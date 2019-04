BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 87209 31.26 30.97 31.14+.13 Alibaba 48540 181.70 179.00 179.96+2.23 AlpAlerMLP 1.35e 40557 10.06 10.00 10.05+.06 Ambev…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 87209 31.26 30.97 31.14+.13 Alibaba 48540 181.70 179.00 179.96+2.23 AlpAlerMLP 1.35e 40557 10.06 10.00 10.05+.06 Ambev .05e 79676 4.37 4.28 4.36+.07 Annaly 1.20e 60577 10.07 9.98 9.100—.07 AstraZens 1.37e 168938 41.13 40.14 40.70—2.29 AuroraCn 104571 9.06 8.76 9.02+.19 BB&TCp 1.62 24551 46.89 46.38 46.45+.14 BakHuGEn .72 23976 27.71 27.32 27.67+.51 BcoBrads .06a 75035 11.02 10.76 10.94+.25 BcoSantSA .21e 32274 4.65 4.57 4.61 BkofAm .60 371146 27.68 27.32 27.44+.11 BarrickGld 39629 14.08 13.83 13.94+.06 BlackBerry 221509 10.27 9.79 10.11+1.23 Boeing 8.22f 39041 381.81 374.74 380.45+6.01 BrMySq 1.64 279794 48.30 46.52 47.11—.73 CVSHealth 2 44517 53.76 53.29 53.53+.17 CallonPet 39294 7.90 7.51 7.51—.14 CannTrHln 30505 8.45 7.58 7.76—.36 CarMax 47182 69.99 65.64 69.62+5.94 Cemex .29t 179877 4.66 4.54 4.61+.05 CntryLink 1m 34907 12.19 11.93 11.94—.11 ChesEng 228769 3.21 3.09 3.12—.03 CgpVelLCrd 50766 18.33 17.72 18.04+.62 CgpVelICrd 72269 6.85 6.60 6.73—.23 Citigroup 1.80 52974 62.81 61.99 62.16+.18 ClevCliffs .20 39698 10.17 9.91 9.97+.25 CocaCola 1.60f 41947 46.71 46.48 46.65+.07 Coty .50 172201 11.50 11.37 11.46—.05 CousPrp .29f 25223 9.77 9.61 9.63—.07 DeltaAir 1.40 32772 51.52 50.38 51.35+1.03 DenburyR 71976 2.18 2.06 2.07—.03 DeutschBk .83e 30091 8.22 8.08 8.11—.08 DBXHvChiA .29e 23930 28.91 28.74 28.81+1.01 DxSOXBrrs 38504 6.72 6.55 6.63—.26 DxGBullrs 39521 20.39 19.84 20.27+.46 DrGMBllrs .09e 51697 10.16 9.84 10.00+.20 DirSPBears 31582 21.21 20.88 21.04—.24 DxSPOGBrrs 36468 9.75 9.09 9.69+.01 DirDGlBrrs 24295 18.01 17.51 17.62—.45 DxBrzBulls 24910 29.40 27.86 29.04+1.62 DxSPOGBls 57827 11.88 11.12 11.19—.02 DxSCBearrs 79639 9.91 9.68 9.91—.02 DrxSCBulls .41e 24028 62.17 60.70 60.77+.20 DrxSPBulls 25251 46.73 46.05 46.40+.53 Disney 1.76f 39361 111.60 110.39 110.98+.27 DowDuPnt 1.52 93291 52.16 51.25 52.07—.65 EnCanag .06 97428 7.38 7.22 7.25+.12 ENSCO .04 34001 4.15 3.90 3.94—.09 ExxonMbl 3.28 26522 81.48 80.50 80.64—.10 FstDatan 29376 26.34 26.06 26.25+.13 FordM .60a 139322 8.89 8.72 8.74—.04 FrptMcM .20 70082 13.20 12.81 12.88+.15 GenElec .04 158308 10.03 9.92 10.00+.11 GenMotors 1.52 30948 37.40 37.10 37.20+.14 Gerdau .02e 74963 3.98 3.86 3.93+.12 Goldcrpg .24 43195 11.52 11.37 11.48+.11 HPInc .64 39304 19.41 19.19 19.28+.28 Hallibrtn .72 27216 29.71 28.94 29.05—.14 HPEntn .45e 31668 15.46 15.33 15.43+.17 Huyan 25406 28.86 27.42 28.55+1.59 ICICIBk .16e 26499 11.47 11.38 11.46+.05 iShGold 79875 12.44 12.38 12.41+.05 iShBrazil .67e 158529 41.56 40.89 41.47+.79 iShEMU .86e 41610 38.65 38.38 38.50+.14 iShHK .61e 25970 26.32 26.16 26.20+.32 iShSilver 52854 14.25 14.18 14.21+.14 iShChinaLC .87e 149752 44.26 44.03 44.22+.39 iShEMkts .59e 243510 43.00 42.72 42.86+.38 iShiBoxIG 3.87 36212 119.11 118.79 119.10—.05 iSh20yrT 