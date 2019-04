BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 7274 2.93 2.88 2.92+.04 AT&TInc 2.04 48709 32.13 31.92 32.03+.05 Alibaba 24878 183.47 182.00 182.96+1.89 Alticen .07e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 7274 2.93 2.88 2.92+.04 AT&TInc 2.04 48709 32.13 31.92 32.03+.05 Alibaba 24878 183.47 182.00 182.96+1.89 Alticen .07e 7254 22.85 22.71 22.71+.05 Altria 3.20 11218 54.55 54.02 54.48—.12 Ambev .05e 28033 4.56 4.50 4.50 AEagleOut .55 6747 23.05 22.71 22.88+.11 Anadarko 1.20 6741 46.15 45.20 45.97+.91 Annaly 1.20e 6911 10.05 10.02 10.03+.00 AnteroRes 1 13913 8.86 8.45 8.80+.39 Aphrian 11237 10.14 9.99 10.03+.10 AuroraCn 83478 9.30 9.08 9.12+.17 Avon 6947 3.02 2.91 2.98+.07 BcoBrads .06a 6715 9.31 9.23 9.28—.04 BcoSantSA .21e 8255 4.91 4.87 4.90 BkofAm .60 82175 29.50 29.16 29.32+.17 BarrickGld 11615 13.56 13.43 13.47—.09 BlackBerry 7456 9.38 9.20 9.36+.05 Boeing 8.22f 12388 398.66 394.12 395.16—.70 BootBarn 7397 31.94 31.17 31.64+2.04 BrMySq 1.64 18475 46.97 46.51 46.90+.23 CVSHealth 2 16063 54.13 53.51 53.94+.54 CntryLink 1m 7204 12.52 12.41 12.51+.12 ChesEng 94189 3.30 3.20 3.29+.08 CgpVelLCrd 12777 20.33 20.13 20.31+.44 CgpVelICrd 22911 5.98 5.91 5.93—.13 Citigroup 1.80 12756 66.41 65.55 66.01+.19 ClevCliffs .20 7517 10.59 10.45 10.50+.02 CocaCola 1.60f 8138 46.58 46.39 46.43—.06 ConstellA 2.96f 9356 192.70 189.16 190.00—1.45 DeanFoods .12m 9186 2.58 2.30 2.42—.14 DeltaAir 1.40 11513 58.16 57.33 57.93+.71 DenburyR 21298 2.28 2.20 2.25+.06 DxSOXBrrs 10364 5.64 5.51 5.59—.06 DxGBullrs 17039 19.73 19.28 19.40—.54 DrGMBllrs .09e 23868 9.70 9.42 9.46—.26 DirSPBears 15176 19.82 19.69 19.70—.19 DxSPOGBrrs 11257 9.57 9.17 9.28—.44 DirDGlBrrs 13115 18.38 17.98 18.27+.49 DxSPOGBls 20288 11.66 11.20 11.54+.48 DxSCBearrs 26681 9.28 9.17 9.19—.13 DrxSCBulls .41e 8160 65.52 64.78 65.48+1.00 DrxSPBulls 10947 49.51 49.21 49.51+.50 Disney 1.76f 16061 115.01 114.31 114.98+.23 DowIncn 22178 58.98 57.63 58.46—1.25 DowDuPnt 1.52 15077 38.12 37.66 38.09+.31 EnCanag .06 39853 7.08 6.94 7.02+.08 EgyTrnsfr 1.22 10208 15.62 15.52 15.60+.07 ENSCO .04 15919 4.09 4.01 4.02 ExxonMbl 3.28 10070 82.40 81.95 82.20+.15 FirstEngy 1.52 33765 40.80 40.00 40.44+.100 FordM .60a 71224 9.24 9.12 9.12—.12 FrptMcM .20 19025 13.60 13.34 13.47—.09 GameStop 1.52 7489 9.99 9.79 9.90—.14 GenElec .04 60036 10.14 10.01 10.07+.04 Gerdau .02e 12029 4.21 4.16 4.17—.05 Goldcrpg .24 11403 11.66 11.55 11.59—.11 GraphPkg .30 13239 12.98 12.87 12.90—.04 Hallibrtn .72 7438 30.72 30.39 30.50+.08 HeclaM .01e 7839 2.41 2.33 2.36—.04 HPEntn .45e 7563 16.16 16.00 16.12+.05 ICICIBk .16e 46006 11.26 11.18 11.20+.05 iShGold 9745 12.37 12.34 12.35—.03 iShBrazil .67e 25147 42.14 41.88 42.03—.07 iShMexico .78e 18684 45.53 45.14 45.41+.49 iShSilver 13698 14.22 14.13 14.16—.06 iShChinaLC .87e 30618 45.80 45.65 45.80+.27 iShEMkts .59e 55456 44.27 44.14 44.25+.19 iShiBoxIG 3.87 11330 118.52 118.26 118.51+.15 iSEafe 1.66e 23575 66.13 66.03 66.12+.04 iShiBxHYB 5.09 21340 86.41 86.34 86.41+.14 