BC-150-actives-n,

NOON MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Noon prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 77176 2.79 2.64 2.71—.09 AT&TInc 2.04f 80158 30.00 29.80 29.89+.08 AberFitc .80 x32776 26.50 25.34 25.72+.22 Alibaba 86871 181.80 177.66 178.30—5.87 AlpAlerMLP 1.35e 87678 9.82 9.64 9.78+.13 Altria 3.20 75217 54.88 53.87 53.97—.71 Ambev .05e 136983 4.32 4.22 4.28+.05 AEagleOut .55 40309 21.50 20.41 20.90—.42 Annaly 1.20e 41900 10.12 10.09 10.12+.02 AnteroRes 1 38463 8.59 8.20 8.35—.25 Aphrian 34195 10.12 9.53 9.70—.38 AstraZens 1.37e 32141 41.72 41.33 41.63—.40 AuroraCn 202927 8.01 7.52 7.61—.28 BcoBrads .06a 43569 11.04 10.83 10.92—.06 BcoSantSA .21e 71648 4.72 4.63 4.66—.21 BkofAm .60 235370 28.72 28.26 28.46—.38 Barclay .15e 42132 8.52 8.35 8.44—.18 BarnesNob .60 45808 5.20 4.83 4.89—.96 BarrickGld 56613 12.60 12.34 12.58+.18 BrMySq 1.64f 53421 52.82 51.31 51.66—1.23 BurlStrs 48407 153.83 144.64 144.90—22.28 CVSHealth 2 92789 54.34 52.79 52.84—1.16 CanopyGrn 38738 46.25 44.47 44.91—1.24 Cemex .29t 31608 4.73 4.60 4.61—.14 CntryLink 1m 104335 12.19 11.70 12.05+.49 ChesEng 252384 3.02 2.91 2.98—.00 CgpVelLCrd 48397 15.54 15.15 15.48+.36 CgpVelICrd 46716 8.14 7.93 7.96—.20 Citigroup 1.80 64502 62.12 61.21 61.60—.91 ClevCliffs .20 32464 10.11 9.87 9.90—.14 CocaCola 1.60f 42483 45.53 45.26 45.29—.16 ConAgra .85 39314 22.70 22.15 22.51—.39 CrescPtEg .12 35479 3.05 2.74 2.83—.19 DeltaAir 1.40 37937 49.80 48.76 49.47—.24 DenburyR 62991 1.77 1.65 1.66—.10 DeutschBk .83e 44801 8.88 8.63 8.70—.47 DBXHvChiA .29e 46661 28.33 28.01 28.09—.66 DevonE .32 30572 28.80 28.17 28.25—.47 DxSOXBrrs 62392 8.16 7.85 7.94+.17 DxGBullrs 56793 18.54 17.76 18.53+.66 DrGMBllrs .09e 73413 9.52 9.04 9.46+.35 DirSPBears 61185 23.20 22.57 22.93+.46 DxSPOGBls 46074 10.18 9.51 9.74—.32 DxSCBearrs 97228 10.34 10.02 10.17+.14 DrxSCBulls .41e 31813 61.39 59.47 60.51—.76 DrxSPBulls 32320 43.72 42.49 43.00—.88 DowDuPnt 1.52 42751 54.17 53.27 53.72—.75 ElancoAnn 70330 29.59 29.05 29.25—.45 EliLilly 2.58f 209821 127.19 125.13 126.64—.04 EnCanag .06 110114 7.01 6.82 6.91—.07 ENSCO .04 46776 4.25 4.08 4.14—.08 ExxonMbl 3.28 51477 79.94 79.32 79.76+.48 FordM .60a 190542 8.57 8.35 8.53—.06 FrptMcM .20 57174 12.53 12.13 12.34—.20 GenElec .04 552072 9.36 9.07 9.25+.14 GenMotors 1.52 x39112 38.34 37.64 38.03—.26 Gerdau .02e 85263 3.92 3.81 3.84—.09 Goldcrpg .24 198787 10.73 10.56 10.59—.05 Guidewire 36179 99.90 91.30 92.88+6.42 HPInc .64 47309 19.02 18.73 18.91—.18 Hallibrtn .72 49996 28.82 27.96 28.20—.65 HertzGl 49447 17.27 15.87 16.31—.99 HPEntn .45e 81398 15.94 15.60 15.80—.16 Huyan 54951 26.90 25.10 25.92—1.40 ICICIBk .16e 37360 10.53 10.43 10.48—.02 ING .14e 67896 12.16 11.79 11.97—.35 iShGold 70439 12.34 12.28 12.31—.01 iShBrazil .67e 133711 41.69 40.90 41.06—.45 iShHK .61e 32871 25.67 25.49 25.53—.27 iShSilver 36355 14.14 14.05 14.10—.06 iShChinaLC .87e 192721 44.08 43.61 43.69—.83 iShEMkts .59e 335234 42.49 42.05 42.08—.65 iSEafe 1.66e 134590 64.07 63.53 63.72—.57 iShiBxHYB 5.09 133058 85.34 85.08 85.19—.12 