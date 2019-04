BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11587 2.63 2.56 2.57+.03 AT&TInc 2.04 37872 32.32 32.07 32.17—.04 Adientn 1.10 15395 21.89 19.78 20.82+2.58 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 11587 2.63 2.56 2.57+.03 AT&TInc 2.04 37872 32.32 32.07 32.17—.04 Adientn 1.10 15395 21.89 19.78 20.82+2.58 Alibaba 38190 189.79 187.47 188.80+3.82 AlpAlerMLP 1.35e 11390 10.22 10.15 10.20+.13 Ambev .05e 20282 4.47 4.41 4.44—.01 Anadarko 1.20 366218 63.23 61.54 61.54+14.74 Annaly 1.20e 9608 10.08 10.03 10.05 AnteroRes 1 13754 8.91 8.55 8.85+.52 Apache 1 14122 38.12 36.91 37.09+1.45 AuroraCn 30617 9.03 8.93 8.96+.08 BcoBrads .06a 27453 9.20 8.99 9.17+.07 BcoSantSA .21e 27621 5.18 5.15 5.15+.14 BkofAm .60 214440 30.22 29.56 30.15+1.08 BarrickGld 13455 13.50 13.35 13.47+.02 BerkHB 9734 211.67 207.58 211.46+4.79 Boeing 8.22f 12198 375.75 372.00 374.84+4.68 BrMySq 1.64 26323 46.42 45.81 45.94—.15 BritATobs 2.70e 28666 40.27 40.06 40.26+.18 CVSHealth 2 13641 53.29 52.61 52.92+.23 CallonPet 16306 8.23 7.93 8.17+.57 CanopyGrn 19243 42.57 41.30 42.36+2.28 Cemex .29t 9018 4.84 4.80 4.81+.03 CntryLink 1m 9570 12.63 12.37 12.40—.20 ChesEng 146085 3.40 3.27 3.27—.06 Chevron 4.76f 126510 122.00 119.00 119.11—6.88 CgpVelLCrd 14273 22.06 21.75 21.78+.34 CgpVelICrd 18538 5.48 5.39 5.47—.09 Citigroup 1.80 32346 68.31 66.96 67.78+1.87 ClevCliffs .20 16104 10.36 10.23 10.32+.27 ConchoRes .13p 10573 116.25 112.69 116.00+11.27 ConocoPhil 1.22 9909 68.22 67.56 67.58+1.21 Coty .50 15662 11.29 11.08 11.25+.07 CrescPtEg .12 10813 4.24 4.13 4.18+.17 DRHorton .50 9004 45.13 44.69 45.04+.19 DeltaAir 1.40 11926 58.84 58.01 58.45+.06 DenburyR 21807 2.56 2.50 2.51+.07 DeutschBk .83e 15274 8.75 8.67 8.70+.31 DBXHvChiA .29e 12443 30.29 30.18 30.23+.73 DevonE .32 19434 33.14 32.60 32.98+1.80 DxSOXBrrs 11697 5.39 5.33 5.35—.17 DxGBullrs 12290 19.39 18.91 19.32+.09 DrGMBllrs .09e 15851 9.42 9.21 9.41+.09 DirSPBears 12904 19.39 19.26 19.29—.41 DxSPOGBrrs 27107 8.06 7.73 7.94—1.02 DirDGlBrrs 9282 18.66 18.19 18.25—.09 DxSPOGBls 29637 13.38 12.92 13.06+1.32 DxSCBearrs 27164 9.00 8.91 8.92—.18 DxFnBrrs 9394 8.55 8.36 8.38—.37 DirxChiBull .38e 16975 26.17 25.97 26.09+1.05 DrxSCBulls .41e 8772 67.09 66.48 67.09+1.29 Disney 1.76f 236117 130.90 127.48 128.85+12.25 DowIncn .70p 11949 56.68 55.93 56.24+1.35 DowDuPnt 1.52 21359 39.46 38.82 39.38+.49 ElementSol 14339 10.82 10.62 10.74+.18 EnCanag .06 86340 7.54 7.38 7.51+.36 EnscoRrs 10460 16.90 16.17 16.27+.39 ExxonMbl 3.28 18824 82.81 81.67 82.03+.08 Farfetchn 9744 25.61 24.80 25.27+.43 FiatChrys 13745 16.25 16.08 16.21+.55 FordM .60a 59428 9.60 9.47 9.52+.13 FrptMcM .20 x53349 13.98 13.61 13.86+.50 GenElec .04 107900 9.21 9.04 9.07—.06 GenMotors 1.52 9568 40.05 39.58 39.75+.42 Gerdau .02e 10905 3.99 3.92 3.96+.02 Goldcrpg .24 34340 11.61 11.39 11.57+.05 GoldmanS 3.20f 9766 209.97 206.70 209.19+6.36 GrubHub 9356 68.62 65.79 66.25—3.15 Hallibrtn .72 10810 31.81 31.51 31.60+.40 Hess 1 11867 65.62 64.85 65.32+2.03 Huyan 18294 23.77 23.00 23.39+.62 ING .14e 9814 13.48 13.36 13.47+.55 