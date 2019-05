BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 39564 2.10 2.03 2.05—.17 AT&TInc 2.04 27341 32.21 31.96 32.17—.12 Alibaba 66806 156.06 154.41 155.93—2.90 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 39564 2.10 2.03 2.05—.17 AT&TInc 2.04 27341 32.21 31.96 32.17—.12 Alibaba 66806 156.06 154.41 155.93—2.90 AlpAlerMLP 1.35e 27075 10.00 9.78 9.82—.21 Ambev .05e 27339 4.28 4.21 4.27+.02 AmiraNatF 9685 1.33 1.15 1.22+.11 Anadarko 1.20 13987 72.13 71.84 71.88—.43 Annaly 1.20e 24805 9.28 9.21 9.21—.09 AnteroRes 1 13088 6.90 6.62 6.78—.12 ArcelorMrs .10p 12612 15.72 15.52 15.59—.73 AstraZens 1.37e 20861 38.77 38.66 38.70+.09 AuroraCn 37578 8.52 8.28 8.34—.27 Avon 468042 3.98 3.80 3.82+.33 BPPLC 2.44 11355 41.54 41.22 41.32—1.02 BcoBrads .06a 19112 8.46 8.37 8.37—.25 BcoSantSA .21e 13010 4.46 4.43 4.45—.06 BkofAm .60 78519 28.20 27.69 27.72—.77 BarrickGld 23353 12.15 11.98 12.07+.13 BaytexEg 11963 1.81 1.68 1.70—.14 BestBuy 2f 16419 70.00 65.38 66.28—2.89 Boeing 8.22 9915 347.65 341.15 343.90—8.88 CVSHealth 2 11812 53.29 52.68 52.84—.87 CallonPet 9449 7.30 6.91 7.01—.44 CanopyGrn 10404 45.70 44.15 44.53—1.49 Cemex .29t 9797 4.31 4.21 4.23—.11 Centenes 9919 56.12 55.51 55.55—1.23 CntryLink 1m 21793 9.89 9.64 9.79—.17 ChesEng 167316 2.09 1.97 2.02—.17 Chevron 4.76 12740 118.87 117.30 117.51—3.06 CgpVelLCrd 35814 17.03 16.22 16.32—2.33 CgpVelICrd 53727 6.95 6.69 6.92+.77 Citigroup 1.80 20884 63.82 63.08 63.18—1.48 ClevCliffs .20 12394 9.39 9.22 9.37—.11 Clouderan 25087 10.28 9.77 9.91—.84 CocaCola 1.60 13416 49.75 49.46 49.69+.04 DenburyR 45309 1.68 1.51 1.60—.13 DeutschBk .12e 14248 7.17 7.13 7.16—.19 DxSOXBrrs 41660 7.59 7.30 7.48+.56 DxGBullrs 23391 15.02 14.60 14.92+.51 DrGMBllrs .09e 34038 6.72 6.52 6.67+.25 DirSPBears 21986 21.11 20.79 21.06+.79 DxSPOGBrrs 18778 12.95 11.94 12.70+1.62 DxSPOGBls 38317 8.00 7.16 7.33—1.28 DxSCBearrs 32444 10.41 10.13 10.37+.53 DrxSCBulls .41e 9845 57.50 55.80 56.00—3.16 DrxSPBulls 12321 46.36 45.60 45.70—1.88 DowDuPnt .56 22435 31.29 30.98 31.15—.57 EnCanag .07 37836 6.30 6.06 6.13—.36 EgyTrnsfr 1.22 37541 14.76 14.34 14.44—.48 EnscoRrs 14643 9.60 9.15 9.25—.76 ExxonMbl 3.48f 16160 74.80 73.62 73.88—1.68 FordM .60a 55166 9.85 9.67 9.78—.19 FrptMcM .20 23937 9.93 9.74 9.80—.26 GenElec .04 86204 9.83 9.58 9.59—.31 GenMotors 1.52 17556 35.18 34.59 34.70—.86 GoldFLtd .01e 14313 3.89 3.79 3.87+.07 HPInc .64 11006 18.92 18.74 18.81—.40 HalconRsn 22878 .23 .22 .22—.01 Hallibrtn .72 24215 24.25 23.35 23.51—1.23 Hormels .84 17731 38.50 37.00 38.39—1.10 IAMGldg 1.52f 13143 2.55 2.45 2.52+.08 ICICIBk .16e 31207 11.66 11.58 11.64+.16 iShGold 37347 12.29 12.24 12.29+.10 iShBrazil .67e 28437 38.96 38.73 38.74—.62 iShHK .61e 13017 25.03 24.94 24.96—.29 iShSilver 17329 13.66 13.60 13.64+.10 iShChinaLC .87e 31085 40.04 39.92 39.97—.65 iShEMkts .59e 154954 39.89 39.75 39.78—.65 iShiBoxIG 3.87 32441 119.30 119.19 119.29+.07 iShIndones .35e 11491 23.59 23.42 23.51+.55 iSh20yrT 3.05 15525 127.40 126.88 127.35+1.10 iSEafe 1.66e 37069 64.01 63.82 63.87—.82 iShiBxHYB 