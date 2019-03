BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 98467 31.64 31.25 31.44+.05 Aegon .28e 31289 4.86 4.79 4.80 Alibaba 43741 179.83 176.91 177.23—.85 AlpAlerMLP…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AT&TInc 2.04f 98467 31.64 31.25 31.44+.05 Aegon .28e 31289 4.86 4.79 4.80 Alibaba 43741 179.83 176.91 177.23—.85 AlpAlerMLP 1.35e 43830 10.04 9.90 9.92—.10 Ambev .05e 182202 4.29 4.17 4.19—.20 Annaly 1.20e 90225 10.31 10.26 10.27+.01 AnteroMid .45e 42356 13.47 13.05 13.05—.20 AtHomGrn 79179 20.00 17.13 18.44—4.41 AuroraCn 197458 9.16 8.68 8.76—.41 Avon 62761 3.27 2.86 2.88—.41 BcoBrads .06a 111930 10.49 10.13 10.17—.60 BcoSantSA .21e 56173 4.73 4.62 4.62+.02 BkofAm .60 283574 27.37 26.95 27.04—.18 BarrickGld 60386 14.54 14.26 14.33—.17 BrMySq 1.64 64682 49.10 47.98 47.99—.35 CBLAsc .30 51624 1.78 1.50 1.52—.39 CVSHealth 2 132344 54.43 52.83 53.37—2.02 CanopyGrn 37528 44.79 42.10 42.67—2.03 Carnival 2 33376 52.05 50.71 50.71—1.00 Cemex .29t 29316 4.71 4.65 4.67—.05 Cemigpf .08e 47889 3.54 3.37 3.46—.21 Centenes 201881 52.47 49.66 49.71—5.14 CntryLink 1m 31970 12.35 12.13 12.15—.15 ChesEng 197721 3.24 3.07 3.12—.07 CgpVelLCrd 59636 18.15 16.90 17.14—.84 CgpVelICrd 75362 7.16 6.69 7.07+.31 Citigroup 1.80 64331 61.66 60.87 60.96—.26 Clouderan 27530 11.08 10.50 10.55—.40 CocaCola 1.60f 30287 46.91 46.33 46.40—.25 Coty .50 72502 11.34 11.22 11.34+.07 CousPrp .29f 51079 9.52 9.39 9.45—.03 DRHorton .50 33537 43.36 41.91 42.76+1.17 DeltaAir 1.40 37890 50.53 48.98 49.67+.58 DenburyR 61709 2.05 1.91 1.94—.05 DeutschBk .83e 37159 8.64 8.40 8.42+.14 DBXHrvChi .30e 44009 34.11 33.81 33.87—.16 DxSOXBrrs 58626 7.00 6.50 6.96+.39 DxGBullrs 47942 22.42 21.62 21.74—.67 DrGMBllrs .09e 68277 11.60 11.13 11.15—.40 DirSPBears 52336 21.93 21.05 21.84+.62 DxSPOGBrrs 31695 10.26 9.58 10.14+.35 DirDGlBrrs 34054 16.64 16.06 16.55+.46 DxBrzBulls 40398 27.56 25.18 25.19—4.63 DxSPOGBls 55217 11.33 10.54 10.67—.42 DxSCBearrs 72286 10.55 10.01 10.47+.39 DrxSPBulls 37753 46.37 44.50 44.66—1.37 Disney 1.76f 44909 111.09 109.73 110.02—.12 DowDuPnt 1.52 49609 53.38 52.24 52.35—.83 EnCanag .06 70815 7.27 7.10 7.14—.07 ENSCO .04 45401 4.18 3.95 3.97—.12 FiatChrys 31226 15.29 14.98 15.08+.24 FordM .60a 160972 8.86 8.62 8.63—.13 FrptMcM .20 44510 12.93 12.53 12.60—.11 GenElec .04 223895 10.18 9.94 9.96—.15 Gerdau .02e 99336 3.87 3.74 3.74—.21 GoldFLtd .01e 27808 4.01 3.94 3.98—.08 Goldcrpg .24 72250 11.45 11.26 11.39+.04 HPInc .64 54023 19.38 18.86 18.90—.23 HPEntn .45e 32817 15.44 15.17 15.24—.07 HostHotls 1a 34953 19.16 18.80 18.88—.22 ICICIBk .16e 29502 11.34 11.25 11.26+.02 iShGold 87928 12.61 12.53 12.56—.05 iShBrazil .67e 353888 40.55 39.43 39.45—2.17 iShSilver 56560 14.44 14.32 14.36—.12 iShChinaLC .87e 81872 43.67 43.30 43.33—.25 iShEMkts .59e 261457 42.53 42.06 42.08—.58 iShiBoxIG 3.87 28476 119.22 119.00 119.06+.22 iSh20yrT 3.05 46569 126.26 125.31 126.01+1.04 iSEafe 1.66e 77129 64.97 64.31 64.36—.36 iShiBxHYB 5.09 84741 86.24 85.88 85.94—.08 iShR2K 1.77e 91611 