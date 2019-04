BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 84551 32.04 31.74 31.87+.12 Alconn 27654 57.94 56.88 57.51—.53 Alibaba 56408 187.40 184.00 186.00—1.19 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 84551 32.04 31.74 31.87+.12 Alconn 27654 57.94 56.88 57.51—.53 Alibaba 56408 187.40 184.00 186.00—1.19 AlpAlerMLP 1.35e 38077 10.10 10.00 10.03—.03 Ambev .05e 101575 4.57 4.51 4.51—.05 Annaly 1.20e 21423 10.07 10.02 10.02—.01 ArcelorMrs .10p 24543 22.21 21.93 22.15+.19 AstraZens 1.37e 36921 40.93 40.65 40.67—.02 AuroraCn 81747 9.00 8.77 8.97+.16 BPPLC 2.38 20953 45.32 45.00 45.30+.31 BRFSA 26507 6.56 6.39 6.52+.17 BcoBrads .06a 32919 9.43 9.29 9.34—.01 BcoSantSA .21e 37644 4.91 4.86 4.91+.03 BkofAm .60 180376 29.09 28.75 28.90+.01 BarrickGld 44342 13.96 13.71 13.82+.10 Boeing 8.22f 43286 368.79 362.92 365.62—3.43 BostonSci 31723 38.58 38.19 38.51+.30 BrMySq 1.64 54956 46.32 45.71 46.19+.21 BritATobs 2.70e 25307 40.67 40.42 40.55+.07 CVSHealth 2 78910 53.89 53.04 53.57—.15 CallonPet 42964 7.94 7.73 7.92+.10 CenovusE .20 28171 9.83 9.63 9.83+.26 Centenes 38680 58.17 56.86 57.14—.74 CntryLink 1m 29593 12.50 12.33 12.42+.03 ChesEng 181791 3.41 3.33 3.38+.04 CgpVelLCrd 37230 22.21 21.75 22.14+.40 CgpVelICrd 45086 5.50 5.38 5.40—.10 Citigroup 1.80 50100 65.59 64.78 65.26+.06 ClevCliffs .20 34640 10.43 10.09 10.30+.05 CocaCola 1.60f 28659 47.00 46.63 46.67 ConAgra .85 78697 29.54 27.24 29.49+1.95 ConocoPhil 1.22 24194 66.86 66.03 66.86+1.16 Coty .50 46734 11.24 11.15 11.17—.05 CousPrp .29f 49137 9.69 9.55 9.64+.11 CrescPtEg .12 25540 4.01 3.79 4.01+.25 DeltaAir 1.40 87170 58.97 56.77 57.56+.61 DenburyR 57253 2.50 2.44 2.48+.07 DeutschBk .83e 23017 8.25 8.12 8.17—.07 DxSOXBrrs 30479 5.68 5.47 5.51—.15 DxGBullrs 28383 20.98 20.62 20.75 DrGMBllrs .09e 42950 10.45 10.29 10.41 DxSPOGBrrs 27727 8.93 8.67 8.71—.30 DirDGlBrrs 26850 17.16 16.88 17.06—.01 DxSPOGBls 41255 12.16 11.83 12.12+.39 DxSCBearrs 69456 9.42 9.20 9.22—.23 DrxSCBulls .41e 22166 65.14 63.68 65.03+1.50 Disney 1.76f 59730 118.03 116.55 116.57—.29 DowIncn 32223 56.41 55.40 55.48—.79 DowDuPnt 1.52 35000 38.54 38.09 38.28+.06 EPEnergy 21979 .33 .25 .33+.08 EnCanag .06 93681 7.17 6.97 7.17+.23 EgyTrnsfr 1.22 23439 15.60 15.43 15.48+.01 ENSCO .04 107715 4.08 3.97 4.04+.03 ExxonMbl 3.28 36565 82.08 81.46 81.68—.25 FstDatan 40595 26.20 26.06 26.14—.01 FordM .60a 118169 9.34 9.20 9.28+.07 FrptMcM .20 38099 13.57 13.34 13.44+.06 GenElec .04 240218 9.26 9.08 9.10—.13 Gerdau .02e 41265 4.07 4.00 4.04—.03 GblBrCopp .36 23765 43.65 43.25 43.38+8.79 Goldcrpg .24 42276 11.75 11.64 11.68—.03 HPInc .64 54679 19.89 19.57 19.85+.26 HostHotls 1a 35164 19.19 18.99 19.04+.09 Huyan 99429 24.05 22.82 23.21—1.12 ICICIBk .16e 30262 11.33 11.21 11.31+.07 iShGold 61336 12.54 12.49 12.53+.05 iShBrazil .67e 77836 42.41 42.00 42.25+.17 iShChinaLC .87e 90631 45.55 45.35 45.49—.12 iShUSAgBd 2.65e 22665 108.62 108.50 108.56+.16 iShEMkts .59e 221594 44.58 44.41 44.55+.24 iSh20yrT 3.05 25975 124.52 124.21 