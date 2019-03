BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 43132 2.76 2.68 2.73+.10 AT&TInc 2.04f 112088 31.42 30.94 31.32+.55 AXAEqHn .13p 31410 20.13 19.47 19.92+.58 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 43132 2.76 2.68 2.73+.10 AT&TInc 2.04f 112088 31.42 30.94 31.32+.55 AXAEqHn .13p 31410 20.13 19.47 19.92+.58 Alibaba 38563 180.65 177.61 178.18—.59 AlpAlerMLP 1.35e 49219 10.16 9.99 10.01+.05 Altria 3.20 25196 57.28 56.81 56.90+.35 Ambev .05e 246121 4.29 4.20 4.28+.01 Anadarko 1.20 29522 45.68 44.15 45.11+1.51 Annaly 1.20e 62980 10.30 10.24 10.24—.01 AuroraCn 166390 9.45 9.08 9.13—.12 Avon 45060 3.29 3.15 3.26+.12 BB&TCp 1.62 24624 45.85 44.81 44.93+.06 BPPLC 2.38 28606 44.29 43.88 43.92+.39 BcBilVArg .27e 29436 5.83 5.76 5.78—.06 BcoBrads .06a 63507 10.88 10.64 10.74+.05 BcoSantSA .21e 56392 4.62 4.57 4.57—.08 BkofAm .60 312028 27.35 26.88 27.01+.17 BarrickGld 82765 14.37 14.02 14.31+.04 Boeing 8.22f 30212 375.60 369.40 369.96—.50 BostonSci 30512 38.60 37.98 38.32+.68 BrMySq 1.64 52803 48.44 47.79 48.29+.80 CVSHealth 2 40935 56.17 55.19 55.85+.90 Carnival 2 108159 54.00 51.75 51.99—4.66 Cemex .29t 42150 4.87 4.74 4.75—.05 Cemigpf .08e 25763 3.70 3.59 3.60—.04 CntryLink 1m 39524 12.33 12.03 12.23+.21 ChesEng 246361 3.26 3.19 3.20+.10 CgpVelLCrd 50574 18.28 17.78 18.01+.96 CgpVelICrd 68535 6.84 6.63 6.75—.40 Citigroup 1.80 68925 61.35 60.57 60.81+.48 CitizFincl 1.78f 25674 32.33 31.80 31.92+.31 ClevCliffs .20 35885 9.67 9.50 9.57+.20 CocaCola 1.60f 44457 46.79 46.17 46.64+.61 ConAgra .85 28229 27.71 27.22 27.38+.02 ConocoPhil 1.22 27656 69.60 67.91 69.39+2.32 Coty .50 88273 11.31 11.24 11.28+.05 CousPrp .29f 58415 9.43 9.30 9.37+.08 DRHorton .50 25674 42.04 41.07 41.16—.80 DenburyR 110537 2.06 1.93 2.02+.15 DeutschBk .83e 35553 8.32 8.15 8.27+.10 DxSOXBrrs 41067 6.67 6.39 6.64—.15 DxGBullrs 50924 22.22 21.38 22.01—.13 DrGMBllrs .09e 56589 11.56 11.17 11.42—.13 DirSPBears 39203 21.26 20.95 21.20—.48 DxSPOGBrrs 44659 9.91 9.40 9.69—.75 DirDGlBrrs 31911 16.82 16.21 16.38+.07 DxSPOGBls 51979 11.47 10.94 11.18+.75 DxSCBearrs 73400 10.19 9.88 10.11—.28 DrxSCBulls .41e 30142 60.85 59.13 59.58+1.71 DrxSPBulls 38689 46.58 45.91 46.03+1.01 Disney 1.76f 66360 110.10 108.27 109.85+2.06 DowDuPnt 1.52 43524 54.07 52.96 52.100—.28 EnCanag .06 102494 7.20 7.02 7.16+.24 EgyTrnsfr 1.22 23928 15.57 15.27 15.31+.01 ENSCO .04 29375 4.31 4.16 4.19+.10 ExxonMbl 3.28 39165 81.27 80.18 80.87+.95 FstDatan 23808 25.71 25.35 25.62+.35 FordM .60a 175229 8.71 8.54 8.65+.14 FrptMcM .20 60221 12.72 12.46 12.64+.26 GenElec .04 261132 10.15 9.93 10.01+.13 Gerdau .02e 32510 3.97 3.87 3.91+.03 Goldcrpg .24 165032 11.29 10.97 11.29+.17 HPInc .64 34419 19.36 19.10 19.21+.24 Hallibrtn .72 26675 28.98 28.44 28.54+.30 HPEntn .45e 29085 15.46 15.19 15.30+.15 ICICIBk .16e 33182 11.32 11.22 11.24+.26 iShGold 69073 12.63 12.58 12.58—.09 iShBrazil .67e 164434 41.56 40.88 41.25+.31 iShSilver 26014 14.54 14.43 14.48—.09 iShChinaLC .87e 80587 43.67 43.52 43.55+.05 iShEMkts .59e 169332 42.78 42.60 42.61+.08 iShiBoxIG 3.87 27825 