BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 22648 2.50 2.41 2.44—.03 AT&TInc 2.04 22892 30.94 30.76 30.82—.06 AdvDispn 17086 32.38 32.27 32.35+.10 Alibaba 19064…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 22648 2.50 2.41 2.44—.03 AT&TInc 2.04 22892 30.94 30.76 30.82—.06 AdvDispn 17086 32.38 32.27 32.35+.10 Alibaba 19064 188.25 185.23 187.61+.67 Altria 3.20 8533 53.85 53.36 53.56+.05 Ambev .05e 23445 4.70 4.65 4.66—.03 AMovilL .17e 8056 15.39 14.71 14.72—.74 Anadarko 1.20 57891 72.50 71.46 72.37—.56 Annaly 1.20e 20925 10.09 10.03 10.04—.02 AstraZens 1.37e 7841 38.18 37.86 37.96—.22 AuroraCn 23360 9.10 9.01 9.09+.03 Avon 8932 3.31 3.19 3.20—.02 BPPLC 2.38 13321 44.00 43.79 43.90+.88 BakHuGEn .72 15329 25.81 24.22 24.46—1.51 BcoBrads .06a 12481 9.06 8.92 8.94—.03 BcoSantSA .21e 17035 5.03 4.98 4.100—.01 BkofAm .60 70766 30.88 30.55 30.65—.13 BarrickGld 15933 12.85 12.64 12.77+.11 BlueAprnn 20233 1.08 1.00 1.01—.03 BrMySq 1.64 16212 46.58 46.04 46.19—.14 CNXResc .04 23026 10.05 9.08 9.15—1.32 CVSHealth 2 17469 54.89 54.26 54.32+.33 CabotO&G .36f 7073 25.98 25.48 25.65—.32 CanopyGrn 14596 52.68 51.35 52.62+.59 CntryLink 1m 11692 11.68 11.46 11.49—.18 Chegg 11188 39.47 37.56 37.68—2.03 ChesEng 46678 2.99 2.93 2.94—.02 Chevron 4.76 54438 121.92 120.62 121.48+3.76 CgpVelLCrd 13971 21.74 21.41 21.50+.34 CgpVelICrd 18676 5.48 5.39 5.46—.10 Citigroup 1.80 14244 71.33 70.46 70.69—.35 ClevCliffs .20 16516 9.91 9.65 9.85—.02 CocaCola 1.60 10301 48.65 48.39 48.63+.21 ConocoPhil 1.22 12142 63.84 63.07 63.65+1.00 Corning .80f 35528 31.50 30.36 30.60—3.13 Coty .50 8444 10.94 10.83 10.90+.04 DenburyR 19767 2.31 2.25 2.25—.02 DBXHvChiA .29e 7382 29.02 28.95 28.97+.14 DevonE .32 8126 33.22 32.51 32.54—.18 DiamOffsh .50 7131 10.76 10.04 10.12—.60 Diebold .40 17289 10.26 9.06 10.24—2.19 DxSOXBrrs 7777 4.80 4.68 4.73—.05 DxGBullrs 19954 16.03 15.52 15.83+.17 DrGMBllrs .09e 39827 7.79 7.53 7.66+.10 DxSPOGBls 9682 11.73 11.25 11.31—.08 DxSCBearrs 10781 8.84 8.76 8.84+.06 Disney 1.76f 15995 139.39 137.71 138.07—1.23 DowIncn .70p 9757 55.98 55.60 55.83+.33 DowDuPnt 1.52 21961 38.21 37.81 37.97+.01 EliLilly 2.58f 14605 117.04 114.91 115.74—3.87 EmergeES 2.68m 50046 .62 .47 .47—.08 EnCanag .06 100932 7.43 7.12 7.15+.05 EnscoRrs 10136 15.59 14.31 14.31—1.05 ExxonMbl 3.48f 10836 80.53 79.93 80.28+.31 FidNatInfo 1.40 13859 117.98 115.79 115.81+4.27 FstDatan 31378 26.57 25.15 26.12+.88 FordM .60a 77858 10.49 10.27 10.35+.03 FrptMcM .20 33210 12.52 12.27 12.29—.14 GardDnvn 10587 34.65 32.05 34.17+1.62 GenElec .04 644077 10.53 10.10 10.22+.49 GenMotors 1.52 24786 39.47 38.61 38.75—1.26 Genworth 8221 3.96 3.88 3.88+.02 GoldFLtd .01e 7607 3.83 3.77 3.78+.01 Hallibrtn .72 8649 28.89 28.51 28.53—.24 HarmonyG .05 9309 1.78 1.75 1.76 iShGold 18367 12.31 12.26 12.28+.03 iSAstla 1.01e 25414 21.78 21.75 21.76—.14 iShBrazil .67e 35620 41.46 41.09 41.14—.10 iShGerm .60e 9912 28.73 28.68 28.72+.01 iShSpain .99e 8573 29.87 29.80 29.83+.14 iShSilver 10710 14.04 13.91 13.97—.02 iShChinaLC .87e 27613 44.53 44.44 44.51—.25 iShEMkts .59e 42612 43.91 43.78 43.88—.10 iShiBoxIG 