BC-150-actives-e

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 161589 31.59 30.91 31.16—.95 Alibaba 20099 186.90 184.58 184.99—2.30 AlpAlerMLP 1.35e 10045 10.10 10.01 10.03—.06 Ambev .05e 52386 4.44 4.38 4.41—.09 Anadarko 1.20 169468 71.71 70.77 71.45+7.46 Annaly 1.20e 7410 10.14 10.09 10.13+.05 AuroraCn 29570 9.08 8.96 9.02—.04 Avon 23439 2.89 2.73 2.79—.13 BPPLC 2.38 12298 44.69 44.33 44.33—.70 BRFSA 12962 7.69 7.44 7.53—.07 BcoBrads .06a 20776 9.02 8.83 8.89—.19 BcoSantSA .21e 13530 5.00 4.95 4.96—.10 BkofAm .60 60107 30.08 29.85 30.05—.02 BarrickGld 17916 12.79 12.62 12.66—.16 Boeing 8.22f 19107 379.42 375.25 377.94+3.92 BostonSci 56189 35.50 34.79 35.20—.69 BrMySq 1.64 18614 45.55 45.00 45.04—.28 BurlStrs 10516 174.62 168.28 172.23+10.28 CVSHealth 2 16047 53.04 52.64 52.80—.16 CanopyGrn 11277 47.77 46.64 47.54+.13 Caterpillar 3.44 26114 140.30 136.80 137.87—4.17 CenovusE .20 24174 10.60 10.31 10.32—.13 Centenes 13982 50.71 49.77 49.97—.34 ChesEng 55851 3.18 3.07 3.08—.09 Chevron 4.76f 54599 121.43 119.81 119.97—2.05 CgpVelICrd 11064 4.95 4.90 4.94+.02 Citigroup 1.80 11365 68.99 68.62 68.86—.34 ClevCliffs .20 15630 9.59 9.42 9.56+.07 CocaCola 1.60f 12261 48.23 48.02 48.10—.11 ConchoRes .13p 12110 124.53 121.77 122.65+.10 CredSuiss 1.22e 10658 13.30 13.18 13.25—.02 DenburyR 27029 2.63 2.50 2.51—.12 DBXHvChiA .29e 10168 29.81 29.66 29.68—.15 DevonE .32 12537 35.17 34.75 34.92+.32 DxSOXBrrs 16379 4.54 4.41 4.44—.09 DxGBullrs 9902 15.69 15.38 15.40—.27 DrGMBllrs .09e 24361 7.25 7.12 7.13—.07 DxSPOGBrrs 9513 7.84 7.55 7.84+.14 DirDGlBrrs 8852 22.75 22.36 22.74+.36 DxBiotBllrs 7516 52.28 48.92 49.52—2.32 DxSPOGBls 9483 13.59 13.07 13.07—.29 DxSCBearrs 11421 9.06 8.96 8.97—.04 DirxChiBull .38e 12102 25.25 24.84 24.92—.78 Disney 1.76f 16001 134.94 132.72 134.68+1.32 Dominos 2.60f 9147 302.05 286.00 296.88+26.68 EOGRescs .88 8272 107.58 105.74 105.87—.73 EmergeES 2.68m 16545 .38 .29 .32—.07 EnCanag .06 39409 7.70 7.52 7.55—.08 Exelon 1.45f 10522 50.05 49.73 49.96+.22 ExxonMbl 3.28 12353 83.08 82.32 82.35—1.03 FstDatan 8301 25.79 25.60 25.65—.12 FordM .60a 37063 9.51 9.40 9.44—.07 FrptMcM .20 30588 13.39 13.18 13.34—.13 GNC .80 8207 2.28 2.18 2.23—.01 Gap .97 7745 25.85 25.15 25.72+.67 GenElec .04 43694 9.32 9.21 9.25—.09 Gerdau .02e 9925 3.73 3.66 3.70—.04 GoldFLtd .01e 8624 3.63 3.58 3.60—.03 GraphPkg .30 10219 13.99 13.78 13.96+.13 Guess .90 37307 19.80 19.06 19.39+.64 HPInc .64 7770 20.12 20.01 20.07—.03 Hallibrtn .72 15066 31.00 30.30 30.57—.58 ING .14e 8604 13.26 13.14 13.18—.21 iShBrazil .67e 51019 40.84 40.24 40.42—.73 iShChinaLC .87e 34514 45.03 44.81 44.87—.44 iShEMkts .59e 127422 44.08 43.80 43.85—.52 iSh20yrT 3.05 7743 123.27 123.09 123.26+.69 iSEafe 1.66e 26644 66.36 66.21 66.29—.41 iShR2K 1.77e 20629 157.95 157.37 157.84+.27 iShChina .61e 11268 64.23 63.76 63.81—.60 iShREst 2.76e 7786 86.39 85.91 86.37+.56 iShCorEafe 1.56e 18467 62.22 62.08 62.14—.40 Infosyss 22588 10.70 10.61 10.65+.12 iShJapanrs 13656 54.89 54.81 54.87—.59 iSTaiwnrs 10206 35.89 35.75 35.79—.33 