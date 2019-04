BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 62491 2.49 2.36 2.37—.10 AT&TInc 2.04 440055 30.65 30.05 30.34—.45 AbbVie 4.28 104141 80.47 76.91 79.34+.67 Alibaba…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Thursday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 62491 2.49 2.36 2.37—.10 AT&TInc 2.04 440055 30.65 30.05 30.34—.45 AbbVie 4.28 104141 80.47 76.91 79.34+.67 Alibaba 102812 188.13 183.96 187.88+2.21 AlpAlerMLP 1.35e 110771 10.01 9.95 9.96—.03 Altria 3.20 161150 52.75 50.66 51.41—3.30 Ambev .05e 255787 4.64 4.44 4.62+.17 AmIntlGrp 1.28 59969 45.68 44.92 45.19—.55 Anadarko 1.20 172992 72.52 71.15 71.77+.37 Annaly 1.20e 145891 10.12 9.99 10.04—.10 AnteroRes 1 99516 7.68 7.21 7.26—.39 AuroraCn 119508 9.09 8.96 9.07—.04 Avon 115895 3.20 2.90 3.06+.10 BRFSA 104943 7.71 7.43 7.67+.22 BcoBrads .06a 122771 9.08 8.66 9.07+.19 BcoSantSA .21e 120181 4.97 4.90 4.91—.02 BkofAm .60 431389 30.32 29.90 30.08+.06 BkNYMel 1.12 68188 48.96 47.75 48.55+.40 BarrickGld 135917 13.06 12.73 12.84+.01 Baxters .76 61328 76.42 74.05 76.25—.03 Boeing 8.22f 66045 384.80 372.76 382.80+7.34 BostonSci 131574 37.15 35.43 36.93+1.49 BrMySq 1.64 172851 45.75 44.54 45.64+1.02 CVSHealth 2 84560 53.69 52.61 53.23+.30 CabotO&G .28f 81364 26.32 25.86 26.01—.10 CalifResrs 87406 26.42 21.67 22.12—4.16 CallonPet 73861 8.18 7.84 7.85—.27 Cemex .29t 120169 4.85 4.59 4.60—.22 Centenes 60205 50.50 49.26 50.23+.03 CntryLink 1m 107530 11.70 11.40 11.43—.16 ChesEng 310114 3.08 2.94 2.94—.13 Chevron 4.76 106295 118.70 117.40 117.90—.38 Citigroup 1.80 89104 69.18 68.15 68.73—.10 ClevCliffs .20 238777 10.06 9.16 9.73+.22 CocaCola 1.60 114440 47.89 47.47 47.84—.14 ConocoPhil 1.22 73048 64.65 63.93 63.97—.73 Coty .50 66407 11.20 11.08 11.10—.02 DRHorton .50 99688 44.96 43.64 44.45—2.22 DenburyR 121926 2.49 2.33 2.35—.07 DeutschBk .12e 72792 8.43 8.21 8.35—.15 DBXHvChiA .29e 78575 28.93 28.73 28.90—.69 DevonE .32 62100 34.49 33.51 33.54—.95 DxSOXBrrs 111092 4.75 4.43 4.63+.24 DxGBullrs 79955 16.53 15.51 15.76—.34 DrGMBllrs .09e 146880 7.90 7.37 7.48—.10 DxSPOGBls 87026 12.73 11.94 11.97—.63 DxSCBearrs 116237 9.38 9.04 9.17+.23 Disney 1.76f 163551 138.88 134.84 137.24+2.14 DowIncn .70p 62590 55.98 54.82 55.33—.65 DowDuPnt 1.52 100198 38.12 37.46 37.60—.69 EnCanag .06 254154 7.64 7.33 7.36—.17 EgyTrnsfr 1.22 122869 15.48 15.19 15.26—.15 ExxonMbl 3.48f 111265 82.84 81.40 82.22+.46 FstDatan 81247 25.65 25.38 25.60—.04 FordM .60a 506437 9.53 9.34 9.40—.17 FrptMcM .20 464215 13.10 12.15 12.21—1.37 GNC .80 138819 2.34 2.07 2.32+.28 GenElec .04 613884 9.23 8.98 9.12—.20 GenMotors 1.52 81493 39.72 38.95 39.11—.61 Gerdau .02e 83416 3.71 3.60 3.66+.02 GpSuprvin 62799 5.28 4.30 5.20+.16 HPInc .64 132564 19.89 19.60 19.60—.27 Hallibrtn .72 85890 30.18 29.19 29.22—.89 Hess 1 76034 67.15 63.93 64.18—1.67 HPEntn .45e 97820 16.31 15.94 16.01—.26 HostHotls 1a 81548 19.04 18.62 18.90—.05 iShGold 91732 12.28 12.22 12.23+.01 iShBrazil .67e 298171 41.13 39.90 41.08+.99 iShTIPS 1.69e 75669 113.31 113.17 113.20 iShChinaLC .87e 253548 44.34 44.05 44.34—.28 iShEMkts .59e 611130 43.72 43.37 43.71—.06 iSEafe 1.66e 160203 66.20 65.96 