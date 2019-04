BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 57679 2.50 2.39 2.43—.02 AT&TInc 2.04 222306 32.18 31.92 32.08+.05 AlcoaCp 61586 28.24 26.52 28.14+1.48 Alibaba 86147…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 57679 2.50 2.39 2.43—.02 AT&TInc 2.04 222306 32.18 31.92 32.08+.05 AlcoaCp 61586 28.24 26.52 28.14+1.48 Alibaba 86147 186.47 183.61 185.38—1.56 AlpAlerMLP 1.35e 84720 10.10 9.97 10.07+.13 Altria 3.20 85064 54.95 53.71 54.61+.24 Ambev .05e 241874 4.48 4.33 4.43+.07 AmercldR .80 109629 31.36 30.66 31.36+.43 Anadarko 1.20 125317 64.75 63.59 64.06—.12 Annaly 1.20e 57955 10.08 9.98 10.07+.08 AnteroRes 1 87511 8.17 7.78 8.04—.05 Aphrian 62811 7.92 7.58 7.86+.21 AquaAm .88 61836 37.68 36.82 37.54+.39 AuroraCn 205765 9.23 8.93 9.23+.23 BcoBrads .06a 84972 8.95 8.71 8.87+.05 BkofAm .60 347486 30.10 29.78 30.05+.02 BkNYMel 1.12 79901 48.58 47.89 48.19—.22 BarrickGld 71408 13.28 12.94 12.97—.25 Blackstone 2.19e 101096 40.27 38.49 39.02+.40 BostonSci 78241 35.43 34.63 34.93—.18 BrMySq 1.64 154602 45.65 44.90 45.24—.28 CVSHealth 2 x91210 52.76 52.18 52.43+.30 CabotO&G .28f 79121 26.38 25.94 26.17+.04 CanopyGrn 118920 48.70 45.07 48.25+3.69 Centenes 83678 49.24 47.71 48.08—.12 CntryLink 1m 165365 12.13 11.79 11.88—.26 ChesEng 331872 3.12 2.98 3.10+.19 Chevron 4.76f 79397 122.01 120.45 121.90+2.04 CgpVelLCrd 61518 23.63 23.08 23.39+1.68 CgpVelICrd 95612 5.14 5.00 5.06—.42 Citigroup 1.80 130940 69.71 69.01 69.09—.58 CitizFincl 1.28 73898 35.88 35.06 35.70+.34 ClevCliffs .20 96234 9.45 9.13 9.23—.14 CocaCola 1.60f 89516 47.61 47.02 47.40—.08 ConocoPhil 1.22 90509 67.30 66.33 66.96+1.06 DRHorton .50 56802 46.35 45.20 45.66—.76 DenburyR 198924 2.58 2.30 2.56+.35 DBXHvChiA .29e 73608 30.02 29.83 30.00—.42 DevonE .32 103191 35.22 33.50 35.16+1.61 DxGBullrs 65506 17.08 15.91 16.05—.84 DrGMBllrs .09e 122573 7.93 7.26 7.34—.49 DxSPOGBrrs 61420 8.32 7.64 7.65—.96 DxSPOGBls 76745 13.44 12.47 13.42+1.32 DxSCBearrs 79303 9.57 9.34 9.44+.07 Disney 1.76f 101918 132.20 131.03 131.68—.77 DowDuPnt 1.52 65890 38.72 38.24 38.32—.68 EliLilly 2.58f 75177 115.57 113.65 115.47+.27 EnCanag .06 201792 7.52 7.27 7.49+.26 EgyTrnsfr 1.22 195403 15.70 15.35 15.58+.30 Exelon 1.45f 60529 49.74 49.31 49.48+.08 ExxonMbl 3.28 107295 83.22 81.64 82.90+1.77 FstDatan 106010 25.43 24.97 25.37+.25 FordM .60a 386640 9.58 9.46 9.50—.05 FrptMcM .20 243145 13.91 13.25 13.65—.35 GameStop 1.52 62785 8.82 8.53 8.65—.12 GenElec .04 671060 9.35 9.18 9.32—.03 GenMotors 1.52 63215 40.10 39.49 39.50—.80 HPInc .64 90990 20.48 19.83 19.88—.64 Hallibrtn .72 221337 32.09 30.61 31.09—.04 HeclaM .01e 68868 2.17 2.06 2.09—.06 iShGold 66888 12.22 12.19 12.21—.01 iShBrazil .67e 201558 40.80 40.17 40.49+.03 iShEMU .86e 66644 40.55 40.26 40.51+.08 iShTIPS 1.69e 71541 112.69 112.51 112.55—.11 iShChinaLC .87e 218377 45.37 45.03 45.31—.42 iShEMkts .59e 359164 44.32 44.06 44.27—.29 iShiBoxIG 3.87 65819 118.53 118.34 118.39—.19 iSh20yrT 3.05 62410 122.57 122.24 122.31—.59 iSEafe 1.66e 213367 66.67 66.42 66.56—.11 iSRusMCV 1.59e 79306 88.66 88.10 88.38—.36 iShiBxHYB 5.09 242186 86.66 86.52 86.53—.15 iShR2K 1.77e 155084 155.81 