115.67 116.12+.71 Keycorp .56 107104 17.84 17.58 17.72+.11 KindMorg 1f 118463 19.69 19.46 19.53+.17 Kinrossg 75011 3.13 3.05 3.07+.02 LaredoPet 70576 3.44 3.26 3.43+.09 MGM Rsts .48 75474 26.02 25.54 25.99+.32 Manulifeg 1f 61455 18.63 18.24 18.60+.31 MarathnO .20 155477 15.91 15.50 15.68+.16 Merck 2.20 75128 80.15 79.25 80.00+.48 MetLife 1.76f 61648 48.29 47.34 48.00+.59 MorgStan 1.20 58297 48.49 47.82 48.06+.25 Nabors .24 106263 3.81 3.61 3.73+.15 NYCmtyB .68 62190 11.66 11.53 11.59+.10 NewmtM .56 70441 30.65 30.18 30.22+.12 NikeB s .88 64449 86.30 85.70 85.70+.43 NobleCorp .08 199248 2.70 2.49 2.68+.16 NobleEngy .48f x98714 25.80 24.76 24.93—.43 NokiaCp .19e 286995 5.21 5.13 5.18—.01 OasisPet 91421 5.59 5.40 5.51+.12 OcciPet 3.12 106702 58.60 57.69 57.95+.60 OiSAC 71336 2.23 2.16 2.18—.01 Oracle .96f 110664 55.02 54.67 54.79+.19 ParsleyEn 61863 19.87 18.94 19.72+.83 Petrobras 98127 15.19 15.00 15.01+.10 Pfizer 1.44 177032 41.50 41.03 41.39+.38 Pinterestn 105864 30.55 28.12 28.36—1.38 PitnyBw .20m 62471 5.78 5.26 5.72+.43 Qudiann 94700 8.35 7.80 8.17—.14 RangeRs .08 84352 9.26 8.75 9.13+.39 Realogy .27p 81165 9.94 8.83 9.23—.88 RegionsFn .56 93229 15.65 15.41 15.58+.15 SpdrGold 84143 121.08 120.48 120.65+.71 S&P500ETF 4.13e 559598 294.34 291.30 294.03+2.85 SpdrS&PBk .53e 59135 46.06 45.44 46.01+.54 SpdrLehHY 2.30 74489 36.10 36.04 36.09+.09 SpdrS&PRB .74e 89431 56.70 55.90 56.64+.81 SpdrOGEx .73e 209240 29.82 29.14 29.62+.64 Schlmbrg 2 71815 41.81 41.11 41.28+.16 SnapIncAn 191950 11.84 11.25 11.80+.56 SwstnEngy 135285 3.100 3.82 3.93+.13 SpiritRlrs .50 63872 42.23 41.48 41.70—.70 Sprint 267073 5.80 5.50 5.80+.32 Squaren 91782 68.67 66.60 68.52+.78 SPMatls .98e 60333 56.70 56.18 56.67+.55 SPHlthC 1.01e 136239 90.19 89.58 90.16+.68 SPCnSt 1.28e 137981 57.54 57.16 57.41+.43 SPEngy 2.04e 196244 64.76 64.11 64.25+.59 SPDRFncl .46e 345665 28.12 27.89 28.07+.25 SPInds 1.12e 127630 78.47 77.73 78.40+.94 SPTech .78e 132880 78.91 78.27 78.84+.74 SPUtil 1.55e 160683 58.40 57.89 58.30+.32 Tapestry 1.35 64425 31.88 31.10 31.20—.19 Teradata 62093 41.44 39.00 39.33—4.39 TevaPhrm .73e 126360 15.34 14.85 15.18+.28 Transocn 163538 7.85 7.42 7.76+.28 Twitter 155431 40.82 39.96 40.80+.85 UndrArms 61578 23.01 22.31 22.74—.08 USOilFd 261725 13.01 12.85 12.87+.05 USSteel .20 437055 16.99 14.88 16.88+2.49 ValeSA .29e 173164 12.85 12.56 12.79+.43 VanEGold .06e 267950 20.59 20.27 20.29+.12 VnEkRus .01e 63517 21.63 21.39 21.56+.23 VnEkSemi .58e 61252 117.57 116.40 117.49+1.04 VanEJrGld 162871 28.86 28.33 28.41+.23 VangEmg 1.10e 132508 43.83 43.54 43.79+.56 VangFTSE 1.10e 71045 42.12 41.85 42.08+.41 Vereit .55 72775 8.39 8.26 8.38+.07 VerizonCm 2.41 93871 57.36 56.87 57.24+.25 WPXEngy 75759 12.85 12.48 12.79+.28 WashPrGp 1 110308 4.100 4.49 4.77+.38 WellsFargo 1.80 165712 48.77 48.35 48.65+.35 WmsCos WmsCos 1.52f 71415 27.97 27.59 27.59+.13 XPOLogis 58115 65.64 64.24 64.45+.35 Yamanag .02 112597 2.12 2.05 2.07+.02 iPtShFutn 169111 26.04 25.31 25.42—1.23 