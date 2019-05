BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8263 2.58 2.52 2.52—.06 AT&TInc 2.04 27242 30.52 30.31 30.41—.19 Alibaba 34656 186.45 184.16 184.27—3.97 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8263 2.58 2.52 2.52—.06 AT&TInc 2.04 27242 30.52 30.31 30.41—.19 Alibaba 34656 186.45 184.16 184.27—3.97 AlpAlerMLP 1.35e 8827 9.84 9.75 9.79—.07 Altria 3.20 8687 53.44 53.05 53.34—.19 Ambev .05e 45764 4.50 4.34 4.39—.17 AmIntlGrp 1.28 65437 51.31 50.00 50.66+3.55 Anadarko 1.20 24245 75.71 75.48 75.56+.07 Annaly 1.20e 27153 9.65 9.60 9.63+.03 Aquantian 14109 13.00 12.93 12.95 Aramark .44e 35983 28.87 25.49 28.48—2.83 AuroraCn 24800 8.84 8.66 8.71—.17 BPPLC 2.44 15152 42.32 41.95 42.03—.90 BcoBrads .06a 17707 8.62 8.53 8.57—.26 BcoSantSA .21e 13011 4.76 4.73 4.74—.10 BkofAm .60 74337 30.17 29.91 30.12—.36 BarrickGld 8244 12.64 12.52 12.52—.08 BauschHl 11519 25.74 24.85 25.19—.29 Blackstone 2.17e 9063 38.78 38.14 38.59—.53 Boeing 8.22 14365 367.71 364.29 365.31—6.29 BrMySq 1.64 15412 47.92 47.41 47.50—.60 CVSHealth 2 10262 56.48 55.98 56.39—.22 CallonPet 12608 7.56 7.24 7.32—.25 CannTrHln 9722 6.11 5.92 5.94—.04 Carnival 2 11445 54.21 53.80 54.09—.76 Centenes 18792 56.07 55.02 55.54—.50 CntryLink 1m 14522 11.50 11.29 11.37—.15 ChesEng 77619 2.86 2.80 2.80—.09 Chevron 4.76 13522 117.60 116.50 116.73—1.67 CgpVelLCrd 16707 19.05 18.60 18.63—1.64 CgpVelICrd 26183 6.24 6.09 6.22+.48 Citigroup 1.80 17013 69.50 68.80 69.17—1.24 ClevCliffs .20 26887 10.54 10.21 10.23—.05 CocaCola 1.60 10704 48.29 48.02 48.07—.40 Corning .80 8519 31.66 31.26 31.61+.11 Coty .50 29871 12.23 11.75 12.22+.08 DeanFoods .12m 19838 1.87 1.61 1.82+.14 DenburyR 23942 1.99 1.91 1.94—.13 DeutschBk .12e 11245 7.95 7.89 7.90—.21 DBXHvChiA .29e 48369 27.27 26.96 27.03—.72 DxSOXBrrs 22196 5.04 4.91 4.98+.21 DxGBullrs 8615 14.60 14.31 14.35—.04 DrGMBllrs .09e 19072 6.95 6.76 6.79—.09 DirSPBears 11568 19.59 19.25 19.48+.62 DxBrzBulls 9455 25.08 24.18 24.40—1.97 DxSPOGBls 11914 9.61 9.12 9.23—.68 DxSCBearrs 25293 8.75 8.62 8.71+.23 DrxSCBulls .41e 8815 68.85 67.79 68.05—1.94 DrxSPBulls 10542 50.55 49.66 49.97—1.67 Disney 1.76f 20599 135.97 134.17 134.44—.56 DowDuPnt .56 21353 33.25 32.67 32.86—.77 EmersonEl 1.96f 8938 68.18 66.33 67.46—2.69 EnCanag .07 26231 6.81 6.68 6.70—.15 EgyTrnsfr 1.22 8662 15.06 14.92 14.95—.19 ExxonMbl 3.48f 17122 76.50 75.85 76.25—.88 Fitbitn 9562 5.10 4.99 5.05—.12 FordM .60a 37103 10.41 10.30 10.39+.02 FrptMcM .20 25297 11.68 11.51 11.60—.12 GenElec .04 72116 10.36 10.25 10.35—.09 GenMotors 1.52 16535 38.89 38.47 38.51+.42 Gerdau .02e 9932 3.48 3.44 3.44—.09 Hallibrtn .72 10061 27.37 26.75 26.91—.73 HertzGl 10247 20.12 19.24 19.89+.17 IAMGldg 1.52f 53365 2.80 2.53 2.56—.36 ICICIBk .16e 13185 11.05 10.90 10.94—.38 iShGold 34434 12.28 12.26 12.26+.01 iShBrazil .67e 40473 39.80 39.33 39.44—1.02 iShChinaLC .87e 37991 43.04 42.80 42.87—.87 iSCorSP500 4.38e 8687 292.79 291.08 291.66—3.24 iShEMkts .59e 109685 42.86 42.65 42.70—.62 iShiBoxIG 3.87 8446 119.29 119.12 119.18+.09 iSEafe 1.66e 34668 65.69 65.48 65.50—.73 