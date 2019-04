BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 36948 17.81 17.51 17.57—.03 AT&TInc 2.04 117265 30.96 30.28 30.81+.47 AbbVie 4.28 25733 80.65 79.40 79.82+.48…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 36948 17.81 17.51 17.57—.03 AT&TInc 2.04 117265 30.96 30.28 30.81+.47 AbbVie 4.28 25733 80.65 79.40 79.82+.48 Alibaba 44907 188.74 185.51 187.59—.29 Altria 3.20 35521 52.94 51.50 52.39+.98 Ambev .05e 80636 4.66 4.57 4.65+.03 Anadarko 1.20 87419 72.63 71.40 72.42+.65 Annaly 1.20e 37504 10.13 10.05 10.12+.08 AnteroRes 1 53064 7.57 7.21 7.45+.19 AstraZens 1.37e 39669 38.09 37.66 37.92—1.14 AuroraCn 82510 9.14 8.97 9.01—.06 BB&TCp 1.62 29889 50.71 50.12 50.54+.33 BPPLC 2.38 29373 43.60 43.08 43.11—.86 BcoBrads .06a 44275 9.18 9.02 9.14+.07 BcoSantSA .21e 42713 4.99 4.94 4.95+.04 BkofAm .60 183096 30.39 30.05 30.24+.16 BarrickGld 35482 13.07 12.90 13.00+.16 BlueAprnn 32289 1.08 .99 1.05+.05 BostonSci 51424 37.49 36.80 37.01+.08 BrMySq 1.64 53754 46.15 45.27 45.46—.18 CVSHealth 2 33377 53.62 52.93 53.30+.07 CabotO&G .36f 54366 26.89 26.26 26.58+.57 CallonPet 29647 7.78 7.42 7.43—.42 CanopyGrn 69174 50.43 48.12 49.21+1.01 CenovusE .20 36236 10.09 9.82 9.89—.27 CntryLink 1m 37008 11.84 11.46 11.77+.34 ChesEng 260646 3.01 2.87 2.97+.03 Chevron 4.76 50308 118.50 116.08 116.11—1.79 CgpVelLCrd 88289 21.90 19.76 20.28—2.31 CgpVelICrd 113938 5.87 5.38 5.76+.54 Citigroup 1.80 37897 69.35 68.51 69.07+.34 ClevCliffs .20 80229 10.06 9.74 9.99+.26 CocaCola 1.60 35396 48.45 47.98 48.31+.47 ConocoPhil 1.22 40699 63.65 62.08 62.57—1.40 Coty .50 37658 11.24 11.14 11.23+.13 CrescPtEg .12 27980 4.00 3.83 3.85—.23 DenburyR 81753 2.32 2.19 2.24—.12 DeutschBk .12e 25458 8.22 8.08 8.19—.16 DBXHvChiA .29e 40799 29.05 28.81 29.01+.11 DxSOXBrrs 149501 5.05 4.80 4.86+.23 DxGBullrs 58198 16.98 16.16 16.81+1.05 DrGMBllrs .09e 93535 8.17 7.73 8.10+.62 DxSPOGBrrs 38159 9.20 8.64 9.03+.51 DirDGlBrrs 25773 21.62 20.46 20.71—1.45 DxSPOGBls 48344 11.81 11.02 11.27—.70 DxSCBearrs 59601 9.23 8.95 9.01—.17 Disney 1.76f 67702 139.86 137.51 139.27+2.03 DowDuPnt 1.52 26405 38.07 37.43 37.94+.34 EQTCorp .12 27080 21.38 20.14 20.99+.83 EmergeES 2.68m 53246 .40 .31 .32+.02 EnCanag .06 114951 7.29 7.05 7.14—.23 ExxonMbl 3.48f 75670 80.63 79.61 79.90—2.32 FordM .60a 1024588 10.44 9.95 10.35+.95 FrptMcM .20 127999 12.69 12.23 12.54+.33 GNC .80 43399 2.51 2.30 2.41+.09 GenElec .04 167041 9.26 9.11 9.23+.11 GenMotors 1.52 42629 40.10 39.58 39.73+.62 Gerdau .02e 36647 3.71 3.64 3.67+.01 GoldFLtd .01e 32627 3.99 3.83 3.92+.18 GrubHub 92673 77.50 68.15 69.40—.38 HPInc .64 28685 19.58 19.29 19.51—.10 Hallibrtn .72 41933 28.97 28.29 28.77—.46 HeclaM .01e 28591 2.15 2.05 2.14+.11 HPEntn .45e 30893 15.94 15.69 15.90—.12 iShGold 60976 12.33 12.29 12.33+.10 iShBrazil .67e 116173 41.45 40.90 41.32+.24 iShHK .61e 30913 26.54 26.43 26.52+.07 iShSilver 42060 14.14 14.04 14.11+.11 iShChinaLC .87e 90646 44.62 44.37 44.56+.22 iShEMkts .59e 297748 43.96 43.64 43.89+.18 iSEafe 1.66e 81853 66.45 66.20 66.38+.20 iShiBxHYB 5.09 49816 86.95 86.85 86.93+.18 iShR2K 1.77e 78625 158.01 