BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AESCorp .55 126208 17.17 16.72 17.05+.15 AKSteel 89017 2.34 2.25 2.32—.01 AT&TInc 2.04 296933 31.01 30.59 30.62—.17 Alibaba 114546 192.70 186.65 190.39+1.08 AlpAlerMLP 1.35e 193130 9.93 9.74 9.78—.17 Ambev .05e 236842 4.68 4.53 4.56—.09 Anadarko 1.20 127834 72.47 71.20 71.54—.83 Annaly 1.20e 411848 9.95 9.75 9.76—.25 AnteroMid .45e 89567 12.47 11.21 12.29+.26 AnteroRes 1 124740 7.34 6.75 7.22+.09 Apache 1 73114 31.45 29.74 29.78—1.93 AstraZens 1.37e 102150 37.84 37.46 37.62+.27 AuroraCn 210885 9.00 8.57 8.78—.22 BcoBrads .06a 100243 9.03 8.83 8.98+.06 BcoSantSA .21e 298736 4.96 4.86 4.88—.04 BkofAm .60 394929 30.56 30.15 30.50+.24 BarrickGld 137652 12.77 12.41 12.51—.08 BerryPlas .12p 92439 54.45 50.00 53.57—5.18 BostonSci 104724 36.89 36.11 36.89+.51 BrMySq 1.64 126517 47.07 46.51 46.88+.30 CNXResc .04 97302 8.75 8.44 8.65+.05 CVSHealth 2 144877 57.37 55.57 56.73—.60 CallonPet 101369 7.36 6.88 7.04—.31 CannTrHln 304170 5.90 5.55 5.59—.85 CanopyGrn 88477 50.63 47.22 48.46—2.22 Carnival 2 75190 55.37 54.10 54.33—1.49 Centenes 81929 51.62 49.40 51.62+1.89 CntryLink 1m 100698 11.50 11.28 11.42+.06 ChesEng 532547 2.87 2.70 2.73—.10 Chevron 4.76 94932 118.48 116.28 116.38—1.43 CgpVelLCrd 90768 19.71 18.51 19.13—1.95 CgpVelICrd 150003 6.24 5.92 6.08+.53 Citigroup 1.80 121804 70.48 69.48 70.36+.40 ClevCliffs .20 77016 9.87 9.59 9.86+.25 CocaCola 1.60 87244 48.77 48.27 48.39—.20 ConocoPhil 1.22 125275 63.31 61.28 61.29—1.38 Coty .50 104862 10.95 10.76 10.84 DenburyR 104776 1.99 1.86 1.90—.05 DevonE .32 92688 32.00 30.63 30.92—.92 DiamOffsh .50 77898 9.40 8.71 9.00—.44 DxSOXBrrs 117798 4.82 4.47 4.62—.16 DxGBullrs 101608 14.74 14.06 14.13—.77 DrGMBllrs .09e 220225 6.92 6.57 6.70—.42 DirSPBears 95112 19.51 18.89 19.18+.14 DxSPOGBls 132850 9.84 8.91 9.11—.89 DxSCBearrs 188774 9.36 8.92 9.04—.13 Disney 1.76f 165668 135.69 132.38 134.14—2.24 DowIncn .70p 139297 56.49 52.03 52.70—3.43 DowDuPnt .56 x254716 36.90 33.98 34.67—2.50 EnCanag .07 244073 6.71 6.42 6.52—.17 EgyTrnsfr 1.22 102242 15.20 14.88 14.91—.25 EnscoRrs 115271 13.38 11.85 12.52—.71 Eventbrn 90456 17.62 15.30 17.60—6.55 ExxonMbl 3.48f 153240 78.50 77.24 77.29—1.38 Fitbitn 178827 5.46 4.93 4.96—.41 Fluor .84 152493 31.34 28.00 29.72—9.43 FordM .60a 339665 10.35 10.20 10.34+.04 FrptMcM .20 218350 11.74 11.42 11.51—.20 GenElec .04 791917 10.40 10.08 10.25+.15 GenMotors 1.52 106581 38.84 38.20 38.25—.50 Gerdau .02e 108026 3.54 3.47 3.50 HPInc .64 86274 20.13 19.87 20.04+.11 Hallibrtn .72 99362 27.90 27.21 27.74+.15 Hanesbdss .60 137850 19.10 17.10 17.23—.91 HeclaM .01e 105116 2.07 1.95 1.99—.09 HostHotls 1a 107184 19.99 19.46 19.60+.12 iShGold 128109 12.18 12.12 12.17—.04 iShBrazil .67e 228737 40.87 40.50 40.65—.05 iShHK .61e 71900 26.85 26.68 26.74+.36 iShChinaLC .87e 228935 44.44 44.02 44.12—.16 iShEMkts .59e 531015 43.85 43.45 43.70+.10 iShiBoxIG 3.87 117482 118.74 118.29 118.40—.43 iSEafe 1.66e 211206 66.47 66.11 66.28—.10 iShiBxHYB 5.09 249365 86.48 86.18 86.35+.06 iShR2K 1.77e 226927 158.15 155.68 157.52+.73 