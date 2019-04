BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8837 2.82 2.77 2.80+.05 AT&TInc 2.04f 35826 31.26 30.97 31.18+.17 Alibaba 26975 181.70 179.66 180.59+2.86 AlpAlerMLP 1.35e…

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 8837 2.82 2.77 2.80+.05 AT&TInc 2.04f 35826 31.26 30.97 31.18+.17 Alibaba 26975 181.70 179.66 180.59+2.86 AlpAlerMLP 1.35e 12657 10.06 10.02 10.04+.05 Ambev .05e 23455 4.35 4.28 4.34+.05 Annaly 1.20e 13692 10.07 10.03 10.04—.03 AstraZens 1.37e 27612 40.51 40.20 40.48—2.51 AuroraCn 42673 8.99 8.76 8.85+.02 BB&TCp 1.62 7357 46.89 46.39 46.73+.42 BcoBrads .06a 21986 10.96 10.76 10.94+.25 BcoSantSA .21e 7754 4.65 4.63 4.65+.04 BkofAm .60 84088 27.61 27.35 27.53+.20 BarrickGld 12162 14.08 13.89 13.92+.04 BlackBerry 115899 10.27 9.79 9.88+1.00 Boeing 8.22f 10724 378.09 374.74 376.99+2.55 BrMySq 1.64 148566 48.30 46.52 48.00+.16 CBLAsc .30 x9314 1.61 1.49 1.56—.02 CVSHealth 2 16206 53.69 53.29 53.45+.09 CallonPet 11297 7.90 7.73 7.79+.14 CannTrHln 9015 8.45 8.01 8.05—.06 CanopyGrn 7796 42.99 42.14 42.32—.05 CarMax 20760 69.69 65.64 68.73+5.05 Caterpillar 3.44 7744 136.00 133.62 135.84+3.47 Cemex .29t 33800 4.65 4.54 4.58+.02 CntryLink 1m 7504 12.19 12.07 12.10+.05 ChesEng 68414 3.21 3.16 3.17+.03 CgpVelLCrd 26560 18.33 18.03 18.11+.69 CgpVelICrd 38447 6.72 6.60 6.69—.27 Citigroup 1.80 18019 62.68 62.17 62.65+.67 ClevCliffs .20 19001 10.17 9.94 10.07+.35 CocaCola 1.60f 11131 46.71 46.53 46.58 Coty .50 18269 11.50 11.44 11.45—.05 DeltaAir 1.40 10515 50.73 50.38 50.66+.34 DenburyR 31791 2.18 2.09 2.15+.06 DeutschBk .83e 9781 8.22 8.17 8.21+.02 DBXHvChiA .29e 10883 28.91 28.82 28.85+1.05 DxSOXBrrs 15012 6.71 6.56 6.65—.24 DxGBullrs 15421 20.39 20.12 20.16+.35 DrGMBllrs .09e 20714 10.16 9.99 10.03+.23 DirSPBears 12648 21.10 20.88 20.99—.29 DxSPOGBrrs 15898 9.36 9.09 9.24—.44 DirDGlBrrs 9641 17.74 17.51 17.69—.38 DxBrzBulls 7334 28.96 27.86 28.90+1.48 DxSPOGBls 23496 11.88 11.56 11.72+.51 DxSCBearrs 29432 9.84 9.70 9.72—.21 DrxSCBulls .41e 7784 62.00 61.22 61.87+1.30 DrxSPBulls 7514 46.73 46.28 46.52+.65 Disney 1.76f 13334 111.60 110.84 110.93+.22 DowDuPnt 1.52 25609 52.16 51.28 52.11—.61 EnCanag .06 26514 7.38 7.22 7.36+.23 ENSCO .04 10718 4.15 4.00 4.00—.02 Exelon 1.45f 7238 49.83 49.59 49.75—.01 FordM .60a 41351 8.89 8.77 8.81+.04 FrptMcM .20 31327 13.20 12.99 13.02+.29 GenElec .04 70672 10.03 9.92 10.01+.12 GenMotors 1.52 7322 37.40 37.17 37.37+.31 Gerdau .02e 11440 3.94 3.86 3.93+.12 Goldcrpg .24 13455 11.52 11.41 11.45+.08 HPInc .64 10950 19.41 19.19 19.33+.33 Hallibrtn .72 7736 29.71 29.46 29.56+.37 HPEntn .45e 8875 15.46 15.33 15.34+.08 Huyan 11680 28.86 27.42 28.03+1.07 ICICIBk .16e 7794 11.44 11.39 11.41 iShGold 21034 12.44 12.42 12.44+.08 iShBrazil .67e 55589 41.43 40.89 41.40+.72 iShSilver 28219 14.25 14.21 14.25+.18 iShChinaLC .87e 27382 44.24 44.13 44.20+.37 iShEMkts .59e 55474 42.97 42.87 42.94+.46 iShiBoxIG 3.87 14109 119.06 118.79 119.03—.12 iSh20yrT 3.05 8786 126.01 125.64 125.88—.68 iSEafe 1.66e 16347 64.88 64.79 