iShiBxHYB 5.09 26628 86.45 86.22 86.27—.34 iShR2K 1.77e 23212 159.87 159.05 159.24—1.47 iShChina .61e 9165 61.85 61.35 61.41—1.31 Infosyss 18026 10.46 10.35 10.36—.09 iShJapanrs 11471 54.97 54.79 54.82—.57 iSTaiwnrs 17033 35.80 35.65 35.68—.10 iSh0-5IGCp .79 8557 50.36 50.31 50.34+.01 iShCorEM .95e 18947 51.61 51.36 51.41—.74 ItauUnHs 46290 8.17 8.06 8.10—.25 JPMorgCh 3.20 14986 114.03 113.47 113.80—1.29 Keycorp .56 10487 17.56 17.36 17.55—.13 KindMorg 1f 14310 19.44 19.24 19.27—.17 Kinrossg 9178 3.06 3.02 3.04—.04 Lannett 8218 8.95 8.30 8.40—.68 LloydBkg .47a 8861 3.21 3.19 3.21—.03 Mallinckdt 28314 17.00 15.61 15.98—.41 MarathnO .20 12622 15.56 15.33 15.39—.38 MarathPts 2.12 8309 59.00 57.53 57.87—1.63 McDerIrs 9542 8.07 7.76 7.80—.41 MorgStan 1.20 8482 47.20 46.83 47.12—.60 Mosaic .10 12624 25.03 23.76 23.96—1.31 Nabors .24 8727 3.83 3.73 3.74—.11 NewmtM .56 8817 30.04 29.86 29.95+.01 NikeB s .88 11253 83.63 82.57 83.58+.01 NokiaCp .19e 66110 5.10 5.03 5.05—.10 OasisPet 19637 5.62 5.39 5.41—.18 OcciPet 3.12 28832 59.28 58.17 58.68—.09 Oracle .96f 9410 54.64 54.12 54.36—.49 PennyMac 1.88 31114 20.88 20.65 20.86—.97 Petrobras 15628 14.63 14.45 14.51—.36 Pfizer 1.44 19527 41.71 41.10 41.11—.55 Pinterestn 14773 29.75 28.33 28.77—.73 PUltSP500s 10358 53.22 52.28 52.60—1.79 ProVixSTrs 9335 23.96 23.13 23.77+1.76 PrUShSPrs 12168 31.97 31.61 31.82+.65 RltyInco 2.71f 65395 68.17 67.66 67.73—2.23 RegionsFn .56 10948 15.24 15.08 15.22—.17 RoyDShllB 3.76 14578 63.53 62.86 63.02—2.23 RoyDShllA 3.76 13132 62.65 62.05 62.22—1.89 SpdrDJIA 3.98e 12183 262.49 261.21 261.82—2.45 S&P500ETF 4.13e 151657 290.81 289.10 289.70—3.12 SpdrBiots .44e 9348 87.57 86.03 86.30—1.36 SpdrOGEx .73e 25403 29.59 29.11 29.22—.68 Schlmbrg 2 9315 40.76 40.17 40.41—.83 SeaWorld 8860 26.67 25.12 25.95—.41 SnapIncAn 31440 11.78 11.65 11.73—.05 SwstnEngy 14913 3.95 3.89 3.92—.03 Sprint 16104 5.78 5.69 5.73—.01 Squaren 15146 70.34 69.18 69.34—.80 SPHlthC 1.01e 24500 90.36 89.48 89.63—.99 SPCnSt 1.28e 15046 57.17 56.89 56.92—.40 SPEngy 2.04e 19881 63.61 63.00 63.21—1.10 SPDRFncl .46e 49337 27.68 27.52 27.63—.25 SPInds 1.12e 23940 76.85 76.35 76.69—.96 SPTech .78e 14873 77.65 77.00 77.20—1.04 SPUtil 1.55e 14624 58.03 57.74 57.74—.24 TaiwSemi .73e 11076 44.05 43.62 43.75—.01 TakedaPhn 9055 19.13 18.93 18.99+.63 TevaPhrm .73e 18286 14.75 14.51 14.51—.38 Transocn 14154 7.48 7.33 7.36—.23 Twilion 8511 132.94 130.54 131.00—.80 Twitter 17432 40.15 39.57 39.59—.64 USOilFd 38739 12.80 12.71 12.71—.36 USSteel .20 30149 16.93 16.26 16.50—.13 UtdhlthGp 3.60 10633 243.15 238.60 240.77+.27 ValeSA .29e 26328 12.34 12.22 12.29—.24 ValeroE 3.60 9119 85.51 82.65 83.48—2.92 VanEGold .06e 16936 20.41 20.27 20.28—.03 VnEkSemi .58e 12990 114.51 113.46 113.99—1.62 VangREIT 3.08e 11425 87.28 86.67 86.68—.71 VangEmg 1.10e 12228 42.37 42.16 42.22—.64 Vereit .55 8561 8.35 8.28 8.29—.06 VerizonCm 2.41 12392 56.82 56.33 56.44—.47 WeathfIntl 56409 .52 .49 .49+.02 WellsFargo 1.80 27436 48.16 47.85 48.05—.38 WmsCos 1.52f 9570 27.33 27.14 27.20—.18 Yamanag .02 21265 2.13 2.09 2.10—.03 iPtShFutn 119856 29.16 28.14 28.90+2.04 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 