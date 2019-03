BC-150-actives-n

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 30595 3.02 2.93 3.01—.01 AT&TInc 2.04f 119081 30.02 29.80 29.89—.10 Alibaba 59806 188.08 185.90 186.75—.50 AlpAlerMLP 1.35e…

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 30595 3.02 2.93 3.01—.01 AT&TInc 2.04f 119081 30.02 29.80 29.89—.10 Alibaba 59806 188.08 185.90 186.75—.50 AlpAlerMLP 1.35e 82740 9.80 9.68 9.74—.04 Ambev .05e 59569 4.41 4.32 4.39+.01 Annaly 1.20e 45236 10.15 10.06 10.09—.02 AnteroRes 1 27617 9.17 8.91 9.10—.08 AuroraCn 321915 7.80 7.33 7.75+.53 BcoBrads .06a 24233 11.38 11.18 11.31+.09 BcoSantSA .21e 43337 4.81 4.75 4.81+.02 BkofAm .60 170132 29.06 28.70 28.87—.16 BarrickGld 45592 12.59 12.40 12.50—.01 BrMySq 1.64f 59100 54.28 52.92 54.25+1.20 CVSHealth 2 144360 56.20 54.37 55.02—.95 Cemex .29t 27081 4.82 4.75 4.79—.03 CntryLink 1m 108833 12.15 11.82 11.99—.16 ChesEng 244250 3.22 3.09 3.14—.05 CienaCorp 48697 45.70 40.21 41.36—1.44 CgpVelLCrd 51616 15.83 15.19 15.34 CgpVelICrd 48498 8.13 7.79 8.03—.01 Citigroup 1.80 94025 63.66 61.91 62.63—1.12 ClevCliffs .20 24826 10.82 10.57 10.63—.14 CocaCola 1.60f 38597 45.53 45.45 45.46—.19 ConAgra .85 50910 23.07 22.65 22.90—.28 CousPrp .26 36151 9.70 9.49 9.68+.21 DeltaAir 1.40 42079 50.49 49.41 49.46+.67 DenburyR 72830 1.95 1.83 1.83—.12 DBXHvChiA .29e 37633 28.64 28.45 28.62+.19 DevonE .32 27966 29.57 28.90 29.29—.15 DxSOXBrrs 24456 7.49 7.28 7.31+.02 DxGBullrs 39425 18.82 18.26 18.65—.02 DrGMBllrs .09e 48154 9.87 9.46 9.73—.08 DirSPBears 25528 22.20 21.90 22.00+.03 DxSPOGBrrs 24554 11.01 10.33 10.75+.33 DirDGlBrrs 30664 20.47 19.87 20.05+.06 DxSPOGBls 42515 11.39 10.66 10.91—.37 DxSCBearrs 55586 9.51 9.32 9.39+.05 ElancoAnn 97810 31.04 30.70 30.78—.22 EliLilly 2.58f 197192 128.87 126.72 127.57+.11 Enbridge 2.28 25052 35.41 35.06 35.24+.18 EnCanag .06 163737 7.38 7.19 7.26+.02 ENSCO .04 59682 4.39 4.29 4.32—.01 ExxonMbl 3.28 37768 80.40 79.75 80.18—.14 FordM .60a 178200 8.81 8.70 8.76—.05 FrptMcM .20 88736 12.90 12.59 12.81+.03 GameStop 1.52 24217 12.10 11.69 11.81+.24 Gap .97 39535 27.90 27.16 27.52—.22 GenElec .04 231962 10.57 10.33 10.42+.04 Goldcrpg .24 92720 11.08 10.87 11.03+.12 HPInc .64 51330 19.74 19.41 19.48—.05 Hallibrtn .72 x30379 30.86 30.07 30.37—.43 HeclaM .01e 26364 2.35 2.26 2.30—.01 HertzGl 111139 18.57 17.10 17.41—2.58 HPEntn .45e 59758 16.22 15.92 16.07—.09 Huyan 101409 27.65 24.01 27.58+3.02 IAMGldg 1.52f 24467 3.36 3.26 3.35+.04 ICICIBk .16e 49840 10.32 10.15 10.29+.38 ING .14e 29182 12.79 12.58 12.72—.43 iShGold 91025 12.32 12.27 12.29—.04 iShBrazil .67e 87576 42.94 42.15 42.71+.34 iShHK .61e 30104 25.89 25.75 25.84—.04 iShSilver 40516 14.21 14.11 14.17+.02 iShChinaLC .87e 107794 44.91 44.53 44.83+.41 iShEMkts .59e 261508 43.00 42.67 42.92+.37 iShiBoxIG 3.87 42848 115.75 115.57 115.62—.12 iSEafe 1.66e 83023 64.56 64.28 64.50+.12 iShiBxHYB 5.09 47432 85.48 85.36 85.44—.04 iShR2K 1.77e 86803 156.88 155.96 156.64—.17 iShChina .61e 28252 62.90 62.27 62.77+.91 iShCorEafe 1.56e 64492 60.56 60.29 60.50+.12 