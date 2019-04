BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 14051 2.53 2.42 2.48—.04 AT&TInc 2.04 25343 32.25 31.97 32.14—.06 Adientn 1.10 21742 23.60 20.91 23.00+2.27 AdvDispn…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 14051 2.53 2.42 2.48—.04 AT&TInc 2.04 25343 32.25 31.97 32.14—.06 Adientn 1.10 21742 23.60 20.91 23.00+2.27 AdvDispn 16241 32.99 32.26 32.83+5.69 AlcoaCp 9068 28.40 27.57 27.84—.45 Alibaba 35173 188.17 183.54 184.10—4.81 AlpAlerMLP 1.35e 9857 10.21 10.10 10.13—.01 Alticen .07e 8875 23.65 23.25 23.61+.37 Ambev .05e 38808 4.47 4.42 4.46+.05 Anadarko 1.20 60867 62.63 61.64 62.47+.69 Annaly 1.20e 8978 10.04 10.02 10.03 AnteroRes 1 8384 8.69 8.46 8.67—.02 Aphrian 46408 9.13 8.48 8.66—1.44 AstraZens 1.37e 7942 39.80 39.63 39.69+.17 AuroraCn 52953 8.80 8.60 8.61—.27 BPPLC 2.38 8982 44.91 44.58 44.67 BcoBrads .06a 14319 9.08 8.96 9.05+.11 BcoSantSA .21e 41384 5.12 5.08 5.09 BkofAm .60 107133 30.14 29.70 29.86—.31 Barclay .15e 7982 8.78 8.72 8.75+.08 BarrickGld 9635 13.44 13.31 13.42—.00 Boeing 8.22f 9036 377.90 373.68 377.08—2.56 BrMySq 1.64 19771 46.24 45.65 46.20+.63 CVSHealth 2 31772 54.14 53.50 53.85+1.04 CallonPet 8395 8.34 8.11 8.31+.10 CanopyGrn 11189 42.08 40.85 40.87—1.42 Centenes 10556 53.22 52.26 52.39—.53 CntryLink 1m 14939 12.16 11.93 12.14+.02 ChesEng 84626 3.15 3.06 3.11—.06 Chevron 4.76f 25534 120.88 119.33 119.97+.21 CienaCorp 8206 39.48 38.57 39.06+1.07 CgpVelLCrd 12181 21.42 21.14 21.39—.19 CgpVelICrd 16417 5.64 5.56 5.57+.05 Citigroup 1.80 38270 67.78 66.27 66.66—.76 ClevCliffs .20 14930 10.14 9.93 10.09—.02 CocaCola 1.60f 8546 46.95 46.70 46.87+.13 CousPrp .29f 10229 9.84 9.78 9.79—.04 DeanFoods .12m 8202 2.29 2.16 2.23+.09 DenburyR 34977 2.36 2.24 2.31—.07 DBXHvChiA .29e 9577 29.64 29.46 29.52—.70 DxSOXBrrs 10170 5.39 5.28 5.37+.07 DxGBullrs 18175 18.79 18.28 18.75—.37 DrGMBllrs .09e 34173 8.92 8.68 8.91—.25 DxSPOGBrrs 10753 8.38 8.10 8.12+.04 DirDGlBrrs 11432 19.28 18.78 18.82+.32 DxSPOGBls 8821 12.86 12.40 12.81—.07 DxSCBearrs 15547 9.06 8.94 9.04+.05 DirxChiBull .38e 10475 25.56 25.10 25.17—.83 Disney 1.76f 80957 132.39 130.10 130.62+.56 DowDuPnt 1.52 8429 39.50 39.17 39.29—.18 EdisonInt 2.45 8448 67.13 65.81 66.62—.52 EnCanag .06 54799 7.60 7.50 7.59+.02 EgyTrnsfr 1.22 9084 15.53 15.35 15.48—.07 EnscoRrs 8307 15.61 15.15 15.27—.49 ExxonMbl 3.28 8274 80.93 80.52 80.61—.31 FstDatan 16382 25.55 25.30 25.50+.03 FordM .60a 68805 9.50 9.26 9.28—.17 FrptMcM .20 16707 13.72 13.45 13.59—.11 GameStop 1.52 10062 9.35 9.01 9.06—.26 GenElec .04 124265 9.03 8.80 8.86—.14 GenMotors 1.52 7549 40.01 39.35 39.54—.17 Gerdau .02e 13541 3.91 3.84 3.88+.01 Goldcrpg .24 16964 11.59 11.45 11.57—.04 GoldmanS 3.20f 18215 205.74 201.11 202.14—5.70 HPInc .64 11098 20.28 20.12 20.13—.09 HarmonyG .05 8981 1.91 1.86 1.90—.03 HeclaM .01e 7648 2.29 2.22 2.29+.06 IAMGldg 1.52f 9632 3.31 3.22 3.27—.07 iShGold 18624 12.31 12.28 12.30—.05 iShBrazil .67e 26055 40.94 40.54 40.82+.50 iShHK .61e 8274 26.60 26.47 26.49—.29 iShSilver 19487 13.96 13.92 