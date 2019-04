BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AESCorp .55 23029 17.81 17.54 17.80+.21 AT&TInc 2.04 31573 30.65 30.28 30.59+.25 AbbVie 4.28 10083 80.65 79.51 80.14+.80…

.28f 18150 26.89 26.26 26.56+.55 CalifResrs 8941 22.12 20.52 21.06—1.06 CanopyGrn 31797 50.25 48.12 49.92+1.72 CapOne 1.60 9151 93.45 90.70 91.24+3.19 Cemex .29t 8288 4.62 4.58 4.61+.01 CntryLink 1m 9699 11.70 11.46 11.67+.24 ChesEng 75737 2.94 2.87 2.93—.01 Chevron 4.76 10541 118.50 117.23 117.57—.33 CgpVelLCrd 18235 21.90 21.26 21.37—1.23 CgpVelICrd 28672 5.53 5.38 5.51+.29 Citigroup 1.80 11412 69.35 68.70 68.76+.03 ClevCliffs .20 31059 9.96 9.74 9.83+.10 CocaCola 1.60 12661 48.34 47.98 48.30+.46 ConocoPhil 1.22 8030 63.65 62.98 63.20—.77 DRHorton .50 9730 44.33 43.72 43.75—.70 DenburyR 34444 2.32 2.22 2.28—.08 DeutschBk .12e 12023 8.19 8.08 8.15—.20 DxSOXBrrs 79716 5.04 4.85 4.99+.36 DxGBullrs 21646 16.70 16.16 16.56+.80 DrGMBllrs .09e 38417 7.99 7.73 7.92+.44 DirSPBears 9607 19.15 18.97 19.11+.11 DxSPOGBrrs 10983 8.95 8.64 8.79+.27 DxSPOGBls 16180 11.81 11.35 11.60—.37 DxSCBearrs 15675 9.23 9.11 9.15—.02 Disney 1.76f 22959 139.29 137.51 139.28+2.04 EQTCorp .12 10466 21.38 20.14 21.06+.90 EnCanag .06 27349 7.29 7.14 7.23—.13 ExxonMbl 3.48f 28972 80.63 79.94 80.52—1.70 FordM .60a 462853 10.30 9.95 10.26+.86 FrptMcM .20 34765 12.52 12.23 12.41+.20 GNC .80 20488 2.48 2.30 2.46+.14 Gap .97 7809 26.10 25.75 26.06+.03 GenElec .04 70651 9.25 9.11 9.21+.09 GenMotors 1.52 18697 40.10 39.61 39.84+.73 Gerdau .02e 9214 3.71 3.65 3.66 GoldFLtd .01e 11671 3.95 3.83 3.92+.18 GrubHub 41880 77.50 69.05 69.28—.50 HPInc .64 10397 19.46 19.29 19.34—.26 Hallibrtn .72 15392 28.97 28.43 28.74—.48 HeclaM .01e 8027 2.10 2.05 2.09+.06 HPEntn .45e 8586 15.89 15.73 15.74—.28 ICICIBk .16e 8591 11.57 11.50 11.55+.28 iShGold 19113 12.32 12.29 12.31+.08 iShBrazil .67e 43214 41.30 40.90 40.98—.10 iShHK .61e 17152 26.50 26.43 26.47+.02 iShSilver 14974 14.11 14.04 14.08+.08 iShChinaLC .87e 30774 44.55 44.38 44.39+.05 iShEMkts .59e 77977 43.85 43.66 43.67—.05 iSEafe 1.66e 15175 66.35 66.20 66.27+.09 iShiBxHYB 5.09 13894 86.92 86.85 86.89+.14 iShR2K 1.77e 29777 157.14 156.40 156.93+.18 Interpublic .94f 8915 23.46 22.76 23.16+.88 IronMtn 2.44 18217 32.71 31.96 32.25—.40 iSTaiwnrs 8384 35.75 35.63 35.64—.22 iShCorEM .95e 15677 52.77 52.56 52.56—.04 ItauUnHs 8387 8.57 8.47 8.49—.02 JPMorgCh 3.20 12013 114.58 113.87 114.12+.51 JnprNtwk .76 14629 28.26 27.22 27.76—.35 Keycorp .56 10464 17.32 17.14 17.17+.03 KindMorg 1f 9202 20.00 19.90 19.97—.01 