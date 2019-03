BC-150-actives-f,

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 96213 2.80 2.62 2.65—.17 AT&TInc 2.04f 331544 31.34 31.00 31.07+.01 AXAEqHn .13p 96853 20.67 19.50 19.72—1.07 Aegon…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Friday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg AKSteel 96213 2.80 2.62 2.65—.17 AT&TInc 2.04f 331544 31.34 31.00 31.07+.01 AXAEqHn .13p 96853 20.67 19.50 19.72—1.07 Aegon .28e 153713 4.95 4.81 4.83—.27 Alibaba 116457 180.48 175.34 176.26—5.24 AlpAlerMLP 1.35e 111355 10.15 10.01 10.06—.14 Altria 3.20 x88259 56.57 55.91 55.92—.21 Ambev .05e 543037 4.34 4.23 4.28—.18 Annaly 1.20e 145499 10.36 10.24 10.25—.08 AuroraCn 522852 9.43 8.90 9.03—.54 Avon 204724 3.15 2.80 3.06+.28 BB&TCp 1.62 90139 46.79 45.02 45.09—2.05 BcoBrads .06a 428043 10.89 10.43 10.55—.67 BcoSantSA .21e 128347 4.72 4.62 4.65—.24 BkofAm .60 1183434 28.07 26.71 27.01—1.17 BarrickGld 223109 13.70 13.18 13.67+.39 Boeing 8.22f 101119 369.86 361.53 362.17—10.53 BrMySq 1.64 139933 49.06 48.15 48.16—.76 CVSHealth 2 95824 57.28 55.92 56.04—1.36 Cemex .29t 217133 4.87 4.53 4.54—.37 CntryLink 1m 141629 12.33 12.11 12.17+.06 Chegg 141128 39.56 36.64 36.76—2.90 ChesEng 500971 3.21 3.03 3.12—.13 CgpVelLCrd 102720 17.34 16.47 17.02—.82 CgpVelICrd 135239 7.37 7.04 7.16+.32 Citigroup 1.80 274972 63.23 60.45 60.98—2.93 ClevCliffs .20 96545 9.83 9.30 9.30—.55 CocaCola 1.60f 189446 46.11 45.46 45.93+.42 ConAgra .85 167587 27.02 25.74 26.45+.63 Coty .50 225466 11.37 11.20 11.22—.06 DenburyR 223541 2.09 1.87 1.90—.05 DBXHvChiA .29e 81530 28.47 28.05 28.08—.70 DxSOXBrrs 104259 6.54 6.07 6.52+.51 DxGBullrs 101416 21.09 20.19 20.88+.21 DrGMBllrs .09e 131112 11.23 10.65 10.81—.41 DirSPBears 131531 21.63 20.64 21.61+1.17 DxSPOGBrrs 85218 10.67 9.43 10.43+1.23 DxBrzBulls 83920 30.45 27.28 27.46—5.92 DxSPOGBls 111984 11.70 10.13 10.43—1.63 DxSCBearrs 250633 10.54 9.63 10.53+1.04 DrxSCBulls .41e 79872 63.31 57.14 57.14—7.13 DrxSPBulls 103651 47.47 45.16 45.18—2.74 Disney 1.76f 229724 109.00 107.51 108.23—.43 DowDuPnt 1.52 134509 55.40 53.61 53.92—2.00 ElancoAnn 213850 33.04 31.80 32.72+.24 EliLilly 2.58f 152358 129.48 127.43 128.30—.01 EnCanag .06 306442 7.31 6.91 7.02—.36 EgyTrnsfr 1.22 78896 15.46 15.02 15.38—.13 ENSCO .04 96633 4.38 4.12 4.23—.19 ExxonMbl 3.28 124880 81.44 80.30 80.48—1.31 FiatChrys 85508 15.49 14.36 14.50—.50 FstDatan 88237 25.59 25.25 25.38—.15 FordM .60a 412062 8.67 8.52 8.54—.15 FrptMcM .20 205702 12.76 12.11 12.18—.74 GenElec .04 814209 10.24 9.92 9.98—.29 GenMotors 1.52 99683 37.30 36.29 36.44—.91 Gerdau .02e 94161 4.04 3.84 3.85—.30 Goldcrpg .24 869323 11.08 10.60 10.80—.36 HPInc .64 155565 20.17 19.33 19.34—.88 Hallibrtn .72 104366 29.89 28.65 28.73—1.31 HPEntn .45e 122467 15.94 15.27 15.29—.73 ICICIBk .16e 90654 11.28 11.06 11.08—.29 iShGold 129764 12.59 12.54 12.57+.03 iShBrazil .67e 779668 41.72 40.36 40.43—2.57 iShEMU .86e 95141 38.75 38.25 38.33—1.15 iShChinaLC .87e 416687 44.21 43.58 43.59—1.30 iShEMkts .59e 1186161 43.15 42.39 42.43—1.28 iShiBoxIG 3.87 105769 118.64 118.21 118.55+.72 iShCorUSTr .33 88762 25.17 25.08 25.15+.15 iSh20yrT 3.05 130748 125.28 124.06 124.86+1.91 iSEafe 1.66e 361942 64.96 64.28 64.31—1.26 