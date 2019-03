BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10805 3.11 3.05 3.09+.07 AMCEnt .68 25036 16.50 15.58 16.24+2.21 AT&TInc 2.04f 41123 31.24 31.11 31.19+.07 Alibaba…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 10805 3.11 3.05 3.09+.07 AMCEnt .68 25036 16.50 15.58 16.24+2.21 AT&TInc 2.04f 41123 31.24 31.11 31.19+.07 Alibaba 31079 186.17 184.90 185.49+2.46 AlpAlerMLP 1.35e 30280 9.81 9.71 9.77+.08 Alticen .07e 15976 21.60 21.32 21.33—.48 Ambev .05e 118174 4.50 4.43 4.45—.09 AmIntlGrp 1.28 9548 43.66 43.16 43.20—.01 AmercldR 57647 28.85 28.54 28.72—.04 ABInBev 3.19e 10926 82.45 81.81 82.21+4.05 Annaly 1.20e 13746 10.12 10.06 10.07—.06 AnteroRes 1 19462 9.22 8.72 9.22+.56 AuroraCn 36132 7.58 7.46 7.50—.06 BcoBrads .06a 22522 11.46 11.34 11.36—.12 BcoSantSA .21e 14990 4.93 4.88 4.92+.06 BkofAm .60 89485 29.65 29.32 29.62+.54 BarrickGld 18412 12.63 12.42 12.63—.01 BoxIncn 10696 20.78 20.17 20.21—.04 BrMySq 1.64f 33432 52.39 51.51 52.27+.61 CVSHealth 2 15754 58.56 58.06 58.32+.49 CanopyGrn 14620 48.40 47.57 47.74+.33 Cemex .29t 9421 4.94 4.85 4.85 ChesEng 160524 3.19 3.00 3.17+.21 CgpVelLCrd 18695 16.25 15.95 16.21+.24 CgpVelICrd 15204 7.80 7.65 7.68—.11 Citigroup 1.80 23501 65.69 64.74 65.48+1.50 ClevCliffs .20 11735 11.20 11.03 11.17+.08 CocaCola 1.60f 11572 45.64 45.29 45.37+.03 ColonCap 9928 5.58 5.39 5.42—.14 DeltaAir 1.40 12934 49.73 48.88 49.00—.58 DenburyR 25258 2.02 1.94 1.97+.05 DeutschBk .83e 10041 9.46 9.37 9.46+.22 DBXHvChiA .29e 25922 28.24 28.12 28.23+.77 DevonE .32 9606 29.98 29.45 29.92+.41 DxGBullrs 21441 19.87 19.04 19.79 DrGMBllrs .09e 29535 10.85 10.38 10.84+.03 DirSPBears 9792 21.71 21.61 21.67—.49 DxSPOGBrrs 10122 11.12 10.58 10.69—.66 DirDGlBrrs 12723 19.71 18.92 18.97—.03 DxSPOGBls 16086 11.12 10.64 11.02+.60 DxSCBearrs 14323 9.22 9.10 9.19—.17 DowDuPnt 1.52 9966 54.05 53.23 53.78+.55 ElancoAnn 9454 30.49 30.14 30.35+.11 EliLilly 2.58f 29843 127.83 126.58 127.35+1.06 EnCanag .06 64163 7.42 7.27 7.39+.14 EgyTrnsfr 1.22 13440 15.17 14.81 15.08+.29 ENSCO .04 13960 4.21 4.12 4.14+.04 ExxonMbl 3.28 11006 79.82 79.03 79.80+.77 Farfetchn 21380 31.41 28.46 30.42+5.92 58.com 9750 68.52 64.68 64.68—8.23 FstDatan 10217 25.53 25.26 25.46+.32 Fitbitn 24931 6.23 5.96 6.15+.23 FootLockr 1.52f 36724 68.00 63.62 63.90+4.38 FordM .60a 52124 8.89 8.79 8.80+.03 FrptMcM .20 14886 13.15 12.95 13.12+.22 Gap .97 126744 31.39 29.69 30.60+5.20 GenElec .04 122936 10.52 10.32 10.32—.07 Goldcrpg .24 40702 10.79 10.50 10.77+.23 HPInc .64 25745 19.95 19.76 19.89+.16 HeclaM .01e 37305 2.38 2.24 2.36—.05 HPEntn .45e 13263 16.54 16.46 16.48+.10 iShGold 25583 12.55 12.51 12.55—.03 iShBrazil .67e 31458 42.83 42.59 42.65—.35 iShHK .61e 9887 25.97 25.91 25.94+.08 iShSilver 23734 14.52 14.47 14.52—.11 iShChinaLC .87e 42423 44.39 44.27 44.31+.68 iShEMkts .59e 86129 42.81 42.62 42.65+.21 iShiBoxIG 3.87 10719 115.88 115.67 115.76—.28 iSh20yrT 3.05 11079 119.35 119.16 119.35—.68 iSEafe 1.66e 29643 64.75 64.63 64.70+.43 iShiBxHYB 5.09 34875 85.63 85.52 85.61—.14 