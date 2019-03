BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 75747 2.76 2.68 2.71+.08 AT&TInc 2.04f 243015 31.42 30.94 31.39+.62 AXAEqHn .13p 58186 20.13 19.47 20.00+.66 Alibaba…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Tuesday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 75747 2.76 2.68 2.71+.08 AT&TInc 2.04f 243015 31.42 30.94 31.39+.62 AXAEqHn .13p 58186 20.13 19.47 20.00+.66 Alibaba 77501 180.65 177.10 178.08—.69 AlpAlerMLP 1.35e 128746 10.16 9.96 10.02+.06 Altria 3.20 64486 57.28 56.73 57.03+.48 Ambev .05e 543460 4.43 4.20 4.38+.11 Anadarko 1.20 63088 45.68 44.15 44.94+1.34 Annaly 1.20e 157088 10.30 10.24 10.26+.01 AuroraCn 260861 9.45 9.07 9.16—.09 Avon 88444 3.34 3.15 3.29+.15 BB&TCp 1.62 77446 45.85 44.75 45.33+.46 BcoBrads .06a 166077 10.88 10.64 10.77+.08 BcoSantSA .21e 96445 4.62 4.56 4.60—.05 BkofAm .60 598158 27.35 26.88 27.21+.37 BarrickGld 208398 14.52 14.02 14.50+.23 Boeing 8.22f 63769 375.60 367.60 370.38—.08 BostonSci 72674 38.60 37.74 37.84+.20 BrMySq 1.64 166796 48.44 47.79 48.34+.85 CBSB .72 61691 48.14 45.81 47.32+1.79 CVSHealth 2 115733 56.17 55.08 55.39+.44 Carnival 2 184995 54.00 51.08 51.71—4.94 Cemex .29t 87703 4.87 4.67 4.71—.09 Centenes 57733 56.84 54.21 54.85—2.20 CntryLink 1m 109488 12.33 12.03 12.30+.28 ChesEng 393934 3.26 3.16 3.19+.09 CgpVelLCrd 75694 18.28 17.67 17.98+.93 CgpVelICrd 91237 6.88 6.63 6.76—.39 Citigroup 1.80 147334 61.35 60.53 61.22+.89 CitizFincl 1.78f 86360 32.33 31.66 32.22+.61 ClevCliffs .20 74474 9.67 9.38 9.47+.10 CocaCola 1.60f 114334 46.79 46.17 46.64+.61 ConAgra .85 79755 27.71 26.99 27.12—.24 ConocoPhil 1.22 72452 69.60 67.91 68.56+1.49 Coty .50 225064 11.31 11.23 11.27+.04 CousPrp .29f 158160 9.48 9.30 9.48+.19 DenburyR 186988 2.06 1.93 1.98+.11 DeutschBk .83e 69662 8.32 8.15 8.28+.11 DevonE .32 57908 31.96 31.38 31.60+.78 DxSOXBrrs 71649 6.73 6.39 6.57—.21 DxGBullrs 94900 22.52 21.38 22.41+.27 DrGMBllrs .09e 98904 11.64 11.17 11.55 DirSPBears 82516 21.56 20.95 21.22—.46 DxSPOGBrrs 65742 10.04 9.40 9.79—.65 DirDGlBrrs 69955 16.82 16.01 16.09—.22 DxSPOGBls 78220 11.47 10.83 11.09+.66 DxSCBearrs 140774 10.30 9.88 10.08—.31 DrxSPBulls 75203 46.58 45.32 46.03+1.01 Disney 1.76f 166508 110.34 108.27 110.14+2.35 DowDuPnt 1.52 137085 54.07 52.71 53.18—.09 EnCanag .06 222727 7.21 7.02 7.21+.29 EgyTrnsfr 1.22 61033 15.57 15.14 15.28—.02 ENSCO .04 82669 4.31 4.05 4.09 ExxonMbl 3.28 94726 81.27 80.18 80.96+1.04 FstDatan 77985 25.87 25.35 25.84+.57 FordM .60a 476875 8.76 8.54 8.76+.25 FrptMcM .20 143092 12.72 12.46 12.70+.32 GenElec .04 471678 10.15 9.93 10.10+.22 GenMotors 1.52 68160 36.98 36.56 36.87+.12 Gerdau .02e 79814 3.98 3.87 3.95+.07 Goldcrpg .24 556568 11.36 10.97 11.35+.23 HPInc .64 109914 19.36 19.00 19.13+.16 Hallibrtn .72 60928 28.98 28.32 28.47+.23 HPEntn .45e 92584 15.46 15.18 15.31+.16 HostHotls 1a 64861 19.09 18.78 19.09+.39 ICICIBk .16e 73972 11.32 11.18 11.24+.26 iShGold 132694 12.63 12.57 12.61—.06 iShBrazil .67e 360471 41.75 40.88 41.62+.68 iShChinaLC .87e 254227 43.67 43.38 43.57+.07 iShEMkts .59e 571447 42.78 42.43 42.66+.13 iShiBoxIG 3.87 74364 118.93 118.59 118.84+.05 iSh20yrT 3.05 75015 