iShiBxHYB 5.09 270304 86.05 85.75 85.84—.31 iShR2K 1.77e 399032 154.55 149.57 149.62—5.65 iShChina .61e 83214 61.93 60.81 60.85—1.93 iShREst 2.76e 100805 86.99 85.76 85.88—.52 iShCorEafe 1.56e 88333 60.85 60.23 60.26—1.20 Infosyss 85253 11.12 10.86 10.88—.18 InvitHmn .52f 95923 24.09 23.76 24.02+.17 iShJapanrs 122849 54.75 54.22 54.28—.59 iShCorEM .95e 253535 51.95 51.06 51.09—1.55 ItauUnHs 421423 8.80 8.56 8.61—.52 JPMorgCh 3.20 310330 102.32 99.52 99.76—3.11 Keycorp .56 339105 15.78 14.90 14.97—.97 KindMorg .80 186837 20.22 19.88 19.90—.52 Kinrossg 99501 3.51 3.43 3.48+.02 LeviStrn 123433 23.24 22.01 22.12—.29 LloydBkg .47a 82808 3.26 3.22 3.22—.05 MarathnO .20 163194 17.58 16.56 16.68—1.01 Merck 2.20 100694 83.45 82.02 82.29—.66 MetLife 1.68 85217 42.79 41.41 41.79—1.43 MorgStan 1.20 253344 42.72 41.28 41.72—1.41 Nabors .24 124106 3.72 3.41 3.49—.21 NewmtM .56 313384 34.80 33.55 34.50+.17 NikeB s .88 216392 85.90 82.15 82.19—5.82 NokiaCp .19e 956064 6.02 5.76 5.88—.38 OasisPet 96519 6.25 5.95 5.95—.39 Oracle .96f 161968 53.88 52.74 52.77—1.27 PG&ECp 2.12f 93399 19.48 18.90 19.42+.37 Penney 143962 1.66 1.50 1.52—.13 PetrbrsA 133877 14.56 13.84 13.85—1.21 Petrobras 355102 16.51 15.78 15.82—1.23 Pfizer 1.44f 185690 42.62 41.83 41.85—.50 PUltSP500s 118721 50.03 47.58 47.63—2.88 ProctGam 2.87 106932 103.15 99.09 101.66—.83 PrUShSPrs 115817 34.09 33.02 34.06+1.27 RegionsFn .56 292355 14.29 13.42 13.53—.90 S&P500ETF 4.13e 1215775 283.80 279.18 279.25—5.48 SpdrLehHY 2.30 106876 35.80 35.67 35.71—.12 SpdrS&PRB .74e 238470 51.12 48.98 49.40—2.24 SpdrOGEx .73e 362708 31.19 29.79 30.06—1.43 Schlmbrg 2 78797 43.97 42.31 42.47—1.75 Schwab .52 117086 43.35 41.55 41.80—2.01 SnapIncAn 256034 11.47 10.68 10.73—.28 SwstnEngy 132618 4.62 4.42 4.43—.28 Squaren 98681 79.20 74.95 75.09—3.44 SPMatls .98e 91237 55.52 54.23 54.33—1.67 SPHlthC 1.01e 118625 92.24 90.60 90.62—1.68 SPCnSt 1.28e 210073 55.44 55.00 55.08—.07 SPConsum 1.12e 87183 113.64 111.64 111.67—2.26 SPEngy 2.04e 199748 66.79 65.22 65.47—1.82 SPDRFncl .46e 1216677 25.89 25.23 25.34—.72 SPInds 1.12e 180043 74.27 72.90 72.95—1.69 SPTech .78e 267463 75.01 73.29 73.32—1.77 SPUtil 1.55e 204201 58.90 58.08 58.49+.42 TevaPhrm .73e 128983 17.00 16.33 16.33—.75 Transocn 154411 9.43 8.83 8.94—.55 Twitter 279098 34.21 32.34 33.02+.41 USBancrp 1.48 81386 49.38 48.09 48.28—1.38 USOilFd 223502 12.32 12.11 12.23—.21 USSteel .20 150767 20.14 18.98 19.09—1.21 ValeSA .29e 357550 13.26 12.76 12.82—.64 VanEGold .06e 417077 22.87 22.53 22.78+.03 VnEkRus .01e 123694 21.23 20.86 20.90—.57 VnEkSemi .58e 90654 109.51 106.66 106.75—3.14 VEckOilSvc .47e 107916 17.66 16.90 16.95—.80 VanEJrGld 189461 33.13 32.56 32.73—.38 VangREIT 3.08e 84711 87.42 86.20 86.22—.63 VangEmg 1.10e 226689 42.56 41.83 41.85—1.30 VangEur 1.71e 87822 54.14 53.57 53.62—1.28 VangFTSE 1.10e 137863 41.12 40.71 40.74—.80 Vereit .55 99797 8.48 8.36 8.43+.01 VerizonCm 2.41 250214 60.00 58.13 59.76+1.47 Vipshop 95375 7.37 6.91 6.95—.44 Visa s 1 81141 155.68 152.85 153.07—2.73 WPXEngy 80087 13.15 12.28 12.31—.87 WellsFargo 1.80f 278860 49.47 48.00 48.31—1.55 WmsCos 1.52f 79495 28.76 28.39 28.47—.46 Yamanag .02 104673 2.65 2.58 2.61+.02 Zuoran 105970 23.97 20.28 20.91—3.42 iPtShFutn 703784 32.29 29.08 32.08+3.30 Copyright © 2019 The Associated Press. 