iShGold 12570 12.38 12.36 12.38+.01 iShBrazil .67e 72971 41.35 40.91 41.25—.22 iShHK .61e 10984 26.79 26.74 26.76+.20 iShSilver 17969 14.13 14.07 14.12+.10 iShChinaLC .87e 41676 45.56 45.43 45.51+.62 iShEMkts .59e 58222 44.52 44.41 44.48+.44 iShiBoxIG 3.87 9481 119.08 118.98 119.06—.03 iSh20yrT 3.05 11403 123.00 122.73 122.88—.67 iSEafe 1.66e 23699 66.47 66.39 66.44+.46 iShiBxHYB 5.09 16674 87.01 86.93 87.00+.17 iShR2K 1.77e 24548 158.16 157.66 158.10+.99 iShREst 2.76e 9466 87.65 87.07 87.45—.26 Infosyss 39679 10.60 10.54 10.56—.41 iShCorEM .95e 26378 53.56 53.45 53.52+.48 ItauUnHs 20217 8.76 8.62 8.72+.03 JPMorgCh 3.20 65237 111.20 108.88 110.90+4.67 Keycorp .56 23343 16.98 16.77 16.87+.43 KindMorg .80 14172 20.03 19.85 19.86—.06 Kinrossg 13111 3.52 3.46 3.51+.04 Kroger s .56f 20004 25.97 25.52 25.65—.09 LaredoPet 10821 3.31 3.20 3.25+.14 LloydBkg .47a 14860 3.39 3.36 3.38+.06 Macys 1.51 11938 24.88 24.50 24.71+.39 MarathnO .20 26007 17.94 17.73 17.90+.71 MorgStan 1.20 42085 47.07 45.87 46.63+1.83 NOilVarco .20 19098 28.69 27.44 27.60—1.73 NewmtM .56 16498 36.25 35.60 36.12+.15 NobleEngy .44 15173 27.20 26.58 27.03+1.90 NokiaCp .19e 33326 5.92 5.88 5.92+.05 Novartis 2.75e 10981 80.64 80.28 80.38—1.49 OasisPet 19315 6.91 6.75 6.82+.24 OcciPet 3.12 18582 66.45 64.55 65.43—1.75 ParsleyEn 41615 20.39 19.34 19.72+1.56 Penney 11319 1.27 1.24 1.27+.03 PetrbrsA 59103 13.94 13.76 13.86—.70 Petrobras 116754 15.78 15.45 15.65—.83 Pfizer 1.44f 18774 42.34 41.95 42.06—.21 PioNtrl .64f 13501 167.94 162.18 165.03+14.11 ProShSPrs 10729 27.00 26.94 26.96—.20 PrUShSPrs 11765 31.72 31.58 31.61—.45 Qudiann 34507 5.94 5.71 5.90+.75 RangeRs .08 11466 10.78 10.53 10.72+.38 RegionsFn .56 19104 15.71 15.45 15.62+.41 RiteAid 28529 .52 .50 .50—.01 S&P500ETF 4.13e 92961 290.47 289.85 290.34+2.13 SpdrS&PRB .74e 23186 55.06 54.34 54.88+1.17 SpdrOGEx .73e 118069 32.91 32.50 32.66+1.24 Schlmbrg 2 14417 46.45 45.99 46.22+.91 SchEMLgC .39e 11225 28.64 28.58 28.60+.17 Schwab .52 10735 45.79 44.95 45.57+1.31 SnapIncAn 28895 12.03 11.70 11.92+.02 SwstnEngy 25441 4.61 4.51 4.61+.14 Sprint 15213 6.05 5.96 6.02+.04 Squaren 14825 76.46 75.33 75.57+.07 SPHlthC 1.01e 12827 91.02 90.54 90.84+.20 SPEngy 2.04e 28073 68.40 67.81 67.86+.48 SPDRFncl .46e 145766 27.33 26.97 27.26+.61 SPInds 1.12e 13335 77.09 76.74 76.100+.73 SPTech .78e 9835 76.72 76.49 76.60+.32 SPUtil 1.55e 26394 57.77 57.44 57.69—.25 TevaPhrm .73e 9846 14.66 14.52 14.53+.04 Transocn 19494 9.10 8.90 8.94+.10 Twitter 29316 34.83 34.11 34.31—.27 UBSGrp .69e 9046 12.99 12.92 12.96+.24 USOilFd 24218 13.39 13.32 13.34+.07 USSteel .20 16391 17.03 16.81 16.97+.28 UtdhlthGp 3.60 10178 236.78 233.10 234.19—1.23 ValeSA .29e 22465 13.60 13.44 13.56+.16 VanEGold .06e 31092 22.33 22.14 22.29+.04 VEckOilSvc .47e 18030 18.34 18.13 18.18+.21 VerizonCm 2.41 11327 58.75 58.52 58.68+.12 Versum .24f 10495 52.10 51.96 51.99+.08 Vonage 9251 9.71 8.97 9.00—.69 WPXEngy 40980 14.39 14.10 14.32+.90 WeathfIntl 33387 .59 .56 .57+.01 WellsFargo 1.80f 109647 48.67 47.64 48.66+.92 Yamanag .02 10214 2.58 2.54 2.56 iPtShFutn 54197 26.96 26.52 26.65—.85 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.