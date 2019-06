BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 96422 1.74 1.66 1.72—.02 AT&TInc 2.04 493726 31.16 30.38 30.58—1.28 Alibaba 268717 150.68 147.95 149.26—1.81 AlpAlerMLP 1.35e…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 96422 1.74 1.66 1.72—.02 AT&TInc 2.04 493726 31.16 30.38 30.58—1.28 Alibaba 268717 150.68 147.95 149.26—1.81 AlpAlerMLP 1.35e 120666 9.69 9.54 9.64—.02 Ambev .05e 256762 4.49 4.36 4.47+.10 Anadarko 1.20 113204 71.08 70.04 70.37—.55 Annaly 1.20e 188880 8.90 8.74 8.81—.12 Aramark .44e 71068 35.60 34.59 34.79—.10 AuroraCn 163560 7.85 7.51 7.59—.41 Avon 135811 3.80 3.65 3.76—.05 BRFSA 79600 7.28 6.91 7.04—.22 BcoBrads .06a 102213 9.48 9.24 9.36+.13 BcoSantSA .21e 446178 4.41 4.33 4.33—.16 BkofAm .60 681047 26.87 26.48 26.60—.56 BarrickGld 181901 12.46 11.99 12.42+.63 BigLots 1.20 71444 29.90 26.00 27.60+1.59 Blackstone 2.17e 80158 38.58 37.55 37.85—1.40 BrMySq 1.64 128445 45.76 45.07 45.37—.51 CVSHealth 2 80849 52.72 52.04 52.37—.38 Cemex .29t 88044 4.16 3.96 4.12—.11 Centenes 89641 58.24 55.57 57.75+.75 CntryLink 1 183375 10.73 10.31 10.45—.25 ChesEng 395870 1.98 1.90 1.92—.12 CgpVelLCrd 182545 13.58 11.80 11.93—2.47 CgpVelICrd 199736 9.06 8.05 8.96+1.34 Citigroup 1.80 199624 62.87 61.97 62.15—1.46 ClevCliffs .24f 86944 8.78 8.46 8.70—.11 CocaCola 1.60 113635 49.31 48.78 49.13—.12 DellCn 79169 62.16 57.11 59.55—6.86 DenburyR 109980 1.52 1.40 1.44—.06 DBXHvChiA .29e 111029 26.22 25.96 26.12—.15 DxSOXBrrs 163831 7.73 7.34 7.69+.30 DxGBullrs 171021 17.30 16.09 17.08+1.85 DrGMBllrs .09e 249600 7.63 7.04 7.55+.75 DirSPBears 96949 22.64 22.20 22.59+.85 DxSPOGBls 135675 6.30 5.86 6.00—.38 DxSCBearrs 142229 11.34 11.01 11.20+.45 Disney 1.76f 74146 132.93 130.78 132.04—.16 DowDuPnt .56 161968 30.68 30.16 30.52—.65 EnCanag .07 281630 5.45 5.24 5.27—.25 EgyTrnsfr 1.22 173235 13.94 13.62 13.74—.20 EnscoRrs 104500 9.01 8.29 8.37—.77 EntProdPt 1.75f 71905 28.11 27.60 27.89+.04 ExxonMbl 3.48f 139814 71.55 70.63 70.77—1.20 FordM .60a 481988 9.54 9.33 9.52—.22 FrptMcM .20 220691 9.78 9.47 9.71—.11 Gap .97 322000 18.73 17.12 18.68—1.92 GenElec .04 463225 9.47 9.30 9.44—.03 GenMotors 1.52 157779 33.70 33.15 33.34—1.48 GoldFLtd .01e 124195 4.55 4.36 4.46+.26 HPInc .64 130826 18.86 18.35 18.68—.46 Hallibrtn .72 164364 21.80 21.14 21.29—.88 HeclaM .01e 87425 1.36 1.27 1.31+.02 HPEntn .45e 139869 13.98 13.59 13.72—.50 HostHotls 1a 83763 18.26 17.90 18.11—.29 iShGold 181909 12.51 12.40 12.51+.18 iShBrazil .67e 389961 42.21 41.29 41.65+.29 iShEMU .86e 177876 37.96 37.69 37.92—.40 iShGerm .60e 130746 26.94 26.78 26.92—.36 iShMexico .78e 77830 43.05 42.14 42.92—1.62 iShSilver 82276 13.76 13.60 13.65+.05 iShChinaLC .87e 213572 40.46 40.05 40.37—.12 iShUSAgBd 2.65e 92040 110.64 110.00 110.40+.51 iShEMkts .59e 852202 40.81 40.35 40.71+.14 iShiBoxIG 3.87 115616 120.84 120.39 120.83+.28 iSh20yrT 3.05 188863 131.90 130.81 131.83+1.63 iSEafe 1.66e 341786 63.47 63.07 63.40—.58 iShiBxHYB 5.09 347468 85.34 84.88 84.90—.62 iShR2K 1.77e 242344 146.84 145.32 145.86—2.07 iShCorEafe 1.56e 102476 59.44 58.29 59.39—.50 Infosyss 84974 10.53 10.41 10.47—.10 Invesco 1.24f 98625 20.05 