BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 123173 32.13 31.92 32.06+.19 Alibaba 83022 180.69 176.89 179.43+1.11 AlpAlerMLP 1.35e 46091 10.18 10.08 10.13—.02 Alticen .07e 23994 23.36 22.92 23.16+.03 Altria 3.20 38195 54.84 54.25 54.72+.74 Ambev .05e 117265 4.47 4.36 4.47+.11 Annaly 1.20e 31655 10.01 9.97 10.01+.01 Apache 1 26157 33.31 31.98 33.26+.20 AstraZens 1.37e 24637 41.00 40.56 40.81—.28 AtHomGrn 29314 21.37 19.00 20.31+1.32 AuroraCn 68131 9.05 8.85 8.92—.01 B&WEntn 104766 .31 .19 .23—.08 BcoBrads .06a 49808 9.30 9.01 9.30+.25 BcoSantSA .21e 37647 4.92 4.87 4.91+.06 BkofAm .60 248280 29.31 28.84 29.18+.34 BkNYMel 1.12 30945 51.69 51.17 51.42+.18 BarrickGld 50040 13.39 13.06 13.34+.04 BlackBerry 22954 9.62 9.34 9.40—.19 Boeing 8.22f 55977 397.06 385.10 395.08+10.34 BrMySq 1.64 x61863 46.67 46.17 46.23—.24 CVSHealth 2 45006 53.32 52.80 53.23+.44 CallonPet 24366 7.32 7.09 7.30+.18 Cemex .29t 25440 4.92 4.78 4.90+.10 CntryLink 1m 23229 12.52 12.37 12.45+.08 ChesEng 129319 3.20 3.12 3.19+.05 CgpVelLCrd 36318 20.43 19.64 20.38+.15 CgpVelICrd 66025 6.12 5.89 5.91—.06 Citigroup 1.80 56769 66.20 64.81 65.98+.92 ClevCliffs .20 x38242 10.61 10.34 10.47—.04 CocaCola 1.60f 30083 46.42 46.11 46.31+.13 ConstellA 2.96f 35668 188.07 178.12 188.00+8.31 Coty .50 36743 11.23 11.13 11.20+.01 DRHorton .50 24157 42.89 41.73 42.86+.97 DeltaAir 1.40 44115 57.67 56.37 56.96—.05 DenburyR 65191 2.21 2.09 2.20+.04 DBXHvChiA .29e 37605 30.47 30.23 30.46+.46 DxSOXBrrs 40815 5.73 5.53 5.67+.01 DxGBullrs 51036 19.03 18.14 18.94+.02 DrGMBllrs .09e 69931 9.24 8.71 9.20+.03 DxSPOGBrrs 25441 10.43 9.79 9.81—.47 DirDGlBrrs 41178 19.61 18.70 18.79—.04 DxSPOGBls 35107 10.96 10.31 10.95+.49 DxSCBearrs 73561 9.48 9.30 9.43—.04 Disney 1.76f 74203 114.63 113.03 114.21+1.69 DowIncn 58645 60.52 57.10 59.03+2.15 DowDuPnt 1.52 96678 37.61 36.77 37.05—.31 EnCanag .06 197122 6.96 6.74 6.95+.10 EgyTrnsfr 1.22 23559 15.56 15.46 15.55+.04 ENSCO .04 52215 4.05 3.89 4.04+.04 ExxonMbl 3.28 29882 81.61 80.77 81.57+.67 FordM .60a 194907 9.30 9.18 9.26+.13 FrptMcM .20 51868 13.18 12.99 13.15—.02 GameStop 1.52 36533 10.00 9.66 9.95+.32 GenElec .04 119102 10.12 10.03 10.12+.02 Gerdau .02e 53974 4.24 4.10 4.21+.07 Goldcrpg .24 90449 11.50 11.40 11.47—.05 GpTelevisa 24632 11.08 10.93 11.07+.12 HPInc .64 34926 19.86 19.65 19.79+.04 Hallibrtn .72 26970 30.28 29.59 30.25+.32 HarmonyG .05 24922 1.91 1.84 1.91 HPEntn .45e 24790 16.00 15.85 15.94+.09 Huyan 33296 26.96 25.16 25.36—1.68 ICICIBk .16e 49374 11.28 11.19 11.21—.18 iShGold 133796 12.35 12.26 12.34—.01 iSAstla 1.01e 26659 21.66 21.59 21.62—.22 iShBrazil .67e 123543 41.97 40.98 41.96+.78 iShGerm .60e 36014 27.100 27.89 27.90 iShHK .61e 43580 26.98 26.93 26.96+.07 iShMexico .78e 24352 44.74 44.06 44.67+.44 iShSilver 78875 14.16 13.97 14.15—.06 iShChinaLC .87e 163692 45.44 45.22 45.39+.33 iShEMkts .59e 195354 44.04 43.76 43.100+.21 iSh20yrT 3.05 26330 123.86 123.44 123.73+.21 iSEafe 1.66e 88455 66.12 