125.29 124.62 124.97—.09 iSEafe 1.66e 367343 64.94 64.61 64.72+.32 iShiBxHYB 5.09 178627 86.15 85.89 86.02+.21 iShR2K 1.77e 212895 152.82 150.79 151.86+1.58 iSUSAMinV .87e 85946 58.55 57.91 58.43+.43 Interpublic .94f 58593 21.10 20.61 20.79—.17 iShJapanrs 109003 55.21 54.78 54.91+.60 iShCorEM .95e 122342 51.53 51.13 51.38+.11 ItauUnHs 166509 8.82 8.65 8.79+.11 JPMorgCh 3.20 159778 100.40 98.82 99.92+.99 Keycorp .56 197809 15.43 15.10 15.41+.41 KindMorg .80 108355 20.40 20.01 20.09—.04 Kinrossg 71303 3.64 3.55 3.61—.01 LennarA .16 64194 49.82 48.73 49.71+.16 Macys 1.51 77208 24.49 23.69 23.93+.07 MarathnO .20 133106 17.33 16.92 17.11+.40 Merck 2.20 87901 83.47 82.57 82.92+.57 MorgStan 1.20 95793 42.23 41.34 41.88+.63 Mosaic .10 64578 27.26 25.95 26.42—.51 Nabors .24 70858 3.61 3.40 3.43—.03 NewmtM .56 239253 35.56 34.54 35.56+.66 NikeB s .88 94372 84.09 82.91 83.38+1.05 NokiaCp .19e 230456 5.87 5.80 5.82—.05 OasisPet 84429 6.24 5.98 6.02+.05 OcciPet 3.12 58851 67.49 65.71 67.08+1.95 Oracle .96f 115020 53.54 53.06 53.28+.54 Penney 58470 1.58 1.51 1.52 PetrbrsA 142023 14.83 14.41 14.81+.62 Petrobras 177664 16.44 16.07 16.39+.51 Pfizer 1.44f 197624 42.70 42.13 42.42+.53 PhilipMor 4.56 57123 89.44 88.28 88.59+.32 PUltSP500s 64695 49.09 47.75 48.51+1.00 ProctGam 2.87 69093 103.48 102.40 103.02+1.06 ProShSPrs 72214 27.95 27.68 27.81—.19 PrUShSPrs 72919 34.01 33.37 33.66—.46 RangeRs .08 58894 11.29 10.87 11.06+.09 RegionsFn .56 208531 13.95 13.61 13.93+.40 RioTinto 2.27e 64221 58.10 57.56 57.79+.84 S&P500ETF 4.13e 678560 282.18 279.56 281.12+2.08 SpdrLehHY 2.30 90874 35.84 35.74 35.78+.07 SpdrS&PRB .74e 165165 50.73 49.82 50.68+1.21 SpdrOGEx .73e 210288 31.08 30.44 30.70+.62 Salesforce 69058 162.07 157.39 159.40—1.48 Schlmbrg 2 65004 43.72 42.77 43.05+.58 Schwab .52 102854 42.75 42.21 42.55+.72 SnapIncAn 100637 10.94 10.70 10.76+.04 SwstnEngy 207510 4.70 4.54 4.58+.11 Sprint 142272 6.42 6.22 6.40+.11 Squaren 88695 75.77 73.16 73.93—.62 SPMatls .98e 58997 54.73 54.17 54.56+.33 SPHlthC 1.01e 81071 91.77 90.55 91.19+.62 SPCnSt 1.28e 128087 55.86 55.34 55.66+.47 SPEngy 2.04e 115145 66.89 66.08 66.44+.94 SPDRFncl .46e 509646 25.59 25.28 25.53+.30 SPInds 1.12e 105239 73.91 73.16 73.61+.49 SPTech .78e 139649 74.11 72.98 73.40+.40 SPUtil 1.55e 156996 58.100 58.49 58.96+.42 TevaPhrm .73e 119323 16.21 15.60 15.93+.03 Transocn 101667 9.30 8.87 8.93+.10 Twitter 172452 33.86 32.92 33.06+.47 USBancrp 1.48 76697 48.87 48.13 48.51+.41 USOilFd 163763 12.54 12.40 12.47+.22 USSteel .20 74423 19.73 19.01 19.22+.12 ValeSA .29e 162907 13.16 12.93 13.02+.16 VanEGold .06e 412918 23.38 22.98 23.35+.09 VnEkRus .01e 66646 21.32 21.05 21.12—.08 VEckOilSvc .47e 69276 17.43 17.01 17.13+.22 VanEJrGld 89949 33.57 33.10 33.47—.01 VangREIT 3.08e 85763 87.06 86.43 87.02+.69 VangEmg 1.10e 103301 42.20 41.88 42.10+.14 VangFTSE 1.10e 68092 41.12 40.90 40.99+.25 Vereit .55 68526 8.55 8.47 8.50 VerizonCm 2.41 123163 60.69 60.18 60.63+.55 Visa s 1 155907 155.60 153.77 155.30+2.27 WellsFargo 1.80f 168516 49.04 48.41 WellsFargo 1.80f 168516 49.04 48.41 49.01+.93 WmsCos 1.52f 83852 29.19 28.44 28.61—.09 Worldpay 71199 110.21 108.81 110.05+1.40 Yamanag .02 100184 2.75 2.69 2.74—.02 iPtShFutn 264480 31.23 30.22 30.42—1.82 