3.05 33237 126.22 125.64 126.19—.37 iSEafe 1.66e 79965 64.90 64.57 64.77+.18 iShiBxHYB 5.09 66345 86.43 86.30 86.40+.15 iShR2K 1.77e 88597 153.97 152.71 152.76+.14 iShChina .61e 44252 62.21 61.87 62.17+.91 iShREst 2.76e 28223 87.25 86.76 86.94—.17 iShHmCnst .09e 33079 35.86 35.26 35.33—.10 iShCorEafe 1.56e 49175 60.80 60.48 60.66+.13 iShJapanrs 33515 54.80 54.62 54.78+.03 iShCorEM .95e 47860 51.78 51.46 51.60+.39 ItauUnHs 81309 8.86 8.68 8.84+.15 JPMorgCh 3.20 47222 101.99 100.59 101.12+.41 Keycorp .56 58423 15.95 15.73 15.76+.06 KindMorg .80 41493 20.19 19.90 19.97+.02 Kinrossg 28019 3.48 3.42 3.47+.04 LloydBkg .47a 45239 3.22 3.15 3.20—.03 MGM Rsts .48 24000 26.07 25.49 25.74+.28 Macys 1.51 29949 24.48 23.88 23.96—.23 MarathnO .20 31449 17.13 16.69 16.76—.06 MarathPts 2.12 23689 61.53 59.71 60.13—.82 MobileTele .53e 33587 7.80 7.59 7.59—.08 MorgStan 1.20 34392 42.63 42.02 42.07+.14 Nabors .24 27539 3.57 3.40 3.45—.02 NewmtM .56 27195 36.03 35.60 35.91+.34 Nielsenplc 1.40 34120 24.09 23.54 23.60—.06 NokiaCp .19e 124220 5.76 5.69 5.72+.03 OasisPet 34796 6.25 6.05 6.07+.06 Oracle .96f 31163 53.65 53.25 53.49+.30 ParsleyEn 32879 19.61 19.24 19.38+.39 Penney 30040 1.50 1.45 1.46—.01 PetrbrsA 36485 14.67 14.45 14.54+.31 Petrobras 60687 16.19 15.96 16.04+.24 Pfizer 1.44f 51087 42.50 42.19 42.28—.01 PrUShSPrs 23045 33.65 33.31 33.47—.25 RH 74493 114.50 105.50 106.27—25.66 RegionsFn .56 46014 14.40 14.11 14.14—.03 RioTinto 2.27e 25514 59.03 58.48 58.61+.59 RiteAid 57987 .66 .64 .64—.01 SpdrGold 28315 122.75 122.17 122.36+.46 S&P500ETF 4.13e 218003 282.56 281.14 281.90+1.19 SpdrShTHiY 1.58 26555 27.26 27.23 27.25+.06 SpdrLehHY 2.30 99917 35.96 35.90 35.93+.06 SpdrS&PRB .74e 46570 52.08 51.31 51.33—.13 SpdrOGEx .73e 86351 31.44 30.73 30.79—.01 Schlmbrg 2 25278 44.35 43.22 43.47—.16 Schwab .52 23075 43.29 42.77 42.81+.12 SibanyeG .14r 36345 4.38 4.20 4.20+.10 SiderurNac 24439 4.30 4.14 4.23+.25 SnapIncAn 43509 10.99 10.77 10.85+.06 SwstnEngy 70653 4.77 4.65 4.76+.06 Sprint 69819 5.70 5.51 5.56—.10 Squaren 30877 75.54 74.25 74.62+.36 SPMatls .98e 23831 55.26 54.83 55.01—.01 SPHlthC 1.01e 29225 91.44 91.00 91.29+.63 SPCnSt 1.28e 47711 55.90 55.69 55.88+.14 SPEngy 2.04e 33443 67.02 65.90 66.05—.17 SPDRFncl .46e 262441 25.88 25.62 25.68+.04 SPInds 1.12e 31459 75.03 74.66 74.88+.65 SPTech .78e 47286 73.95 73.53 73.76+.48 SPUtil 1.55e 98758 58.08 57.64 58.04+.18 TevaPhrm .73e 33328 15.91 15.68 15.80+.22 Transocn 35662 9.06 8.67 8.74—.09 Twitter 61456 33.24 32.47 32.72—.15 USOilFd 103347 12.56 12.42 12.49+.14 USSteel .20 29121 19.84 19.38 19.46+.08 ValeSA .29e 87261 13.27 12.89 13.22+.59 VanEGold .06e 88638 22.65 22.44 22.60+.19 VnEkRus .01e 125483 20.98 20.51 20.55—.27 VEckOilSvc .47e 27189 17.56 17.06 17.14—.12 VanEJrGld 29335 32.14 31.78 31.97+.26 VangEmg 1.10e 73026 42.53 42.27 42.40+.40 VangFTSE 1.10e 40268 40.91 40.69 40.82+.09 VerizonCm 2.41 52134 59.25 58.32 58.95—.13 Vipshop 28541 8.03 7.89 8.00+.20 Visa s 1 30682 155.93 154.93 155.43+.76 WPXEngy 35832 13.47 13.05 13.13+.06 WeathfIntl 46394 .72 .69 .71+.01 WellsFargo 1.80f 278381 49.80 48.01 48.22—.87 