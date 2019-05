BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 20774 30.49 30.25 30.38 Alibaba 28023 180.79 177.50 177.55—1.49 AlpAlerMLP 1.35e 20512 9.79 9.66 9.77+.20 Ambev…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 20774 30.49 30.25 30.38 Alibaba 28023 180.79 177.50 177.55—1.49 AlpAlerMLP 1.35e 20512 9.79 9.66 9.77+.20 Ambev .05e 17515 4.45 4.39 4.40—.03 Anadarko 1.20 20356 73.73 73.26 73.51+.12 Annaly 1.20e 19450 9.61 9.57 9.58+.01 Aphrian 6930 7.02 6.74 6.93+.19 Aramark .44e 6261 31.80 31.09 31.61+.26 AstraZens 1.37e 10734 38.15 37.86 37.88—.59 AuroraCn 32224 8.45 8.23 8.35—.00 Avon 21569 3.16 2.87 3.11+.21 BPPLC 2.44 6028 41.53 41.32 41.33—.32 BcoBrads .06a 13174 8.87 8.75 8.75—.06 BcoSantSA .21e 6352 4.65 4.62 4.64—.02 BkofAm .60 49012 29.70 29.45 29.62—.09 Barclay .15e 11504 8.27 8.22 8.23+.02 BarrickGld 16398 12.46 12.14 12.20—.18 BauschHl 9513 26.00 25.10 25.29—.80 BostonSci 6155 36.90 36.54 36.55—.52 BrMySq 1.64 10574 46.99 46.62 46.88—.35 BrkfdAsgs .64 10233 47.01 46.27 46.99+.68 Buckeye 3 94364 42.65 41.50 41.76+9.21 CVSHealth 2 7238 55.62 55.26 55.27—.09 Centenes 13774 54.99 53.61 53.91—.84 CenterPnt 1.15f 9520 29.07 28.76 29.03—.22 CntryLink 1m 16043 11.24 10.81 11.20+.34 ChesEng 87314 2.68 2.60 2.63—.05 Chevron 4.76 8150 121.18 120.23 120.59—.61 Chicos .35 7764 3.90 3.61 3.66—.04 CgpVelLCrd 9900 19.41 19.00 19.34+.23 CgpVelICrd 9788 6.10 5.97 5.99—.07 Citigroup 1.80 8789 67.67 67.22 67.50—.14 CocaCola 1.60 7951 47.66 47.40 47.63+.23 Conduentn 10317 8.13 7.53 8.11+.46 Coty .50 19975 11.90 11.60 11.71+.14 CrescPtEg .25 9013 4.16 3.96 4.15+.22 DenburyR 13230 1.95 1.87 1.90+.01 DBXHvChiA .29e 8532 26.91 26.80 26.85+.39 DxSOXBrrs 27039 5.56 5.30 5.43+.02 DxGBullrs 16568 14.90 14.47 14.57—.08 DrGMBllrs .09e 23508 7.00 6.84 6.89—.02 DirSPBears 12028 20.35 20.17 20.35+.28 DxSPOGBrrs 6551 10.52 10.21 10.48+.21 DxSPOGBls 8430 9.73 9.43 9.48—.20 DxSCBearrs 16915 9.38 9.25 9.31+.09 DrxSPBulls 9464 48.18 47.75 47.80—.65 Disney 1.76f 10759 133.65 132.65 132.69—.91 DowDuPnt .56 16332 31.03 30.68 30.75—.25 EnCanag .07 10733 6.73 6.63 6.65—.06 EgyTrnsfr 1.22 9720 15.06 14.85 14.98+.10 EnscoRrs 7210 12.17 11.72 11.80—.34 ExxonMbl 3.48f x11806 76.18 75.66 75.69—.22 Fitbitn 7464 5.02 4.93 4.94—.05 FordM .60a 58881 10.37 10.27 10.29+.09 FrptMcM .20 12521 11.21 11.03 11.08—.20 GenElec .04 69701 10.04 9.97 9.99—.05 Gerdau .02e 10313 3.58 3.52 3.53—.03 HalconRsn 56787 1.11 .86 .93—.29 Hallibrtn .72 10446 25.88 25.42 25.53—.46 Hanesbdss .60 22679 17.50 17.13 17.20—.32 HeclaM .01e 21582 1.78 1.62 1.62—.15 Huntsmn .65 6542 20.49 20.17 20.26+.31 ICICIBk .16e 13893 10.97 10.88 10.91+.02 iShGold 33373 12.32 12.30 12.32+.02 iShBrazil .67e 32930 40.42 39.97 40.04—.25 iShHK .61e 7710 25.57 25.49 25.51+.07 iShChinaLC .87e 33293 41.90 41.74 41.76+.06 iShEMkts .59e 88537 41.94 41.75 41.78+.05 iShiBoxIG 3.87 9295 118.88 118.71 118.83+.04 iSEafe 1.66e 19803 64.94 64.82 64.84—.01 iShiBxHYB 5.09 23928 86.08 85.95 86.00+.01 iShR2K 1.77e 20160 156.13 155.38 155.76—.43 