BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg ADTIncn 116039 6.83 6.55 6.64—.95 AKSteel 55395 2.90 2.76 2.87+.12 AT&TInc 2.04f 127190 30.90 30.22 30.87+.65 AbbVie 4.28 26087 78.97 78.05 78.89+.81 Alibaba 50726 182.18 179.51 180.73+.32 AlpAlerMLP 1.35e 45553 9.97 9.87 9.91+.01 Alticen .07e 43018 21.42 21.12 21.19—.61 Altria 3.20 36183 56.37 56.03 56.13+.12 Ambev .05e 123720 4.51 4.41 4.46+.03 AnglogldA 34930 13.02 12.67 12.72—.09 Annaly 1.20e 40173 10.32 10.25 10.29—.01 AuroraCn 199716 8.25 7.86 8.11+.16 BPPLC 2.38 23541 42.61 42.13 42.55+.22 BcoBrads .06a 40869 11.73 11.58 11.67+.02 BcoSantSA .21e 28061 4.69 4.64 4.67+.01 BkofAm .60 150927 29.12 28.89 29.01+.07 BarrickGld 56450 13.25 13.11 13.16—.03 Boeing 8.22f 181166 390.00 370.87 374.79—25.22 BrMySq 1.64 45415 51.09 50.46 50.74—.16 CVSHealth 2 69146 54.29 53.72 54.25+.50 CanopyGrn 39760 47.98 45.68 47.55+1.54 CntryLink 1m 40387 12.43 12.24 12.30—.05 ChesEng 203347 2.92 2.77 2.92+.17 Chevron 4.76f 23541 124.96 123.38 124.86+1.24 CgpVelLCrd 46610 16.17 15.77 15.93+.36 CgpVelICrd 50157 7.81 7.61 7.72—.18 Citigroup 1.80 44030 62.63 61.96 62.22—.09 ClevCliffs .20 35243 10.19 9.98 10.17+.28 CocaCola 1.60f 64208 46.25 45.90 46.01—.18 ConAgra .85 23268 23.08 22.68 22.89—.02 ConocoPhil 1.22 42983 66.42 65.15 65.81—.06 DeltaAir 1.40 36465 51.24 50.02 51.23+.11 DenburyR 35746 1.78 1.70 1.74+.06 DBXHvChiA .29e 32770 28.26 28.11 28.23+.14 DevonE .32 25687 28.61 27.88 28.58+.78 DicksSptg 1.10f 97330 36.98 34.10 34.27—4.62 DxSOXBrrs 28868 7.58 7.29 7.29—.17 DxGBullrs 53659 20.54 19.87 20.31+.55 DrGMBllrs .09e 56249 10.76 10.40 10.62+.33 DxSPOGBls 49668 9.85 9.32 9.79+.64 DxSCBearrs 48570 9.88 9.69 9.70—.08 Disney 1.76f 39617 115.05 114.04 114.97+.22 DowDuPnt 1.52 50456 56.34 55.55 56.02+.44 EOGRescs .88 38814 87.64 86.47 87.12+.86 ElancoAnn 65173 31.97 30.67 31.97+1.27 EliLilly 2.58f 31325 124.02 122.68 123.33—.17 EnCanag .06 138722 7.14 6.89 7.11+.27 EgyTrnsfr 1.22 29653 15.26 15.11 15.19+.02 ENSCO .04 35430 4.33 4.15 4.28+.17 ExxonMbl 3.28 38758 80.58 79.89 80.39+.61 FstDatan 23729 25.68 25.43 25.58+.02 FordM .60a 138026 8.70 8.56 8.60—.02 FrptMcM .20 51093 12.80 12.51 12.62+.26 GenElec .04 376164 10.14 9.83 9.87—.04 GenMotors 1.52 25747 39.03 38.50 38.65+.03 Gerdau .02e 35052 3.93 3.88 3.92 Goldcrpg .24 163407 11.26 10.94 11.19+.27 HPInc .64 x51181 19.12 18.86 19.10+.22 Hallibrtn .72 45386 28.33 27.87 28.07+.18 HeclaM .01e 24051 2.41 2.32 2.38+.08 HPEntn .45e x80388 15.49 15.13 15.25—.53 IAMGldg 1.52f 27172 3.58 3.48 3.53+.07 ICICIBk .16e 33262 11.10 11.00 11.07+.26 iShGold 45021 12.44 12.41 12.42+.03 iSAstla 1.01e 24446 21.35 21.28 21.34—.11 iShBrazil .67e 90844 43.53 43.07 43.35+.28 iShCanada .48e 29688 27.66 27.55 27.63+.07 iShSilver 37658 14.48 14.41 14.42+.05 iShChinaLC .87e 110414 44.14 43.88 44.13+.53 iShEMkts .59e 187127 42.75 42.56 42.73+.31 iShiBoxIG 3.87 23621 116.76 116.56 116.72+.18 iSEafe 1.66e 119848 64.11 63.97 64.07+.05 iShiBxHYB 5.09 55253 85.52 85.29 85.51+.13 iShR2K 1.77e 78098 154.78 153.80 154.78+.49 iShREst 