13.94—.11 iShChinaLC .87e 51669 45.19 44.92 44.97—.48 iShEMkts .59e 61404 44.34 44.03 44.10—.26 iSEafe 1.66e 17107 66.51 66.34 66.38—.06 iShR2K 1.77e 19879 158.10 157.37 157.50—.18 iShChina .61e 8143 64.57 63.90 64.01—1.02 iShHmCnst .09e 15209 37.71 37.36 37.53+.05 Infosyss 33831 10.61 10.50 10.52—.04 iShJapanrs 13290 55.17 55.08 55.12+.06 iShCorEM .95e 12444 53.38 53.02 53.10—.25 ItauUnHs 14221 8.62 8.52 8.61+.12 JPMorgCh 3.20 32156 111.00 109.35 110.11—1.10 JumeiIntl 11070 2.48 2.41 2.48+.03 Keycorp .56 11262 16.92 16.70 16.80—.08 KindMorg .80 11143 19.83 19.75 19.78—.04 Kinrossg 10057 3.47 3.42 3.46—.01 LeviStrn 7653 23.09 22.66 22.84+.39 LloydBkg .47a 9429 3.39 3.37 3.38 Macys 1.51 11915 24.59 24.07 24.46+.18 MarathnO .20 14893 17.70 17.35 17.62—.14 Merck 2.20 11290 79.49 78.61 78.71—.73 MorgStan 1.20 18291 46.79 46.03 46.20—.49 Nabors .24 10011 3.72 3.60 3.66—.07 NewmtM .56 11007 36.19 35.78 36.11—.15 NikeB s .88 9465 87.24 86.56 86.87+.63 NobleEngy .44 8958 27.10 26.47 27.06+.19 NokiaCp .19e 113140 5.73 5.64 5.68—.27 OasisPet 8481 6.70 6.54 6.69+.07 OcciPet 3.12 12582 65.25 63.02 63.75—1.58 Oracle .96f 9687 54.75 54.31 54.57+.07 PG&ECp 2.12f 46045 24.90 22.02 24.60+1.52 PetrbrsA 24212 13.67 13.52 13.66+.48 Petrobras 51180 15.40 15.13 15.28+.34 Pfizer 1.44f 15052 41.86 41.47 41.76+.05 PrUShCrds 7655 15.02 14.89 14.91+.10 Qudiann 23866 5.85 5.70 5.76+.05 RangeRs .08 13249 10.29 9.97 10.14—.19 RegionsFn .56 10497 15.66 15.44 15.56—.05 RiteAid 60534 .50 .47 .47—.03 S&P500ETF 4.13e 45544 290.35 289.65 289.81—.35 SpdrS&PBk .53e 18428 44.64 44.17 44.33—.21 SpdrS&PRB .74e 14006 54.91 54.30 54.51—.34 SpdrRetls .49e 9421 45.33 45.06 45.11—.11 SpdrOGEx .73e 33078 32.43 32.06 32.39—.07 Schlmbrg 2 8160 45.77 45.25 45.68+.03 Schwab .52 14724 46.75 45.52 45.56+.21 SiderurNac 9373 4.29 4.18 4.22+.12 SnapIncAn 12455 11.99 11.89 11.95—.02 SwstnEngy 9404 4.58 4.50 4.57—.03 Sprint 10875 6.09 6.00 6.02—.09 Squaren 17203 76.33 75.00 75.56+.28 SPHlthC 1.01e 9366 90.24 89.84 89.94+.13 SPEngy 2.04e 14586 67.55 67.05 67.34—.22 SPDRFncl .46e 93222 27.16 26.91 27.01—.13 SPInds 1.12e 13412 77.33 76.92 77.04—.24 SPTech .78e 7676 77.00 76.78 76.80—.02 SPUtil 1.55e 15232 58.45 58.11 58.32+.11 TaiwSemi .73e 7851 42.77 42.58 42.74+.16 TevaPhrm .73e 10660 14.48 14.30 14.48+.10 Transocn 17224 8.80 8.55 8.69—.14 Twitter 20156 35.03 34.34 34.85+.48 USOilFd 24950 13.27 13.20 13.26—.04 USSteel .20 13792 16.92 16.62 16.85+.11 UtdhlthGp 3.60 15106 227.77 224.58 225.05+1.83 ValeSA .29e 17420 13.30 13.14 13.24 VanEGold .06e 44848 22.10 21.89 22.07—.14 VEckOilSvc .47e 13160 17.97 17.72 17.92—.04 VanEJrGld 11660 30.88 30.61 30.85—.28 VangEmg 1.10e 10471 43.67 43.38 43.44—.29 VangFTSE 1.10e 8113 41.99 41.88 41.92—.02 VerizonCm 2.41 7970 58.95 58.60 58.69—.06 Vipshop 8857 8.33 8.06 8.14—.24 Visa s 1 7844 160.48 159.65 159.97+.33 Vonage 8315 9.43 9.27 9.30—.06 WPXEngy 9906 14.52 14.14 14.51+.20 WeathfIntl 24015 .59 .57 .59+.01 WellsFargo 1.80f 70322 46.67 45.66 46.65+.16 Yamanag .02 59711 2.56 2.46 2.47—.09 iPtShFutn 45266 26.26 25.80 26.23—.03 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 