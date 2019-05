BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 17975 2.42 2.34 2.42+.10 AT&TInc 2.04 23067 30.76 30.57 30.65+.03 Alibaba 31889 195.06 191.88 194.76+4.37 Alticen .07e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 17975 2.42 2.34 2.42+.10 AT&TInc 2.04 23067 30.76 30.57 30.65+.03 Alibaba 31889 195.06 191.88 194.76+4.37 Alticen .07e 12209 24.63 23.20 24.42+1.47 Ambev .05e 31209 4.59 4.53 4.55—.01 Anadarko 1.20 11511 72.53 71.91 72.45+.91 Annaly 1.20e 32510 9.80 9.72 9.76 AnteroRes 1 13304 7.39 7.15 7.22 AristaNetw 15054 266.45 251.00 262.42—48.44 AuroraCn 28974 8.88 8.69 8.83+.05 B&GFoods 1.90 7267 23.55 22.90 23.23—1.73 BRFSA 8148 7.82 7.68 7.70+.02 BcoSantSA .21e 17542 4.91 4.88 4.89+.01 BkofAm .60 64142 30.78 30.55 30.68+.18 BarrickGld 12313 12.69 12.54 12.62+.11 BrMySq 1.64 28956 47.68 47.27 47.56+.68 CVSHealth 2 13444 57.34 56.63 56.98+.25 CalifResrs 9599 20.92 19.28 19.70+.98 CallonPet 9958 7.24 7.09 7.18+.14 CannTrHln 13278 5.92 5.65 5.87+.28 CanopyGrn 9419 49.52 48.68 49.30+.84 Centenes 7685 52.18 51.20 51.88+.26 Chemoursn 1 10535 34.41 32.76 34.05—.12 ChesEng 40182 2.79 2.74 2.77+.04 CgpVelLCrd 12363 19.53 19.28 19.49+.36 CgpVelICrd 14911 6.04 5.96 5.98—.10 Citigroup 1.80 x17878 70.98 70.34 70.56+.65 ClevCliffs .20 20758 10.11 9.90 10.09+.23 CocaCola 1.60 8021 48.77 48.52 48.76+.37 Coty .50 17283 11.06 10.89 11.05+.21 CousPrp .29f 10449 9.45 9.38 9.42+.01 DenburyR 17767 1.95 1.89 1.92+.02 DevonE .32 7429 31.22 30.60 31.05+.13 DxSOXBrrs 15386 4.70 4.55 4.62 DxGBullrs 17755 14.68 14.39 14.68+.55 DrGMBllrs .09e 40264 6.95 6.76 6.95+.25 DirSPBears 9292 18.92 18.81 18.84—.34 DxSPOGBrrs 8668 10.90 10.54 10.62—.38 DxSPOGBls 14286 9.49 9.19 9.42+.31 DxSCBearrs 20126 8.92 8.74 8.79—.26 DrxSCBulls .41e 8944 68.12 66.76 67.77+1.82 Disney 1.76f 13239 135.31 134.36 134.58+.44 DowIncn .70p 9006 53.35 52.40 52.61—.10 DowDuPnt .56 15484 35.25 34.82 35.06+.39 EOGRescs .88 7969 92.49 89.73 91.35+2.18 EldrGldgrs 11557 4.02 3.65 3.77—.34 EnCanag .07 25352 6.61 6.49 6.60+.08 EgyTrnsfr 1.22 12133 15.25 15.00 15.23+.32 EnscoRrs 9822 13.24 12.80 13.13+.61 ExxonMbl 3.48f 10157 78.06 77.74 77.96+.67 FiatChrys 18251 15.98 15.70 15.98+.94 Fitbitn 16738 5.05 4.97 5.02+.06 Flor&Decn 9831 45.35 42.11 45.35—2.95 Fluor .84 9847 30.12 29.55 29.65—.07 FordM .60a 36801 10.39 10.30 10.34—.01 FrptMcM .20 22076 11.82 11.61 11.80+.29 GenElec .04 79207 10.32 10.24 10.29+.04 Gerdau .02e 14124 3.61 3.53 3.59+.09 Hallibrtn .72 7614 28.18 27.77 27.90+.16 Hanesbdss .60 14942 17.86 17.15 17.85+.62 HarmonyG .05 10631 1.67 1.65 1.65 HeclaM .01e 7410 2.05 2.01 2.04+.05 Herbalifs 8033 51.55 50.00 51.14—1.76 ICICIBk .16e 8462 11.58 11.49 11.50+.21 iShGold 22405 12.25 12.21 12.25+.08 iShBrazil .67e 24125 41.18 40.93 41.11+.46 iShHK .61e 7847 27.10 27.03 27.08+.34 iSEMMnVol 1.15e 8872 60.03 59.91 59.94+.31 iShSilver 14061 13.94 13.86 13.93+.22 iShChinaLC .87e 31811 44.79 44.65 44.76+.64 iShEMkts .59e 93636 44.14 43.96 44.12+.42 iSh20yrT 3.05 9598 123.79 123.61 123.76+.45 iSEafe 1.66e 15618 