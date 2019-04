BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 48115 31.95 31.70 31.89—.06 Alibaba 17045 182.35 180.95 181.74+.85 AlliGlCvInc .78 7517 6.03 5.82 5.99—.56 AlliGblCv2…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04 48115 31.95 31.70 31.89—.06 Alibaba 17045 182.35 180.95 181.74+.85 AlliGlCvInc .78 7517 6.03 5.82 5.99—.56 AlliGblCv2 .69 11611 5.27 4.97 5.20—.58 AlpAlerMLP 1.35e 13320 10.18 10.12 10.17+.02 Ambev .05e 19921 4.43 4.38 4.40+.06 AmercldR .80 12378 30.80 30.36 30.46—.02 Amerigas 3.80 13435 35.01 34.18 34.96+3.83 Annaly 1.20e 14393 10.04 9.99 10.01—.04 Aphrian 13415 10.17 9.77 10.00+.06 AstraZens 1.37e 18475 41.59 41.09 41.21—.06 AuroraCn 37344 9.21 9.06 9.11—.07 BPPLC 2.38 12728 44.47 44.24 44.46+.37 BcoBrads .06a 10660 9.30 9.17 9.20—.06 BcoSantSA .21e 13272 4.81 4.77 4.81+.01 BkofAm .60 94277 28.73 28.35 28.67+.13 Barclay .15e 8447 8.38 8.32 8.37+.06 BarrickGld 22864 13.51 13.39 13.44 BlackBerry 11732 9.75 9.55 9.64+.02 Boeing 8.22f 11092 393.45 388.50 391.52—.02 BostonSci 8249 38.70 38.44 38.45—.22 BrMySq 1.64 22522 47.22 46.95 47.17+.08 CVSHealth 2 56288 52.89 51.77 52.88—1.31 Cemex .29t 11356 4.75 4.67 4.71—.05 Centenes 8939 54.88 53.32 54.13—.03 CntryLink 1m 12267 12.48 12.35 12.47+.10 ChesEng 70126 3.22 3.15 3.22+.07 CgpVelLCrd 21185 20.06 19.62 20.06+.63 CgpVelICrd 28250 6.15 6.00 6.01—.20 Citigroup 1.80 15767 64.86 63.92 64.74+.38 ClevCliffs .20 15812 10.50 10.29 10.34—.04 CocaCola 1.60f 11445 46.90 46.60 46.83+.11 Coty .50 26862 11.24 11.13 11.20—.08 DeltaAir 1.40 31077 55.06 53.92 54.89+2.71 DenburyR 10478 2.14 2.10 2.14+.01 DeutschBk .83e 8361 8.58 8.52 8.58+.03 DxSOXBrrs 10575 6.14 6.03 6.13+.04 DxGBullrs 12977 18.86 18.53 18.76+.16 DrGMBllrs .09e 18988 9.13 8.94 9.01+.01 DxSPOGBrrs 7747 9.45 9.21 9.21—.13 DxSPOGBls 9800 11.75 11.45 11.75+.16 DxSCBearrs 20687 9.71 9.51 9.65+.11 DrxSCBulls .41e 8217 63.27 61.89 62.37—.72 Disney 1.76f 14501 113.31 112.37 112.53+.02 DowIncn 29570 56.16 54.30 55.72 DowDuPnt 1.52 29032 37.04 36.28 37.02—17.40 EnCanag .06 22566 7.45 7.37 7.43+.03 ENSCO .04 20540 4.17 4.06 4.15+.07 Exelon 1.45f 7787 50.32 50.01 50.05+.21 ExxonMbl 3.28 8188 81.95 81.52 81.90+.17 FiatChrys 13193 15.55 15.32 15.53+.29 FordM .60a 50553 9.02 8.94 8.98 FrnkLInvGr 41550 24.05 24.05 24.05+.01 FrptMcM .20 25620 13.15 12.86 12.98—.12 GenElec .04 59152 10.19 10.04 10.18+.08 GenMotors 1.52 7862 38.01 37.61 37.98+.22 Gerdau .02e 24414 4.24 4.19 4.22+.07 Goldcrpg .24 22635 11.42 11.32 11.37 HPInc .64 10068 20.20 20.02 20.16+.11 Hallibrtn .72 7858 30.55 30.05 30.54+.40 HarmonyG .05 12348 1.85 1.81 1.81+.02 HPEntn .45e 8212 16.01 15.90 15.96+.06 HostHotls 1a 8669 19.40 19.20 19.38+.10 ICICIBk .16e 12812 11.50 11.40 11.48+.02 iShGold 22024 12.35 12.33 12.35+.03 iShBrazil .67e 23033 42.11 41.85 41.92+.12 iShHK .61e 10480 26.88 26.81 26.82+.17 iShSilver 12580 14.12 14.05 14.12—.04 iShChinaLC .87e 27841 44.86 44.77 44.80—.18 iShEMkts .59e 40443 43.69 43.57 43.59—.04 iShiBoxIG 3.87 7586 118.32 118.19 118.22—.05 iSEafe 1.66e 13624 65.67 65.55 65.67—.02 