65.96 66.03—.19 iShiBxHYB 5.09 28195 86.25 86.13 86.20+.06 iShR2K 1.77e 58747 156.01 155.05 155.35+.19 iShCorEafe 1.56e 24023 61.95 61.81 61.87—.19 iShCorEM .95e 37817 52.99 52.66 52.93+.22 ItauUnHs 61373 8.82 8.56 8.78+.18 JPMorgCh 3.20 x60951 105.58 104.45 105.37+.82 JohnContln 1.04 33884 36.65 35.99 36.44+.43 Keycorp .56 47580 16.63 16.27 16.54+.11 KindMorg .80 49337 19.94 19.76 19.85—.05 Kinrossg 26696 3.39 3.30 3.37—.02 Kroger s .56f 31268 23.76 23.52 23.74—.07 LaredoPet 25363 2.90 2.82 2.89+.05 LloydBkg .47a x28455 3.27 3.24 3.24—.03 Macys 1.51 63638 25.65 24.59 25.60+.99 MarathnO .20 26005 17.08 16.79 17.07+.14 Merck 2.20 35047 83.20 81.47 81.89—1.29 MorgStan 1.20 41523 45.24 44.33 44.92+.54 Nabors .24 36124 3.82 3.65 3.79+.03 NewmtM .56 47770 35.98 35.63 35.86—.09 NobleCorp .08 49511 3.03 2.85 2.97—.03 NokiaCp .19e 86439 5.96 5.91 5.93+.03 OasisPet 32364 6.03 5.87 6.03+.12 Oracle .96f 33703 54.15 53.59 53.60—.46 PG&ECp 2.12f 48111 19.64 18.76 19.01+.54 ParsleyEn 48278 18.14 17.51 18.00—.11 PetrbrsA 32570 14.59 14.09 14.59+.35 Petrobras 61931 16.10 15.55 16.10+.38 Pfizer 1.44f 44139 42.91 42.54 42.60—.24 PrUShD3rs 30830 13.17 12.92 12.99—.20 Qudiann 23995 5.34 5.16 5.27+.06 RangeRs .08 33285 10.42 10.13 10.42+.18 RegionsFn .56 48686 15.17 14.79 15.12+.25 RiteAid 123903 .55 .51 .52—.02 SpdrGold 37714 121.78 120.96 121.62—.18 S&P500ETF 4.13e 191995 287.46 286.29 286.60+.18 SpdrS&PRB .74e 45482 53.84 52.80 53.61+.66 SpdrOGEx .73e 96287 30.64 30.01 30.64+.48 STMicro .40 37199 17.00 16.72 16.92+.36 Salesforce 25495 162.80 157.06 157.09—5.53 Schlmbrg 2 27243 43.80 43.06 43.76+.17 Shopifyn 23010 205.01 193.15 194.86—10.26 SnapIncAn 64159 11.20 11.11 11.14—.02 SwstnEngy 65188 4.64 4.47 4.63+.14 Sprint 35998 5.67 5.57 5.65+.06 Squaren 64020 77.23 73.63 73.93—3.12 SPMatls .98e 27452 57.74 57.27 57.42+.16 SPHlthC 1.01e 43713 91.75 91.05 91.18—.38 SPCnSt 1.28e 49992 55.36 55.18 55.24+.05 SPEngy 2.04e 49316 66.25 65.61 66.24+.35 SPDRFncl .46e 289527 26.67 26.40 26.58+.18 SPInds 1.12e 45927 77.06 76.27 76.75+.43 SPTech .78e 43883 76.05 75.26 75.35—.53 SPUtil 1.55e 81741 57.91 57.22 57.36—.40 TaiwSemi .73e 33112 42.07 41.65 42.03+.24 TevaPhrm .73e 71591 15.28 14.86 15.20+.33 Transocn 51099 9.02 8.74 9.02+.06 Twilion 27288 130.23 120.80 121.18—8.21 Twitter 72607 35.14 34.11 34.26—.12 USOilFd 101317 13.03 12.86 13.03+.04 USSteel .20 29837 20.14 19.82 19.90—.14 ValeSA .29e 42844 13.49 13.29 13.44+.10 VanEGold .06e 125503 22.15 21.79 22.12+.05 VnEkRus .01e 24781 21.05 20.91 20.99—.04 VnEkSemi .58e 34305 112.39 110.96 111.52—.06 VEckOilSvc .47e 30271 17.48 17.16 17.47+.12 VanEJrGld 30123 31.17 30.57 31.12+.05 VangEmg 1.10e 34598 43.48 43.19 43.44+.22 VangFTSE 1.10e 27339 41.69 41.58 41.63—.12 Vereit .55 34390 8.31 8.25 8.28—.05 VerizonCm 2.41 30494 59.10 58.77 58.95+.08 Vipshop 30909 8.26 8.16 8.23—.02 WPXEngy 45083 13.04 12.59 13.04+.18 WeathfIntl 160229 .70 .67 .68—.08 WellsFargo 1.80f 79461 49.68 48.88 49.39+.53 Yamanag 