66.65 66.55 66.62+.34 iShiBxHYB 5.09 21012 86.60 86.47 86.51+.16 iShR2K 1.77e 31476 159.27 158.19 158.94+1.42 Infosyss 49818 10.56 10.33 10.36—.22 iSTaiwnrs 12020 36.43 36.36 36.41+.53 iShCorEM .95e 13204 53.12 52.91 53.09+.49 ItauUnHs 33161 8.65 8.57 8.62+.02 JPMorgCh 3.20 11693 116.68 115.94 116.44+1.03 JanusHnn 1.44 13214 23.47 21.80 22.26—1.22 Keycorp .56 12292 17.76 17.61 17.76+.15 KindMorg 1f 7283 19.67 19.46 19.62+.26 LaredoPet 7689 3.41 3.26 3.39+.05 MarathnO .20 22904 15.78 15.50 15.63+.11 Merck 2.20 11764 80.15 79.46 79.62+.10 Nabors .24 11316 3.72 3.61 3.70+.12 NewmtM .56 8255 30.47 30.25 30.47+.37 NikeB s .88 9061 86.28 85.75 85.92+.65 NobleCorp .08 8475 2.60 2.49 2.56+.04 NobleEngy .48f x10745 25.80 24.76 25.15—.22 NokiaCp .19e 85353 5.18 5.13 5.16—.03 OasisPet 10476 5.53 5.40 5.51+.12 OcciPet 3.12 16976 58.23 57.69 58.17+.82 Petrobras 18418 15.18 15.05 15.14+.23 Pfizer 1.44 16726 41.29 41.04 41.05+.04 Pinterestn 14801 30.55 29.51 29.97+.23 PlanetFitn 15316 73.87 67.50 72.40—2.95 Pretiumg 10057 8.00 7.50 7.82+.73 PrUShSPrs 7419 31.23 31.10 31.14—.37 Qudiann 28978 8.35 7.80 8.13—.19 RegionsFn .56 16357 15.65 15.41 15.55+.12 SpdrGold 8930 120.83 120.48 120.82+.88 S&P500ETF 4.13e 84843 293.14 292.56 292.99+1.81 SpdrBiots .44e 10797 85.28 84.39 84.88+.30 SpdrS&PRB .74e 12290 56.40 55.90 56.22+.39 SpdrOGEx .73e 40837 29.47 29.14 29.42+.44 Schlmbrg 2 7536 41.81 41.35 41.56+.44 ShakeShkn 10180 67.02 61.02 61.56—1.35 SnapIncAn 24290 11.50 11.25 11.48+.24 SwstnEngy 10369 3.89 3.82 3.87+.07 SpiritRlrs .50 21931 42.23 41.65 41.81—.59 Sprint 10301 5.56 5.50 5.55+.07 Squaren 22085 68.08 66.60 67.93+.19 SPMatls .98e 7637 56.53 56.23 56.47+.35 SPHlthC 1.01e 14556 90.05 89.73 89.85+.37 SPCnSt 1.28e 9586 57.36 57.19 57.28+.30 SPEngy 2.04e 14588 64.44 64.11 64.39+.73 SPDRFncl .46e 57060 28.07 27.92 28.00+.18 SPInds 1.12e 15668 78.11 77.73 78.05+.59 SPTech .78e 22077 78.51 78.27 78.44+.34 SpdrRESel 8337 36.32 36.15 36.17+.07 SPUtil 1.55e 10387 58.13 57.89 58.08+.10 TaiwSemi .73e 9981 45.14 44.85 44.89+.49 Target 2.56 10574 76.55 75.32 75.58—.84 TeekayTnk .21 9727 1.25 1.18 1.23+.05 Teradata 8940 41.44 39.17 39.53—4.19 TevaPhrm .73e 12558 15.09 14.85 15.07+.17 Transocn 25826 7.62 7.42 7.52+.04 Twilion 7962 132.26 129.02 130.98—.96 Twitter 35720 40.64 40.08 40.33+.38 UndrArms 9320 22.92 22.31 22.52—.31 USOilFd 22420 12.91 12.85 12.90+.08 USSteel .20 107570 16.14 14.88 16.09+1.70 ValeSA .29e 15166 12.73 12.56 12.70+.34 VanEGold .06e 35073 20.43 20.30 20.43+.26 VnEkSemi .58e 11966 117.34 116.40 117.02+.57 VEckOilSvc .47e 8721 16.38 16.18 16.31+.28 VanEJrGld 9677 28.58 28.33 28.58+.40 VangEmg 1.10e 16342 43.70 43.54 43.68+.45 VangFTSE 1.10e 9715 41.91 41.85 41.90+.23 VerizonCm 2.41 8140 57.22 56.87 56.98—.01 Vipshop 17387 9.26 8.95 9.17+.06 WPXEngy 10129 12.74 12.48 12.63+.12 WalMart 2.12f 8445 102.75 101.84 102.27+1.12 WeathfIntl 87191 .45 .37 .44+.09 WellsFargo 1.80 12776 48.73 48.47 48.69+.39 WhitngPetrs 10053 23.43 22.67 23.09—.02 Yamanag .02 11508 2.11 2.07 2.10+.05 iPtShFutn 32333 26.04 25.62 25.68—.97 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.