124.23+.25 iSEafe 1.66e 147224 66.11 65.88 66.09+.22 iShiBxHYB 5.09 44242 86.52 86.43 86.52+.20 iShR2K 1.77e 69154 156.55 155.33 156.48+1.28 iShREst 2.76e 20421 87.65 87.15 87.49+.48 iShCorEafe 1.56e 114186 61.93 61.72 61.91+.20 Infosyss 52226 11.17 11.04 11.05—.10 Intelsat 39931 17.67 15.78 17.64+.09 iShJapanrs 21643 55.04 54.88 54.94 iShUK rs 24277 33.86 33.71 33.83+.16 iShCorEM .95e 46185 53.62 53.44 53.60+.30 ItauUnHs 50284 8.98 8.82 8.86+.01 JPMorgCh 3.20 36109 105.37 104.47 104.95+.08 JohnContln 1.04 21028 36.08 35.73 35.79—.08 Keycorp .56 45175 16.45 16.12 16.25—.01 KindMorg .80 40936 19.96 19.76 19.86—.03 Kinrossg 21182 3.62 3.57 3.60—.01 Kroger s .56f 62434 24.98 23.98 24.70+.76 LeviStrn 78633 23.90 22.75 23.56+1.68 LloydBkg .47a 31233 3.27 3.24 3.27+.03 Macys 1.51 34920 25.59 24.63 24.75—.32 MarathnO .20 32072 17.40 17.20 17.37+.11 MarathPts 2.12 29801 63.87 62.05 63.75+1.59 Merck 2.20 22134 81.32 80.65 81.16+.36 MorgStan 1.20 23599 44.62 44.10 44.30+.04 Nabors .24 29608 3.98 3.85 3.95+.05 NewmtM .56 22037 36.69 36.33 36.45—.15 NokiaCp .19e 85337 5.89 5.84 5.89+.03 Nordstrm 1.48a 23470 46.00 44.29 44.58+.41 Novartis 2.75e 23880 82.22 81.74 81.87—1.55 OasisPet 50097 6.73 6.57 6.71+.17 Oracle .96f x28054 54.14 53.60 54.12+.53 Penney 66824 1.33 1.21 1.25—.07 PetrbrsA 25601 15.24 15.04 15.16 Petrobras 45280 17.01 16.78 16.92+.04 Pfizer 1.44f 41149 42.92 42.65 42.79—.05 Qudiann 27050 5.44 5.08 5.17—.24 RegionsFn .56 22431 15.10 14.82 14.94—.06 RiteAid 159833 .57 .54 .54—.02 S&P500ETF 4.13e 183751 287.98 287.31 287.90+.59 SpdrLehHY 2.30 22558 36.03 36.00 36.03+.07 SpdrS&PRB .74e 46258 53.20 52.49 52.85—.15 SpdrOGEx .73e 82508 31.79 31.49 31.76+.37 Schlmbrg 2 26272 46.00 45.42 45.68+.10 SibanyeG .14r 75279 4.26 4.02 4.13—.43 SnapIncAn 224271 12.19 11.57 11.75—.60 SwstnEngy 67083 4.90 4.68 4.78—.04 Sprint 23948 5.92 5.80 5.91+.08 Squaren 42283 75.65 73.92 75.03+.43 SPHlthC 1.01e 21325 92.02 91.61 91.94+.20 SPCnSt 1.28e 24473 55.95 55.75 55.88+.13 SPEngy 2.04e 34795 67.51 67.15 67.47+.39 SPDRFncl .46e 215508 26.50 26.28 26.38—.03 SPInds 1.12e 53030 75.78 75.16 75.41—.24 SPTech .78e 27486 76.40 75.88 76.31+.46 SPUtil 1.55e 70861 58.34 57.82 57.83 TevaPhrm .73e 73731 14.71 14.41 14.60+.05 Transocn 42657 9.14 8.94 9.08+.08 Twitter 52322 35.27 34.67 34.74—.40 UndrArms 20735 21.51 21.03 21.08+.36 USOilFd 87291 13.42 13.33 13.40+.07 USSteel .20 96355 17.78 17.26 17.30—.47 ValeSA .29e 82469 13.65 13.51 13.62+.05 VanEGold .06e 62473 22.92 22.78 22.82 VnEkRus .01e 23392 21.64 21.53 21.61+.20 VnEkSemi .58e 33496 112.72 111.24 112.50+.96 VEckOilSvc .47e 24380 18.12 17.93 18.10+.20 VangTotBd 2.06e 22492 80.89 80.80 80.84+.07 VangAllW 1.34e 22500 51.38 51.21 51.36+.19 VangEmg 1.10e 40988 43.99 43.84 43.97+.21 VangFTSE 1.10e 40914 41.71 41.56 41.70+.16 Vereit .55 48527 8.33 8.19 8.32+.15 VerizonCm 2.41 30173 58.70 58.36 58.58+.18 Vipshop 35814 8.33 8.06 8.23—.05 WPXEngy 21066 13.65 13.33 13.41—.04 WeathfIntl 86091 .63 .60 .61—.01 WellsFargo 1.80f 114151 48.19 47.47 47.56—.59 Yamanag .02 31516 2.69 2.64 2.66—.02 ZayoGrp 109560 31.74 29.31 31.23+1.78 