iShR2K 1.77e 120109 153.14 151.52 152.36—.66 iShChina .61e 45584 61.66 60.80 60.92—1.47 iShCorEafe 1.56e 81940 60.05 59.56 59.71—.58 IntlGmeTn .80 71096 15.78 14.67 14.71—2.36 iShJapanrs 48299 53.85 53.34 53.56—.52 iShCorEM .95e 84236 51.16 50.66 50.70—.74 ItauUnHs 248445 9.11 8.98 9.09—.02 JPMorgCh 3.20 45314 103.47 102.35 102.57—1.15 Keycorp .56 34113 16.85 16.65 16.66—.26 KindMorg .80 59806 20.00 19.78 19.87—.14 Kinrossg 48794 3.22 3.16 3.18+.01 KrSChInn 1.26p 34865 47.44 45.81 46.04—1.74 Kroger s .56f 280411 26.12 24.45 25.70—2.74 Liventn 51928 12.92 12.13 12.42—.63 LloydBkg .47a 31394 3.23 3.17 3.22—.05 MGM Rsts .48 x35408 26.93 25.99 26.32—.52 Macys 1.51 42100 24.04 23.32 23.37—.67 MarathnO .20 34848 17.05 16.74 16.89+.03 MorgStan 1.20 49302 41.35 40.63 40.91—.71 Mosaic .10 32297 28.80 27.93 27.93—1.31 Nabors .24 41629 3.43 3.26 3.32—.09 NewmtM .56 66712 33.43 32.94 33.05—.09 NokiaCp .19e 105038 6.08 6.02 6.08—.03 OasisPet 38575 5.51 5.34 5.46+.04 Oracle .76 72521 53.13 52.19 52.90+.55 Penney 45490 1.66 1.59 1.63—.02 PetrbrsA 33107 13.93 13.67 13.73—.16 Petrobras 45869 15.31 15.00 15.05—.24 Pfizer 1.44f 74251 41.89 41.47 41.55—.31 PUltSP500s 35762 46.18 44.88 45.41—.98 ProShSPrs 44276 28.67 28.41 28.55+.18 PrUShSPrs 53648 35.69 35.04 35.41+.47 PrUShD3rs 39309 14.64 14.18 14.46+.35 RegionsFn .56 x45481 15.59 15.37 15.41—.23 ResidioTcn 58389 21.14 17.92 17.99—6.76 RiteAid 56740 .68 .64 .67+.02 SpdrGold 30466 121.71 121.18 121.41—.20 S&P500ETF 4.13e 394795 276.99 274.36 275.47—1.86 SpdrBiots .44e 39286 87.49 85.18 87.18+.65 SpdrLehHY 2.30 131989 35.51 35.40 35.44—.05 SpdrS&PRB .74e 35781 54.89 54.20 54.29—.78 SpdrOGEx .73e 68614 29.62 28.96 29.19—.29 Schwab .52 36264 45.01 44.07 44.21—1.05 SeaLtdn 62061 23.40 22.14 23.37+.49 SiderurNac 35894 3.91 3.73 3.76—.16 SnapIncAn 169195 9.86 9.16 9.59—.28 SwstnEngy 78272 4.68 4.50 4.54—.09 Sprint 30628 6.34 6.18 6.32+.08 Squaren 50916 75.29 73.18 74.80—.34 SPMatls .98e 36472 54.98 54.23 54.42—.67 SPHlthC 1.01e 59378 90.36 89.34 89.83—.47 SPCnSt 1.28e 44960 54.03 53.64 53.72—.31 SPEngy 2.04e 63696 65.60 64.86 65.11—.40 SPDRFncl .46e 264764 26.15 25.88 25.95—.31 SPInds 1.12e 56531 74.80 73.77 74.16—.71 SPTech .78e 69292 70.35 69.64 70.07—.42 SPUtil 1.55e 59154 57.71 57.26 57.50+.34 TevaPhrm .73e 78123 16.19 15.90 15.93—.05 Transocn 52091 8.44 8.15 8.34—.04 Twitter 81673 30.84 30.01 30.53—.27 USOilFd 97187 11.86 11.75 11.84+.09 USSteel .20 39061 20.46 19.87 20.21—.37 ValeSA .29e 131609 12.63 12.44 12.50+.01 VanEGold .06e 150676 21.81 21.50 21.81+.29 VnEkRus .01e 57671 20.62 20.35 20.38—.24 VnEkSemi .58e 31394 101.70 100.42 101.28—.81 VEckOilSvc .47e 46351 16.81 16.39 16.47—.31 VanEJrGld 44811 31.15 30.60 31.08+.45 VangEmg 1.10e 64919 41.92 41.48 41.51—.59 VangFTSE 1.10e 39865 40.66 40.31 40.44—.37 Vipshop 64667 8.15 7.58 7.62—.09 WeathfIntl 78992 .70 .65 .66—.01 WellsFargo 1.80f 71388 49.82 49.29 49.60—.22 Yamanag .02 47560 2.48 2.43 2.46 ZayoGrp 32216 28.04 27.54 27.66+.18 iPtShFutn 192197 33.65 32.15 32.71+.91 ————————— Copyright © 2019 The Associated Press. 