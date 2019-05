BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10493 2.18 2.07 2.11—.03 AT&TInc 2.04 18291 32.34 32.20 32.23+.09 Alibaba 45803 158.43 156.52 157.35+1.35 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10493 2.18 2.07 2.11—.03 AT&TInc 2.04 18291 32.34 32.20 32.23+.09 Alibaba 45803 158.43 156.52 157.35+1.35 AlpAlerMLP 1.35e 7984 9.91 9.87 9.90+.02 Ambev .05e 26957 4.28 4.21 4.23—.04 Anadarko 1.20 6676 72.58 72.28 72.51+.22 Annaly 1.20e 11500 9.25 9.21 9.24+.02 AnteroRes 1 6805 7.10 6.93 7.04+.15 Aphrian 20763 6.92 6.64 6.89+.48 AuroraCn 17939 8.42 8.32 8.38+.13 AvayaHln 6532 13.46 13.26 13.28—.08 Avon 53719 3.65 3.56 3.58—.02 BcoBrads .06a 11246 8.58 8.50 8.54+.01 BkofAm .60 42672 28.07 27.86 27.88+.12 Barclay .15e 10421 7.61 7.56 7.58—.01 BarrickGld 15794 12.00 11.81 11.82—.14 BestBuy 2f 11016 65.46 63.34 63.92—1.90 Boeing 8.22 13127 361.40 354.80 360.83+10.28 BostonSci 7874 38.28 37.68 38.28+.49 BrMySq 1.64 9043 47.46 47.06 47.43+.13 CenterPnt 1.15f 6845 29.72 29.46 29.59+.17 CntryLink 1m 33464 10.15 9.82 10.14+.48 ChesEng 49839 2.13 2.07 2.08+.02 CgpVelLCrd 22243 16.27 15.66 15.66—.10 CgpVelICrd 19944 7.11 6.83 7.11+.04 Citigroup 1.80 14679 64.71 64.14 64.19+.29 ClevCliffs .20 6812 9.42 9.29 9.37+.06 CocaCola 1.60 10798 49.89 49.60 49.69—.16 DenburyR 18728 1.66 1.56 1.57+.02 DBXHvChiA .29e 15193 26.01 25.88 25.89+.05 DevonE .32 7179 27.84 26.91 27.08—.09 DxSOXBrrs 21747 7.17 6.99 7.10—.17 DxGBullrs 11184 14.72 14.43 14.49—.10 DrGMBllrs .09e 15248 6.54 6.43 6.47—.06 DirSPBears 10229 20.75 20.57 20.71—.26 DxSPOGBrrs 9657 13.11 12.19 12.86—.13 DxSPOGBls 27246 7.55 7.05 7.19+.08 DxSCBearrs 16942 10.25 10.13 10.16—.28 DrxSCBulls .41e 7600 57.30 56.63 57.15+1.51 DrxSPBulls 8600 46.79 46.39 46.48+.59 DowDuPnt .56 11979 31.38 30.82 30.85—.09 ElancoAnn 15602 32.69 32.36 32.37—.02 EmergeES 2.68m 41875 .42 .29 .32—.06 EnCanag .07 30142 6.13 5.93 5.99—.01 EgyTrnsfr 1.22 12358 14.73 14.55 14.72+.25 EnscoRrs 11995 9.09 8.66 8.76—.09 Equinorn 6749 19.93 19.63 19.66—.28 ExxonMbl 3.48f 12561 74.25 73.65 73.85+.06 FootLockr 1.52f 95765 45.40 43.04 44.37—8.46 FordM .60a 27676 9.95 9.86 9.91+.06 FrptMcM .20 29252 10.17 9.93 10.05+.10 GenElec .04 60996 9.68 9.53 9.56 GenMotors 1.52 9731 35.42 35.00 35.24+.11 Gerdau .02e 6592 3.47 3.43 3.46+.05 GoldFLtd .01e 7870 3.91 3.83 3.86—.03 HCPInc 1.48 11050 32.07 31.75 31.92+.13 HPInc .64 22056 20.18 19.40 19.99+.80 Hallibrtn .72 10558 23.84 23.22 23.28—.23 HPEntn .45e 38509 15.17 14.28 14.70+.38 ICICIBk .16e 15220 12.36 12.17 12.35+.71 iShGold 24351 12.29 12.26 12.27—.01 iShBrazil .67e 20576 39.50 39.26 39.40+.31 iShHK .61e 7152 25.17 25.12 25.12+.10 iShSilver 10982 13.66 13.61 13.63—.05 iShChinaLC .87e 19685 40.26 40.13 40.15+.03 iShEMkts .59e 44801 40.27 40.12 40.15+.24 iShiBoxIG 3.87 7609 119.64 119.52 119.57+.09 iSEafe 1.66e 33601 64.77 64.64 64.65+.56 iShiBxHYB 5.09 19428 85.97 85.84 85.85+.08 iShR2K 1.77e 23049 150.99 150.37 150.87+1.48 iShChina .61e 7377 55.56 55.26 55.30+.10 iShJapanrs 7159 53.76 53.64 