19.45 19.54—.84 InvitHmn .52 109568 25.68 25.26 25.63+.21 iShJapanrs 114815 52.88 52.50 52.72—.57 iShCorEM .95e 188044 49.20 48.67 49.12+.19 ItauUnHs 177834 9.03 8.82 8.90+.11 JPMorgCh 3.20 109463 106.59 104.84 105.96—1.10 JohnJn 3.80f 78098 132.00 129.61 131.15—.96 JohnContln 1.04 274390 38.81 38.47 38.52—.41 Keycorp .56 83940 16.21 15.95 15.97—.33 KindMorg 1f 145767 20.10 19.78 19.95—.11 Kinrossg 74160 3.31 3.22 3.27+.08 Kroger s .56f 82505 22.86 22.44 22.81+.03 LaredoPet 77572 2.64 2.51 2.64—.05 LloydBkg .47a 79189 2.87 2.83 2.84 Macys 1.51 113009 20.65 20.05 20.57—.18 MarathnO .20 132540 13.41 13.06 13.15—.47 MarathPts 2.12 129183 46.40 45.47 45.99—1.12 MorgStan 1.20 113272 41.28 40.60 40.69—1.14 Nabors .24 131542 2.38 2.15 2.36+.06 NewResid 2 76299 15.41 14.84 15.25—.34 NewmtM .56 135223 33.40 32.37 33.09+1.00 NikeB s .88 x88891 78.26 77.07 77.14—1.90 NokiaCp .19e 161693 5.08 4.100 5.05—.04 OasisPet 131666 5.30 5.01 5.20+.01 OcciPet 3.12 111605 51.38 49.69 49.77—2.14 Oracle .96f 118470 51.36 50.51 50.60—1.12 PG&ECp 2.12f 96492 17.68 16.71 17.10—.68 Petrobras 142418 14.78 14.34 14.43—.07 Pfizer 1.44 214790 41.98 41.45 41.52—.38 PitnyBw .20 128561 3.90 3.41 3.65—.35 PrUCruders 78133 18.09 16.53 16.67—2.13 ProctGam 2.87 102820 104.90 102.41 102.91—2.42 ProShSPrs 82521 28.55 28.35 28.54+.38 PrUShSPrs 86396 35.29 34.83 35.24+.90 ProUShL20 86776 30.05 29.53 29.59—.77 RegionsFn .56 120628 13.96 13.70 13.83—.23 SpdrGold 153654 123.40 122.32 123.33+1.64 S&P500ETF 4.13e 864744 277.12 275.24 275.27—3.76 SpdrS&PRB .74e 83043 50.75 50.06 50.22—1.07 SpdrOGEx .73e 252557 26.04 25.43 25.61—.55 Schlmbrg 2 111716 34.94 34.46 34.69—.49 Schwab .68f 92173 42.14 41.45 41.61—.94 SnapIncAn 292520 12.10 11.76 11.89—.10 SwstnEngy 161267 3.64 3.45 3.59+.02 Sprint 289013 7.12 6.77 6.87—.29 Squaren 72137 62.50 61.31 61.95—1.72 SPHlthC 1.01e 105618 87.69 86.77 87.28—.63 SPCnSt 1.28e 134507 56.05 55.52 55.61—.80 SPEngy 2.04e 218969 59.54 58.77 58.77—1.05 SPDRFncl .46e 492566 26.20 25.99 26.01—.40 SPInds 1.12e 137183 72.55 71.99 72.05—1.00 SPTech .78e 120392 72.57 71.86 71.89—1.22 SPUtil 1.55e 182559 58.41 57.74 58.25+.27 Sysco 1.56 76966 74.46 68.24 68.82—5.70 TaiwSemi .73e 92929 38.97 38.25 38.35+.31 TevaPhrm .73e 251804 8.79 8.35 8.65—.19 Transocn 277219 6.51 6.13 6.20—.43 Twilion 102656 134.25 123.00 131.99+5.06 Twitter 85464 36.96 36.30 36.44—.70 UberTchn 231908 41.57 39.41 40.41+.61 USOilFd 402108 11.54 11.04 11.10—.66 USSteel .20 154855 12.06 11.67 11.82—.39 ValeSA .29e 283260 12.96 12.34 12.47—.06 VanEGold .06e 833341 21.74 21.19 21.59+.82 VnEkRus .01e 73665 21.76 21.51 21.64—.06 VnEkSemi .58e 139591 99.92 97.93 98.23—1.41 VEckOilSvc .47e 91197 13.26 13.01 13.08—.36 VanEJrGld 234112 29.72 28.89 29.53+1.03 VangEmg 1.10e 145990 40.69 40.25 40.64+.15 VangFTSE 1.10e 115011 39.86 39.61 39.84—.31 Vereit .55 198073 8.88 8.60 8.88+.24 VerizonCm 2.41 298776 55.44 54.26 54.35—2.48 VistraEnn .50 77312 23.87 23.19 23.56+.14 WPXEngy 76237 11.06 10.60 10.76—.17 WellsFargo 1.80 175332 44.86 44.22 44.37—.68 WmsSon 1.92f 108430 59.64 56.11 58.50+6.91 Yamanag .02 122898 2.02 1.91 1.99+.12 Zuoran 189857 14.24 13.35 13.99—5.91 iPtShFutn 288844 30.89 29.91 30.42+1.11 Copyright © 2019 The Associated Press. 