iShCorEM .95e 40508 53.07 52.73 52.79—.65 ItauUnHs 19401 8.40 8.29 8.32—.16 JPMorgCh 3.20 11584 113.70 112.81 113.55—.19 Keycorp .56 13959 17.09 16.99 17.08—.10 KindMorg 1f 15257 20.07 19.95 20.01—.07 Kinrossg 13631 3.18 3.15 3.16+.01 Kohls 2.68f 11568 75.80 73.80 73.86—1.62 LloydBkg .47a 38497 3.34 3.31 3.32—.06 Macys 1.51 10423 24.64 24.20 24.59—.06 MarathnO .20 16514 18.89 18.59 18.61—.08 MarathPts 2.12 13105 61.35 59.85 60.12—.94 Merck 2.20 15692 74.76 73.98 74.58—.02 MorgStan 1.20 8839 47.45 47.05 47.36+.01 NewmtM .56 11663 32.45 32.08 32.24—.13 NikeB s .88 11114 88.00 87.43 87.95+.52 NobleEngy .44 8592 28.40 27.82 27.83—.04 NokiaCp .19e 18998 5.81 5.78 5.79—.01 Novartis 2.75e 10441 78.78 78.15 78.73+2.83 OasisPet 10138 6.98 6.79 6.79—.15 OcciPet 3.12 81434 61.25 59.76 60.31—2.05 Oracle .96f 10380 55.24 54.96 55.19+.25 OwensCorn .88 7987 53.47 51.19 53.21—2.38 PG&ECp 2.12f 26594 23.02 22.05 22.92+1.39 ParsleyEn 8502 22.11 21.51 21.51—.14 PetrbrsA 17038 14.07 13.86 13.90—.23 Petrobras 22778 15.74 15.42 15.48—.32 Pfizer 1.44f 18181 39.55 39.16 39.30—.12 Pier1 .28 23909 .62 .48 .57+.12 PrUShCrds 7392 13.85 13.76 13.82+.02 ProctGam 2.87 14794 104.10 102.79 103.99+.83 Qudiann 22154 6.71 6.40 6.53—.18 RPC .40 8839 11.82 11.14 11.63—1.26 RangeRs .08 9943 10.02 9.68 9.91+.23 RegionsFn .56 15807 15.28 15.15 15.19—.19 SAPSE 1.31e 16317 130.16 125.61 128.35+13.55 S&P500ETF 4.13e 56612 292.89 292.31 292.67—.21 SpdrBiots .44e 10422 87.25 85.32 85.64—1.28 SpdrS&PRB .74e 11633 54.82 54.44 54.78—.20 SpdrOGEx .73e 24441 33.11 32.70 32.70—.24 STMicro .40 12873 18.56 18.40 18.47+.29 Schlmbrg 2 10611 45.81 44.64 45.13—.76 SnapIncAn 302514 12.42 11.11 11.35—.64 SwstnEngy 27810 4.22 4.16 4.19+.04 Sprint 17118 5.73 5.67 5.68—.04 Squaren 11114 73.56 72.42 72.90+.45 SPHlthC 1.01e 29016 87.41 86.84 87.02—.32 SPCnSt 1.28e 9899 56.95 56.70 56.92+.21 SPEngy 2.04e 15734 68.60 68.00 68.00—.50 SPDRFncl .46e 48508 27.40 27.28 27.39—.05 SPInds 1.12e 10288 78.91 78.56 78.73—.02 SPTech .78e 12836 79.00 78.76 78.88+.03 SPUtil 1.55e 16475 57.77 57.46 57.65+.25 SupEnrgy .32 7271 4.88 4.37 4.73—.24 SynovusFn 1.20f 8135 36.63 35.77 35.95—.98 TaiwSemi .73e 15996 45.23 44.94 45.02—.41 TevaPhrm .73e 13111 15.13 14.85 15.07+.16 Transocn 10231 9.69 9.48 9.48—.17 Twitter 81006 39.87 38.80 39.44—.33 USOilFd 20984 13.82 13.78 13.80+.01 USSteel .20 12546 16.17 15.97 16.07—.08 UtdhlthGp 3.60 11473 231.63 227.75 228.58—2.00 ValeSA .29e 17888 13.02 12.83 12.91—.26 VanEGold .06e 34022 20.82 20.70 20.71—.11 VnEkRus .01e 8295 21.78 21.65 21.65—.32 VnEkSemi .58e 7794 119.32 118.47 119.21+.62 VEckOilSvc .47e 10580 18.50 18.16 18.26—.31 VanEJrGld 13281 28.88 28.70 28.73—.09 VangEmg 1.10e 18265 43.66 43.40 43.44—.41 VerizonCm 2.41 22734 57.57 57.07 57.27+.12 Visa s 1 9493 161.75 160.65 161.37—.29 WPXEngy 8693 15.15 14.87 14.90—.20 WeathfIntl 8052 .65 .63 .64+.00 WellsFargo 1.80 15708 47.29 47.04 47.17—.18 Yamanag .02 12856 2.19 2.13 2.15—.03 iPtShFutn 28501 25.26 25.07 25.10+.05 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 