BC-150-actives-e,

EARLY MOST ACTIVE STOCKS NEW YORK (AP) — Early prices for NYSE listed most active stocks: SalesHighLowLastChg AKSteel 12511 2.80 2.69 2.71—.12 AT&TInc 2.04f 45192 31.34 31.00 31.21+.15 AXAEqHn .13p 11124 20.67 20.02 20.11—.68 Alibaba 18337 180.48 178.15 178.41—3.09 AlpAlerMLP 1.35e 10328 10.15 10.07 10.08—.13 Altria 3.20 x8749 56.36 55.91 56.03—.10 Ambev .05e 37254 4.34 4.26 4.27—.19 Annaly 1.20e 21065 10.36 10.31 10.32—.02 Aphrian 9543 9.95 9.61 9.70—.36 ArcelorMrs .10p 9787 21.33 20.94 20.96—1.07 AuroraCn 177299 9.43 8.90 9.05—.52 Avon 31008 2.95 2.80 2.91+.13 BcBilVArg .27e 11573 5.96 5.89 5.90—.19 BcoBrads .06a 68617 10.89 10.63 10.65—.57 BcoSantSA .21e 28887 4.72 4.67 4.67—.23 BkofAm .60 169682 28.07 27.25 27.27—.92 BarrickGld 19772 13.38 13.19 13.32+.04 BestBuy 2f 10162 73.34 71.38 71.38+.82 Boeing 8.22f 23279 369.86 364.25 365.79—6.91 CVSHealth 2 13753 57.28 56.72 56.77—.63 CanopyGrn 15167 46.14 45.00 45.10—.94 Cemex .29t 14974 4.87 4.79 4.80—.11 Cemigpf .08e 9401 3.63 3.55 3.55—.21 CntryLink 1m 13908 12.23 12.11 12.13+.02 Chegg 30809 39.33 38.06 38.87—.79 ChesEng 66761 3.21 3.10 3.10—.15 CgpVelLCrd 21242 17.34 16.89 16.89—.95 CgpVelICrd 25034 7.20 7.04 7.20+.36 Citigroup 1.80 47042 63.23 61.31 61.40—2.51 CitizFincl 1.78f 10455 33.05 31.88 31.89—1.39 ClevCliffs .20 11704 9.83 9.56 9.57—.28 CocaCola 1.60f 13865 45.78 45.46 45.70+.19 ConAgra .85 20925 26.57 25.74 26.32+.50 Coty .50 26956 11.37 11.23 11.24—.05 CredSuiss 1.22e 8823 11.72 11.59 11.60—.31 DenburyR 58425 2.09 1.95 1.95 DeutschBk .83e 15061 8.35 8.23 8.25—.18 DBXHvChiA .29e 9116 28.47 28.32 28.33—.45 DxSOXBrrs 28740 6.30 6.07 6.29+.28 DxGBullrs 20309 21.03 20.19 20.91+.24 DrGMBllrs .09e 29835 11.23 10.75 11.09—.13 DirSPBears 19487 21.09 20.64 21.04+.60 DxSPOGBrrs 15955 10.10 9.43 10.09+.89 DirDGlBrrs 10884 17.90 17.20 17.30—.14 DxBrzBulls 20326 30.45 28.77 29.01—4.37 DxSPOGBls 14526 11.70 10.88 10.89—1.17 DxSCBearrs 22618 9.93 9.63 9.92+.43 DxFnBrrs 19822 9.72 9.44 9.70+.39 DirxChiBull .38e 9536 24.17 23.64 23.73—1.59 DrxSPBulls 13092 47.47 46.43 46.55—1.37 Disney 1.76f 20409 109.00 108.12 108.47—.19 DowDuPnt 1.52 16557 55.40 54.52 54.55—1.37 EnCanag .06 47147 7.31 7.06 7.08—.30 EgyTrnsfr 1.22 9746 15.42 15.20 15.20—.31 ENSCO .04 11482 4.38 4.27 4.28—.15 ExxonMbl 3.28 11916 81.44 81.03 81.07—.72 FidNatInfo 1.40f 10602 111.33 109.48 110.61+.45 FordM .60a 32819 8.67 8.56 8.61—.08 FrptMcM .20 24029 12.76 12.46 12.51—.41 GenElec .04 101445 10.24 10.10 10.11—.16 GolLinhss 12473 14.85 14.35 14.37—1.01 Goldcrpg .24 220145 11.08 10.77 11.05—.11 GoldmanS 3.20f 8489 193.71 190.17 190.82—3.76 HPInc .64 13603 20.17 19.91 19.94—.28 Hallibrtn .72 13177 29.89 29.11 29.13—.91 HarmonyG .05 9395 2.07 2.03 2.05—.02 HPEntn .45e 15161 15.94 15.67 15.68—.34 IAMGldg 1.52f 8611 3.61 3.52 3.61+.07 iShGold 18384 12.59 12.55 12.58+.04 iShBrazil .67e 139677 41.72 41.00 41.10—1.91 iShEMU .86e 18174 38.75 38.57 38.57—.91 iShSilver 12499 14.49 14.43 14.49—.01 iShChinaLC .87e 68702 44.21 43.89 43.96—.93 iSCorSP500 4.38e 8680 285.71 283.62 283.84—2.73 iShEMkts .59e 225366 43.15 42.84 42.87—.84 iShiBoxIG 3.87 9773 118.47 118.21 118.42+.59 iSh20yrT 3.05 19187 124.74 124.06 124.61+1.66 iSEafe 1.66e 41759 64.96 64.68 64.70—.87 iShiBxHYB 5.09 20117 86.05 85.87 85.90—.25 iShR2K 1.77e 29901 154.55 152.91 152.95—2.32 iShCorEafe 1.56e 9085 60.85 60.61 60.62—.85 Infosyss 22875 11.12 11.02 11.04—.03 iShCorEM .95e 23179 51.95 51.60 51.63—1.01 ItauUnHs 45180 8.80 8.62 8.64—.50 JPMorgCh 3.20 36978 102.32 100.78 100.83—2.04 Keycorp .56 38633 15.78 15.21 15.22—.73 KindMorg .80 27314 20.22 19.99 20.00—.42 Kinrossg 17509 3.50 3.44 3.50+.04 LeviStrn 53839 23.24 22.50 22.91+.50 LloydBkg .47a 22182 3.26 3.24 3.25—.03 MarathnO .20 24231 17.58 17.05 17.09—.60 Merck 2.20 10657 83.45 82.40 82.49—.46 MetLife 1.68 8544 42.79 41.84 41.93—1.30 MorgStan 1.20 31148 42.72 41.74 41.77—1.37 NewmtM .56 76460 34.67 33.55 34.61+.28 NikeB s .88 53896 85.90 83.71 84.09—3.92 NokiaCp .19e 237475 5.98 5.81 5.82—.44 OasisPet 15492 6.25 6.06 6.07—.27 Oracle .96f 13976 53.82 53.39 53.60—.44 PetrbrsA 13377 14.56 14.23 14.25—.81 Petrobras 55354 16.51 16.15 16.17—.88 Pfizer 1.44f 14982 42.62 42.16 42.21—.14 PUltSP500s 11084 50.03 48.93 49.05—1.46 ProctGam 2.87 10546 103.15 102.38 102.68+.19 PrUShSPrs 13848 33.49 33.02 33.44+.65 PrUShD3rs 13648 14.05 13.72 13.99+.41 RegionsFn .56 42049 14.29 13.77 13.82—.61 SpdrGold 10592 124.22 123.83 124.15+.47 SpdrEuro50 1.18e 8712 36.59 36.41 36.41—.91 S&P500ETF 4.13e 126162 283.80 281.73 281.97—2.76 SpdrS&PRB .74e 37952 51.12 50.06 50.08—1.56 SpdrOGEx .73e 33247 31.19 30.46 30.46—1.03 Schwab .52 10792 43.35 41.93 41.99—1.82 SibanyeG .14r 8408 4.80 4.72 4.77—.06 Smartshn 14051 44.25 42.55 42.74—2.92 SnapIncAn 63134 11.47 10.94 11.26+.25 SouthnCo 2.40 10220 52.06 51.56 51.95+.38 SwstnEngy 14685 4.62 4.49 4.49—.22 Squaren 22635 79.20 76.60 76.81—1.73 SPMatls .98e 8881 55.52 54.96 54.99—1.01 SPHlthC 1.01e 13379 92.24 91.55 91.64—.66 SPCnSt 1.28e 25939 55.44 55.00 55.27+.12 SPEngy 2.04e 21767 66.79 66.03 66.04—1.25 SPDRFncl .46e 190680 25.89 25.48 25.50—.56 SPInds 1.12e 15914 74.27 73.57 73.67—.97 SPTech .78e 24701 75.01 74.16 74.29—.80 SPUtil 1.55e 33632 58.78 58.18 58.71+.64 TaiwSemi .73e 12151 41.02 40.71 40.76—.28 Tenaris .69e 9875 29.94 29.17 29.21+.46 TevaPhrm .73e 14254 17.00 16.58 16.60—.48 Tiffany 2.20 10220 100.82 97.30 100.51+.45 Transocn 15314 9.43 9.20 9.21—.28 Twitter 68434 34.21 32.34 33.70+1.09 UBSGrp .69e 15990 12.07 11.97 11.98—.27 USOilFd 24312 12.32 12.21 12.21—.23 USSteel .20 15444 20.14 19.57 19.62—.68 ValeSA .29e 29328 13.26 13.05 13.14—.32 VanEGold .06e 43667 22.84 22.53 22.80+.05 VnEkRus .01e 13028 21.23 21.06 21.06—.41 VnEkSemi .58e 10474 109.51 108.15 108.24—1.65 VanEJrGld 23864 33.13 32.67 33.01—.10 VangREIT 3.08e 8880 87.33 86.85 87.32+.47 VangEmg 1.10e 46683 42.56 42.27 42.30—.85 VangFTSE 1.10e 12662 41.12 40.96 40.96—.58 Vereit .55 8415 8.46 8.37 8.44+.02 VerizonCm 2.41 13530 58.87 58.13 58.59+.30 WellsFargo 1.80f 27815 49.47 48.63 48.68—1.18 Yamanag .02 19920 2.64 2.58 2.63+.04 Zuoran 32962 23.97 21.52 21.80—2.53 iPtShFutn 71391 30.45 29.08 30.44+1.66 