iShR2K 1.77e 29651 156.78 156.19 156.72+.80 iShREst 2.76e 8281 87.72 87.23 87.55+.20 iShHmCnst .09e 6942 37.02 36.63 36.89+.38 iShCorEafe 1.56e 18624 61.95 61.85 61.94+.01 Infosyss 8355 11.23 11.15 11.22+.15 Intelsat 10198 17.23 16.38 17.12+.49 iShCorEM .95e 28201 53.27 53.13 53.25+.24 ItauUnHs 12030 8.82 8.75 8.81 JPMorgCh 3.20 14263 106.11 105.21 105.70+.14 JohnContln 1.04 9210 36.42 36.11 36.35+.21 Keycorp .56 44046 16.63 16.40 16.53+.05 KindMorg .80 7754 19.95 19.84 19.92—.01 LloydBkg .47a 8032 3.22 3.20 3.22—.02 Macys 1.51 18108 26.33 25.61 25.77—.22 MarathnO .20 10305 17.38 17.17 17.32+.18 Merck 2.20 8890 82.16 81.81 81.93+.08 MorgStan 1.20 12069 45.38 44.87 45.12+.19 MorgStpfA 1.01e 7671 19.75 19.68 19.75+.13 Nabors .24 7270 3.90 3.80 3.84+.02 NewmtM .56 8141 36.37 36.11 36.23—.26 NikeB s .88 9707 86.16 85.29 85.62+.34 NokiaCp .19e 24212 5.94 5.91 5.92+.02 OasisPet 13359 6.26 6.16 6.19+.04 Oracle .96f 13349 54.19 53.74 54.14+.32 PG&ECp 2.12f 6915 19.22 18.88 19.17+.31 Penney 11024 1.49 1.46 1.49+.04 Petrobras 13987 16.23 16.11 16.18+.01 Pfizer 1.44f 15358 43.19 42.89 43.11+.37 Pier1 .28 6999 .76 .70 .74+.04 ProShSPrs 7628 27.19 27.14 27.14—.09 PrUShD3rs 7287 12.89 12.78 12.84—.08 RegionsFn .56 17640 15.24 14.98 15.10—.01 RiteAid 27756 .56 .55 .56+.01 SpdrGold 8481 121.99 121.68 121.71—.40 S&P500ETF 4.13e 68456 288.22 287.60 288.20+1.02 SpdrHome .15e 7906 40.19 39.85 40.13+.38 SpdrLehHY 2.30 8667 35.96 35.94 35.96+.04 SpdrS&PRB .74e 11581 54.02 53.39 53.73+.03 SpdrOGEx .73e 36605 31.31 30.86 31.20+.49 STMicro .40 8548 17.47 17.26 17.37+.42 Salesforce 7391 160.24 158.12 159.42+.90 Schlmbrg 2 7973 44.60 44.26 44.44+.34 SnapIncAn 130442 11.91 11.45 11.90+.62 SwstnEngy 16803 4.72 4.64 4.65—.01 Sprint 9833 5.68 5.59 5.65+.02 Squaren 23421 76.27 75.01 76.24+1.72 SPHlthC 1.01e 6700 91.97 91.53 91.91+.54 SPCnSt 1.28e 12026 55.49 55.33 55.42+.02 SPEngy 2.04e 12113 66.93 66.59 66.87+.43 SPDRFncl .46e 67215 26.70 26.52 26.64+.08 SPInds 1.12e 12774 77.25 76.91 77.07+.28 SPTech .78e 8943 76.00 75.68 75.88+.32 SPUtil 1.55e 9621 57.67 57.38 57.59+.03 TaiwSemi .73e 7869 42.34 42.08 42.16+.12 Technip .13 7634 24.79 24.50 24.69+.52 TevaPhrm .73e 16730 15.43 15.33 15.37+.18 Transocn 9890 9.16 9.02 9.12+.07 TriumphGp .16 9094 26.00 23.00 25.86+4.49 TurqHillRs 9873 1.77 1.71 1.72—.04 Twilion 6708 123.50 120.54 122.02—.35 Twitter 16655 34.80 34.37 34.59+.17 UndrArms 6704 22.15 21.65 21.77—.25 USOilFd 19106 13.02 12.97 13.01+.09 USSteel .20 9715 20.19 19.94 20.07+.12 ValeSA .29e 10207 13.48 13.34 13.38—.09 VanEGold .06e 33464 22.44 22.26 22.31—.19 VnEkSemi .58e 8659 112.67 111.70 112.02+.32 VEckOilSvc .47e 10064 17.79 17.62 17.70+.13 VangEmg 1.10e 21450 43.73 43.60 43.71+.21 VangFTSE 1.10e 7856 41.70 41.62 41.69+.02 VerizonCm 2.41 10358 59.08 58.86 58.88—.11 Vipshop 13005 8.48 8.36 8.48+.19 Visa s 1 7049 158.63 157.84 158.13+.49 WPXEngy 8018 13.34 13.14 13.31+.26 WeathfIntl 16377 .69 .68 .68+.01 WellsFargo 1.80f 34759 49.41 48.73 48.93—.24 Weyerhsr 1.36 8745 27.57 27.27 27.44+.60 Yamanag .02 11789 2.59 2.54 2.56—.03 iPtShFutn 42049 28.42 28.03 28.04—.53 