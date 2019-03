BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 51291 2.80 2.63 2.64—.19 AT&TInc 2.04f 121357 31.34 31.00 31.03—.03 Aegon .28e 39294 4.95 4.83 4.83—.27 Alibaba…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 51291 2.80 2.63 2.64—.19 AT&TInc 2.04f 121357 31.34 31.00 31.03—.03 Aegon .28e 39294 4.95 4.83 4.83—.27 Alibaba 63100 180.48 175.34 175.40—6.10 AlpAlerMLP 1.35e 47868 10.15 10.01 10.02—.18 Altria 3.20 x35164 56.57 55.91 56.05—.09 Ambev .05e 187266 4.34 4.23 4.25—.21 Annaly 1.20e 49593 10.36 10.31 10.32—.01 ArcelorMrs .10p 31836 21.33 20.64 20.72—1.30 AuroraCn 350780 9.43 8.90 8.99—.59 Avon 63450 3.01 2.80 2.94+.16 BcBilVArg .27e 34603 5.96 5.81 5.83—.26 BcoBrads .06a 183571 10.89 10.57 10.57—.65 BcoSantSA .21e 76450 4.72 4.65 4.66—.23 BkofAm .60 560527 28.07 26.74 26.76—1.43 BarrickGld 62427 13.39 13.18 13.33+.05 Boeing 8.22f 55676 369.86 363.43 363.63—9.07 BrMySq 1.64 42227 49.06 48.43 48.55—.38 CVSHealth 2 41509 57.28 56.06 56.06—1.35 CanopyGrn 38807 46.14 44.42 44.50—1.54 Cemex .29t 38705 4.87 4.69 4.69—.22 CntryLink 1m 58453 12.27 12.11 12.20+.09 Chegg 81300 39.56 37.75 37.76—1.91 ChesEng 272278 3.21 3.03 3.06—.20 CgpVelLCrd 67603 17.34 16.47 16.49—1.35 CgpVelICrd 91308 7.37 7.04 7.36+.52 Citigroup 1.80 128922 63.23 60.53 60.64—3.27 ClevCliffs .20 39465 9.83 9.34 9.34—.51 CocaCola 1.60f 64545 46.11 45.46 45.98+.47 ConAgra .85 66276 26.66 25.74 26.51+.69 Coty .50 94413 11.37 11.20 11.21—.08 DenburyR 136234 2.09 1.87 1.87—.08 DeutschBk .83e 36432 8.35 8.18 8.23—.21 DxSOXBrrs 67738 6.47 6.07 6.47+.46 DxGBullrs 55116 21.09 20.19 20.65—.02 DrGMBllrs .09e 79591 11.23 10.73 10.92—.30 DirSPBears 56574 21.54 20.64 21.54+1.10 DxSPOGBrrs 51575 10.67 9.43 10.65+1.45 DirDGlBrrs 37645 17.90 17.15 17.51+.07 DxBrzBulls 52438 30.45 28.38 28.39—4.100 DxSPOGBls 65422 11.70 10.13 10.17—1.89 DxSCBearrs 98602 10.43 9.63 10.42+.93 DxFnBrrs 42350 9.96 9.44 9.96+.65 DrxSCBulls .41e 39240 63.31 57.96 58.02—6.25 DrxSPBulls 49622 47.47 45.37 45.37—2.55 Disney 1.76f 82594 109.00 107.51 107.62—1.04 DowDuPnt 1.52 57041 55.40 53.79 53.80—2.12 EOGRescs .88 34720 95.95 92.83 92.88—3.99 EnCanag .06 130457 7.31 6.91 6.92—.47 EgyTrnsfr 1.22 34954 15.42 15.02 15.05—.46 ENSCO .04 45919 4.38 4.12 4.13—.30 ExxonMbl 3.28 43465 81.44 80.31 80.33—1.46 FidNatInfo 1.40f 31083 111.33 109.48 110.44+.28 FordM .60a 150301 8.67 8.52 8.52—.17 FrptMcM .20 82144 12.76 12.11 12.11—.81 GenElec .04 360407 10.24 10.01 10.02—.25 GenMotors 1.52 37571 37.30 36.31 36.32—1.03 Gerdau .02e 47834 4.04 3.90 3.91—.25 Goldcrpg .24 487991 11.08 10.73 10.75—.41 HPInc .64 49734 20.17 19.59 19.60—.62 Hallibrtn .72 40399 29.89 28.73 28.74—1.30 HPEntn .45e 51434 15.94 15.38 15.38—.64 iShGold 65639 12.59 12.54 12.57+.03 iShBrazil .67e 382343 41.72 40.80 40.81—2.19 iShEMU .86e 63663 38.75 38.33 38.33—1.15 iShSilver 30351 14.49 14.41 14.44—.06 iShChinaLC .87e 148437 44.21 43.59 43.59—1.30 iSCorSP500 4.38e 31632 285.71 281.50 281.52—5.05 iShEMkts .59e 626304 43.15 42.45 42.46—1.25 iShiBoxIG 3.87 43100 118.64 118.21 118.62+.79 iSh20yrT 3.05 59693 125.26 124.06 