Kinrossg 13250 3.27 3.21 3.25+.06 Kroger s .56f 17046 25.33 24.83 25.03—.74 Macys 1.51 14848 24.13 23.58 24.06—.07 MarathnO .20 11292 17.76 17.55 17.61—.32 MarathPts 2.12 7791 61.16 60.08 60.87+.22 Masco .48 12207 38.79 38.06 38.39+.89 Merck 2.20 9378 76.99 76.09 76.32—.03 Nabors .24 10796 3.74 3.62 3.68—.03 NewmtM .56 10920 31.94 31.67 31.78+.15 NobleEngy .44 9206 27.43 26.78 27.23—.02 NokiaCp .19e 81808 5.39 5.33 5.39+.09 OasisPet 11672 6.31 6.19 6.24—.15 OcciPet 3.12 10379 61.80 60.69 60.73—1.11 Oracle .96f 10065 55.49 55.01 55.09+.08 PetrbrsA x7746 14.06 13.87 13.94—.08 Petrobras 14096 15.53 15.30 15.39—.08 Pfizer 1.44 18474 39.85 39.45 39.66+.05 Pinterestn 42890 30.68 28.84 29.48+.68 PUltSP500s 7973 54.14 53.62 53.72—.32 PrUCruders 9859 24.59 24.13 24.17—.96 PrUShSPrs 8110 31.47 31.28 31.42+.13 RangeRs .08 13717 9.61 9.37 9.55+.14 RegionsFn .56 11005 15.60 15.41 15.44—.03 SpdrGold 9313 121.49 121.22 121.36+.79 S&P500ETF 4.13e 69832 292.25 291.30 291.55—.50 SpdrLehHY 2.30 14592 36.24 36.21 36.23+.06 SprBl1-3brs 17067 91.59 91.58 91.58—.01 SpdrS&PRB .74e 18482 55.14 54.33 54.86+.09 SpdrRetls .49e 20314 45.40 45.11 45.30—.17 SpdrOGEx .73e 45117 31.62 31.22 31.43—.37 STMicro .40 8111 18.07 17.83 17.97—.47 Schlmbrg 2 8302 43.36 42.72 43.02—.28 SnapIncAn 45011 11.12 10.69 11.11+.32 SonyCp 7819 50.48 48.20 49.25+2.59 SwstnEngy 70887 4.29 4.07 4.20+.14 Sprint 15565 5.65 5.53 5.57—.04 Squaren 12317 73.17 71.33 71.59—1.06 SPHlthC 1.01e 14410 88.70 88.06 88.29+.16 SPCnSt 1.28e 9396 56.80 56.50 56.80+.33 SPEngy 2.04e 24225 66.62 66.19 66.42—.67 SPDRFncl .46e 58063 27.65 27.41 27.50+.05 SPTech .78e 13707 78.43 77.81 77.88—.99 SPUtil 1.55e 39606 58.68 58.28 58.53+.52 TALEducs 14826 37.04 36.06 36.72+.55 TaiwSemi .73e 22610 43.67 43.32 43.55—.93 Target 2.56 28683 78.36 74.73 77.97—3.77 3MCo 5.76f 9181 190.98 189.36 190.44—.29 Transocn 20431 8.89 8.64 8.72—.21 Twitter 27238 39.03 38.18 39.00+.52 USOilFd 71620 13.39 13.25 13.27—.26 USSteel .20 11197 15.75 15.49 15.55—.14 UtdhlthGp 3.60 7843 234.58 231.19 234.05+3.26 ValeSA .29e 14175 12.72 12.58 12.63—.05 VanEGold .06e 39235 21.30 21.05 21.21+.34 VnEkSemi .58e 26542 115.04 113.50 113.97—3.27 VEckOilSvc .47e 15691 17.28 17.02 17.15—.22 VanEJrGld 9019 29.87 29.52 29.78+.60 VangEmg 1.10e 11809 43.43 43.25 43.25—.01 VangFTSE 1.10e 9653 41.77 41.67 41.71+.03 VerizonCm 2.41 16366 56.24 55.83 56.19+.34 WalMart 2.12f 22525 102.00 99.66 101.91—1.61 WeathfIntl 27434 .61 .57 .58—.02 WellsFargo 1.80 16700 47.86 47.50 47.65+.14 Weyerhsr 1.36 8856 27.37 26.68 27.08+.82 Yamanag .02 11575 2.25 2.22 2.24+.05 ZayoGrp 8849 31.48 31.00 31.19+.59 iPtShFutn 30707 26.32 