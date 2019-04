BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18952 2.47 2.40 2.42+.03 AMCEnt .68 6559 15.96 15.35 15.48+.08 AT&TInc 2.04 66211 31.31 30.82 31.28+.60 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 18952 2.47 2.40 2.42+.03 AMCEnt .68 6559 15.96 15.35 15.48+.08 AT&TInc 2.04 66211 31.31 30.82 31.28+.60 Alibaba 12221 188.00 186.32 186.47—.63 AlpAlerMLP 1.35e 8205 9.99 9.94 9.95—.02 Ambev .05e 20942 4.70 4.65 4.67+.05 Anadarko 1.20 18430 72.79 72.33 72.70—.10 Annaly 1.20e 7679 10.10 10.07 10.10—.02 Aphrian 11309 7.55 7.35 7.36—.19 ArchDan 1.40f 8339 42.60 41.42 42.44+1.53 AstraZens 1.37e 7307 38.57 38.25 38.28+.29 AuroraCn 30445 9.06 8.95 8.95—.09 Avon 11583 3.21 3.08 3.18—.01 BPPLC 2.38 15395 42.91 42.73 42.74—.57 BcoBrads .06a 6658 9.19 9.12 9.12 BcoSantSA .21e x26517 4.97 4.94 4.96+.07 BkofAm .60 159913 31.09 30.41 31.02+.67 BkNYMel 1.12 10266 49.74 48.27 49.62+1.19 BarrickGld 8169 12.98 12.79 12.84—.16 Boeing 8.22f 6644 381.72 377.71 381.40+.61 BrMySq 1.64 17624 46.19 45.77 46.13+.24 BristowGp .28 7200 .53 .48 .51+.04 CVSHealth 2 13550 53.62 52.66 53.43—.10 CabotO&G .36f 12175 26.91 26.13 26.19—.48 CanopyGrn 13810 50.21 49.03 49.39—.52 Centenes 8874 52.94 51.97 52.20—.43 CntryLink 1m 8290 11.77 11.55 11.71+.09 ChesEng 46018 3.01 2.93 2.95—.02 Chevron 4.76 12598 117.41 116.70 117.25+.15 CgpVelLCrd 11449 20.76 20.28 20.46+.04 CgpVelICrd 13812 5.78 5.65 5.74 Citigroup 1.80 20594 71.09 69.58 70.86+1.35 ClevCliffs .20 28281 10.11 9.80 9.84—.25 Clouderan 7868 11.22 10.85 11.19+.36 CocaCola 1.60 7426 48.29 48.11 48.29+.03 Coty .50 33726 11.02 10.84 10.92—.34 CousPrp .29f 7745 9.57 9.49 9.51—.03 DenburyR 10184 2.31 2.27 2.29 DeutschBk .12e 12620 8.21 8.14 8.21+.02 DiamOffsh .50 7380 11.41 10.75 10.92—.52 DxSOXBrrs 6940 4.83 4.74 4.82+.07 DxGBullrs 19279 16.55 15.81 15.91—.81 DrGMBllrs .09e 35626 8.02 7.64 7.70—.47 DirDGlBrrs 8253 21.96 21.10 21.85+1.03 DxSPOGBls 7374 11.49 11.18 11.23—.22 DxSCBearrs 14779 8.87 8.75 8.79—.12 Disney 1.76f 70301 142.37 138.85 139.22—.71 DowDuPnt 1.52 11289 38.04 37.80 37.84—.16 EmergeES 2.68m 36245 .48 .41 .43+.08 EnCanag .06 35967 7.12 7.05 7.06—.09 ExxonMbl 3.48f 11724 80.38 79.66 79.79—.71 FstDatan 17385 25.31 25.17 25.20—.01 FordM .60a 140669 10.36 10.07 10.18—.24 FrptMcM .20 19603 12.52 12.33 12.33—.17 GardDnvn 19247 33.17 31.00 32.49+4.44 GenElec .04 101926 9.73 9.54 9.69+.12 GenMotors 1.52 7904 40.04 39.69 39.89+.21 GSActEM 11207 33.44 33.37 33.39+.07 GrubHub 8601 66.48 64.32 65.58—1.20 HPInc .64 8220 19.74 19.33 19.74+.33 HostHotls 1a 10172 19.54 19.19 19.52+.34 iShGold 11367 12.27 12.24 12.25—.06 iShBrazil .67e 30639 41.69 41.47 41.49+.24 iShSilver 7946 14.01 13.95 13.95—.15 iShChinaLC .87e 15889 44.80 44.70 44.70+.10 iShEMkts .59e 63191 44.03 43.92 43.93+.05 iSEafe 1.66e 9702 66.51 66.43 66.47+.02 iShiBxHYB 5.09 6454 86.99 86.94 86.99+.02 iShR2K 1.77e 19277 159.17 158.50 158.99+.72 Infosyss 9142 10.77 10.66 10.72+.07 IngerRd 2.12 7768 121.85 118.05 120.91+7.80 Intelsat 6844 21.35 20.56 