125.24+2.29 iSEafe 1.66e 135384 64.96 64.37 64.38—1.19 iShiBxHYB 5.09 78609 86.05 85.75 85.76—.40 iShR2K 1.77e 140725 154.55 150.23 150.29—4.98 iShChina .61e 32096 61.93 60.85 60.86—1.92 iShREst 2.76e 39791 86.99 86.16 86.16—.24 iShHmCnst .09e 30115 35.00 34.32 34.45—.19 iShCorEafe 1.56e 32960 60.85 60.31 60.32—1.14 Infosyss 45018 11.12 10.89 10.90—.17 iShJapanrs 39121 54.75 54.27 54.27—.61 iSTaiwnrs 33115 34.51 34.13 34.13—.54 iShCorEM .95e 86925 51.95 51.15 51.16—1.48 ItauUnHs 158176 8.80 8.62 8.62—.51 JPMorgCh 3.20 119889 102.32 99.52 99.64—3.23 Keycorp .56 159351 15.78 14.97 14.98—.96 KindMorg .80 79568 20.22 19.89 19.91—.51 Kinrossg 49361 3.51 3.43 3.47+.01 LeviStrn 86934 23.24 22.01 22.14—.27 LloydBkg .47a 47138 3.26 3.22 3.25—.03 MarathnO .20 87897 17.58 16.56 16.56—1.13 Merck 2.20 32244 83.45 82.14 82.24—.71 MorgStan 1.20 91455 42.72 41.28 41.35—1.78 Nabors .24 48797 3.72 3.42 3.42—.28 NewmtM .56 173767 34.67 33.55 34.40+.07 NikeB s .88 121762 85.90 83.03 83.10—4.91 NokiaCp .19e 768565 6.02 5.76 5.94—.33 OasisPet 45269 6.25 5.95 5.95—.39 Oracle .96f 50025 53.88 53.13 53.14—.90 Penney 35883 1.66 1.53 1.53—.12 PetrbrsA 52678 14.56 14.08 14.08—.98 Petrobras 170818 16.51 15.96 15.96—1.09 Pfizer 1.44f 60294 42.62 41.99 42.06—.30 PUltSP500s 67367 50.03 47.81 47.81—2.70 PrUShSPrs 57627 33.99 33.02 33.98+1.19 PrUShD3rs 37615 14.25 13.72 14.25+.67 RegionsFn .56 108930 14.29 13.51 13.52—.91 S&P500ETF 4.13e 477555 283.80 279.61 279.63—5.10 SpdrS&PRB .74e 118140 51.12 49.17 49.20—2.44 SpdrRetls .49e 37558 44.48 43.42 43.42—1.16 SpdrOGEx .73e 140840 31.19 29.79 29.83—1.66 Schwab .52 57369 43.35 41.55 41.66—2.15 SibanyeG .14r 40530 4.80 4.60 4.67—.17 SnapIncAn 156717 11.47 10.74 10.77—.24 SouthnCo 2.40 31939 52.31 51.56 52.23+.66 SwstnEngy 55037 4.62 4.42 4.44—.28 Squaren 53402 79.20 75.33 75.34—3.19 SPMatls .98e 34296 55.52 54.34 54.34—1.66 SPHlthC 1.01e 43523 92.24 90.91 90.92—1.38 SPCnSt 1.28e 65715 55.44 55.00 55.17+.02 SPEngy 2.04e 73738 66.79 65.22 65.23—2.06 SPDRFncl .46e 603208 25.89 25.25 25.25—.81 SPInds 1.12e 62689 74.27 72.96 72.96—1.68 SPTech .78e 92283 75.01 73.60 73.60—1.49 SPUtil 1.55e 95264 58.90 58.18 58.78+.71 Tenaris .69e 32092 29.94 29.17 29.24+.49 TevaPhrm .73e 50946 17.00 16.38 16.40—.68 Tiffany 2.20 33953 103.91 97.30 102.89+2.83 Transocn 69707 9.43 8.83 8.85—.64 Twitter 145787 34.21 32.34 32.70+.09 UBSGrp .69e 32583 12.07 11.90 11.92—.33 USOilFd 128816 12.32 12.11 12.11—.33 USSteel .20 70027 20.14 19.14 19.16—1.15 ValeSA .29e 123986 13.26 12.89 12.89—.57 VanEGold .06e 177929 22.87 22.53 22.70—.06 VnEkRus .01e 48436 21.23 20.90 20.91—.56 VnEkSemi .58e 36388 109.51 107.10 107.11—2.78 VEckOilSvc .47e 29979 17.66 16.90 16.90—.85 VanEJrGld 49543 33.13 32.63 32.83—.29 VangREIT 3.08e 34929 87.42 86.55 86.56—.29 VangEmg 1.10e 122126 42.56 41.92 41.92—1.24 VangEur 1.71e 35606 54.14 53.65 53.67—1.24 VangFTSE 1.10e 81478 41.12 40.76 40.77—.78 Vereit .55 32526 8.48 8.37 8.38—.04 VerizonCm 2.41 51288 58.99 58.13 58.88+.59 WeathfIntl 55633 .79 .72 .73—.06 WellsFargo 1.80f Zuoran 64635 23.97 20.28 20.61—3.72 iPtShFutn 300498 32.01 29.08 31.95+3.17 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.