Intelsat 86399 21.01 15.68 15.73—5.39 iShJapanrs 26651 54.56 54.31 54.49+.14 iShCorEM .95e 73376 51.75 51.36 51.65+.47 ItauUnHs 34475 9.30 9.17 9.25 JPMorgCh 3.20 42474 104.36 103.26 103.85—.34 Keycorp .56 35312 17.20 16.86 17.02—.23 KindMorg .80 42519 19.92 19.69 19.88+.03 Kinrossg 49232 3.26 3.19 3.25+.01 Kohls 2.68f 62301 71.75 67.15 71.26+4.79 Kroger s .56f 23028 28.86 28.54 28.71+.07 LBrands 1.20f 22679 28.34 27.37 27.45+.64 Liventn 38186 13.65 11.89 13.07+.49 LloydBkg .47a 28285 3.27 3.25 3.27 Macys 1.51 24561 24.72 24.40 24.54+.18 MarathnO .20 49364 17.48 17.15 17.30+.02 Merck 2.20 26350 81.85 81.22 81.66+.29 MorgStan 1.20 44349 41.98 41.19 41.51—.50 Mosaic .10 24181 30.81 29.97 30.08—.74 Nabors .24 35904 3.58 3.45 3.49—.04 NewmtM .56 36721 34.75 34.21 34.52+.07 NokiaCp .19e 81918 6.15 6.09 6.15+.07 Novartis 2.75e 30528 89.92 88.78 89.83+.57 OasisPet 53293 5.68 5.49 5.61—.05 Oracle .76 47696 52.45 52.02 52.44+.40 PimShMat .82e 23353 101.30 101.28 101.28—.01 ParsleyEn 23426 19.33 18.60 18.73—.35 Penney 89219 1.68 1.57 1.67+.10 Petrobras 25827 15.65 15.43 15.58+.02 Pfizer 1.44f 59415 43.25 42.86 43.05—.03 PrUShSPrs 24354 34.65 34.33 34.43+.03 Qudiann 40608 6.55 6.08 6.20—.05 RegionsFn .56 55511 16.16 15.82 15.98—.19 RiteAid 52771 .70 .67 .70+.01 SpdrGold 32257 121.51 121.03 121.25—.31 S&P500ETF 4.13e 241065 279.68 278.41 279.28—.12 SpdrShTHiY 1.58 31764 27.07 27.00 27.05—.00 SpdrLehHY 2.30 102702 35.57 35.50 35.55—.01 SpdrOGEx .73e 63017 30.73 30.05 30.30—.32 Salesforce 100062 160.88 154.80 157.18—1.32 Schlmbrg 2 25660 45.27 44.31 44.59—.65 SeaLtdn 44569 24.96 22.59 24.96+1.95 SiderurNac 30641 3.87 3.74 3.84+.15 SnapIncAn 87312 10.11 9.83 10.08+.16 SwstnEngy 66374 4.77 4.60 4.68—.04 Sprint 44100 6.46 6.36 6.42 Squaren 48178 75.86 73.76 75.57+.88 SPHlthC 1.01e 60128 91.95 91.17 91.86+.17 SPCnSt 1.28e 35447 54.29 54.07 54.14—.01 SPEngy 2.04e 43924 66.69 65.88 66.22—.35 SPDRFncl .46e 189195 26.58 26.22 26.36—.17 SPInds 1.12e 43626 76.28 75.86 76.05—.02 SPTech .78e 32100 71.12 70.64 70.93—.14 SPUtil 1.55e 47185 57.37 57.08 57.25+.02 Synchrony .84 28032 32.48 31.94 32.07—.39 TaiwSemi .73e 34274 39.23 38.66 39.17+.02 Target 2.56 105173 76.50 74.12 76.17+3.50 TevaPhrm .73e 59564 16.80 16.18 16.47—.28 Transocn 86297 8.75 8.61 8.69+.03 TurqHillRs 32026 1.82 1.77 1.79—.02 Twilion 26227 115.05 110.60 114.95—1.15 Twitter 63763 31.06 30.39 30.91+.41 USOilFd 121129 11.93 11.76 11.80 USSteel .20 36027 22.23 21.81 22.06—.19 UtdhlthGp 3.60 28910 241.59 234.94 240.42+4.40 ValeSA .29e 161083 12.91 12.35 12.76+.34 VanEGold .06e 112722 21.90 21.68 21.83—.02 VnEkRus .01e 56975 20.62 20.45 20.58+.08 VEckOilSvc .47e 33122 17.53 17.19 17.32—.16 VanEJrGld 39210 31.48 31.05 31.34—.09 VangEmg 1.10e 203346 42.39 42.01 42.28+.46 VangFTSE 1.10e 45668 40.98 40.81 40.94+.05 Vereit .55 35230 8.07 7.94 8.07+.08 VerizonCm 2.41 51277 56.16 55.53 55.61—.64 Vipshop 68357 8.07 7.37 7.92+.53 Visa s 1 22996 149.29 147.89 148.10+.14 WeathfIntl 57713 .83 .80 .80—.01 WellsFargo 1.80f 55408 50.03 49.33 49.59—.52 Yamanag .02 49826 2.57 2.52 2.53—.03 ZTOExpn 25220 21.36 20.89 21.10—.06 iPtShFutn 