118.93 118.59 118.81+.02 iSh20yrT 3.05 36241 125.11 124.62 124.83—.23 iSEafe 1.66e 72935 64.94 64.76 64.78+.38 iShiBxHYB 5.09 40876 86.15 85.95 86.02+.21 iShR2K 1.77e 96265 152.82 151.34 151.69+1.41 iShJapanrs 58136 55.21 54.92 54.96+.65 iShCorEM .95e 50810 51.53 51.32 51.34+.07 ItauUnHs 52202 8.82 8.65 8.76+.08 JPMorgCh 3.20 71876 100.40 98.97 99.19+.26 Keycorp .56 68600 15.38 15.10 15.21+.21 KindMorg .80 42768 20.40 20.08 20.14+.01 Kinrossg 35114 3.63 3.55 3.61—.01 Macys 1.51 37719 24.49 23.89 23.89+.03 MarathnO .20 48229 17.33 16.92 17.19+.48 Merck 2.20 26735 83.47 82.57 82.99+.64 MorgStan 1.20 41991 42.23 41.39 41.51+.26 Nabors .24 25735 3.61 3.50 3.52+.06 NewmtM .56 74579 35.31 34.54 35.28+.38 NikeB s .88 52028 84.09 82.91 83.55+1.22 NokiaCp .19e 154338 5.87 5.81 5.82—.05 Novartis 2.75e 26165 94.88 94.47 94.79+1.48 OasisPet 40276 6.24 6.07 6.10+.13 Oracle .96f 41128 53.54 53.15 53.29+.55 PetrbrsA 76978 14.68 14.41 14.54+.35 Petrobras 75811 16.38 16.07 16.22+.34 Pfizer 1.44f 57469 42.70 42.13 42.47+.58 PUltSP500s 33820 49.09 48.38 48.51+1.00 ProShSPrs 33429 27.82 27.68 27.79—.21 PrUShSPrs 36186 33.71 33.37 33.64—.48 PrUShD3rs 23066 14.05 13.82 14.01—.28 RegionsFn .56 90682 13.87 13.61 13.72+.19 RiteAid 47220 .68 .65 .67+.02 S&P500ETF 4.13e 277730 282.18 280.80 281.07+2.03 SpdrS&PBk .53e 29552 41.20 40.66 40.89+.53 SpdrLehHY 2.30 31883 35.84 35.75 35.79+.08 SpdShTBd .40e 35326 30.57 30.54 30.56+.01 SpdrS&PRB .74e 77701 50.57 49.82 50.14+.67 SpdrOGEx .73e 108877 31.08 30.55 30.79+.71 Salesforce 28771 162.07 159.12 159.58—1.30 Schlmbrg 2 29053 43.72 42.92 43.20+.73 Schwab .52 49965 42.75 42.28 42.64+.81 SnapIncAn 42753 10.94 10.76 10.86+.14 SwstnEngy 114468 4.70 4.55 4.65+.18 Sprint 25899 6.39 6.24 6.25—.05 Squaren 41798 75.77 74.10 74.32—.23 SPMatls .98e 24425 54.73 54.25 54.33+.10 SPHlthC 1.01e 40504 91.77 91.01 91.46+.89 SPCnSt 1.28e 60654 55.86 55.34 55.66+.47 SPEngy 2.04e 51034 66.89 66.08 66.48+.98 SPDRFncl .46e 204294 25.59 25.34 25.38+.15 SPInds 1.12e 39392 73.91 73.35 73.48+.36 SPTech .78e 58607 74.11 73.45 73.58+.58 SPUtil 1.55e 66427 58.100 58.49 58.84+.30 Suncorg 1.44 23028 33.50 32.98 33.37+.39 TaiwSemi .73e 26296 40.63 40.07 40.41+.49 TevaPhrm .73e 64877 16.21 15.60 15.80—.11 Transocn 49919 9.30 8.99 9.09+.26 Twitter 90970 33.86 32.92 33.33+.74 UBSGrp .69e 24836 12.02 11.86 11.88+.03 USBancrp 1.48 23861 48.87 48.16 48.27+.17 USOilFd 78898 12.54 12.42 12.48+.23 USSteel .20 38396 19.73 19.30 19.37+.27 ValeSA .29e 83838 13.16 12.93 13.01+.15 VanEGold .06e 128218 23.28 22.98 23.21—.05 VnEkRus .01e 27759 21.32 21.17 21.18—.02 VEckOilSvc .47e 38559 17.43 17.06 17.21+.30 VanEJrGld 24491 33.48 33.10 33.35—.14 VangEmg 1.10e 40906 42.20 42.03 42.05+.09 VangFTSE 1.10e 24770 41.12 40.99 41.01+.27 Vereit .55 33119 8.55 8.49 8.51+.01 VerizonCm 2.41 49964 60.69 60.18 60.42+.34 Visa s 1 24703 155.60 153.77 154.99+1.96 Vonage 25513 9.89 9.56 9.73+.18 WeathfIntl 77997 .75 .70 .72+.04 WellsFargo 1.80f 65680 48.92 48.42 48.51+.43 WmsCos 1.52f 24367 29.19 28.68 28.75+.05 Yamanag .02 49862 2.74 2.69 2.71—.05 Zuoran 27809 20.25 19.66 19.85—.54 iPtShFutn 131605 30.89 30.22 30.48—1.76 ————————— 