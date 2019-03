BC-150-actives-f

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg ADTIncn 60935 6.77 6.44 6.75+.28 AKSteel 62146 2.79 2.70 2.75+.02 AT&TInc 2.04f 229010 30.84 30.59 30.80+.13 AbbottLab 1.28…

CLOSING MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Monday’s prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowCloseChg ADTIncn 60935 6.77 6.44 6.75+.28 AKSteel 62146 2.79 2.70 2.75+.02 AT&TInc 2.04f 229010 30.84 30.59 30.80+.13 AbbottLab 1.28 76647 79.95 77.97 78.83—1.03 Alibaba 78256 182.89 180.76 181.83+.86 AlpAlerMLP 1.35e 123095 10.04 9.86 10.01+.12 Altria 3.20 82644 57.44 56.58 57.30+.55 Ambev .05e 335385 4.56 4.38 4.53+.21 AMidstrm .41 80341 5.17 5.07 5.14+1.14 Annaly 1.20e 102878 10.37 10.32 10.36+.04 AnteroRes 1 71833 8.72 8.39 8.69+.27 Aphrian 89255 10.30 9.50 10.24+.64 AuroraCn 801439 10.14 9.64 9.94+.33 BRFSA 61107 6.14 5.77 6.12+.22 BcoBrads .06a 79711 12.11 11.91 12.09+.18 BcoSantSA .21e 61016 5.04 4.97 5.01+.08 BkofAm .60 580565 29.96 29.33 29.82+.52 BarrickGld 113076 13.21 12.90 12.95—.05 Boeing 8.22f 129170 373.07 367.20 372.28—6.71 BostonSci 190845 40.00 37.69 37.97—2.24 BrMySq 1.64 115501 50.11 49.63 49.86—.10 CVSHealth 2 127284 56.92 55.56 56.67+1.07 Cemex .29t 74262 4.89 4.70 4.83+.06 CntryLink 1m 78807 12.17 11.98 12.07—.02 ChesEng 357819 3.17 3.01 3.15+.18 CgpVelLCrd 60792 17.58 16.92 17.34+.46 CgpVelICrd 81492 7.24 6.96 7.04—.22 Citigroup 1.80 155379 66.18 65.21 65.93+.74 ClevCliffs .20 118991 10.61 10.10 10.30+.34 Clouderan 98074 11.81 11.45 11.80+.13 CocaCola 1.60f 207757 45.68 45.36 45.41+.11 ConAgra .85 60551 23.43 23.03 23.07—.02 ConocoPhil 1.22 74428 68.30 67.30 67.61+.02 Coty .50 317283 11.30 11.04 11.27+.38 DeltaAir 1.40 64110 51.25 50.53 50.74—.45 DenburyR 108879 1.86 1.72 1.85+.16 DeutschBk .83e 80776 9.31 9.19 9.26+.38 DBXHvChiA .29e 116329 28.88 28.72 28.78+.67 DevonE .32 65317 30.57 29.80 30.51+.87 DxGBullrs 77182 20.01 18.98 19.01—.64 DrGMBllrs .09e 92069 10.75 10.07 10.22—.29 DxSCBearrs 124015 9.76 9.39 9.50—.20 Disney 1.76f 217022 114.00 112.46 113.12—1.84 DowDuPnt 1.52 95379 55.63 54.66 55.21—.07 ElancoAnn 262828 31.87 30.63 31.64+1.00 EliLilly 2.58f 160396 125.35 123.50 125.24+1.30 EnCanag .06 208018 7.53 7.28 7.48+.22 EgyTrnsfr 1.22 83604 15.35 15.11 15.30+.24 ENSCO .04 97560 4.49 4.25 4.48+.25 ExxonMbl 3.28 98307 81.25 80.44 81.08+.93 FidNatInfo 1.40f 166959 112.17 106.50 108.12—.76 FstDatan 77960 25.87 25.16 25.36—.27 FordM .60a 352762 8.57 8.42 8.57+.14 FrptMcM .20 126392 12.63 12.43 12.62+.27 GenElec .04 877680 10.31 9.97 10.20+.24 GenMotors 1.52 73106 38.24 37.62 37.98—.09 Gerdau .02e 226005 4.16 4.00 4.13+.15 Goldcrpg .24 115220 10.89 10.76 10.77—.08 HPInc .64 132127 20.07 19.84 19.95+.01 HalconRsn 88594 1.30 1.18 1.23+.04 Hallibrtn .72 84060 29.00 28.10 28.87+.90 HarmonyG .05 72200 2.02 1.93 1.94—.04 HeclaM .01e 58681 2.50 2.35 2.40—.07 HPEntn .45e 115181 16.11 15.74 15.84—.23 ICICIBk .16e 62625 11.47 11.39 11.46+.15 iShGold 84714 12.51 12.46 12.48+.02 iShBrazil .67e 241421 44.53 43.70 44.40+.71 iShChinaLC .87e 311741 45.10 44.83 44.99+.53 iShEMkts .59e 421474 43.58 43.33 43.56+.48 iSEafe 1.66e 276154 65.48 65.22 65.45+.23 iShiBxHYB 