iShREst 2.76e 75819 87.82 86.77 86.97+.03 Infosyss 125163 10.72 10.47 10.57—.20 iShJapanrs 85578 55.41 55.02 55.25+.02 iShCorEM .95e 108682 52.78 52.31 52.60+.15 ItauUnHs x111823 8.66 8.49 8.60+.08 JPMorgCh 3.20 86120 115.78 114.58 115.41+.25 JohnJn 3.80f 87624 142.15 140.12 141.28—.67 JohnContln 1.04 71595 39.33 38.72 38.98—.31 Keycorp .56 97148 17.62 17.29 17.61+.26 KindMorg 1f 123175 19.63 19.35 19.36—.23 Kinrossg 85672 3.09 3.00 3.05—.01 LaredoPet 119345 3.40 2.87 3.34+.37 MGM Rsts .48 89677 26.14 25.41 25.67—.17 MarathnO .20 280224 16.30 15.35 15.52—1.01 Merck 2.20 100817 79.83 78.61 79.52+.80 MetLife 1.76f 94333 48.13 46.57 47.41+1.70 MurphO 1 72031 25.53 24.29 25.38—.48 Nabors .24 117374 3.61 3.35 3.58—.05 NOilVarco .20 74022 25.03 24.04 24.95+.03 NewmtM .56 82896 30.42 29.94 30.10—.22 NobleCorp .08 166856 2.55 2.35 2.52—.03 NokiaCp .19e 293672 5.22 5.15 5.19—.03 OasisPet 139831 5.70 5.38 5.39—.34 OcciPet 3.12 187937 57.86 56.95 57.35—.13 Oracle .96f 95379 55.05 54.46 54.60—.28 PG&ECp 2.12f 75674 22.60 20.71 20.96—.74 ParsleyEn 118216 19.90 18.52 18.89—.19 Petrobras 145796 15.01 14.74 14.91—.02 Pfizer 1.44 194199 41.02 40.58 41.01+.24 Pinterestn 140242 31.68 28.86 29.74—1.49 PitnyBw .20m 72793 5.68 5.23 5.29—.08 PUltSP500s 84849 54.32 52.57 53.53—.33 Qudiann 152240 8.51 7.61 8.31+.80 RangeRs .08 120817 8.95 8.49 8.74—.29 Realogy .27p 90514 12.32 9.56 10.11—3.00 RegionsFn .56 124903 15.50 15.17 15.43+.26 S&P500ETF 4.13e 649404 292.70 289.52 291.18—.63 SpdrLehHY 2.30 115892 36.05 35.92 36.00+.02 SpdrOGEx .73e 368093 29.81 28.84 28.98—.97 Schlmbrg 2 90461 41.55 40.67 41.12—.25 SnapIncAn 119732 11.25 10.99 11.24+.04 SwstnEngy 132390 3.89 3.75 3.80—.07 Sprint 198298 5.63 5.45 5.48—.08 Squaren 343819 70.50 66.05 67.74—5.88 SPMatls .98e 109731 56.44 55.73 56.12—.29 SPHlthC 1.01e 189256 89.57 88.50 89.48+.38 SPCnSt 1.28e 139202 57.21 56.69 56.98—.02 SPConsum 1.12e 104083 119.18 117.85 118.70+.09 SPEngy 2.04e 280275 64.77 63.63 63.66—1.13 SPDRFncl .46e 509625 27.95 27.62 27.82+.03 SPInds 1.12e 163608 77.63 76.81 77.46—.04 SPTech .78e 249887 79.06 77.68 78.10—.41 SPUtil 1.55e 234638 58.31 57.55 57.98—.13 TaiwSemi .73e 107172 44.47 43.75 44.40+.58 TevaPhrm .73e 216822 15.19 14.26 14.90—.33 Transocn 260110 7.54 7.20 7.48—.16 Twitter 133870 40.00 38.84 39.95+.66 UndrArms 177569 24.10 22.56 22.82+.78 USOilFd 422802 12.94 12.69 12.82—.40 USSteel .20 256464 14.84 14.16 14.39—.88 ValeSA .29e 153222 12.40 12.26 12.36—.02 VanEGold .06e 427546 20.46 20.14 20.17—.35 VEckOilSvc .47e 101392 16.13 15.74 16.03—.11 VanEJrGld 143321 28.52 28.04 28.18—.63 VangEmg 1.10e 176667 43.36 43.00 43.23+.06 VangFTSE 1.10e 97722 41.82 41.59 41.67—.08 Vereit .55 77241 8.35 8.23 8.31+.08 VerizonCm 2.41 144348 58.23 56.68 56.99+.47 Vipshop 116860 9.21 8.66 9.11+.37 WPXEngy 113547 13.21 12.47 12.51—.72 Wabtec .48 121391 75.84 73.82 74.98—.13 WellsFargo 1.80 168829 48.49 47.85 48.30+.07 WhitngPetrs 112109 24.83 22.89 23.11—3.42 WmsCos 1.52f 109172 28.03 27.30 27.46—.52 Yamanag .02 150707 2.13 2.02 2.05—.11 Copyright © 2019 The Associated Press. 