5.09 19098 85.99 85.75 85.81—.39 iShR2K 1.77e 34581 151.06 149.62 149.83—2.70 iShCorEM .95e 14266 48.10 47.92 47.96—.80 ItauUnHs 39711 8.24 8.17 8.19—.14 JPMorgCh 3.20 15712 109.79 108.33 108.49—2.34 KindMorg 1f 18926 20.20 19.93 20.02—.32 Kinrossg 10114 3.16 3.12 3.15+.05 Kohls 2.68 20590 53.06 51.41 51.41—2.03 LBrands 1.20 58427 24.50 22.12 24.32+2.82 LVSands 3.08f 10066 57.87 56.79 57.03—1.56 Lowes 1.92 19382 97.50 94.59 95.17—2.77 Macys 1.51 15454 21.64 21.30 21.31—.54 MarathnO .20 16907 15.15 14.55 14.60—.83 MarathPts 2.12 11934 51.16 49.71 50.55—1.37 Medtrnic 2 16847 91.69 90.12 91.12+2.36 MorgStan 1.20 15086 42.82 42.20 42.28—1.22 Nabors .24 22840 2.97 2.73 2.75—.35 Netshoesn 17982 2.73 2.60 2.71+.75 NikeB s .88 12731 83.06 82.45 82.83—.37 NobleCorp .08 11207 2.01 1.86 1.87—.19 NokiaCp .19e 37399 5.00 4.96 4.97—.16 NovoNord .96e 13428 48.09 47.77 48.05—.35 OasisPet 25115 5.22 4.94 5.11—.28 OcciPet 3.12 19556 52.02 51.29 51.52—1.26 ParsleyEn 13995 19.09 18.27 18.52—1.26 Penney 28009 1.01 .94 .95—.06 Petrobras 24309 13.89 13.70 13.72—.50 Pfizer 1.44 21898 41.98 41.77 41.84—.16 Pinterestn 9874 24.20 23.72 23.98—.62 PUltSP500s 12040 48.79 47.98 48.10—2.02 PrUCruders 16092 20.93 20.29 20.38—1.85 PrUShCrds 10943 17.36 16.91 17.30+1.30 ProShSPrs 11052 27.88 27.73 27.85+.36 PrUShSPrs 15831 33.67 33.32 33.62+.90 PrUShD3rs 10500 14.43 14.16 14.41+.64 PureStrgn 15260 15.70 15.17 15.50 RangeRs .08 17665 7.95 7.61 7.77—.31 RegionsFn .56 15320 14.27 14.11 14.16—.25 S&P500ETF 4.13e 112774 283.21 281.69 281.90—3.73 SpdrS&PRB .74e 15825 52.50 51.98 52.07—1.02 SpdrOGEx .73e 59156 27.99 27.08 27.30—1.44 Schlmbrg 2 15490 37.53 36.80 37.20—1.14 SeaLtdn 10279 31.10 30.31 30.43—1.07 SnapIncAn 39612 11.36 10.76 10.98—.34 SwstnEngy 27716 3.75 3.56 3.65—.13 Sprint 96344 7.04 6.75 6.98+.31 Squaren 14059 65.33 63.58 64.03—2.43 SPHlthC 1.01e 14238 89.40 89.01 89.28—.46 SPCnSt 1.28e 9946 57.67 57.51 57.61—.14 SPEngy 2.04e 32237 62.51 61.34 61.54—1.98 SPDRFncl .46e 55402 26.78 26.56 26.60—.43 SPInds 1.12e 27204 74.18 73.41 73.45—1.44 SPTech .78e 24285 73.62 73.07 73.14—1.45 SPUtil 1.55e 22052 59.69 59.41 59.50+.09 TaiwSemi .73e 24467 37.98 37.41 37.59—1.32 Target 2.56 24860 78.72 76.82 77.68+.12 TevaPhrm .73e 12349 11.47 11.27 11.35—.19 Transocn 43322 7.11 6.64 6.72—.58 Twitter 23923 38.29 37.53 37.55—1.03 UberTchn 14211 40.84 40.22 40.62—.64 USOilFd 104449 12.37 12.19 12.22—.53 USSteel .20 43508 13.90 13.32 13.34—.92 ValeSA .29e 22407 11.59 11.48 11.49—.27 VanEGold .06e 29673 20.68 20.47 20.63+.27 VnEkRus .01e 12997 21.50 21.38 21.39—.31 VnEkSemi .58e 21330 99.91 98.50 99.02—2.71 VEckOilSvc .47e 28029 14.40 13.96 14.05—.69 VanEJrGld 10269 28.39 28.11 28.33+.38 VangEmg 1.10e 23473 39.72 39.57 39.61—.69 Veoneern 19201 17.89 17.31 17.79—.17 VerizonCm 2.41 15132 59.11 58.67 58.90—.36 Vipshop 22518 7.27 6.93 7.12—.15 WPXEngy 17112 11.65 11.21 11.29—.64 WellsFargo 1.80 20890 45.86 45.32 45.41—.69 WhitngPetrs 9531 20.34 19.60 19.79—1.15 WmsCos 1.52f 13474 27.30 26.56 26.79—.84 Yamanag .02 23564 1.94 1.89 1.94+.04 iPtShFutn 80496 29.05 28.25 28.84+1.62 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.