5.09 104989 85.83 85.67 85.75—.03 iShR2K 1.77e 244693 156.45 154.48 155.75+.99 iShREst 2.76e 98728 86.21 85.15 85.53—.48 iShCorEafe 1.56e 113447 61.33 61.09 61.32+.26 iShJapanrs 70659 54.50 54.33 54.46+.15 iShCorEM .95e 114993 52.49 52.20 52.47+.55 ItauUnHs 125231 9.76 9.60 9.74+.16 JPMorgCh 3.20 128419 107.79 106.50 107.19+.64 JohnJn 3.60 69922 137.78 136.72 137.17—.43 Keycorp .56 121374 17.72 17.40 17.72+.34 KindMorg .80 164736 20.01 19.84 19.99+.12 Kinrossg 86082 3.42 3.30 3.31—.07 Kroger s .56f 72228 24.61 24.21 24.55+.19 LaredoPet 88483 3.09 2.82 3.05+.22 LumberLiq 69316 9.98 8.81 9.82—.35 Macys 1.51 61590 23.93 23.54 23.89+.18 MarathnO .20 100755 17.52 17.26 17.39+.12 MarathPts 2.12 75465 62.20 60.80 62.08+1.63 Medtrnic 2 83472 93.62 91.21 91.89—1.90 Merck 2.20 136761 81.83 80.92 81.35—.22 MorgStan 1.20 103054 44.21 43.47 44.03+.70 Nabors .24 110909 3.57 3.29 3.54+.26 NewmtM .56 87661 33.39 32.95 33.00—.14 NikeB s .88 76967 87.84 87.00 87.82+1.02 NobleCorp .08 59485 3.11 2.90 3.11+.22 NokiaCp .19e 202102 6.38 6.31 6.33—.06 OasisPet 86440 6.07 5.88 5.95+.04 Oracle .96f 216093 53.96 52.78 53.46+.52 PG&ECp 2.12f 66362 19.80 19.21 19.43—.22 Penney 75212 1.76 1.65 1.69—.01 PetrbrsA 108572 15.21 14.77 15.21+.46 Petrobras 228954 17.11 16.60 17.11+.52 Pfizer 1.44f 180088 42.07 41.65 41.81+.03 PivotSftn 59894 21.00 19.50 19.76—1.76 ProctGam 2.87 77967 102.29 101.20 101.51—.93 QEPRes .08 60965 7.78 7.57 7.75+.18 Qudiann 81993 5.68 5.38 5.51+.16 RegionsFn .56 104865 16.06 15.81 15.97+.23 SpdrGold 77229 123.40 122.89 123.04+.07 S&P500ETF 4.13e 618094 282.66 281.30 282.33+1.02 SpdrLehHY 2.30 66195 35.70 35.63 35.68+.02 SpdrS&PRB .74e 99684 55.76 54.91 55.61+.80 SpdrOGEx .73e 165737 30.58 29.89 30.49+.72 Schlmbrg 2 134510 43.65 42.47 43.36+.97 SeaLtdn 66657 24.55 23.53 24.22+.71 SnapIncAn 256358 11.26 10.71 10.94—.22 SwstnEngy 144163 4.53 4.32 4.53+.21 Sprint 113663 6.50 6.36 6.47+.08 Squaren 127311 76.83 73.51 75.23—1.42 SPHlthC 1.01e 71835 92.17 91.52 91.85—.14 SPCnSt 1.28e 81037 54.89 54.64 54.78+.08 SPEngy 2.04e 100670 66.53 65.56 66.42+.91 SPDRFncl .46e 439721 26.98 26.68 26.90+.27 SPInds 1.12e 103138 74.77 73.80 74.71+.72 SPTech .78e 148376 73.49 72.85 73.30+.31 SPUtil 1.55e 149721 58.30 57.72 57.97—.22 TJX .78 69556 52.46 51.65 52.35+.58 TaiwSemi .73e 62857 39.98 39.64 39.85+.20 TevaPhrm .73e 95011 16.71 16.34 16.64+.13 Transocn 135154 9.53 9.00 9.49+.48 Twitter 115463 31.58 30.84 31.08—.14 USOilFd 176272 12.37 12.21 12.31+.11 USSteel .20 80504 20.14 19.72 19.79+.13 ValeSA .29e 351981 13.32 13.01 13.28+.08 VanEGold .06e 317744 22.44 22.02 22.05—.25 VnEkRus .01e 98142 21.32 21.12 21.30+.43 VanEJrGld 83747 32.57 31.87 32.00—.33 VangEmg 1.10e 123803 43.07 42.84 43.05+.48 VangFTSE 1.10e 84040 41.45 41.28 41.43+.14 Vereit .55 71738 8.31 8.13 8.17—.06 VerizonCm 2.41 108021 58.32 57.56 58.07—.32 Visa s 1 96818 156.41 154.42 154.96—.50 WPXEngy 59217 12.74 12.46 12.71+.27 WellsFargo 1.80f 238394 52.07 50.83 51.73+1.07 WstnUnion .80f 67934 18.41 17.93 18.18—.17 WmsCos 1.52f 75100 27.83 27.48 27.79+.23 Worldpay 259915 112.00 106.74 108.51+9.83 Yamanag .02 106001 2.62 2.52 2.53—.06 YumChina .48 65409 43.95 42.06 43.50+.80 iPtShFutn 212511 29.26 28.41 28.66+.07 Copyright © 2019 The Associated Press. 