iShR2K 1.77e 25733 158.25 157.58 157.73+.95 iShREst 2.76e 14537 84.25 83.63 83.67—.48 iShCorEafe 1.56e 26213 60.71 59.51 60.69+.40 iShCorEM .95e 32039 51.50 51.31 51.39+.27 ItauUnHs x18067 9.37 9.28 9.30—.09 JPMorgCh 3.20 18964 105.91 105.09 105.57+1.21 KKR 1.31e 11068 22.93 22.46 22.69+.46 Keycorp .56 13606 17.89 17.77 17.81+.15 KindMorg .80 15917 19.40 19.19 19.38+.22 Kinrossg 17393 3.36 3.27 3.36+.03 LBrands 1.20f 23271 28.48 27.43 28.12+1.98 LexRltyTr .71 21138 9.22 9.02 9.08—.22 Macys 1.51 14676 25.18 24.72 24.86+.07 MarathnO .20 12411 16.99 16.68 16.94+.34 Masco .48 21447 41.00 39.31 39.67+2.11 McDerIrs 11506 9.19 8.52 8.90+.42 MorgStan 1.20 18945 42.87 42.35 42.74+.76 Nabors .24 12867 3.30 3.20 3.28+.04 NewmtM .56 16615 34.36 33.81 34.33+.21 NikeB s .88 x12302 87.99 86.81 87.06+1.55 NobleEngy .44 10796 22.62 22.18 22.47+.32 NokiaCp .19e 44149 6.14 6.10 6.12+.03 Nordstrm 1.48a 13952 48.87 45.57 47.13—.15 OasisPet 15644 5.75 5.61 5.66+.07 Oracle .76 20601 52.69 52.41 52.62+.49 PG&ECp 2.12f 16090 17.78 17.05 17.69+.66 Penney 35258 1.61 1.53 1.57+.05 PetrbrsA 9450 14.35 14.24 14.29—.05 Petrobras 17333 15.85 15.68 15.78+.06 Pfizer 1.44f 34415 43.79 43.29 43.76+.41 ProShSPrs 11553 28.04 27.99 28.02—.20 PureStrgn 19486 21.08 19.50 20.99+.51 RangeRs .08 9638 11.07 10.79 10.88+.18 RegionsFn .56 12295 16.72 16.52 16.62+.22 SpdrGold 14858 123.78 123.39 123.78—.21 S&P500ETF 4.13e 91663 280.88 280.41 280.52+1.84 SpdrShTHiY 1.58 17481 27.10 27.08 27.08—.09 SpdrLehHY 2.30 51526 35.63 35.58 35.60—.09 SpdrRetls .49e 13735 46.93 46.46 46.51+.63 SpdrOGEx .73e 25438 30.47 30.02 30.37+.59 Salesforce 11582 166.15 163.52 163.60—.05 SeaLtdn 9847 21.84 21.20 21.62+.12 SnapIncAn 35499 10.03 9.81 10.01+.21 SwstAirl .64 9588 56.58 55.15 55.15—.89 SwstnEngy 60122 4.50 4.34 4.42+.19 Spotifyn 10385 139.54 135.22 139.27—.87 Sprint 9447 6.42 6.35 6.37+.02 Squaren 53967 81.03 78.37 78.95—2.29 SPCnSt 1.28e 12595 54.52 54.30 54.33—.01 SPEngy 2.04e 15368 66.13 65.60 66.09+.84 SPDRFncl .46e 72478 26.94 26.74 26.86+.34 SPInds 1.12e 10937 77.10 76.67 76.73+.39 SPTech .78e 11615 71.53 71.27 71.28+.42 SPUtil 1.55e 23785 57.11 56.81 56.90—.11 TJX .78 11569 52.49 51.82 52.10+.81 Tegna .28 22985 15.58 14.19 14.92+1.75 TevaPhrm .73e 9818 17.14 16.95 16.96+.13 3DSys 18376 14.50 12.23 12.23—1.89 TierREITn .72 11193 24.44 23.93 24.18—.07 Transocn 19116 8.40 8.20 8.32+.15 TurqHillRs 9561 1.76 1.71 1.74+.03 Twitter 18447 31.19 30.66 30.67—.11 USOilFd 33547 12.02 11.95 12.00+.05 USSteel .20 14859 22.93 22.51 22.84+.43 UtdhlthGp 3.60 11892 248.00 243.56 246.07+3.85 ValeSA .29e 84417 12.21 12.03 12.13—.35 VanEGold .06e 90564 22.27 21.96 22.24 VnEkRus .01e 9681 20.60 20.54 20.58+.16 VanEJrGld 19276 32.45 31.99 32.41 VangREIT 3.08e 13624 84.24 83.49 83.53—.46 VangEmg 1.10e 26052 41.94 41.76 41.82+.20 Vipshop 18134 7.37 7.19 7.21+.03 Visa s 1 10057 149.93 149.04 149.29+1.17 WeathfIntl 40002 .68 .64 .67+.03 WellsFargo 1.80f 31223 50.84 50.19 50.68+.79 WhitngPetrs 9282 25.45 24.57 25.37+.100 Yamanag .02 15318 2.60 2.52 2.60+.02 ZTOExpn 9178 20.10 19.43 19.49—.39 iPtShFutn 26702 30.73 30.43 