3.87 23485 119.27 119.10 119.23+.06 iSh20yrT 3.05 11036 123.43 122.93 123.33+.31 iSEafe 1.66e 29710 66.71 66.64 66.68—.04 iShR2K 1.77e 15944 159.19 158.63 158.68—.35 iShREst 2.76e 7098 86.08 85.62 86.02 iShCorEafe 1.56e 7285 62.53 62.45 62.49—.02 Infosyss 11500 10.88 10.82 10.83+.08 IngerRd 2.12 8884 123.69 119.00 121.51+1.05 Intelsat 9396 20.48 18.82 19.94—.45 iShCorEM .95e 14017 52.82 52.69 52.79—.12 iShCHJpn .74e 7863 31.55 31.46 31.49—.12 ItauUnHs 14988 8.60 8.50 8.52—.01 JPMorgCh 3.20 13170 116.72 115.80 116.08—.04 Keycorp .56 7300 17.66 17.47 17.51—.03 KindMorg 1f 11152 19.93 19.78 19.83—.04 Kinrossg 13181 3.26 3.20 3.22+.02 LloydBkg .47a 9940 3.26 3.23 3.24—.04 MGM Rsts .48 30854 27.70 26.65 26.83—1.77 MarathnO .20 10677 17.38 17.17 17.18+.03 MasterCrd 1.32 14322 257.43 250.51 254.09+6.96 McDerIrs 8740 8.93 8.50 8.51—.41 McDnlds 4.64 15660 198.85 195.50 196.77—.35 Merck 2.20 13080 77.99 76.00 77.39+.61 MorgStan 1.20 9069 48.62 48.06 48.14—.32 Nabors .24 11548 3.58 3.46 3.49—.06 NYCmtyB .68 15121 11.95 11.59 11.74+.32 NewmtM .56 8501 30.89 30.53 30.86+.10 NobleCorp .08 10006 2.81 2.62 2.63—.09 NokiaCp .19e 52289 5.27 5.23 5.25—.08 OasisPet 12655 6.27 6.14 6.16+.01 OcciPet 3.12 85298 59.30 57.54 58.68—1.45 Oracle .96f 7719 55.26 55.06 55.09+.01 Perrigo .76 10582 48.60 46.80 47.21—4.21 Petrobras 13725 15.57 15.45 15.46+.09 Pfizer 1.44 39879 40.50 39.80 40.12+.53 Pinterestn 87214 35.29 32.57 32.78—1.48 Qudiann 19061 7.02 6.61 6.91+.06 Renrenrs 50811 2.42 2.15 2.18+.22 S&P500ETF 4.13e 77128 293.52 292.90 293.03—.84 SpdrS&PRB .74e 9967 56.31 55.87 55.97—.09 SpdrOGEx .73e 22929 31.59 31.12 31.14—.10 Schlmbrg 2 9359 43.90 42.83 42.88—.56 Shopifyn 11357 238.80 226.44 238.53+12.74 SnapIncAn 23098 11.37 11.13 11.35+.13 SwstnEngy 19227 4.14 4.03 4.04—.09 Squaren 10321 73.79 72.45 73.43+.71 SPHlthC 1.01e 13340 89.22 88.69 89.11+.26 SPCnSt 1.28e 12218 57.24 57.02 57.15+.10 SPEngy 2.04e 30059 66.85 66.49 66.51+.35 SPDRFncl .46e 45558 28.06 27.87 27.92—.06 SPInds 1.12e 9131 78.02 77.66 77.66—.04 SPTech .78e 37816 78.68 78.40 78.54—.04 SpdrRESel 10421 35.64 35.39 35.60—.02 SPUtil 1.55e 11547 57.97 57.67 57.97+.21 TaiwSemi .73e 19888 43.65 43.26 43.53—.31 TevaPhrm .73e 9620 15.65 15.37 15.38—.23 Transocn 79540 8.83 7.98 8.05—.75 Trexs 13754 69.93 65.00 69.61—6.92 Twitter 58736 40.92 39.69 40.74+.96 USOilFd 30217 13.36 13.29 13.31+.08 USSteel .20 16400 15.98 15.52 15.56—.25 ValeSA .29e 9549 12.86 12.71 12.72—.07 VanEGold .06e 35051 21.03 20.80 20.94+.10 VnEkSemi .58e 9434 116.12 115.34 115.83+.63 VEckOilSvc .47e 9791 17.33 16.90 16.91—.30 VanEJrGld 8238 29.66 29.32 29.49+.17 VangEmg 1.10e 9484 43.38 43.28 43.35—.04 VerizonCm 2.41 10581 57.09 56.76 56.98+.14 Vipshop 16052 8.55 8.21 8.47+.35 Visa s 1 10716 165.49 164.34 164.91+.76 WageWrks 11730 50.24 49.11 49.70+6.64 WeathfIntl 25729 .54 .53 .54—.01 WellsFargo 1.80 16062 48.56 48.15 48.33+.06 Worldpay 10237 118.60 116.84 117.27+4.03 Yamanag .02 15235 2.25 2.20 2.20—.01 YumChina .48 16435 47.25 45.10 45.92+1.17 iPtShFutn 24600 26.00 25.58 25.93+.25 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.