66.18—.05 iShiBxHYB 5.09 143435 86.81 86.57 86.75+.04 iShR2K 1.77e 193615 157.47 155.47 156.75—1.31 iShCorEafe 1.56e 75240 62.06 61.84 62.01—.04 Infosyss 70301 10.57 10.40 10.52—.06 IronMtn 2.44 99560 34.60 32.50 32.65—3.19 iShJapanrs 76799 55.10 54.86 54.90+.12 iShCorEM .95e 107476 52.67 52.23 52.60—.06 ItauUnHs 153863 8.56 8.22 8.50+.17 JPMorgCh 3.20 91998 114.15 112.50 113.61+.06 JnprNtwk .76 67712 28.63 28.09 28.11—.61 Keycorp .56 90901 17.30 16.89 17.14+.01 KindMorg 1f 128698 20.24 19.97 19.97—.11 Kinrossg 103778 3.27 3.15 3.19—.05 Macys 1.51 91792 25.00 24.07 24.13—.92 MarathnO .20 101422 18.35 17.92 17.93—.22 MarathPts 2.12 65539 61.47 59.55 60.65+1.15 Masco .48 91670 39.15 37.50 37.50—2.49 Merck 2.20 133494 76.82 74.46 76.34+1.61 Nabors .24 82341 3.89 3.68 3.71—.13 NewmtM .56 113905 32.83 31.17 31.63—.57 NikeB s .88 68663 88.54 87.49 87.56—.83 NobleEngy .44 79335 27.66 26.68 27.25—.33 NokiaCp .19e 724248 5.35 5.20 5.30—.49 OasisPet 71979 6.60 6.38 6.39—.12 OcciPet 3.12 164658 63.42 60.26 61.84—.16 Oracle .96f 82257 55.22 54.58 55.01—.17 ParsleyEn 63226 21.57 20.71 20.77—.74 PetrbrsA 69245 14.16 13.80 14.03+.19 Petrobras 128171 15.64 15.23 15.47+.13 Pfizer 1.44 171981 39.83 39.17 39.61+.24 Pinterestn 165885 29.40 26.67 28.80+3.81 ProctGam 2.87 60797 103.57 102.59 103.28—.41 Qudiann 97596 6.36 6.02 6.14—.22 RangeRs .08 110818 9.69 9.22 9.41—.35 RegionsFn .56 118560 15.65 15.19 15.47+.09 S&P500ETF 4.13e 571219 292.78 290.73 292.05—.18 SpdrLehHY 2.30 79751 36.20 36.10 36.17+.01 SpdrRetls .49e 64172 45.80 45.20 45.47—.42 SpdrOGEx .73e 262141 32.40 31.75 31.79—.49 Schlmbrg 2 93612 44.19 43.17 43.30—.94 SiderurNac 62361 3.68 3.59 3.60—.07 SnapIncAn 512037 11.15 10.51 10.79—.47 SwstAirl .64 71149 54.86 52.64 53.35+.42 SwstnEngy 255027 4.22 4.02 4.06—.10 Sprint 147966 5.69 5.52 5.61—.01 Squaren 63769 73.50 72.01 72.65+.66 SPHlthC 1.01e 158443 88.39 86.68 88.13+.90 SPCnSt 1.28e 99920 56.57 56.27 56.47—.36 SPEngy 2.04e 120609 67.64 66.94 67.09—.21 SPDRFncl .46e 445197 27.56 27.20 27.45+.05 SPInds 1.12e 125559 77.66 76.59 76.94—1.58 SPTech .78e 113785 79.46 78.44 78.86—.02 SPUtil 1.55e 152533 58.24 57.45 58.01+.24 TaiwSemi .73e 101482 45.04 44.43 44.48—.93 Technip .13 62427 25.07 24.22 24.27—.51 TevaPhrm .73e 73559 15.27 14.80 15.14+.14 3MCo 5.76f 145649 198.96 189.60 190.72—28.36 Transocn 113829 9.21 8.92 8.93—.25 Twitter 260015 40.13 38.19 38.48—.81 UPSB 3.84f 101060 109.88 104.20 105.13—9.30 USOilFd 175550 13.73 13.50 13.53—.15 USSteel .20 99207 16.19 15.53 15.68—.42 UtdhlthGp 3.60 59532 232.12 228.13 230.79+.44 ValeSA .29e 144511 12.70 12.35 12.68+.12 ValeroE 3.60f 63112 92.70 87.65 90.83+3.10 VanEGold .06e 293248 21.21 20.76 20.87—.15 VnEkRus .01e 211920 21.55 21.44 21.49—.12 VnEkSemi .58e 99654 119.21 116.44 117.24—2.36 VEckOilSvc .47e 87749 17.85 17.35 17.37—.44 VanEJrGld 104619 29.72 29.07 29.18—.13 VangEmg 1.10e 135952 43.32 42.95 43.26—.08 VerizonCm 2.41 173826 56.90 55.75 55.85—1.23 Visa s 1 88444 161.60 158.55 161.02—.47 WellsFargo 1.80 230360 47.96 46.91 47.51+.03 WldWEnt .48 100644 93.37 83.75 85.38—13.12 Yamanag .02 150706 2.26 2.17 2.19—.01 ZayoGrp 91194 31.77 28.17 30.60—1.13 iPtShFutn 283526 26.94 25.64 26.20+.50 Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.