53.67+.74 iShCorEM .95e 19326 48.53 48.36 48.39+.30 ItauUnHs 16111 8.35 8.29 8.33+.02 JPMorgCh 3.20 11198 109.62 109.19 109.32+.68 JohnJn 3.80f x8114 139.50 138.58 138.99+.15 JohnContln 1.04 19915 38.94 38.69 38.78+.02 Kimco 1.12 6738 18.17 18.01 18.04+.03 Kohls 2.68 10023 52.10 50.40 51.89+.74 KontoorBn 9924 38.44 36.80 37.01 LBrands 1.20 9183 24.82 24.15 24.81+.55 Liventn 7064 6.100 6.72 6.91+.01 LloydBkg .47a 15024 2.95 2.93 2.94+.03 Lowes 1.92 9959 95.76 94.39 94.92+.12 Macys 1.51 10550 21.36 21.11 21.32+.05 MarathnO .20 15537 14.86 14.45 14.55—.02 McDerIrs 9724 6.50 6.10 6.19—.02 Medtrnic 2 14100 93.92 92.01 93.77+2.13 Nabors .24 13671 2.73 2.49 2.53—.03 NOilVarco .20 6534 22.47 22.12 22.29+.18 NikeB s .88 9790 83.10 82.15 83.04+.40 NobleCorp .08 8114 1.95 1.87 1.87 NokiaCp .19e 41464 5.13 5.08 5.08+.11 OasisPet 17223 5.06 4.88 4.97+.01 OcciPet 3.12 15591 53.60 53.03 53.45+.54 Oracle .96f 9560 53.47 53.07 53.13+.05 Penney 10412 .94 .93 .93+.01 Petrobras 8640 14.17 13.99 14.06+.15 Pfizer 1.44 19809 42.31 42.01 42.21+.29 PUltSP500s 6858 49.26 48.84 48.93+.61 PrUShCrds 9361 17.65 17.19 17.65+.06 ProShtQQQ 6578 29.58 29.48 29.56—.19 ProShSPrs 7605 27.71 27.64 27.70—.13 PrUShSPrs 12265 33.28 33.09 33.23—.33 Qudiann 10295 7.66 7.39 7.50—.02 RangeRs .08 8737 8.01 7.80 7.99+.22 RegionsFn .56 9257 14.25 14.12 14.19+.12 S&P500ETF 4.13e 83750 283.76 283.37 283.53+1.39 SpdrRetls .49e 10028 42.00 41.69 41.90+.20 SpdrOGEx .73e 25791 27.62 26.98 27.15+.05 STMicro .40 11196 15.49 15.32 15.34—.11 Salesforce 7809 156.93 154.74 155.13+1.42 SantCUSA .80e 7286 22.48 21.36 22.00+1.38 Schlmbrg 2 7784 37.90 37.11 37.31—.18 SnapIncAn 60647 11.69 11.40 11.62+.50 SwstnEngy 16729 3.76 3.69 3.73+.05 Sprint 9805 7.02 6.94 6.98+.03 Squaren 8817 64.98 64.15 64.45+.70 SPHlthC 1.01e 7615 90.03 89.59 89.90+.47 SPCnSt 1.28e 11783 57.88 57.66 57.67—.06 SPEngy 2.04e 15508 62.12 61.39 61.60+.21 SPDRFncl .46e 31656 26.83 26.70 26.73+.08 SPInds 1.12e 11176 74.37 74.06 74.11+.36 SPTech .78e 12106 74.06 73.68 73.79+.51 SPUtil 1.55e 11993 60.07 59.84 59.98+.06 TJX .92f 9158 52.59 51.96 52.08—.09 TaiwSemi .73e 17049 38.74 38.35 38.69+.62 Target 2.56 8296 80.76 79.58 80.18+.78 TelefBrasil .64e 21993 11.62 11.56 11.57+.02 TevaPhrm .73e 16799 11.16 10.89 11.12+.08 TotalSys .52 12570 111.84 107.60 109.35+9.73 Transocn 19478 7.08 6.77 6.82—.03 Twitter 19816 37.77 37.27 37.75+.56 UberTchn 13366 41.39 40.80 40.91+.44 USOilFd 29151 12.23 12.08 12.08—.01 USSteel .20 13900 13.89 13.65 13.81+.11 ValeSA .29e 52240 12.18 12.06 12.16+.37 VanEGold .06e 31469 20.54 20.40 20.43—.02 VnEkRus .01e 7642 21.74 21.67 21.68+.28 VnEkSemi .58e 16601 101.33 100.58 100.92+.88 VEckOilSvc .47e 9318 14.27 13.92 13.96—.05 VangEmg 1.10e 15324 40.12 39.97 40.00+.21 Vipshop 23866 8.04 7.72 7.97+.47 Visa s 1 6522 163.41 162.52 162.61+1.10 WPXEngy 7625 11.53 11.12 11.27—.06 WellsFargo 1.80 13132 45.81 45.64 45.75+.19 WhitngPetrs 8024 19.90 18.79 19.02—.30 WmsCos 1.52f 7342 27.30 27.11 27.26+.25 Yamanag .02 8216 1.87 1.84 1.86+.01 iPtShFutn 40899 28.28 27.88 28.12—.90 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.