iShiBxHYB 5.09 12152 86.11 86.06 86.07 iShR2K 1.77e 21736 154.88 153.78 154.14—.62 iShREst 2.76e 14133 87.26 86.39 86.50—.51 iShCorEafe 1.56e 7690 61.51 61.34 61.50—.03 Infosyss 11511 11.26 11.14 11.15+.06 iShJapanrs 7842 55.12 55.03 55.09—.32 iShCorEM .95e 11997 52.59 52.47 52.47—.04 ItauUnHs 13249 8.85 8.80 8.82—.01 JPMorgCh 3.20 17440 105.44 104.33 105.36+.72 JohnJn 3.60 8744 139.01 137.37 137.41—1.57 Keycorp .56 13888 16.59 16.26 16.57+.22 KindMorg .80 9759 20.06 19.94 19.99—.06 Kinrossg 7663 3.36 3.33 3.36+.02 Kroger s .56f 9822 24.37 24.12 24.33—.15 LambWstn .80 9409 79.10 76.39 77.99+4.02 MarathnO .20 18216 17.68 17.36 17.55+.16 McDerIrs 17548 8.60 8.00 8.52+.51 Merck 2.20 10433 83.72 82.90 83.37+.07 MorgStan 1.20 15291 43.79 43.28 43.68+.15 Nabors .24 8558 3.86 3.75 3.85+.07 NewResid 2 10390 17.26 17.07 17.12—.05 NewmtM .56 12380 35.67 35.38 35.56—.05 NokiaCp .19e 39491 5.85 5.82 5.83+.06 OasisPet 10442 6.24 6.15 6.23+.04 Oracle .96f 14637 54.50 54.06 54.14—.44 PetrbrsA 9719 14.55 14.47 14.53+.08 Petrobras 11274 15.98 15.88 15.96+.02 Pfizer 1.44f 20069 43.18 42.85 43.07+.23 PimcoHiI 1.24 15202 8.23 7.96 8.14—.90 ProctGam 2.87 8945 104.02 103.40 103.45—.19 RegionsFn .56 11295 14.84 14.55 14.81+.14 RiteAid 100502 .63 .56 .56—.06 S&P500ETF 4.13e 57307 286.06 285.55 285.85+.02 SpdrS&PRB .74e 16284 53.03 52.40 53.00+.17 SpdrOGEx .73e 20822 31.33 31.06 31.31+.14 STMicro .40 10009 15.85 15.69 15.76+.24 Schlmbrg 2 8253 45.43 44.71 45.42+.66 Shopifyn 9185 206.05 198.45 199.63—6.41 SibanyeG .14r 10975 4.32 4.25 4.27+.06 SnapIncAn 45345 11.30 10.93 11.09—.28 SwstnEngy 18516 4.68 4.60 4.64—.04 Sprint 15734 5.67 5.59 5.67+.05 Squaren 11912 76.50 75.14 75.33—.100 STAGIndl 1.39 9520 29.55 29.30 29.33—.37 SPMatls .98e 8096 56.76 56.24 56.74+.41 SPHlthC 1.01e 10298 92.05 91.64 91.80—.10 SPCnSt 1.28e 13519 55.75 55.62 55.69—.23 SPEngy 2.04e 13568 67.21 66.90 67.19+.20 SPDRFncl .46e 53825 26.46 26.23 26.44+.10 SPInds 1.12e 13792 76.82 76.36 76.80+.22 SPTech .78e 11143 75.18 74.87 74.88—.13 SpdrRESel 14524 36.24 35.88 35.94—.17 SPUtil 1.55e 24209 57.96 57.50 57.53—.25 TaiwSemi .73e 11181 41.28 41.11 41.16—.21 TakedaPhn 15403 20.45 20.29 20.32—.17 TataMotors 8391 14.78 14.50 14.76+.91 TevaPhrm .73e 13524 15.83 15.66 15.83+.11 Transocn 13771 9.34 9.18 9.31+.05 Twitter 19608 33.84 33.32 33.56+.12 USBancrp 1.48 7280 49.34 48.81 49.30+.23 USOilFd 34744 12.95 12.85 12.95+.13 USSteel .20 13148 20.29 19.88 20.29+.14 ValeSA .29e 26405 13.78 13.65 13.68+.10 VanEGold .06e 26715 22.09 21.94 22.04+.08 VnEkRus .01e 21510 21.03 20.94 21.00—.03 VEckOilSvc .47e 8163 17.94 17.71 17.92+.17 VanEJrGld 7483 31.03 30.83 30.91+.05 VangREIT 3.08e 10204 87.09 86.22 86.31—.55 VangEmg 1.10e 12374 43.20 43.10 43.12—.03 VangFTSE 1.10e 7665 41.40 41.31 41.39—.01 VerizonCm 2.41 14236 59.23 58.71 58.76—.33 Vipshop 18219 8.38 8.11 8.20—.19 WPXEngy 20740 14.05 13.63 13.75+.22 WalMart 2.12f 7677 98.31 97.68 97.75—.07 WeathfIntl 17993 .77 .75 .77+.01 WellsFargo 1.80f 39988 48.88 48.35 48.86+.05 Yamanag .02 10530 2.54 2.50 2.52—.02 iPtShFutn 25217 28.94 28.69 28.74 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.