154.52 155.23—.41 iShREst 2.76e 90200 85.68 84.06 84.80—.84 iShCorEafe 1.56e 73197 62.48 62.16 62.41—.05 Infosyss 73924 10.47 10.39 10.45+.06 iShCorEM .95e 137518 53.35 53.04 53.32—.30 ItauUnHs 104481 8.45 8.26 8.34—.05 JPMorgCh 3.20 79744 113.93 112.66 113.60+.14 Keycorp .56 145750 17.05 16.60 16.99+.20 KimbClk 4.12 65121 132.47 127.93 130.25+6.70 KindMorg .80 199801 20.10 19.52 20.03+.64 Kinrossg 70775 3.25 3.15 3.17—.06 LaredoPet 87601 3.35 3.14 3.33+.19 Macys 1.51 101103 25.12 24.12 24.33—.75 MarathnO .20 188378 18.83 17.89 18.78+1.16 MarathPts 2.12 61865 61.40 60.27 61.13+1.32 Merck 2.20 137719 73.81 72.74 73.46+.27 MorgStan 1.20 69956 47.45 46.98 47.29—.26 Nabors .24 92633 4.00 3.85 3.98+.18 NewmtM .56 126105 33.25 32.35 32.55—.49 NobleCorp .08 74547 3.01 2.85 2.97+.16 NokiaCp .19e 118246 5.84 5.78 5.81 Novartis 2.75e 81910 76.00 74.97 75.40—1.01 OasisPet 131644 7.05 6.69 7.03+.43 OcciPet 3.12 58736 63.31 62.05 63.05+1.23 Oracle .96f 60881 54.68 54.20 54.62+.10 ParsleyEn 81732 22.10 21.50 21.77+.47 Penney 77372 1.32 1.26 1.30+.03 PetrbrsA 61204 14.18 13.87 13.89—.13 Petrobras 119302 15.86 15.61 15.69+.07 Pfizer 1.44f 290974 39.50 38.81 38.98—.40 Pinterestn 197164 25.68 23.57 24.99+.59 ProctGam 2.87 90012 107.20 105.74 106.01—.04 QEPRes .08 68089 8.28 8.00 8.08+.05 Qudiann 90091 6.77 6.52 6.63+.03 RangeRs .08 128094 9.94 9.57 9.83+.08 RegionsFn .56 155523 15.33 15.06 15.24—.01 SpdrEuro50 1.18e 101729 38.40 38.26 38.31 S&P500ETF 4.13e 399465 290.44 289.07 290.27+.25 SpdrBiots .44e 64982 85.39 83.69 84.52—.11 SpdrWilRE 2.90e 56825 97.04 94.94 95.89—1.35 SpdrLehHY 2.30 102619 36.13 36.07 36.09—.05 SpdrRetls .49e 103887 45.30 44.21 44.40—.93 SpdrOGEx .73e 309466 32.100 32.13 32.98+1.17 Schlmbrg 2 79009 46.18 45.21 45.85+.29 SnapIncAn 198000 11.70 11.23 11.53—.14 SwstnEngy 222945 4.29 4.04 4.16+.01 Sprint 140922 5.92 5.71 5.88+.11 Squaren 78601 72.88 70.00 72.58+1.84 SPMatls .98e 59880 57.79 57.35 57.43—.39 SPHlthC 1.01e 180049 86.47 85.51 85.97+.05 SPCnSt 1.28e 124316 57.20 56.75 56.89+.02 SPEngy 2.04e 137635 68.66 67.62 68.61+1.42 SPDRFncl .46e 266698 27.34 27.17 27.26—.08 SPInds 1.12e 64776 78.25 77.69 78.07—.24 SPTech .78e 80794 78.03 77.39 78.00+.18 SPUtil 1.55e 106854 57.46 57.12 57.24—.05 TaiwSemi .73e 107682 45.16 44.59 45.15—.25 Tapestry 1.35 57921 32.55 30.57 30.70—1.85 TevaPhrm .73e 124581 14.92 14.25 14.70+.34 Transocn 216587 9.67 8.97 9.62+.78 Twitter 195920 34.62 33.82 34.39—.01 USBancrp 1.48 80437 51.70 50.88 51.20—.01 USOilFd 203571 13.72 13.60 13.67+.35 USSteel .20 99948 16.48 15.87 16.11—.31 UtdhlthGp 3.60 111465 227.56 221.50 227.11+5.36 ValeSA .29e 144589 13.21 12.93 13.06—.26 VanEGold .06e 446427 21.42 20.93 20.98—.36 VEckOilSvc .47e 94584 18.55 18.06 18.50+.49 VanEJrGld 136868 29.70 28.89 28.96—.61 VangSTBd 1.08e 173233 79.28 79.22 79.25—.03 VangEmg 1.10e 75102 43.79 43.54 43.75—.26 Vereit .55 84482 8.07 7.96 8.02—.05 VerizonCm 2.41 119123 58.49 57.89 58.37+.33 WPXEngy 86314 15.25 14.76 15.23+.49 WellsFargo 1.80f 159709 47.50 47.10 47.26—.32 WhitngPetrs 64669 29.35 28.05 29.35+1.92 Yamanag .02 89992 2.24 2.17 2.18—.05 ZayoGrp 59701 31.76 31.17 31.67—.04 iPtShFutn 152201 25.96 25.23 25.25—.23 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.