2.76e 25983 85.86 85.34 85.83+.49 iShCorEafe 1.56e 60908 60.08 59.94 60.04+.06 Infosyss 33634 10.55 10.46 10.48—.08 IntlGmeTn .80 25909 14.01 13.48 13.72—.10 iShJapanrs 36436 54.23 54.10 54.17+.24 iShCorEM .95e 111578 51.51 51.30 51.48+.38 ItauUnHs 52642 9.68 9.57 9.63+.02 JPMorgCh 3.20 35880 104.79 103.75 104.12—.23 Keycorp .56 39170 17.20 17.00 17.10+.14 KindMorg .80 79591 20.00 19.81 19.90—.01 Kinrossg 49857 3.47 3.36 3.40+.06 Kroger s .56f 62387 24.81 23.98 24.04—.63 LaredoPet 24236 3.22 2.99 3.12+.17 Macys 1.51 30493 23.88 23.37 23.79+.22 MarathnO .20 26983 16.87 16.63 16.83+.26 Merck 2.20 28209 81.56 80.78 81.32+.45 MorgStan 1.20 23755 42.19 41.82 41.96+.11 Nabors .24 54414 3.48 3.31 3.47+.19 NewmtM .56 73000 34.50 33.52 34.26+.81 NobleCorp .08 36794 2.89 2.69 2.88+.21 NokiaCp .19e 96367 6.20 6.15 6.20+.06 OasisPet 59935 5.54 5.35 5.48+.12 Oracle .76 65043 53.29 52.58 53.26+.60 Penney 76075 1.92 1.80 1.83+.02 Petrobras 42467 16.17 15.88 15.96+.09 Pfizer 1.44f 65727 41.89 41.38 41.77+.27 ProctGam 2.87 26693 100.52 99.73 100.34+.76 PrUShSPrs 24510 34.55 34.26 34.27—.35 RegionsFn .56 52803 15.78 15.52 15.64+.07 RiteAid 53528 .70 .66 .67—.03 SpdrDJIA 3.98e 23303 256.97 255.63 256.28—.48 S&P500ETF 4.13e 250716 280.00 278.85 279.96+1.52 SpdrLehHY 2.30 80904 35.57 35.48 35.56+.06 SpdrS&PRB .74e 31975 54.94 54.28 54.66 SpdrOGEx .73e 75860 29.40 28.83 29.33+.67 Schlmbrg 2 32705 42.92 42.12 42.78+.70 SeaLtdn 30873 23.61 22.83 23.00—.32 SiderurNac 32601 3.89 3.75 3.88+.08 SnapIncAn 78749 10.04 9.68 9.79—.17 SwstAirl .64 38502 51.43 49.91 50.41—1.21 SwstnEngy 61851 4.37 4.25 4.33+.10 Sprint 38626 6.19 6.10 6.18+.04 Squaren 56258 78.00 75.80 77.24+1.71 SPMatls .98e 30620 56.04 55.59 55.90+.39 SPHlthC 1.01e 35624 91.11 90.52 91.02+.60 SPCnSt 1.28e 37493 54.62 54.36 54.45+.04 SPConsum 1.12e 43794 110.27 109.62 110.05+.15 SPEngy 2.04e 51813 65.65 64.99 65.54+.64 SPDRFncl .46e 137564 26.39 26.24 26.33+.09 SPInds 1.12e 78674 74.89 74.32 74.52—.38 SPTech .78e 78562 71.98 71.29 71.94+.63 SPUtil 1.55e 60946 58.38 57.95 58.34+.38 TALEducs 43732 35.89 32.65 32.72—3.34 TevaPhrm .73e 37406 15.89 15.66 15.71—.08 Transocn 94830 9.16 8.65 9.10+.47 TurqHillRs 28087 1.69 1.61 1.64—.02 Twitter 53222 31.41 30.89 31.14+.27 UndrArms 26817 22.03 21.25 21.45—.58 USOilFd 79216 12.02 11.92 11.95+.09 USSteel .20 39372 20.75 20.03 20.68+.67 ValeSA .29e 144615 13.21 12.97 13.11+.12 VanEGold .06e 91496 22.60 22.34 22.51+.22 VEckOilSvc .47e 25056 16.90 16.57 16.84+.31 VanEJrGld 26581 32.52 32.16 32.38+.37 VangREIT 3.08e 24493 85.69 85.11 85.65+.56 VangEmg 1.10e 43041 42.24 42.05 42.21+.25 VangFTSE 1.10e 59084 40.68 40.58 40.66+.06 VerizonCm 2.41 46698 58.11 57.57 58.02+.44 Vipshop 48191 8.02 7.75 7.88+.04 Visa s 1 30826 152.20 150.87 152.16+1.49 WeathfIntl 63491 .69 .61 .67+.04 WellsFargo 1.80f 61011 50.05 49.54 49.83+.07 XPOLogis 27643 49.70 47.35 48.56—1.29 Yamanag .02 47014 2.67 2.62 2.66+.05 ZTOExpn 37620 20.02 19.44 19.95—.18 iPtShFutn 119737 30.64 29.93 29.94—.87 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 