156.40 157.66+.91 IronMtn 2.44 31759 32.71 31.96 32.27—.38 iShJapanrs 26954 55.37 55.13 55.32+.42 iShCorEM .95e 41403 52.91 52.55 52.83+.23 ItauUnHs 42647 8.64 8.47 8.63+.13 JPMorgCh 3.20 35550 114.58 113.60 114.03+.42 JohnContln 1.04 36341 37.12 36.62 37.02+.37 JnprNtwk .76 35804 28.26 27.18 27.77—.34 Keycorp .56 36355 17.32 17.01 17.10—.04 KindMorg 1f 53279 20.18 19.90 20.05+.08 Kinrossg 34961 3.31 3.21 3.30+.11 Kroger s .56f 51154 25.30 24.75 24.77—1.01 Macys 1.51 30895 24.13 23.58 23.100—.14 MarathnO .20 41826 17.76 17.20 17.37—.56 MarathPts 2.12 29177 61.17 60.08 60.48—.17 Masco .48 36203 39.18 38.06 39.04+1.54 Merck 2.20 30219 76.99 76.09 76.65+.31 Nabors .24 53540 3.74 3.58 3.69—.02 NOilVarco .20 37217 28.62 25.44 28.02+1.58 NewmtM .56 35657 31.94 31.60 31.68+.05 NikeB s .88 25598 88.88 87.33 88.80+1.24 NobleEngy .44 35106 27.56 26.78 26.97—.28 NokiaCp .19e 199463 5.45 5.33 5.37+.07 OasisPet 56609 6.31 5.100 6.08—.32 OcciPet 3.12 41351 61.80 60.01 60.78—1.07 Oracle .96f 28581 55.49 55.01 55.43+.42 PetrbrsA x40741 14.06 13.84 13.87—.15 Petrobras 38034 15.53 15.30 15.36—.11 Pfizer 1.44 62257 39.96 39.45 39.77+.16 Pier1 .28 29195 .65 .56 .64+.10 Pinterestn 99052 30.68 28.37 29.82+1.02 PrUCruders 34955 24.59 23.03 23.39—1.75 ProctGam 2.87 27006 105.77 103.91 105.72+2.44 RangeRs .08 35755 9.61 9.29 9.33—.08 RegionsFn .56 36425 15.60 15.36 15.48+.01 S&P500ETF 4.13e 186040 292.75 291.24 292.46+.41 SpdrHome .15e 29687 40.52 40.11 40.46+.20 SpdrLehHY 2.30 30514 36.26 36.21 36.26+.09 SpdrS&PRB .74e 35257 55.14 54.33 54.93+.16 SpdrRetls .49e 40987 45.71 44.67 45.64+.17 SpdrOGEx .73e 147991 31.62 30.91 31.12—.67 Schlmbrg 2 36620 43.36 42.46 43.15—.15 SnapIncAn 122411 11.13 10.69 10.100+.21 SwstnEngy 229500 4.43 4.07 4.22+.16 Sprint 44644 5.67 5.53 5.61—.01 Squaren 31426 73.17 71.22 71.54—1.12 SPHlthC 1.01e 43624 88.70 88.06 88.55+.42 SPCnSt 1.28e 33351 56.93 56.50 56.83+.36 SPEngy 2.04e 77949 66.62 65.64 65.95—1.14 SPDRFncl .46e 144244 27.65 27.41 27.57+.12 SPInds 1.12e 33198 77.40 76.84 77.30+.36 SPTech .78e 39656 78.46 77.73 78.36—.50 SPUtil 1.55e 70875 58.68 58.28 58.36+.35 TALEducs 31075 37.92 36.06 37.90+1.73 TaiwSemi .73e 63478 44.00 43.32 43.84—.64 Target 2.56 61183 78.36 74.73 77.01—4.73 Technip .13 27343 25.31 24.43 24.75+.48 TevaPhrm .73e 29244 15.28 14.96 15.18+.04 Transocn 65468 8.89 8.58 8.78—.15 Twitter 80341 39.34 38.18 39.08+.60 USOilFd 276682 13.39 12.96 13.06—.47 USSteel .20 33314 15.82 15.49 15.69+.01 UtdhlthGp 3.60 27919 236.97 231.19 235.35+4.56 ValeSA .29e 46961 12.75 12.58 12.73+.05 VanEGold .06e 107750 21.43 21.05 21.35+.48 VnEkSemi .58e 64526 115.30 113.49 114.80—2.44 VEckOilSvc .47e 59919 17.32 16.96 17.28—.09 VanEJrGld 35009 30.11 29.52 30.02+.84 VangEmg 1.10e 50255 43.52 43.24 43.46+.20 VangFTSE 1.10e 27190 41.83 41.67 41.79+.11 VerizonCm 2.41 67990 56.82 55.83 56.50+.65 WPXEngy 32199 14.41 13.88 13.99—.53 WalMart 2.12f 45395 102.34 99.66 101.06—2.47 WeathfIntl 78411 .61 .57 .58—.03 WellsFargo 1.80 51024 47.86 47.40 47.61+.10 Weyerhsr 1.36 28929 27.49 26.68 27.32+1.06 Yamanag .02 42459 2.28 2.22 2.27+.08 iPtShFutn 101751 26.32 25.26 25.50—.70 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 