64.86+.27 iShiBxHYB 5.09 31762 86.40 86.32 86.39+.14 iShR2K 1.77e 31168 153.83 153.16 153.74+1.12 iShChina .61e 17942 62.20 62.06 62.18+.92 iShREst 2.76e 9494 87.23 86.76 87.03—.08 iShHmCnst .09e 12558 35.75 35.41 35.74+.32 iShCorEafe 1.56e 9140 60.80 60.69 60.75+.22 iShJapanrs 8678 54.80 54.72 54.77+.02 iShCorEM .95e 11414 51.75 51.62 51.72+.51 ItauUnHs 14533 8.82 8.68 8.82+.13 JPMorgCh 3.20 16588 101.99 101.02 101.37+.66 Keycorp .56 14657 15.94 15.77 15.88+.18 KindMorg .80 11444 20.19 20.05 20.06+.11 Kinrossg 7364 3.48 3.44 3.46+.03 Macys 1.51 7655 24.48 23.95 23.95—.24 MarathnO .20 9162 17.13 16.92 16.99+.17 McDerIrs 8243 7.62 7.29 7.56+.30 MobileTele .53e 11393 7.80 7.71 7.74+.07 MorgStan 1.20 10955 42.63 42.15 42.31+.38 NewmtM .56 9252 36.03 35.72 35.83+.26 Nielsenplc 1.40 17493 24.09 23.54 23.70+.04 NokiaCp .19e 49181 5.75 5.69 5.74+.05 OasisPet 14378 6.25 6.14 6.19+.18 OiSAC 11010 2.03 1.98 2.00+.02 Oracle .96f 8373 53.65 53.25 53.34+.15 PetrbrsA 14524 14.63 14.45 14.61+.38 Petrobras 18663 16.16 15.98 16.14+.34 Pfizer 1.44f 14650 42.50 42.30 42.44+.15 PrUShCrds 9219 16.91 16.70 16.86—.46 ProShSPrs 8191 27.75 27.66 27.70—.13 PrUShSPrs 8793 33.53 33.31 33.41—.31 RH 35186 114.50 107.67 108.87—23.06 RegionsFn .56 12409 14.39 14.23 14.36+.19 RioTinto 2.27e 8313 59.03 58.79 58.92+.90 RiteAid 15096 .66 .64 .65—.00 SpdrDJIA 3.98e 7980 258.71 257.75 258.26+1.18 SpdrGold 11556 122.75 122.52 122.67+.77 S&P500ETF 4.13e 71224 282.56 281.62 282.12+1.41 SpdrShTHiY 1.58 8732 27.26 27.24 27.25+.06 SpdrLehHY 2.30 9756 35.94 35.91 35.94+.07 SpdrS&PRB .74e 16879 52.08 51.52 51.93+.47 SpdrRetls .49e 7937 45.17 44.89 45.02+.15 SpdrOGEx .73e 32279 31.44 31.16 31.28+.48 SeaLtdn 7675 23.78 22.92 22.96—.57 SibanyeG .14r 18692 4.38 4.26 4.37+.27 SiderurNac 11613 4.27 4.14 4.25+.27 SnapIncAn 13681 10.93 10.77 10.90+.11 SwstnEngy 16358 4.76 4.70 4.73+.03 Sprint 12890 5.70 5.62 5.66 Squaren 8702 74.93 74.25 74.60+.34 SPCnSt 1.28e 14081 55.90 55.69 55.81+.07 SPEngy 2.04e 9142 67.02 66.68 66.72+.50 SPDRFncl .46e 87178 25.88 25.68 25.78+.14 SPInds 1.12e 9385 74.95 74.66 74.95+.72 SPTech .78e 7349 73.93 73.58 73.69+.41 SPUtil 1.55e 34342 57.86 57.64 57.79—.08 TaiwSemi .73e 8745 40.94 40.62 40.74+.40 TakedaPhn 14582 20.65 20.41 20.48—.17 TevaPhrm .73e 12416 15.87 15.68 15.84+.26 Transocn 13230 9.06 8.85 8.87+.05 Twitter 23342 33.24 32.47 32.56—.31 USOilFd 30135 12.56 12.49 12.51+.16 USSteel .20 12075 19.84 19.51 19.75+.37 ValeSA .29e 37803 13.19 12.89 13.16+.53 VanEGold .06e 36811 22.65 22.54 22.57+.16 VEckOilSvc .47e 9075 17.56 17.39 17.42+.16 VanEJrGld 10395 32.14 31.96 31.99+.28 VangREIT 3.08e 8107 87.15 86.67 86.92—.07 VangEmg 1.10e 15098 42.49 42.39 42.47+.47 VangFTSE 1.10e 9301 40.90 40.84 40.88+.15 VerizonCm 2.41 17631 59.25 58.32 58.82—.27 Vipshop 12211 8.01 7.89 7.99+.19 Visa s 1 9598 155.93 154.93 155.09+.42 WPXEngy 8077 13.47 13.29 13.29+.22 WeathfIntl 9616 .72 .70 .71+.01 WellsFargo 1.80f 59005 49.80 48.12 48.64—.45 WheatPrg .28e 10192 24.33 23.54 23.83—.54 YETIHln 11087 30.59 28.67 29.84—2.05 Yamanag .02 13415 2.66 2.62 2.63+.02 iPtShFutn 42550 29.74 29.41 