21.35+.88 Interpublic .94f 7062 23.90 23.53 23.82+.37 iShCorEM .95e 8140 52.97 52.86 52.86+.04 ItauUnHs 6408 8.68 8.60 8.60+.01 JPMorgCh 3.20 23531 116.48 114.45 116.29+1.82 Keycorp .56 10590 17.64 17.32 17.56+.27 KindMorg 1f x20531 19.98 19.67 19.70—.28 Kinrossg 10268 3.27 3.22 3.24—.06 Kroger s .56f 7226 25.62 25.10 25.61+.61 LloydBkg .47a 8811 3.27 3.25 3.27+.03 MGM Rsts .48 9445 28.45 28.17 28.41+.10 Macys 1.51 6421 24.50 24.19 24.42+.16 MarathnO .20 6972 17.35 17.19 17.21—.17 McDerIrs 13197 10.04 9.38 9.60+.02 Merck 2.20 6444 76.98 76.48 76.70+.07 MorgStan 1.20 x13241 48.24 47.75 48.21+.62 Nabors .24 24912 3.63 3.44 3.46—.15 NewmtM .56 10647 31.45 31.02 31.10—.36 NokiaCp .19e 50153 5.37 5.33 5.36—.01 OasisPet 15339 6.14 6.03 6.04—.12 OcciPet 3.12 17720 60.60 59.59 60.31—1.00 Petrobras 9702 15.54 15.43 15.45+.07 Pfizer 1.44 16189 40.02 39.70 39.75—.23 Pinterestn 29374 30.85 29.86 30.45+.60 PUltSP500s 13010 55.15 54.82 55.00+.18 PrUShD3rs 7739 12.77 12.69 12.74 Qudiann 9427 6.67 6.49 6.63+.19 RangeRs .08 6903 9.29 9.14 9.16—.09 RegionsFn .56 11044 15.91 15.61 15.85+.30 RestBrnds 2 15427 65.13 63.75 64.13—2.33 RoanRescn 7166 5.57 4.80 5.30+1.11 S&P500ETF 4.13e 49582 294.07 293.48 293.75+.34 SpdrBiots .44e 10456 87.71 86.77 86.91—.33 SpdrS&PRB .74e 11909 56.28 55.44 56.09+.76 SpdrOGEx .73e 25017 31.33 31.06 31.09—.19 SABESP .39e 10668 12.24 12.05 12.15+.35 Salesforce 6927 167.42 166.20 166.76+.80 Schlmbrg 2 10529 44.17 43.25 44.02+.72 SeaLtdn 10872 26.24 25.56 26.01+.46 SnapIncAn 52258 11.29 11.06 11.16+.25 Sogoun 6983 6.05 5.64 5.81+.34 SwstnEngy 14909 4.19 4.08 4.08—.06 Spotifyn 22800 145.46 135.50 135.90—2.35 Sprint 19402 5.59 5.44 5.51—.03 Squaren 17583 73.36 71.50 73.20+1.65 SPMatls .98e 7918 57.11 56.76 56.83—.24 SPHlthC 1.01e 20350 89.20 88.54 88.60—.41 SPCnSt 1.28e 9317 57.03 56.87 57.01+.03 SPEngy 2.04e 13618 66.33 66.06 66.11—.11 SPDRFncl .46e 101377 28.07 27.73 28.03+.33 SPInds 1.12e 7711 77.83 77.43 77.81+.29 SPTech .78e 9822 78.70 78.49 78.61+.05 SPUtil 1.55e 17408 58.07 57.79 57.87—.23 TALEducs 7206 39.07 38.39 39.00+.40 TaiwSemi .73e 9769 43.88 43.66 43.74—.20 Target 2.56 26324 78.48 76.97 78.13+1.01 Technip .13 6898 25.06 24.72 25.03+.04 TevaPhrm .73e 10535 15.49 15.34 15.37+.01 TotalSA 2.71e 7398 54.29 54.09 54.10—1.07 Transocn 9123 8.84 8.67 8.72—.09 Twitter 32085 39.40 38.63 39.06+.39 UnilevNV 1.43e 7455 59.42 59.22 59.42+.16 USOilFd 38687 13.15 13.05 13.08—.01 USSteel .20 8807 15.80 15.61 15.75+.08 ValeSA .29e 18820 12.88 12.79 12.79—.03 VanEGold .06e 21917 21.23 20.92 20.97—.34 VnEkSemi .58e 8905 115.80 115.02 115.02—.79 VanEJrGld 9782 29.92 29.46 29.54—.58 VangEmg 1.10e 13697 43.48 43.38 43.38—.08 Veoneern 12904 23.19 21.52 22.80—3.96 VerizonCm 2.41 15814 57.07 56.71 57.00+.42 Visa s 1 8027 164.04 163.10 163.76+.83 WalMart 2.12f 12373 102.00 100.78 101.38—.16 WeathfIntl 25582 .60 .55 .55—.02 WellsFargo 1.80 16774 48.65 47.96 48.52+.56 WstnUnion .80f 7615 19.74 19.55 19.68—.01 Yamanag .02 9861 2.25 2.20 2.21—.05 ZayoGrp 6698 31.51 31.03 31.23—.81 iPtShFutn 30800 25.62 25.37 25.57+.28 ————————— Copyright © 