iShChina .61e 9129 60.19 59.89 59.92+.18 Infosyss 12397 10.26 10.19 10.21+.01 Invesco 1.24f 8410 21.32 20.81 21.22+.41 iSTaiwnrs 13620 34.99 34.87 34.87+.02 iShCorEM .95e 23932 50.50 50.30 50.32+.06 iShESGs 10861 33.36 33.28 33.30+.06 ItauUnHs 15325 8.34 8.21 8.21—.02 JPMorgCh 3.20 10918 112.36 111.55 112.10—.43 Keycorp .56 10568 17.39 17.17 17.35+.06 KindMorg 1f 32560 19.63 19.31 19.57—.17 Liventn 7723 8.29 8.00 8.00—.41 MGM Rsts .48 9061 25.49 25.06 25.37—.19 Macys 1.51 7890 22.72 22.43 22.43—.27 MarathnO .20 6966 15.33 15.17 15.22—.05 MarathPts 2.12 9610 53.72 52.73 52.83—.14 Mosaic .10 6449 23.86 23.56 23.62—.03 NevroCorp 10011 61.30 54.00 59.50—3.26 NewmtM .56 8467 30.06 29.91 30.01+.08 NokiaCp .19e 36748 4.93 4.89 4.91—.04 OaktreeC 3.05e 11480 49.26 48.84 49.26+.37 OasisPet 6992 5.31 5.22 5.26—.05 OcciPet 3.12 15587 56.58 55.70 55.71—.62 Oracle .96f 12723 54.05 53.72 53.99—.26 Petrobras 12651 14.85 14.68 14.71—.07 Pfizer 1.44 15378 40.63 40.34 40.38—.26 Pinterestn 10419 29.45 28.81 29.19+.44 PUltSP500s 9095 50.73 50.28 50.30—.61 ProShSPrs 9074 27.49 27.41 27.48+.12 PrUShSPrs 7453 32.80 32.60 32.78+.29 PrUShD3rs 6885 13.99 13.85 13.97+.21 Qudiann 13958 7.78 7.29 7.67+.46 RegionsFn .56 9178 14.96 14.83 14.90—.03 SpdrGold 6231 121.48 121.33 121.44+.24 S&P500ETF 4.13e 103004 286.36 285.48 285.58—1.08 SpdrBiots .44e 7248 84.31 83.25 84.07—.25 SpdrRetls .49e 8000 44.33 43.96 43.96—.46 SpdrOGEx .73e 19973 29.77 29.45 29.50—.16 Schlmbrg 2 14946 40.12 39.39 39.45—.82 SchwUSLgC .98e 9777 68.52 68.33 68.37—.25 SnapIncAn 17413 10.92 10.73 10.73—.25 SwstnEngy 11073 4.17 4.12 4.15—.02 Sprint 26035 5.99 5.86 5.90—.09 Squaren 8840 67.09 65.61 66.39—.00 SPMatls .98e 7449 54.62 54.30 54.53+.13 SPHlthC 1.01e 13309 88.74 88.34 88.42—.46 SPCnSt 1.28e 8943 56.68 56.48 56.60—.02 SPEngy 2.04e 9551 63.88 63.43 63.46—.29 SPDRFncl .46e 51525 27.28 27.12 27.23—.07 SPInds 1.12e 12646 75.68 75.41 75.47—.50 SPTech .78e 16887 75.98 75.39 75.57—.37 SPUtil 1.55e 13190 57.06 56.82 57.06+.12 Synchrony .84 6887 34.81 34.29 34.76+.36 TaiwSemi .73e 12934 43.09 42.66 42.79—.47 Tapestry 1.35 9768 33.31 32.00 32.04—1.32 TevaPhrm .73e 7027 14.45 14.26 14.36—.11 3DSys 7032 8.77 8.35 8.67+.27 Transocn 22401 7.61 7.36 7.40—.23 Twilion 10423 136.34 131.79 135.49+2.36 Twitter 13290 39.16 38.63 38.75—.05 USOilFd 32381 12.89 12.80 12.87+.06 USSteel .20 x16821 15.97 15.55 15.70—.05 ValeSA .29e 21236 12.35 12.18 12.24—.01 VanEGold .06e 24928 20.58 20.36 20.40—.04 VnEkRus .01e 13233 20.94 20.84 20.85+.11 VnEkSemi .58e 9340 111.23 109.80 110.34—.24 VanEJrGld 6661 28.70 28.47 28.53—.01 VangEmg 1.10e 26755 41.64 41.46 41.50+.15 VangFTSE 1.10e 9340 40.82 40.75 40.76+.02 Vereit .55 7411 8.33 8.23 8.31+.09 VerizonCm 2.41 10182 56.55 56.26 56.48 WPXEngy 7040 12.61 12.37 12.49+.03 WalMart 2.12f 10076 100.95 99.76 100.22+.68 WeathfIntl 69834 .41 .36 .40+.02 WellsFargo 1.80 14605 46.55 46.33 46.49—.25 Yamanag .02 16391 2.06 2.01 2.02—.02 Yelp 14007 37.00 34.61 34.89—4.84 ZayoGrp 11383 33.01 32.85 32.88—.03 iPtShFutn 54509 30.92 29.75 30.31—.24 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.