152.21 149.48 149.87—1.99 iShHmCnst .09e 75175 36.21 35.37 35.90+.78 iShJapanrs 31945 55.10 54.48 54.51—.40 iShCorEM .95e 53753 51.23 50.69 50.71—.68 ItauUnHs 128464 8.60 8.32 8.38—.42 JPMorgCh 3.20 55882 100.45 99.08 99.29—.63 KBHome .10 44833 25.41 23.57 24.45+.37 Keycorp .56 48535 15.45 15.24 15.32—.09 KindMorg .80 49143 20.12 19.79 19.83—.26 Kinrossg 49610 3.62 3.55 3.57—.04 LBrands 1.20f 29268 28.70 27.93 27.93 LennarA .16 63032 53.28 50.44 52.12+2.41 LloydBkg .47a 35957 3.28 3.24 3.25+.01 MGM Rsts .48 38651 25.78 24.87 24.93—.85 Macys 1.51 29910 24.48 23.83 24.12+.19 MarathnO .20 34347 17.24 16.92 17.00—.11 McEwenM .01 29818 1.74 1.63 1.64—.09 MobileTele .53e 27833 8.08 7.86 7.86—.14 MorgStan 1.20 37930 42.05 41.29 41.42—.46 Nabors .24 33189 3.49 3.35 3.37—.07 NewmtM .56 44828 35.84 35.39 35.65+.09 NokiaCp .19e 131747 5.86 5.78 5.80—.02 Oracle .96f 45522 53.65 52.31 52.40—.88 PetrbrsA 34325 14.38 13.96 13.96—.85 Petrobras 84558 16.02 15.55 15.56—.84 Pfizer 1.44f 59008 42.64 41.92 42.02—.40 PUltSP500s 33348 48.88 46.89 47.10—1.41 PrUShSPrs 38265 34.39 33.49 34.31+.65 PrUShD3rs 27704 14.45 13.89 14.38+.33 PulteGrp .44f 33371 28.85 27.81 28.78+1.40 RegionsFn .56 54762 13.99 13.78 13.89—.04 RiteAid 87333 .70 .63 .64—.03 SpdrGold 31997 124.38 123.61 123.87—.43 S&P500ETF 4.13e 287932 281.76 277.93 278.36—2.76 SpdrHome .15e 48737 38.79 38.37 38.57+.37 SpdrLehHY 2.30 58453 35.88 35.74 35.76—.02 SpdrS&PRB .74e 43321 50.79 50.20 50.38—.30 SpdrRetls .49e 31477 44.96 44.22 44.36+.12 SpdrOGEx .73e 91366 30.92 30.20 30.32—.38 STMicro .40 48612 15.80 14.80 14.82—1.11 Salesforce 39608 159.30 152.37 152.90—6.50 SeaLtdn 28736 24.76 23.48 23.56—.80 SibanyeG .14r 34758 4.82 4.58 4.58—.26 SnapIncAn 47381 10.84 10.45 10.50—.26 SwstAirl .64 40549 50.25 48.50 49.63+.88 SwstnEngy 81480 4.68 4.47 4.51—.08 Sprint 90029 6.41 6.18 6.21—.20 Squaren 64171 75.60 71.64 72.22—1.71 SPMatls .98e 42973 54.69 54.10 54.22—.34 SPHlthC 1.01e 41990 91.29 89.80 89.98—1.21 SPCnSt 1.28e 50030 55.82 55.19 55.27—.39 SPEngy 2.04e 43272 66.69 65.47 65.62—.83 SPDRFncl .46e 295571 25.60 25.30 25.35—.18 SPInds 1.12e 42152 74.03 73.14 73.27—.34 SPTech .78e 64888 73.79 72.34 72.52—.88 SPUtil 1.55e 86273 59.07 58.28 58.44—.52 TaiwSemi .73e 34802 40.26 39.80 39.93—.48 TevaPhrm .73e 38314 16.31 15.85 15.95+.02 Transocn 35174 9.07 8.69 8.77—.16 Twitter 64107 33.45 32.05 32.05—1.01 USOilFd 99064 12.51 12.22 12.28—.19 USSteel .20 39131 19.24 18.84 18.98—.24 ValeSA .29e 88756 12.97 12.48 12.51—.52 VanEGold .06e 108707 23.35 23.06 23.11—.24 VnEkRus .01e 37870 21.05 20.76 20.77—.35 VnEkSemi .58e 45188 106.80 104.12 104.32—2.06 VEckOilSvc .47e 35112 17.23 16.80 16.86—.27 VanEJrGld 36256 33.52 33.06 33.08—.39 VangEmg 1.10e 56956 41.98 41.54 41.55—.55 VangFTSE 1.10e 38628 41.11 40.70 40.72—.27 Vereit .55 34229 8.56 8.40 8.46—.04 VerizonCm 2.41 52312 61.19 60.48 60.67+.04 Vipshop 29043 7.57 7.32 7.56+.31 WalMart 2.12f 30865 98.86 95.00 97.40—.93 WeathfIntl 54706 .71 .67 .67—.04 Wellcare 65528 260.82 250.08 250.39+19.12 WellsFargo 1.80f 54836 49.19 48.47 48.60—.41 WmsCos 1.52f 27942 28.66 27.80 28.25—.36 